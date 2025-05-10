El Grupo Würth es el líder mundial en el desarrollo, producción y venta de materiales de fijación y montaje. Más de 400 empresas que operan en más de 2,800 sucursales y tiendas forman parte de este negocio familiar global, originario de la ciudad alemana de Künzelsau. La cultura corporativa de Würth se caracteriza por valores como apertura, gratitud, respeto, curiosidad, responsabilidad, humildad y modestia. Estos valores son la base del éxito de Würth y el fundamento de toda colaboración.

Con 88,000 empleados distribuidos en más de 80 países, hay equipos multilingües con necesidades operativas muy diversas. Para cerrar las brechas de comunicación y capacitación, Würth necesitaba una solución que pudiera optimizar sus procesos de comunicación, además de ser rentable y eficiente. Eso fue lo que llevó a Würth a HeyGen.

Comunicación con una fuerza laboral global

Como empresa global de propiedad familiar, Würth enfrentaba el reto de garantizar una comunicación constante y efectiva con su fuerza laboral multinacional. Los ejecutivos —incluyendo al CEO y a los consejos directivos— necesitaban compartir actualizaciones e iniciativas estratégicas en varios idiomas para llegar a empleados en regiones como APAC, Europa y las Américas. Los procesos existentes dependían de costosos doblajes producidos en estudio o de soluciones de subtítulos poco precisas, que no eran escalables ni rentables.

“Teníamos una gran necesidad de una herramienta como HeyGen porque, si eres vicepresidente ejecutivo, por ejemplo, en la región de Asia Pacífico, serías responsable de nuestras empresas en Japón, Malasia, Indonesia y Camboya”, dijo Andreas Henschel, líder de grupo en Comunicaciones Corporativas en Würth.

A estos retos se sumaban ineficiencias de costo y tiempo. Los métodos tradicionales de producción de video, incluyendo transcripción, traducción y subtitulado, requerían muchos recursos. Crear locuciones en estudios externos cuesta entre €800 y €1,200 por 10 minutos de audio, dependiendo del idioma requerido.

“Cuando los locutores eran demasiado caros para un proyecto individual, intentábamos agregar subtítulos en diferentes idiomas a partir de la versión en inglés”, dijo Andreas. “Esa era una solución insuficiente y seguía siendo bastante cara, porque las personas que no entienden inglés seguían batallando con tener un video en inglés solo con subtítulos en su idioma.”

Implementar HeyGen y ampliar los casos de uso