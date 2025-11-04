ELB Learning es un proveedor integral de servicios profesionales y tecnología para el aprendizaje que ayuda a las organizaciones a llevar su capacitación al entorno digital y llevarla al siguiente nivel. Rich Vass, vicepresidente senior de aprendizaje global, lidera las operaciones de ELB en Estados Unidos y la India para el equipo de servicios, trabajando en aprendizaje personalizado, estrategia de consultoría y despliegues de tecnología de aprendizaje.

La cartera de clientes de ELB incluye aproximadamente al 90 % de las empresas Fortune 100. Crean de todo, desde herramientas de capacitación en VR y bibliotecas de recursos hasta plataformas de micro‑aprendizaje impulsadas por IA. A medida que el video se vuelve central para el aprendizaje, ELB necesitaba una forma más inteligente y rápida de producir contenido escalable y de alta calidad. Ahí es donde entró HeyGen.

Cómo superar los cuellos de botella en los flujos de trabajo de video tradicionales

Durante más de una década, los equipos de ELB Learning crearon videos explicativos, segmentos con personas hablando a cámara y motion graphics usando herramientas tradicionales como Adobe After Effects y Camtasia. Como dice Rich, “el video es un medio muy importante para el aprendizaje”. Aun así, el proceso seguía siendo muy laborioso y rígido.

Crear videos a la antigua implicaba hacer el guion, grabar, editar y hacer los gráficos, lo cual es costoso tanto en tiempo como en esfuerzo humano. Traducir el contenido a varios idiomas requería rehacer partes importantes del flujo de trabajo. Además, los clientes cada vez preguntaban más: “¿Qué herramienta estás usando?”, lo que presionaba a ELB para adoptar enfoques más modernos y transparentes.

Rich contó cómo ELB inicialmente probó con Colossyan, pero se cambió a HeyGen cuando sus ingenieros internos y las demandas de los clientes los empujaron en esa dirección. Un cliente insistió en usar HeyGen, lo que aceleró su decisión. “La flexibilidad que nos ofrecieron fue exactamente lo que necesitábamos”, dijo Rich.

Lo que antes tomaba meses en versiones, traducción y retrabajo se estaba convirtiendo en un gran obstáculo estratégico. ELB tenía que encontrar una solución de video que permitiera mayor velocidad, escala, localización y menores costos, sin sacrificar la calidad.