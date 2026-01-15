Crea videos internos de capacitación que hagan crecer a tu equipo de L&D
Tu equipo de L&D de tres personas atiende a 2,000 empleados. Todos los departamentos quieren capacitación: desarrollo de liderazgo, onboarding de nuevos managers, entrenamiento en sistemas, actualizaciones de procesos, habilidades de comunicación. Aumenta tu capacidad de capacitación sin tener que hacer crecer tu equipo.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El reto de la capacidad de capacitación
Ofrece capacitación en seguridad, cumplimiento, onboarding y operaciones en los idiomas que tus empleados entienden. Cumple con los requisitos de idioma de OSHA, mejora la comprensión y reduce el riesgo al implementar la capacitación en inglés, español, mandarín, vietnamita y más. Los equipos globales usan programas multilingües, incluidos videos de onboarding para empleados, para mantener una capacitación consistente en todas las regiones sin producciones separadas. Las organizaciones reportan más de 85% de mayor comprensión y menos incidentes de seguridad cuando la capacitación se imparte en el idioma nativo de los empleados.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu pequeño equipo de L&D en una máquina poderosa de producción de capacitación. Convierte tus presentaciones de PowerPoint, documentación y el conocimiento de tus expertos en la materia en capacitación en video profesional. Sube las diapositivas del taller de liderazgo del año pasado. Pega los guiones de tus manuales de procesos. Graba a tus mejores colaboradores explicando las mejores prácticas. Genera videos de capacitación con calidad de transmisión en cuestión de minutos.
Clona a tus expertos en la materia como avatares de IA. Tu director de comunicación se graba una sola vez y entrena a empleados ilimitados en habilidades de presentación. La experiencia de tu gerente de operaciones se convierte en capacitación de procesos reutilizable. Tu líder de TI imparte capacitación sobre sistemas sin levantarse de su escritorio. El conocimiento de los SME escala sin requerir su tiempo.
Actualiza la capacitación al instante cuando algo cambie. ¿Mejoraste un proceso? Edita el guion y vuelve a generar el video en cinco minutos. ¿Lanzaste un sistema nuevo? Actualiza la capacitación el mismo día. Tu biblioteca de capacitación se mantiene al día sin tener que recrear todo desde cero
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala
Convierte contenido existente en video
Tu organización ya tiene contenido de capacitación escondido en presentaciones de PowerPoint, PDFs, documentos de Word y en la mente de tus expertos. Sube tus presentaciones y HeyGen las transforma en capacitación en video profesional. Pega guiones de tus manuales y genera capacitaciones narradas. Todo tu trabajo existente se convierte en contenido de video atractivo.
Importa PowerPoint, Google Slides y PDF
Convierte tu documentación en capacitación en video
Agrega un presentador profesional con avatar de IA
Personaliza con los colores y el logo de tu empresa
Clona a tus expertos en la materia
Tu responsable de cumplimiento es la única persona que entiende tus políticas. Tu mejor vendedor tiene técnicas que vale la pena compartir. Tu director de operaciones conoce procesos eficientes. Clónalos como avatares de IA. Grábalos una vez y despliega su experiencia infinitas veces sin tener que agendarles citas una y otra vez.
Graba al experto una vez para entrenamientos ilimitados
Experto digital disponible 24/7
Entrega consistente en todo momento
Libera a las pymes de sesiones repetitivas
Calidad profesional sin necesidad de experiencia en producción
Tu capacitación debe verse tan profesional como tu empresa. No necesitas cámaras, iluminación, estudios ni habilidades de edición de video. Elige entre más de 120 avatares profesionales o crea clones personalizados. Escoge fondos. Agrega tu marca. Genera capacitación con calidad de transmisión que refleje bien a tu organización.
Presentadores profesionales para cualquier tema
Calidad constante en todas tus capacitaciones
No necesitas experiencia en producción de video
Calidad de estudio sin necesidad de estudios
Actualiza el entrenamiento en minutos
Las empresas cambian. Los procesos mejoran. Los sistemas se actualizan. Las políticas se revisan. Las organizaciones se reestructuran. Cuando tu capacitación necesite actualizaciones, edita el guion y vuelve a generar el video. Cinco minutos en lugar de cinco semanas. Tu biblioteca de capacitación se mantiene al día con tu negocio.
Los cambios en el guion se aplican al instante
No necesitas volver a grabar
Control de versiones para registros de auditoría
Mantén las capacitaciones precisas y relevantes
Implementa en todas las ubicaciones
Cinco oficinas. Tres turnos. Empleados remotos. Equipos internacionales. Todos necesitan la misma capacitación, pero la manera de acceder a ella es diferente. Crea una vez, distribuye en todas partes. El acceso on‑demand significa que el turno nocturno la ve a las 2 a. m., los equipos remotos la ven desde casa y las oficinas internacionales reciben la capacitación en su propio huso horario.
Acceso bajo demanda 24/7
Implementación en múltiples ubicaciones
Funciona en todos los turnos
Aprendizaje optimizado para celular
Multilingüe para equipos globales
Las oficinas internacionales necesitan capacitación en su propio idioma. Crea en inglés y traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz. La oficina en Alemania recibe capacitación en alemán, el equipo de Shanghái en mandarín y el de São Paulo en portugués. Todo a partir de tu contenido original.
Más de 175 idiomas a partir de un solo video
Clonación de voz natural por idioma
La sincronización labial coincide con los movimientos de la boca
Capacitación global de la fuerza laboral
De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos
Empieza con lo que tienes
Sube tus materiales de capacitación existentes. Presentaciones de PowerPoint de talleres. Manuales en PDF. Documentación de procesos. Guiones de sesiones de capacitación en vivo. O graba a tus expertos en la materia explicando los temas que enseñan una y otra vez. Tu contenido de capacitación ya existe en varios formatos. HeyGen lo convierte en video profesional.
Crea videos de capacitación profesionales
Elige un presentador con avatar de IA que haga match con tu tema. Presentadores profesionales para capacitación de liderazgo. Caras amigables para habilidades blandas. Expertos técnicos para entrenamientos de sistemas. Personaliza con tu branding. Agrega el logo de tu empresa, colores y tipografías aprobadas. Genera videos que se vean como si vinieran de un estudio de producción profesional.
Implementa en tu organización
Exporta a tu LMS con empaquetado SCORM. Descarga para tu intranet o base de conocimiento. Inserta el contenido en portales para empleados. Comparte mediante enlaces. Tu capacitación llega a las personas donde sea que aprendan. Da seguimiento a la finalización, monitorea el progreso y mide la efectividad a través de tus sistemas actuales.
Creado para todas tus necesidades de capacitación
Liderazgo y gestión
Capacitación Desarrolla líderes en todos los niveles con formación para personas que son managers por primera vez, coaching, toma de decisiones y gestión del cambio. Las organizaciones reportan hasta un 40% de mejora en la efectividad de la gestión después de implementar programas estructurados de liderazgo.
Programas de desarrollo de habilidades
Desarrolla habilidades profesionales clave como comunicación, resolución de problemas, negociación y gestión del tiempo. La capacitación a tu propio ritmo mejora las capacidades de tu equipo y genera aumentos medibles en la satisfacción de tus clientes.
Capacitación en procesos y procedimientos
Estandariza flujos de trabajo y mejores prácticas con capacitación en SOP consistente. Los equipos que siguen capacitación de procesos basada en video reducen errores y mejoran la calidad en más de un 30%.
Capacitación en sistemas y herramientas
Acelera la adopción de sistemas internos como CRM, ERP y herramientas de productividad. La capacitación en video impulsa una mayor rapidez en el dominio y un uso más alto en comparación con solo documentación.
Capacitación específica por departamento
Ofrece capacitación dirigida para ventas, marketing, operaciones, recursos humanos y servicio al cliente. Los equipos lanzan actualizaciones en días en lugar de semanas, con una entrega consistente y escalable.
Resultado verificado
Las organizaciones logran hasta 10 veces más contenido de capacitación usando entrenamiento basado en video en comparación con los métodos tradicionales
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué tipos de capacitación interna puedes crear?
Cualquier capacitación para empleados: desarrollo de liderazgo, habilidades de gestión, habilidades blandas, capacitación técnica, procedimientos de procesos, capacitación en sistemas, actualizaciones de cumplimiento, capacitación específica por departamento, desarrollo profesional, habilidades de comunicación, gestión de proyectos, gestión del tiempo. Si necesitas capacitar a tus empleados en eso, HeyGen se encarga.
¿En qué se diferencia esto de los cursos de capacitación genéricos que ya existen?
Los cursos genéricos son demasiado generales. Tu organización tiene procesos, sistemas, cultura y terminología específicos. HeyGen crea capacitación personalizada para tu empresa usando tu contenido, tus expertos internos (SMEs) y tus ejemplos. Así, las personas colaboradoras aprenden exactamente lo que necesitan para tu organización.
¿Cuánto tiempo se tarda en crear un curso de capacitación?
Capacitación para procedimientos simples: 30 minutos. Programa integral de liderazgo: una semana. Mucho más rápido que la producción tradicional (de semanas a meses) o proveedores externos (meses). La mayoría de las organizaciones crean bibliotecas de capacitación completas en su primer trimestre.
¿Qué pasa si nuestro contenido de capacitación necesita actualizaciones?
Edita el guion y vuelve a generar. Cinco minutos en lugar de contratar proveedores o volver a grabar. ¿Cambió el proceso? Actualiza la capacitación el mismo día. ¿Se actualizó el sistema? Refresca la capacitación de inmediato.
¿El entrenamiento en video realmente mejora las tasas de finalización?
Sí. Las organizaciones reportan de forma constante tasas de finalización 2 a 3 veces más altas en capacitación por video que en capacitación basada en documentos. El video es más atractivo, más fácil de consumir y se adapta mejor a los flujos de trabajo. Las personas colaboradoras sí terminan la capacitación en video.
¿Cómo funciona esto con nuestro LMS?
Exporta videos como paquetes SCORM compatibles con todos los principales sistemas de gestión de aprendizaje. O descarga archivos MP4 para portales internos, bases de conocimiento e intranets. Funciona con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o cualquier LMS que sea compatible con SCORM.
¿Qué tan largos pueden ser los videos de capacitación?
Crea capacitación en tu idioma principal, tradúcela a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. La misma capacitación, entregada de forma natural en cada idioma. Tu fuerza laboral global recibe capacitación consistente en su idioma preferido, con un solo equipo de L&D.
¿Varias personas de mi equipo de L&D pueden usar HeyGen?
Sí. HeyGen for Business incluye espacios de trabajo para equipos donde diseñadores instruccionales, responsables de capacitación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, elementos de marca y plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y monitorear el uso.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de capacitación requiere agendar presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y hacer la edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 3 meses y cuesta entre $5,000 y más de $15,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Würth Group redujo el tiempo de producción en 50% y los costos de traducción en 80%.
¿Qué hay sobre la capacitación para equipos globales?
Crea capacitación en tu idioma principal, tradúcela a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. La misma capacitación, entregada de forma natural en cada idioma. Tu fuerza laboral global recibe capacitación consistente en su idioma preferido con un solo equipo de L&D.
¿Qué formatos de video y niveles de calidad son compatibles?
HeyGen exporta en formato MP4 con resolución de hasta 4K. La mayoría de los equipos de L&D usan 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para la entrega en LMS y las consideraciones de ancho de banda. También puedes exportar en 720p para entornos mobile-first o con limitaciones de ancho de banda.
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Casos de uso
Herramientas
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Würth Group: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción escalada de capacitación
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear videos de capacitación hoy
Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela cuando quieras