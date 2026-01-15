Crea videos de onboarding para empleados que tus nuevas contrataciones sí quieran ver
Transforma presentaciones de PowerPoint y documentos de onboarding en videos de capacitación atractivos que escalan para cada nueva contratación, en cualquier ubicación y en cualquier idioma. Sin sesiones en vivo que coordinar, sin necesidad de grabar, sin retrasos cuando cambian las políticas.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El cuello de botella en la incorporación
Tu equipo está contratando rápido, pero la capacitación en vivo no escala. Coordinar sesiones distrae a los managers de su trabajo, las personas que se integran de forma remota se avientan largas llamadas por Zoom entre diferentes zonas horarias y la información cambia según quién la presente. Los decks de onboarding se quedan desactualizados, las capacitaciones solo en inglés dejan atrás a las contrataciones globales y Recursos Humanos se pasa horas solo gestionando la logística. Como resultado, las personas nuevas siguen confundidas, poco comprometidas y tardan meses en alcanzar su productividad máxima, mientras las diapositivas estáticas y las sesiones en vivo no logran ir al ritmo de tu crecimiento.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu material de onboarding existente en capacitación en video profesional que las nuevas contrataciones sí terminan. Sube presentaciones de PowerPoint, pega contenido de tu manual del empleado o genera guiones con IA, luego elige un avatar presentador y crea videos de onboarding pulidos en minutos. Las nuevas personas que se integran aprenden a su propio ritmo con la opción de pausar y retroceder, lo que mejora la retención. Cuando cambian las políticas, simplemente edita el guion y vuelve a generar el video al instante. ¿Contratas a nivel global? Traduce todo tu programa de onboarding a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Tu equipo de RR. HH. crea una vez, actualiza al instante y escala el onboarding al ritmo de la contratación.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala
De PowerPoint a video de onboarding
Deja de pedirles a las nuevas contrataciones que lean presentaciones de 80 diapositivas. Sube tus presentaciones existentes y HeyGen las convierte en capacitaciones en video dirigidas por avatares, con narración, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de diapositivas se vuelve contenido en video sin tener que empezar desde cero.
Importa PowerPoint, Google Slides o PDF
El avatar recorre el contenido de forma profesional
Agrega tu logo y colores de marca automáticamente
Clonación de expertos en la materia
Tu director de ventas da la mejor capacitación de producto. Tu gerente de ingeniería explica el onboarding técnico a la perfección. Crea versiones digitales de ellos a partir de una breve grabación de video. Graban una vez y hacen onboarding para siempre. Entrega consistente, cero conflictos de agenda y nada de esperar a expertos ocupados.
Clona a miembros reales de tu equipo a partir de una breve grabación
Lleva su experiencia a todos tus nuevos ingresos, sin límite
Actualiza los guiones de capacitación sin volver a grabar
Localización global de onboarding
Un solo video de onboarding, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de video con IA con clonación de voz hace que la capacitación suene nativa en español, portugués, mandarín y más de 175 idiomas adicionales, sin ese doblaje raro e incómodo. Integra a todos en el idioma que prefieran desde una sola fuente.
La clonación de voz mantiene la autenticidad de la persona que presenta
La sincronización labial ajusta los movimientos faciales según cada idioma
Lanza a nivel global desde un solo video maestro
Integración con LMS
Exporta videos de onboarding directamente a tu sistema de gestión de aprendizaje. Los paquetes SCORM 1.2 y 2004 funcionan con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR y más. Da seguimiento a las finalizaciones, define los requisitos de aprobación e intégralo con tu stack de tecnología de RR. HH. existente.
Exportación SCORM 1.2 y SCORM 2004
Umbrales de finalización personalizables
Compatibilidad con carga directa al LMS
Actualizaciones de contenido al instante
Las políticas cambian. Los procesos evolucionan. Las herramientas se reemplazan. Cuando tu contenido de onboarding necesite una actualización, edita el guion y vuelve a generarlo en minutos, no en meses. Sin regrabaciones, sin retrasos de producción, sin capacitaciones desactualizadas. Tu onboarding se mantiene al día con tu empresa real.
Los cambios en el guion se implementan en minutos
No necesitas volver a grabar
Control de versiones para seguimiento de cumplimiento
A tu ritmo para equipos remotos
Las nuevas contrataciones remotas en diferentes zonas horarias ven el contenido cuando les funciona. Nada de coordinar agendas para capacitaciones en vivo. Pueden pausar, retroceder y volver a ver las secciones que necesiten. La incorporación sucede según su horario, no el tuyo.
Funciona en todos los husos horarios
Acceso bajo demanda en cualquier momento
Compatible con celular para más flexibilidad
De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos
Usa lo que ya tienes
Sube tus presentaciones de PowerPoint existentes, pega guiones de tu manual del empleado o deja que la IA genere contenido a partir de tu documentación de onboarding. Nada de quedarte frente a una página en blanco. Tú ya sabes qué necesitan aprender las nuevas contrataciones. HeyGen solo lo vuelve algo que da gusto ver.
Elige a tu presentador
Elige entre más de 120 avatares de IA profesionales o crea un clon digital de tu CEO, CHRO o responsable de reclutamiento. Escoge una voz que refleje la cultura de tu empresa. Personaliza el look & feel para que coincida con tu organización. Tu onboarding se verá como una producción profesional sin tener que contratar videógrafos.
Crea, traduce, publica
Haz clic en generar. En minutos tendrás videos de onboarding profesionales. Expórtalos como archivos SCORM para tu LMS, descarga MP4 para tu portal de onboarding o incrústalos en tu intranet. ¿Necesitas otros idiomas? Genera los más de 175 desde la misma fuente con un solo clic. Las nuevas contrataciones pueden acceder desde laptops, tabletas o celulares.
Creado para todas tus necesidades de capacitación
Onboarding para toda la empresa
Dale a cada nueva contratación la misma introducción de alta calidad a tu empresa. Mensaje de bienvenida del liderazgo, historia y misión de la empresa, cultura y valores, estructura organizacional, resumen de prestaciones y políticas del lugar de trabajo. La base que todos necesitan sin importar su puesto.
Caso de uso: una empresa SaaS en crecimiento crea una serie central de onboarding con 8 videos que cubren lo esencial de la compañía. Cada nueva persona que se integra, desde la empleada número 50 hasta la 500, ve la misma introducción profesional.
Capacitación específica por rol
Metodología de ventas para ejecutivos de cuenta, estándares de ingeniería para desarrolladores, flujos de trabajo de customer success para el equipo de soporte y requisitos de cumplimiento para finanzas. Capacitación dirigida para diferentes departamentos sin tener que hacer sesiones en vivo por separado para cada rol.
Caso de uso: una empresa de tecnología mantiene rutas de onboarding para Ingeniería, Ventas, Marketing y Customer Success. Las nuevas contrataciones completan la serie a nivel compañía más los módulos específicos de su departamento.
Onboarding remoto de empleados
Lineamientos para equipos distribuidos, herramientas de comunicación y mejores prácticas, cómo crear conexiones de forma virtual, expectativas para la configuración del home office y políticas de trabajo remoto. Ayuda a que las nuevas contrataciones remotas se sientan integradas desde el primer día sin tener que estar en llamadas con la oficina central a las 6 a. m.
Caso de uso: una empresa totalmente remota integra a más de 40 empleados por trimestre en 15 países. La capacitación en video ofrece una experiencia consistente sin importar la ubicación o la zona horaria.
Onboarding global de equipos
Implementa una incorporación consistente en todo el mundo usando videos de capacitación multilingües que aseguren que cada empleado aprenda en su idioma preferido.
Caso de uso: una multinacional crea el onboarding central una sola vez y lo implementa en 8 idiomas. La contratación internacional se acelera sin necesidad de presupuestos de producción separados por mercado.
Cumplimiento y capacitación obligatoria
Cumple con los requisitos normativos con capacitaciones obligatorias que sean consistentes y fáciles de rastrear. Prevención de acoso, seguridad en el lugar de trabajo, seguridad de datos, código de conducta. Asegúrate de que las nuevas contrataciones completen las políticas obligatorias, la capacitación en seguridad y la formación regulatoria usando videos de capacitación de cumplimiento con seguimiento basado en SCORM e informes listos para auditoría.
Caso de uso: una empresa de salud se asegura de que el 100% de las nuevas contrataciones complete la capacitación HIPAA antes de tener acceso al sistema. El formato de video más el seguimiento SCORM proporciona la documentación necesaria para auditorías regulatorias.
Onboarding para gerentes
Expectativas de liderazgo, fundamentos de gestión de personas, proceso de evaluación de desempeño, mejores prácticas para reuniones uno a uno, responsabilidades de contratación y entrevistas. Prepara a los colaboradores individuales que son promovidos a puestos de gestión para sus nuevas responsabilidades.
Caso de uso: la empresa asciende a 20 personas a puestos de gerencia cada año. El programa de incorporación para gerentes se asegura de que entiendan las expectativas antes de liderar equipos.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué tipos de contenido de onboarding funcionan bien como video?
La mayoría del contenido de onboarding funciona muy bien en formato de video, incluyendo la orientación sobre la empresa, la cultura, las prestaciones, la capacitación en sistemas, las políticas y las expectativas del puesto. Muchos equipos también amplían el onboarding para convertirlo en videos internos de capacitación para aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades.
¿Qué duración deben tener los videos de onboarding?
Mantén los videos individuales entre 5 y 15 minutos. Divide los temas más largos en capítulos. El programa completo de onboarding puede abarcar varias horas repartidas en múltiples módulos cortos. La atención baja mucho después de 15 minutos, así que los videos más cortos y enfocados logran una tasa de finalización más alta que las sesiones tipo maratón.
¿Necesitas habilidades de producción de video?
No. Si puedes crear una presentación en PowerPoint o escribir un guion, puedes crear videos de onboarding profesionales. HeyGen se encarga de toda la parte técnica de la producción. La mayoría de los equipos de Recursos Humanos crean su primer video en menos de 30 minutos, sin ninguna experiencia previa en video.
¿Cómo funciona la exportación SCORM?
Exporta tu video de onboarding como un paquete SCORM (formato 1.2 o 2004). Súbelo a tu LMS igual que cualquier otro módulo de capacitación. Configura los requisitos de finalización. Tu LMS registra quién lo vio, el progreso y el estado de finalización. Funciona con Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors y todas las principales plataformas de aprendizaje.
¿Puedes actualizar los videos sin empezar desde cero?
Sí. Edita tu guion con la información actualizada y vuelve a generar el video. Toma de 5 a 10 minutos. Sin volver a grabar, sin actualizaciones complicadas en el LMS, sin confusión de versiones. Es clave cuando cambian las políticas o te das cuenta de que algo necesita aclararse por las preguntas de las nuevas contrataciones.
¿Qué pasa con los diferentes idiomas?
Crea tu onboarding en tu idioma principal. Haz clic en traducir. Elige español, francés, portugués, mandarín, hindi o cualquier combinación de más de 175 idiomas. HeyGen genera versiones localizadas con clonación de voz natural y sincronización labial. El mismo avatar hablando español, francés o japonés con fluidez.
¿Esto funciona para empleados remotos?
Funciona especialmente bien para empleados remotos. Ven el contenido en el horario que les acomoda, incluso en diferentes zonas horarias. Pueden pausar para comer, regresar a las partes donde necesitan más claridad y verlo en su laptop o en su celular. Ya no tienes que obligar al equipo de Tokio a conectarse a llamadas con la oficina central a las 3 de la mañana.
¿Cuánto cuesta esto en comparación con una capacitación en vivo?
La capacitación de ingreso en vivo tiene costos ocultos en el tiempo del coordinador de RH, el tiempo de los managers, las instalaciones y los viajes para empresas con varias oficinas. Una empresa típica invierte de 15 a 25 horas de tiempo de su gente por cada grupo de nuevas contrataciones. El onboarding en video elimina la mayor parte de ese gasto. Es un esfuerzo de creación único, reutilizable infinitamente. La mayoría de los equipos de RH ve un ROI positivo dentro del primer trimestre.
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Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Grupo Würth: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear videos de capacitación hoy
Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela cuando quieras