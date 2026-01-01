Crea al instante videos de producto para educar a tu audiencia

Simplifica ideas complejas y mejora el engagement con tus clientes con HeyGen. Ya sea que estés lanzando un nuevo producto o guiando a tus usuarios a través de un flujo de trabajo, HeyGen te ayuda a crear videos explicativos profesionales y alineados con tu marca en minutos, sin necesidad de un equipo de producción ni de una edición complicada.

Hombre sonriente hablando a cámara con una superposición que muestra un botón de “Agregar producto” para un dispositivo colorido
G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Explica funciones complejas con videos de producto atractivos

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Benefit 1 visual

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Benefit 2 visual

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

Benefit 3 visual

Descubre cómo los equipos de marketing educan a sus usuarios

Tomorrow.io

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

“Atendemos a muchas unidades de negocio diferentes. Necesitamos destacar como cualquier equipo de marketing. Pero también, por nuestro tamaño, tenemos que ser especialmente ingeniosos. Por eso apostamos con todo por la IA y la adoptamos, en lugar de reaccionar de forma pasiva.”

Kelly Peters

VP de marketing en Tomorrow.io

Kelly Peters

Cómo crear videos de producto con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear videos de producto impresionantes, con calidad profesional, en cuestión de minutos al aprender cómo crear un video explicativo de producto.

  1. Encuentra la plantilla perfecta de video de producto o empieza desde cero
  1. Graba tu pantalla con la extensión de Chrome de HeyGen
  1. Agrega un guion y un avatar a tu video de producto
  1. Personaliza tu video de producto
  1. Ponte creativo con más elementos de diseño
  1. Envía tu video de producto

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo puede ayudarte con videos explicativos de producto?

HeyGen es una plataforma de generación de video con IA que crea videos profesionales y personalizables usando avatares de IA. Simplifica el proceso de creación de videos explicativos de producto al permitirte desarrollar contenido atractivo e informativo sin necesidad de contar con un equipo de producción completo.

¿En qué se diferencian los videos de producto de HeyGen de los videos tradicionales?

HeyGen utiliza avatares de IA, eliminando la necesidad de actores en vivo, equipo complejo o ciclos de producción largos. La plataforma permite una creación de videos rápida, actualizaciones sencillas y localización para audiencias globales.

¿Puedo personalizar los avatares de IA en mis videos de producto?

¡Sí! HeyGen te permite personalizar avatares para reflejar la personalidad de tu marca. Puedes elegir entre una variedad de avatares, ajustar su apariencia y escribir sus diálogos para que estén alineados con tus mensajes.

¿Los videos de producto de HeyGen son adecuados para audiencias multilingües?

Claro que sí. HeyGen es compatible con varios idiomas, lo que te permite crear videos explicativos para diferentes mercados. Puedes ofrecer contenido localizado con narraciones de voz de alta calidad en el idioma que tú elijas.

¿Cómo actualizo un video de producto si mi producto cambia?

Actualizar videos con HeyGen es rápido y sencillo. Solo modifica el guion o los elementos visuales en la plataforma y tu video actualizado estará listo en minutos.

¿Se pueden usar los videos de producto de HeyGen en varias plataformas?

Sí, los videos de producto de HeyGen son muy versátiles y se pueden optimizar para usarlos en sitios web, redes sociales, campañas de correo electrónico o plataformas internas de capacitación.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video explicativo de producto con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear un video de producto con calidad profesional en tan solo unas horas, dependiendo de la complejidad de tu guion y de tus necesidades visuales.

¿Necesito habilidades de producción para crear un video de producto con HeyGen?

Para nada. La interfaz fácil de usar de HeyGen está diseñada para personas de marketing, educadores y negocios sin experiencia técnica. La plataforma te guía paso a paso durante todo el proceso de creación de videos.

¿Qué industrias se benefician más de los videos de producto de HeyGen?

HeyGen es ideal para industrias como SaaS, comercio electrónico, educación, salud y más, en cualquier lugar donde la comunicación clara de productos y la interacción con clientes sean una prioridad.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para videos explicativos de producto?

Empezar es muy sencillo. Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de creación de video y comienza hoy mismo a crear tu primer video de producto impulsado por IA.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Agenda una reunión
CTA background