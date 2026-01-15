Crea microvideos de aprendizaje que tus empleados sí terminen
Tus cursos de capacitación de 60 minutos solo logran tasas de finalización del 35%. Tus empleados dicen que no tienen tiempo. De todos modos, se les olvida todo en una semana. Divide la capacitación en videos enfocados de 3 a 5 minutos. Las tasas de finalización suben al 90%. El conocimiento ahora sí se queda.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El problema del entrenamiento largo
Las personas empleadas no terminan los programas de capacitación largos. Los cursos de cumplimiento y capacitación de producto de una hora tienen tasas de finalización tan bajas como 35%, y la mayoría de las personas que aprenden abandonan en los primeros 10–15 minutos. No es falta de motivación, sino falta de tiempo: los días de trabajo tan ocupados solo dejan espacios muy cortos para aprender. Incluso cuando se terminan los cursos largos, el exceso de información reduce la comprensión y la retención. La capacidad de atención alcanza su punto máximo alrededor de los 8–10 minutos, lo que hace que las capacitaciones tipo maratón no sean efectivas. Como resultado, baja el nivel de participación, se pierden habilidades clave y la capacitación no logra impulsar el desempeño. Las investigaciones muestran que las personas empleadas aprenden mejor con capacitaciones cortas y enfocadas, entregadas en sesiones espaciadas y justo a tiempo.
La solución de HeyGen
El microlearning ofrece capacitación en videos enfocados de 2 a 10 minutos, con un solo tema, habilidad o proceso por módulo. En lugar de cursos largos, los equipos aprenden exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Los representantes de ventas pueden revisar un video de 3 a 5 minutos sobre manejo de objeciones antes de una llamada y aplicar la técnica de inmediato, mejorando la retención gracias al uso en tiempo real. El microlearning se integra de forma natural en días de trabajo ocupados, permitiendo que las personas aprendan entre juntas, durante los descansos o mientras se desplazan. HeyGen facilita el microlearning al convertir contenido existente en videos cortos profesionales, optimizados para verse en el celular, con seguimiento de finalización integrado y mayor nivel de interacción.
Muchos equipos usan el microlearning para complementar los videos estructurados de incorporación de empleados, reforzando conceptos clave con el tiempo en lugar de abrumar a las nuevas contrataciones en la primera semana.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala
Perfecto para videos enfocados de 2 a 10 minutos
HeyGen crea de forma natural la duración ideal para el microlearning. Los avatares de IA entregan contenido conciso, sin relleno. Tres minutos sobre técnicas de escucha activa. Cinco minutos sobre cómo enviar reportes de gastos. Siete minutos para el resumen de nuevas funciones. Enfocado, completo y accionable. Elige entre plantillas y estilos profesionales que hagan juego con tu marca.
Sin rodeos. Sin relleno. Solo contenido clave que las personas pueden consumir y aplicar de inmediato. El formato perfecto para los tiempos de atención de hoy y para verlo en el celular.
Duración ideal de 2 a 10 minutos de forma natural
Contenido enfocado, sin relleno
Claridad con un solo tema por video
Concepto completo en minutos
Plantillas profesionales personalizables
Crea módulos más rápido de lo que tus empleados pueden verlos
Crear una biblioteca de microlearning es rápido. Crea un video de 5 minutos en 10 minutos. Diez módulos enfocados en una tarde. ¿Tu curso largo que tomó semanas producir? Divídelo en 15 micro-módulos. Créalos todos en un solo día. La velocidad importa cuando estás creando bibliotecas de decenas o cientos de videos enfocados.
Video de 5 minutos creado en 10 minutos
Crea bibliotecas completas de módulos rápidamente
No necesitas experiencia en producción de video
Calidad profesional a gran escala
Implementación rápida para tus estudiantes
Optimizado para aprendizaje desde el celular
Tu equipo de ventas ve capacitaciones entre reuniones con clientes en sus celulares. Los técnicos de servicio aprenden en los lugares de trabajo usando tabletas. El personal de tienda completa módulos durante sus descansos en sus propios dispositivos. El microlearning es aprendizaje móvil. Los videos cortos cargan rápido. Archivos ligeros que cuidan tus datos. Pausa y reanuda sin interrupciones. Aprende donde sea, cuando sea y desde cualquier dispositivo.
Formato de video pensado para celular
Carga rápida, eficiente en datos
Mira en cualquier dispositivo
Pausa y reanuda desde donde quieras
Perfecto para trabajadores de campo
Crea bibliotecas de microaprendizaje con búsqueda
En lugar de buscar en un video de 90 minutos por una sola respuesta, las personas encuentran exactamente el módulo de 4 minutos que necesitan. Bibliotecas organizadas de contenido enfocado. Clasificado por tema. Se puede buscar por palabra clave. Acceso justo a tiempo a exactamente lo que necesitan. ¿Necesitas un repaso sobre cómo manejar clientes enojados? Busca. Encuentra el video de 3 minutos. Míralo. Aplícalo.
Contenido enfocado y organizado
Se puede buscar por tema
Biblioteca de consulta rápida
Acceso justo a tiempo
Encuentra respuestas en minutos
Actualiza módulos individuales sin rehacer todo
¿Un curso largo necesita una actualización? Vuelve a hacer los 60 minutos completos. ¿Un módulo de microlearning necesita una actualización? Regenera un solo video de 4 minutos. Un enfoque modular significa actualizaciones quirúrgicas. ¿Cambió un proceso? Actualiza el único video que cubre ese proceso. ¿Se actualizó una función del producto? Refresca solo el módulo de 5 minutos de esa función.
Actualiza módulos individuales de forma independiente
Sin volver a desarrollar todo el curso desde cero
Actualizaciones rápidas y específicas
Mantenimiento modular
Biblioteca de contenido siempre actualizada
Repetición espaciada para una mejor retención
El microlearning permite la repetición espaciada de forma natural. En lugar de una sola sesión de 60 minutos, las personas ven videos relacionados de 5 minutos durante varios días o semanas. Espaciar el contenido mejora la retención entre un 200 y un 300%. Semana 1: introducción a la negociación (5 min). Semana 2: tácticas de preparación (4 min). Semana 3: jugadas iniciales (6 min). Aprendizaje espaciado que se queda contigo, en lugar de una sola sesión abrumadora que se olvida.
Repetición espaciada natural
Mejor retención gracias al espaciamiento
Evita la sobrecarga de información
Refuerza el aprendizaje con el tiempo
Conocimiento que se queda contigo
De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos
Divide el contenido en temas específicos
Toma tus capacitaciones actuales. Identifica temas específicos. ¿Tienes una capacitación de producto de una hora? Divídela en 12 funciones de producto por separado. Cada una se convierte en su propio video de 5 minutos. Enfocado. Fácil de completar. Fácil de encontrar. O empieza desde cero. Haz una lista de las habilidades que necesitan tus empleados. Crea un video enfocado por cada habilidad. Construye tu biblioteca tema por tema.
Crea videos de 2 a 10 minutos
Elige un avatar profesional. Pega tu guion enfocado. Tres minutos sobre técnicas de administración del tiempo. Cinco minutos sobre navegación en el CRM. Siete minutos sobre tácticas de desescalación. Genera microlearning profesional que respete los tiempos de atención. Mantén cada video en un solo objetivo de aprendizaje claro. La persona empleada debe terminar pensando: "Aprendí esta cosa específica".
Implementa una biblioteca compatible con dispositivos móviles
Organiza los módulos por categoría. Habilidades. Procesos. Productos. Sistemas. Los empleados buscan según lo que necesitan. Encuentran justo el video de 4 minutos que necesitan ahorita. Lo ven en el celular. Lo aplican de inmediato. El aprendizaje se vuelve justo a tiempo en lugar de “por si acaso”. Da seguimiento a qué módulos se ven más. Identifica las brechas de conocimiento. Crea microcontenidos específicos para cubrirlas.
Creado para todas tus necesidades de capacitación
Aplicación de habilidades justo a tiempo
Las personas en tu equipo aprenden exactamente lo que necesitan, justo antes de necesitarlo. Los representantes de ventas ven un video de 3 a 4 minutos sobre cómo manejar objeciones antes de sus llamadas y lo aplican de inmediato, mejorando las tasas de cierre en un 28%.
Capacitación para fuerza laboral móvil
Los videos cortos de solución de problemas se integran de forma natural entre trabajos. Los técnicos de campo ven módulos de 3 a 5 minutos en sus dispositivos directamente en el sitio, lo que aumenta en 35% la tasa de resolución en la primera visita y reduce las visitas repetidas.
Repetición espaciada para retención
Reemplaza los talleres largos con videos cortos entregados a lo largo del tiempo. Dividir la capacitación en módulos de 5 a 7 minutos lanzados cada semana mejora la retención a largo plazo más de 2 veces en comparación con las sesiones maratónicas.
Actualizaciones de procesos y sistemas
El microlearning permite hacer actualizaciones rápidas cuando cambian las funciones, los procesos o las políticas. Los equipos reciben videos de actualización de 3 a 6 minutos el mismo día que se lanzan los cambios, lo que impulsa una adopción más rápida.
Refuerzo de onboarding
Extiende la capacitación de onboarding más allá de la primera semana con módulos semanales de microaprendizaje alineados a las necesidades reales del puesto. Este enfoque por fases reduce la saturación de información y recorta el tiempo para alcanzar la productividad de 87 días a 52 días.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
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¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Cuánto deben durar los videos de microlearning?
De 2 a 10 minutos es el punto ideal. Usa de 3 a 5 minutos para conceptos sencillos o actualizaciones rápidas. De 5 a 7 minutos para procedimientos o habilidades. De 7 a 10 minutos para temas complejos que realmente necesitan más tiempo. Más de 10 minutos ya no es microlearning. Si un tema necesita más de 10 minutos, divídelo en varios módulos enfocados.
¿El microlearning realmente mejora las tasas de finalización?
Sí. Los datos de la industria muestran tasas de finalización de más del 90% para el microlearning, frente al 30-40% del e-learning tradicional de formato largo. Las personas completan videos cortos porque se adaptan a sus horarios. Abandonan los cursos largos porque es casi imposible encontrar 60 minutos seguidos sin interrupciones.
¿Qué temas funcionan mejor para el microlearning?
Habilidades, procesos, características del producto, recorridos por el sistema y actualizaciones de políticas funcionan muy bien. Para un conocimiento más profundo del producto, los equipos suelen combinar el microaprendizaje con videos de capacitación sobre el producto.
¿Cómo organizas muchos videos cortos?
Crea bibliotecas buscables organizadas por categoría: habilidades, procesos, productos, cumplimiento, sistemas. Etiqueta los videos con palabras clave. Crea playlists para rutas de aprendizaje. Las personas de tu equipo buscan lo que necesitan o siguen secuencias curadas.
¿Se puede usar el microlearning para capacitaciones complejas?
Sí, pero diseñalo como una secuencia. ¿Un tema complejo que necesita 60 minutos? Crea 12 videos de 5 minutos cada uno. Las personas empleadas los completan a lo largo de varios días o semanas en lugar de una sola sesión. La repetición espaciada en realidad mejora la retención para temas complejos.
¿Un entrenamiento corto significa que se aprende menos?
No. Lo enfocado le gana a lo exhaustivo. Las personas empleadas retienen más con cinco videos enfocados de 5 minutos que con un solo video de 25 minutos que cubre cinco temas. Menos es más cuando se trata de carga cognitiva y atención.
¿Cómo funciona el microaprendizaje con un LMS tradicional?
Igual que cualquier capacitación en video. Sube el contenido a tu LMS, agrégale etiquetas para búsqueda y da seguimiento al avance. Los videos estándar compatibles con SCORM funcionan en cualquier LMS. Los videos cortos son más fáciles de organizar y encontrar que los largos.
¿Y qué pasa con la capacitación práctica que necesita ejercicios?
El microlearning funciona muy bien para transmitir conocimiento y hacer demostraciones. Para la práctica directa, combina enfoques: un video de microlearning muestra cómo hacerlo (5 min) y luego una sesión de práctica lo aplica. El video enseña la habilidad. La práctica desarrolla la destreza.
¿Cómo funciona el microaprendizaje con un LMS?
Los microlearning videos se integran sin problema con cualquier LMS y son fáciles de rastrear y organizar. Muchas organizaciones también amplían el microlearning a videos internos de capacitación para apoyar el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas habilidades.
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- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Grupo Würth: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
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