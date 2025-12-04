Malecare es una organización nacional de apoyo y defensa para personas con cáncer, dirigida por Darryl Mitteldorf, un oncólogo y trabajador social que ha pasado décadas ayudando a los pacientes a vivir más y mejor. Lo que comenzó hace 30 años como una respuesta al diagnóstico de cáncer de próstata de su padre se ha convertido en una de las organizaciones de cáncer más grandes de Estados Unidos. “Lo vi como una oportunidad de vengarme de la enfermedad”, dijo Darryl.

En el centro del trabajo de Malecare está Cancer Academy, una plataforma digital de educación creada para ofrecer a las personas con cáncer y a sus seres queridos orientación clara y práctica. “Cancer Academy es una plataforma para todas las personas con cáncer y para todas las personas que aman a alguien con cáncer”, dijo Darryl. A través de videos cortos y enfocados, la plataforma busca devolver la confianza, reducir el miedo y ayudar a las personas a navegar mejor por el tratamiento, los síntomas y los retos de la vida diaria.

Con el tiempo, Malecare se dio cuenta de que su visión educativa requería miles de videos, cada uno cuidadosamente elaborado, con apoyo emocional y precisión médica. Pero con un equipo formado únicamente por trabajadores sociales y psicólogos, producir ese volumen de contenido de alta calidad parecía imposible.

“La plataforma Cancer Academy de Malecare requiere miles de videos”, dijo Darryl. “Antes de HeyGen, el reto era crear miles de videos a escala con un equipo de seis personas, todas trabajadoras sociales o psicólogos, y ninguna con experiencia en producción de video.”

Todo cambió cuando el equipo descubrió HeyGen. La plataforma les permitió crear videos educativos empáticos y precisos a gran escala, sin necesidad de experiencia especializada en filmación ni de recursos de producción costosos.

Superar las barreras de producción para llegar a millones de pacientes

Antes de HeyGen, Malecare batallaba para llegar a toda la comunidad de pacientes que necesitaba información. “Tenemos 120,000 personas que asisten a nuestros grupos de apoyo. Hay millones de personas diagnosticadas con cáncer. Así que nos estamos perdiendo a mucha gente”, dijo Darryl.

Llegar a esos pacientes requería un nivel de producción de video que el equipo simplemente no podía lograr. Necesitaban presentadores que pudieran repetirse, mensajes claros y una producción de alto volumen, pero las grabaciones en vivo eran lentas, costosas y dependían de colaboradores externos. “Ya no tenemos que esperar a que haya tiempo en el estudio ni a que vengan los ponentes originales. No tenemos que contratar gente con habilidades súper especializadas”, dijo Darryl. “Soy trabajador social y estoy creando videos al mismo nivel, o casi al mismo nivel, que profesionales con 20 o 30 años de experiencia.”

Sin la capacidad de producir contenido de forma constante y rápida, muchos pacientes no tenían acceso a respuestas confiables. El equipo escuchaba con frecuencia de personas que veían videos en plena noche, asustadas y sin saber si sus síntomas eran normales.

“Cada vez que están sudando en la noche y se preguntan: ¿qué le voy a decir a mi doctor? ¿O voy a sobrevivir la noche? Pueden ver un video generado con HeyGen y enterarse de que el medicamento que están tomando sí tiene un efecto secundario. Vas a sobrevivir la noche y vas a disfrutar el mañana.”

Para Malecare, ayudar a que los pacientes se sintieran tranquilos en esos momentos se volvió algo central en su misión y la razón por la que necesitaban una solución escalable y confiable.

Adoptar la IA para escalar la educación con claridad, confianza y cuidado

La primera experiencia del equipo con HeyGen fue lo que Darryl llama un “momento mágico”. En un solo día, trabajando desde su sala, lograron algo que antes parecía imposible.

“Éramos tres sentados en mi sala y, al final del día, hicimos 15 videos. Fue como: ‘¿cómo hicimos eso?’”, dijo Darryl. “Quince videos totalmente buenos y listos para publicar.”

Ese momento les mostró lo que era posible. HeyGen les permitió ampliar la producción más allá de solo unos cuantos colaboradores y darle a cada miembro del equipo la capacidad de crear contenido de video sólido y consistente. “Hemos compartido ese flujo de trabajo con personas individuales”, explicó Darryl. “Los psicólogos pueden crear cómodamente de 5 a 10 videos en un día.”

Encontrar la voz y el tono adecuados también fue igual de importante. Malecare observó que los pacientes con cáncer respondían mejor a presentadores cercanos, especialmente a quienes se sentían como maestros de ciencias de preparatoria. Después de probar decenas de presentadores reales, HeyGen le permitió al equipo replicar digitalmente esas voces cálidas y tranquilizadoras.

“En realidad podemos dotar a cada avatar de una personalidad”, dijo Darryl. “Podríamos imitar a los mismos maestros de ciencias de preparatoria que usábamos como presentadores en vivo.”

Muchas veces, los pacientes no pueden distinguir qué videos tienen presentadores reales y cuáles usan avatares, y en muchos casos, la gente conecta todavía más con las versiones digitales. Una persona de un grupo de enfoque compartió una idea que se le quedó grabada a Darryl desde entonces:

“Sé que es un avatar. Me has dicho que es un avatar, pero siento que puedo tener una conversación más profunda con ellos sobre el mismo tema que me están presentando. Y aun ahora, puedo sentir que se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en cómo sabemos que hemos logrado conectar con las personas y hacer que se sientan en confianza, reducir su ansiedad y ayudarlas a realmente escuchar y asimilar información muy difícil.”

Para Darryl, esta reacción emocional demostró que HeyGen no solo estaba permitiendo escalar, sino que también estaba potenciando la empatía. “Si hubiera que decir solo una cosa sobre HeyGen, es que no solo vas a tener control, sino que también vas a tener la capacidad de usar tu creatividad y tu corazón para crear conversaciones con personas que nunca has conocido.”

Lograr un impacto medible y recuperar la confianza de los pacientes

HeyGen se ha convertido en una parte fundamental del flujo de trabajo de Malecare, lo que le permite al equipo crear contenido con precisión y agilidad.

“Tengo la capacidad de crear educación digital que podamos medir, saber qué parte de un video necesita ajustes y luego volver a editarla. Solo puedes hacer eso cuando tienes control digital sobre el desempeño del avatar”, dijo Darryl.

HeyGen también hace que el trabajo sea sostenible a nivel emocional y creativo. En lugar de sentirse abrumado por la idea de editar, Darryl describe una sensación de tranquilidad. “El estudio de edición me permite no tener que pensar en el proceso de edición. No estoy editando, estoy creando”, dijo Darryl. “Es una sensación increíble de tener.”

Lo más importante es que los resultados para los pacientes están mejorando. Malecare se basa en instrumentos validados para medir los cambios en el conocimiento, la preparación y la activación de los pacientes. “Todas nuestras cifras superaron nuestras expectativas”, dijo Darryl. “Hay muy pocas cosas de las que puedas decir que logran eso tan rápido como lo hemos podido demostrar.”

Para Darryl y su equipo, HeyGen es más que una herramienta; es una forma de acompañar a los pacientes con claridad, comodidad y esperanza en los momentos en que más lo necesitan. “Es como si un ángel hubiera bajado a través de su iPhone y entrado en su cabeza”, dijo Darryl. “Y eso es realmente maravilloso.”