El Grupo Würth es el líder mundial en el desarrollo, producción y venta de materiales de fijación y montaje. Más de 400 empresas que operan en más de 2,800 sucursales y tiendas forman parte de este negocio familiar global, originario de la ciudad alemana de Künzelsau. La cultura corporativa de Würth se caracteriza por valores como apertura, gratitud, respeto, curiosidad, responsabilidad, humildad y modestia. Estos valores son la base del éxito de Würth y el fundamento de toda colaboración.
Con 88,000 empleados distribuidos en más de 80 países, hay equipos multilingües con necesidades operativas muy diversas. Para cerrar las brechas de comunicación y capacitación, Würth necesitaba una solución que pudiera optimizar sus procesos de comunicación, además de ser rentable y eficiente. Eso fue lo que llevó a Würth a HeyGen.
Comunicación con una fuerza laboral global
Como empresa global de propiedad familiar, Würth enfrentaba el reto de garantizar una comunicación constante y efectiva con su fuerza laboral multinacional. Los ejecutivos —incluyendo al CEO y a los consejos directivos— necesitaban compartir actualizaciones e iniciativas estratégicas en varios idiomas para llegar a empleados en regiones como APAC, Europa y las Américas. Los procesos existentes dependían de costosos doblajes producidos en estudio o de soluciones de subtítulos poco precisas, que no eran escalables ni rentables.
“Teníamos una gran necesidad de una herramienta como HeyGen porque, si eres vicepresidente ejecutivo, por ejemplo, en la región de Asia Pacífico, serías responsable de nuestras empresas en Japón, Malasia, Indonesia y Camboya”, dijo Andreas Henschel, líder de grupo en Comunicaciones Corporativas en Würth.
A estos retos se sumaban ineficiencias de costo y tiempo. Los métodos tradicionales de producción de video, incluyendo transcripción, traducción y subtitulado, requerían muchos recursos. Crear locuciones en estudios externos cuesta entre €800 y €1,200 por 10 minutos de audio, dependiendo del idioma requerido.
“Cuando los locutores eran demasiado caros para un proyecto individual, intentábamos agregar subtítulos en diferentes idiomas a partir de la versión en inglés”, dijo Andreas. “Esa era una solución insuficiente y seguía siendo bastante cara, porque las personas que no entienden inglés seguían batallando con tener un video en inglés solo con subtítulos en su idioma.”
Implementar HeyGen y ampliar los casos de uso
HeyGen le permitió a Würth producir videos multilingües con facilidad. Los vicepresidentes ejecutivos regionales usan HeyGen para crear actualizaciones mensuales en hasta 10 idiomas, asegurando que los equipos en Asia-Pacífico, Europa y América reciban mensajes oportunos y localizados. Estos videos se comparten a través de los sistemas de intranet de Würth, que alinean automáticamente el contenido con la configuración de idioma preferida de cada usuario, mejorando la accesibilidad y el nivel de interacción.
“La función de traducción de video y la facilidad de uso de la interfaz son tan buenas en comparación con la competencia que HeyGen no tiene alternativa”, dijo Andreas.
Würth encontró otro caso de uso para HeyGen al capacitar a los equipos sobre sus productos complejos. Con un portafolio diverso que incluye herramientas industriales y componentes electrónicos, Würth necesitaba materiales de capacitación multilingües tanto para los equipos internos como para los clientes. Sin embargo, las barreras de idioma afectaban la efectividad de las sesiones de capacitación, ya fueran remotas o presenciales.
“Como tenemos una fuerza de ventas global que necesita aprender los puntos de venta y el funcionamiento interno de la mayoría de nuestros productos, había un problema para transferir el conocimiento de nuestros departamentos de I+D a nuestra gestión de producto y luego a nuestra fuerza de ventas global”, dijo Andreas.
Ahora, los equipos pueden grabar talleres en su idioma nativo, y HeyGen traduce y produce videos pulidos en varios idiomas. Esta capacidad les permitió actualizar segmentos específicos sin problemas y sin volver a grabar los videos completos, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios, al mismo tiempo que se asegura la precisión del contenido.
“Lo mejor de esto es que, incluso si cometes un error, como trabarte con una palabra, puedes corregirlo fácilmente en HeyGen”, dijo Andreas. “Si hay una actualización del producto, puedes cambiarla sin volver a grabar todo el video. Eso es algo que nuestros instructores están descubriendo que es un gran activo.”
Convertirse en una empresa centrada en el video
La adopción de HeyGen está cambiando la forma en que el Grupo Würth se comunica y capacita a su fuerza laboral global, pasando de la comunicación escrita a la basada en video.
- Ahorro de costos: Al reemplazar las locuciones tradicionales de estudio con las capacidades de traducción con IA de HeyGen, Würth logró un ahorro de costos del 80%. Producir presentaciones ejecutivas ahora cuesta significativamente menos, lo que le permite a la empresa asignar sus recursos de forma más estratégica.
- Eficiencia de tiempo: HeyGen redujo a la mitad el tiempo necesario para la producción de video. Una presentación reciente de 65 minutos del CEO y el dueño de la empresa, traducida a ocho idiomas, se completó en cuatro días hábiles, un proceso que tradicionalmente habría tomado al menos ocho días.
- Mayor accesibilidad: Con videos disponibles en hasta 10 idiomas, la comunicación de Würth se volvió más inclusiva y con mayor impacto. Los empleados pudieron acceder a contenido adaptado a sus preferencias de idioma, aumentando el nivel de interacción y comprensión.
- Mayor facilidad de uso: La interfaz intuitiva de HeyGen redujo el tiempo de capacitación en comparación con las herramientas convencionales de e-learning o edición de video. Los empleados podían aprender a usar la herramienta en solo 45 minutos, lo que permitió que los equipos de las oficinas globales de Würth adoptaran la tecnología sin fricciones.
“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido en video y nos ha ayudado a usar el video como una forma de comunicación”, dijo Andreas. “Ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”