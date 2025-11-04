ELB Learning es un proveedor integral de servicios profesionales y tecnología para el aprendizaje que ayuda a las organizaciones a llevar su capacitación al entorno digital y llevarla al siguiente nivel. Rich Vass, vicepresidente senior de aprendizaje global, lidera las operaciones de ELB en Estados Unidos y la India para el equipo de servicios, trabajando en aprendizaje personalizado, estrategia de consultoría y despliegues de tecnología de aprendizaje.
La cartera de clientes de ELB incluye aproximadamente al 90 % de las empresas Fortune 100. Crean de todo, desde herramientas de capacitación en VR y bibliotecas de recursos hasta plataformas de micro‑aprendizaje impulsadas por IA. A medida que el video se vuelve central para el aprendizaje, ELB necesitaba una forma más inteligente y rápida de producir contenido escalable y de alta calidad. Ahí es donde entró HeyGen.
Cómo superar los cuellos de botella en los flujos de trabajo de video tradicionales
Durante más de una década, los equipos de ELB Learning crearon videos explicativos, segmentos con personas hablando a cámara y motion graphics usando herramientas tradicionales como Adobe After Effects y Camtasia. Como dice Rich, “el video es un medio muy importante para el aprendizaje”. Aun así, el proceso seguía siendo muy laborioso y rígido.
Crear videos a la antigua implicaba hacer el guion, grabar, editar y hacer los gráficos, lo cual es costoso tanto en tiempo como en esfuerzo humano. Traducir el contenido a varios idiomas requería rehacer partes importantes del flujo de trabajo. Además, los clientes cada vez preguntaban más: “¿Qué herramienta estás usando?”, lo que presionaba a ELB para adoptar enfoques más modernos y transparentes.
Rich contó cómo ELB inicialmente probó con Colossyan, pero se cambió a HeyGen cuando sus ingenieros internos y las demandas de los clientes los empujaron en esa dirección. Un cliente insistió en usar HeyGen, lo que aceleró su decisión. “La flexibilidad que nos ofrecieron fue exactamente lo que necesitábamos”, dijo Rich.
Lo que antes tomaba meses en versiones, traducción y retrabajo se estaba convirtiendo en un gran obstáculo estratégico. ELB tenía que encontrar una solución de video que permitiera mayor velocidad, escala, localización y menores costos, sin sacrificar la calidad.
Transformando la producción y las ventas al implementar HeyGen
Cuando ELB adoptó HeyGen, se convirtió en una herramienta estratégica no solo dentro de su flujo de producción, sino también en ventas y en el diseño de soluciones. Rich explica que el video con IA ahora es parte de su oferta estándar: “Antes de firmar un statement of work, incluimos el video como una solución. Los clientes preguntan qué herramienta usamos y les decimos HeyGen.”
Para un proyecto grande de microaprendizaje, ELB calculó más de 200 horas de diseño, guion, revisión y construcción. Usando HeyGen, lo terminaron en alrededor de 70 horas, una reducción de casi 65–75%.
Ahora, los equipos de ventas de ELB presentan HeyGen como un impulsor de valor y no solo como videos más baratos. Como dice Rich, evitan plantearlo como la “ruta barata” y en su lugar lo posicionan como una solución “rentable y basada en el valor”.
HeyGen también ayudó a ELB a ganar nuevos negocios. Rich mencionó a un cliente agregador de contenido que le otorgó a ELB un contrato para cientos de microcursos, principalmente porque ELB podía cumplir con plazos muy ajustados usando HeyGen.
Por último, ELB se mantiene transparente con los clientes sobre las herramientas que usa. “Nos preguntan qué herramienta usamos”, dijo Rich. “Abrimos el código y lo mostramos. Usar HeyGen les da confianza de que estamos utilizando soluciones de vanguardia.”
Impulsar la ventaja competitiva de ELB con video con IA rápido y auténtico
Desde que adoptó HeyGen, ELB ha acelerado la entrega, ampliado sus capacidades y mejorado su posicionamiento en el mercado:
- Reducción del 65–75% en las horas de desarrollo: para un proyecto de micro‑learning con alcance SaaS, ELB pasó de ~200 + horas a ~70 horas usando HeyGen.
- La velocidad se convierte en un punto de venta en las propuestas: ahora ELB puede prometer con confianza plazos más cortos tanto en los próximos proyectos como en las propuestas comerciales.
- Nuevos clientes ganados gracias a la capacidad de IA: HeyGen ayudó a ELB a conseguir un contrato para crear “cientos de microcursos” al ofrecer tiempos de entrega muy agresivos y menores costos de producción.
Rich comentó que los equipos internos y los líderes de ingeniería de las empresas adquiridas impulsaron el cambio: “Los ingenieros estaban recomendando HeyGen diciendo ‘es el mejor del mercado’ y un cliente clave nos pidió usarlo, así que nos decidimos de inmediato”. Hoy, HeyGen está integrado de forma habitual en los paquetes de soluciones de ELB.
Más allá de las métricas, Rich recalcó el cambio intangible: ahora los clientes, los equipos internos y los prospectos ven a ELB como un socio innovador y capaz en video con IA. “Saben lo suficiente como para preguntar qué herramienta estamos usando”, dijo Rich. “HeyGen es parte de cómo nos diferenciamos ahora.”