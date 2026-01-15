Las personas empleadas no terminan los programas de capacitación largos. Los cursos de cumplimiento y capacitación de producto de una hora tienen tasas de finalización tan bajas como 35%, y la mayoría de las personas que aprenden abandonan en los primeros 10–15 minutos. No es falta de motivación, sino falta de tiempo: los días de trabajo tan ocupados solo dejan espacios muy cortos para aprender. Incluso cuando se terminan los cursos largos, el exceso de información reduce la comprensión y la retención. La capacidad de atención alcanza su punto máximo alrededor de los 8–10 minutos, lo que hace que las capacitaciones tipo maratón no sean efectivas. Como resultado, baja el nivel de participación, se pierden habilidades clave y la capacitación no logra impulsar el desempeño. Las investigaciones muestran que las personas empleadas aprenden mejor con capacitaciones cortas y enfocadas, entregadas en sesiones espaciadas y justo a tiempo.

Con HeyGen La solución de HeyGen

El microlearning ofrece capacitación en videos enfocados de 2 a 10 minutos, con un solo tema, habilidad o proceso por módulo. En lugar de cursos largos, los equipos aprenden exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Los representantes de ventas pueden revisar un video de 3 a 5 minutos sobre manejo de objeciones antes de una llamada y aplicar la técnica de inmediato, mejorando la retención gracias al uso en tiempo real. El microlearning se integra de forma natural en días de trabajo ocupados, permitiendo que las personas aprendan entre juntas, durante los descansos o mientras se desplazan. HeyGen facilita el microlearning al convertir contenido existente en videos cortos profesionales, optimizados para verse en el celular, con seguimiento de finalización integrado y mayor nivel de interacción.

Muchos equipos usan el microlearning para complementar los videos estructurados de incorporación de empleados, reforzando conceptos clave con el tiempo en lugar de abrumar a las nuevas contrataciones en la primera semana.