Ofrece capacitación en seguridad, cumplimiento, onboarding y operaciones en los idiomas que tus empleados entienden. Cumple con los requisitos de idioma de OSHA, mejora la comprensión y reduce el riesgo al implementar la capacitación en inglés, español, mandarín, vietnamita y más. Los equipos globales usan programas multilingües, incluidos videos de onboarding para empleados , para mantener una capacitación consistente en todas las regiones sin producciones separadas. Las organizaciones reportan más de 85% de mayor comprensión y menos incidentes de seguridad cuando la capacitación se imparte en el idioma nativo de los empleados.

Con HeyGen La solución de HeyGen

HeyGen convierte a tu pequeño equipo de L&D en una máquina poderosa de producción de capacitación. Convierte tus presentaciones de PowerPoint, documentación y el conocimiento de tus expertos en la materia en capacitación en video profesional. Sube las diapositivas del taller de liderazgo del año pasado. Pega los guiones de tus manuales de procesos. Graba a tus mejores colaboradores explicando las mejores prácticas. Genera videos de capacitación con calidad de transmisión en cuestión de minutos.

Clona a tus expertos en la materia como avatares de IA. Tu director de comunicación se graba una sola vez y entrena a empleados ilimitados en habilidades de presentación. La experiencia de tu gerente de operaciones se convierte en capacitación de procesos reutilizable. Tu líder de TI imparte capacitación sobre sistemas sin levantarse de su escritorio. El conocimiento de los SME escala sin requerir su tiempo.

Actualiza la capacitación al instante cuando algo cambie. ¿Mejoraste un proceso? Edita el guion y vuelve a generar el video en cinco minutos. ¿Lanzaste un sistema nuevo? Actualiza la capacitación el mismo día. Tu biblioteca de capacitación se mantiene al día sin tener que recrear todo desde cero