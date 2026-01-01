Desde hace más de 150 años, Sibelco ha sido una empresa global de soluciones en materiales, especializada en la extracción y el procesamiento de minerales industriales. Con sede en Bélgica y operaciones en todo el mundo, incluyendo Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia, Sibelco está comprometida con la sustentabilidad y la innovación, mejorando continuamente sus procesos y productos para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes mientras minimiza su impacto ambiental.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager en Sibelco, compartió cómo el proceso tradicional de creación de videos internos de capacitación suele tomar meses de producción. Sin embargo, con HeyGen, su equipo incrementó significativamente la eficiencia, alineando sus esfuerzos con la misión de la empresa de ofrecer materiales de capacitación seguros e informativos que simplifiquen el proceso de producción en su cadena de suministro.

El reto

En el pasado, la creación de videos era un gran obstáculo para el equipo de capacitación de Sibelco. Conseguir actores, viajar a distintos lugares presenciales alrededor del mundo, editar y personalizar cada video para diferentes idiomas consumía tiempo y recursos muy valiosos. Este enfoque tradicional no solo presionaba su presupuesto, sino que también limitaba la capacidad del equipo para producir videos de forma eficiente y efectiva.

Con curiosidad por herramientas de IA que pudieran reducir costos y agilizar los tiempos de producción, el equipo de Learning & Development de Jean-Marie descubrió HeyGen, lo que transformó por completo su flujo de trabajo. El equipo ya no tenía que llevar actores al estudio durante horas o incluso días para crear videos, ahorrando tiempo y energía. Con HeyGen, las actualizaciones de su contenido se pueden implementar rápidamente, asegurando que los materiales de capacitación reflejen las políticas y los procedimientos actuales.

La solución

La integración de los avatares de IA realistas de HeyGen y las funciones de texto a voz transformó de manera significativa los procesos de capacitación de Sibelco, reduciendo su dependencia de proveedores externos. Al publicar los videos internamente, el equipo obtuvo un mayor control sobre su contenido, lo que se tradujo en un ahorro de costos considerable y empoderó a su equipo de producción para crear videos.

Este nuevo flujo de trabajo no solo ha optimizado los procesos de Sibelco, sino que también les ha permitido producir videos de capacitación con calidad de estudio a mayor escala, brindando a los empleados el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar su trabajo de forma segura y eficiente. Al simplificar el proceso de producción, el equipo de L&D de Jean-Marie puede desarrollar rápidamente contenido adaptado a necesidades específicas de capacitación. Esto asegura que los empleados reciban instrucciones claras y consistentes, reduciendo la probabilidad de errores y mejorando su desempeño general. Como resultado, esto no solo cumple con los requisitos de capacitación, sino que también fomenta una cultura de seguridad y eficiencia en toda la organización.

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Los resultados

En menos de seis meses, Sibelco transformó el tiempo que tarda en producir videos internos de capacitación. El costo de producción de video ha disminuido drásticamente, lo que le ha permitido a su equipo ahorrar 1,000 euros por solo un minuto de contenido de capacitación. Además, su equipo ha utilizado HeyGen para mostrarle a sus equipos el potencial de la IA, lo cual ha sido invaluable para resaltar las posibilidades transformadoras de la IA dentro de Sibelco.

Además, usar HeyGen les permitió mejorar de forma significativa la cantidad de videos que producen y publican. Este cambio ha empoderado a muchas más personas para innovar y crear, incluso a quienes no tienen mucha experiencia en video. Ahora, su equipo puede actualizar contenido existente de manera eficiente y crear materiales de capacitación de alta calidad sin aumentar sus presupuestos.

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“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen hace que todo sea fácil de usar y le permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero, mientras mantenemos a los empleados de Sibelco seguros.”

Jean-Marie Petit

Gerente de aprendizaje digital en Sibelco