Onboarding para toda la empresa Dale a cada nueva contratación la misma introducción de alta calidad a tu empresa. Mensaje de bienvenida del liderazgo, historia y misión de la empresa, cultura y valores, estructura organizacional, resumen de prestaciones y políticas del lugar de trabajo. La base que todos necesitan sin importar su puesto. Caso de uso: una empresa SaaS en crecimiento crea una serie central de onboarding con 8 videos que cubren lo esencial de la compañía. Cada nueva persona que se integra, desde la empleada número 50 hasta la 500, ve la misma introducción profesional.



Capacitación específica por rol Metodología de ventas para ejecutivos de cuenta, estándares de ingeniería para desarrolladores, flujos de trabajo de customer success para el equipo de soporte y requisitos de cumplimiento para finanzas. Capacitación dirigida para diferentes departamentos sin tener que hacer sesiones en vivo por separado para cada rol. Caso de uso: una empresa de tecnología mantiene rutas de onboarding para Ingeniería, Ventas, Marketing y Customer Success. Las nuevas contrataciones completan la serie a nivel compañía más los módulos específicos de su departamento.



Onboarding remoto de empleados Lineamientos para equipos distribuidos, herramientas de comunicación y mejores prácticas, cómo crear conexiones de forma virtual, expectativas para la configuración del home office y políticas de trabajo remoto. Ayuda a que las nuevas contrataciones remotas se sientan integradas desde el primer día sin tener que estar en llamadas con la oficina central a las 6 a. m. Caso de uso: una empresa totalmente remota integra a más de 40 empleados por trimestre en 15 países. La capacitación en video ofrece una experiencia consistente sin importar la ubicación o la zona horaria.



Onboarding global de equipos Implementa una incorporación consistente en todo el mundo usando videos de capacitación multilingües que aseguren que cada empleado aprenda en su idioma preferido. Caso de uso: una multinacional crea el onboarding central una sola vez y lo implementa en 8 idiomas. La contratación internacional se acelera sin necesidad de presupuestos de producción separados por mercado.



Cumplimiento y capacitación obligatoria Cumple con los requisitos normativos con capacitaciones obligatorias que sean consistentes y fáciles de rastrear. Prevención de acoso, seguridad en el lugar de trabajo, seguridad de datos, código de conducta. Asegúrate de que las nuevas contrataciones completen las políticas obligatorias, la capacitación en seguridad y la formación regulatoria usando videos de capacitación de cumplimiento con seguimiento basado en SCORM e informes listos para auditoría. Caso de uso: una empresa de salud se asegura de que el 100% de las nuevas contrataciones complete la capacitación HIPAA antes de tener acceso al sistema. El formato de video más el seguimiento SCORM proporciona la documentación necesaria para auditorías regulatorias.