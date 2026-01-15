Crea videos de capacitación multilingües que todos entiendan
Tus empleados de habla hispana no entienden la capacitación de seguridad en inglés. OSHA te citó por incumplir los requisitos de idioma. La traducción tradicional te cotiza $50,000 por tu programa de capacitación. Crea capacitación en más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Un solo video se convierte en idiomas ilimitados. Cumple con OSHA y reduce costos en un 90%.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El reto del entrenamiento multilingüe
Tu fuerza laboral habla varios idiomas, pero la capacitación en seguridad y cumplimiento solo se ofrece en inglés. Muchas personas empleadas no la entienden por completo, lo que pone a tu organización en riesgo de violaciones de idioma ante OSHA y multas de hasta $15,000 por incidente. La traducción tradicional de capacitaciones es lenta y costosa; a menudo implica miles de dólares por idioma y genera doblajes de baja calidad que reducen el nivel de atención. Los subtítulos tampoco resuelven el problema, porque suponen habilidades de lectura sólidas y que el video se vea con sonido. El resultado es una mala comprensión, bajas tasas de finalización y una exposición legal constante, mientras que las organizaciones con programas de capacitación multilingües operan de forma segura y en cumplimiento en todos sus grupos de idioma.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu capacitación existente en contenido de video multilingüe en más de 175 idiomas. Sube tu capacitación en inglés y genera al instante traducciones naturales con clonación de voz por IA y sincronización labial precisa, logrando calidad profesional sin doblaje incómodo. A diferencia de la traducción tradicional que cuesta miles por idioma, la suscripción fija de HeyGen cubre videos ilimitados en idiomas ilimitados, reduciendo costos hasta en un 90%. Cuando cambie la capacitación, actualiza el guion una sola vez y regenera cada versión de idioma en minutos, manteniendo tu biblioteca global decapacitaciónprecisa, en cumplimiento y siempre actualizada.
Todo lo que los equipos de L&D necesitan para capacitar a gran escala
Más de 175 idiomas con clonación de voz
Traduce las capacitaciones a cualquier idioma que hable tu equipo. Español (Latinoamericano y Europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, árabe, hindi, portugués, polaco, coreano, japonés y más de 165 idiomas adicionales. La clonación de voz con IA ofrece capacitación con un sonido auténtico en cada idioma. No es una voz robótica de texto a voz. Son voces profesionales de calidad humana que mantienen la emoción y el tono.
Más de 175 idiomas y variantes regionales
Clonación de voz natural por idioma
Calidad auténtica de hablante nativo
Emoción y tono preservados en todos los idiomas
Tecnología profesional de sincronización labial
Los movimientos de la boca coinciden con el idioma hablado. La capacitación en español muestra movimientos labiales en español. La capacitación en mandarín muestra la articulación en mandarín. Elimina el incómodo efecto de doblaje donde el audio no coincide con lo visual. La calidad profesional de la presentación genera confianza y credibilidad con las personas que aprenden. Los empleados se involucran con contenido que se ve y suena natural.
Sincronización labial en más de 175 idiomas
Movimiento natural de la boca en cada idioma
Sin un efecto de doblaje incómodo
Calidad profesional de presentación
Cumplimiento de idioma de OSHA
OSHA exige capacitación en un idioma que los empleados entiendan. HeyGen ofrece capacitación de seguridad multilingüe. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout), EPP, procedimientos de emergencia en el idioma nativo de los empleados. Documenta el cumplimiento con seguimiento de finalización. Evita citaciones y multas con capacitación que los empleados realmente comprendan.
Capacitación en idiomas conforme a OSHA
Capacitación en seguridad en cualquier idioma
Comprensión del personal documentada
Evita multas por incumplir normas de idioma
90% menos costo vs traducción tradicional
Agencias tradicionales: $3,000-$8,000 por idioma por video. HeyGen: suscripción fija para idiomas ilimitados. El mismo costo tengas un idioma o cincuenta. Los primeros videos multilingües se pagan solos. Retorno de inversión enorme en programas de capacitación global. Deja de elegir qué idiomas puedes pagar. Capacita a todos en su idioma nativo.
Costo fijo, idiomas ilimitados
90% de ahorro vs traducción tradicional
Sin precios por idioma
Retorno de inversión desde tus primeros videos
Actualiza todos los idiomas al mismo tiempo
¿Tu capacitación necesita una actualización? Edita el guion en inglés. Regenera todos los idiomas en minutos. Sin coordinar ocho proyectos de traducción por separado. Sin esperar meses para los cambios. Todas las versiones de idioma se mantienen sincronizadas y actualizadas automáticamente. ¿Un cambio de proceso afecta la capacitación de seguridad? Actualiza todos los idiomas el mismo día.
Edita una vez, actualiza todos los idiomas
Actualizaciones multilingües simultáneas
No necesitas coordinar traducciones
Capacitación global siempre actualizada
Implementación global el mismo día
Crea la capacitación en inglés el lunes. Despliega en 12 idiomas el martes. La traducción tradicional toma semanas o meses. HeyGen ofrece implementación multilingüe el mismo día. Lanza la capacitación a nivel global sin retrasos por traducción. Responde de inmediato a los cambios regulatorios en todos los grupos de empleados por idioma.
Implementación multilingüe el mismo día
Sin tiempos de espera para traducciones
Implementación global instantánea
Disponibilidad inmediata de idioma
De capacitación en inglés a más de 175 idiomas en 3 pasos
Crea en tu idioma principal
Desarrolla capacitación en inglés o en tu idioma principal. Sube presentaciones de PowerPoint que ya tengas, graba a tus expertos en el tema o crea contenido nuevo. Esto se convierte en la fuente para todas las versiones traducidas. Tus materiales de capacitación actuales funcionan perfecto. No necesitas volver a crear el contenido desde cero.
Selecciona los idiomas de destino
Elige qué idiomas necesita tu equipo. Español para la planta de Texas. Vietnamita para el almacén en California. Mandarín para la oficina de Shanghái. Portugués para Brasil. Selecciona un idioma o cincuenta. HeyGen genera clonación de voz natural y sincronización labial para cada idioma seleccionado de forma automática.
Implementa en equipos globales
Distribuye la capacitación multilingüe en las ubicaciones adecuadas. La versión en español para personas que hablan español. La versión en vietnamita para personas que hablan vietnamita. Da seguimiento a la finalización por idioma. Asegura la documentación de cumplimiento para todos los grupos de empleados según su idioma. Tu LMS maneja el contenido multilingüe igual que la capacitación en inglés.
Creado para todas tus necesidades de capacitación
Cumplimiento de capacitación en seguridad OSHA
Cumple con los requisitos de idioma de OSHA al ofrecer capacitación de seguridad que tus empleados realmente entiendan. Crea cursos de capacitación sobre comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout) y EPP en inglés, español, vietnamita, mandarín y más. Las organizaciones reportan cero sanciones relacionadas con el idioma después de implementar capacitación multilingüe.
Capacitación corporativa global
Implementa programas de liderazgo, cumplimiento y onboarding de forma consistente en oficinas internacionales. Traduce los programas clave a los idiomas locales sin producciones separadas usando videos de onboarding para empleados, asegurando consistencia global y una implementación más rápida.
Capacitación para fuerza laboral diversa en Estados Unidos
Apoya a fuerzas laborales multilingües en retail, hospitalidad y servicios con capacitación sobre inocuidad alimentaria, prevención de acoso y servicio al cliente en varios idiomas. La entrega multilingüe aumenta las tasas de finalización de alrededor del 50% a más del 90% y cumple con los requisitos de idioma estatales.
Personal médico multilingüe
Ofrece capacitación sobre seguridad del paciente, HIPAA y control de infecciones en los idiomas nativos de tu personal. Una comprensión clara reduce los incidentes de mala comunicación y mejora los resultados de seguridad del paciente.
Seguridad en obras de construcción
Ofrece capacitación de seguridad específica del sitio en los idiomas de tu cuadrilla para protección contra caídas, operación de equipo y seguridad en excavaciones. La capacitación en el idioma adecuado reduce incidentes y permite pasar las inspecciones de OSHA sin observaciones.
Resultado verificado
Las organizaciones ven un aumento de más del 85% en la comprensión cuando la capacitación se imparte en el idioma nativo de las personas empleadas, en comparación con contenido solo en inglés o solo con subtítulos.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué idiomas están disponibles?
Más de 175 idiomas, incluyendo español (latinoamericano y europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, francés, alemán, portugués (brasileño y europeo), árabe, hindi, coreano, japonés, polaco, ruso, italiano, tailandés y más de 160 idiomas adicionales. Hay variantes regionales disponibles para los principales idiomas para garantizar la adecuación cultural y lingüística.
¿Esto cumple con los requisitos de idioma de OSHA?
Sí. OSHA exige capacitación en un idioma que las personas empleadas entiendan. HeyGen ofrece capacitación con voz natural y registro de finalización, lo que ayuda en auditorías de cumplimiento. Muchos equipos combinan esto con videos de capacitación internos para reforzar la seguridad y los procedimientos con el tiempo.
¿Cuánto cuesta la capacitación multilingüe?
Traducción tradicional: $3,000-$8,000 por idioma por video. La suscripción fija de HeyGen cubre videos ilimitados en idiomas ilimitados. El mismo costo para un idioma o para cincuenta. Ahorros típicos: 90% en comparación con los servicios de traducción tradicionales. Los primeros videos normalmente cubren el costo anual de la suscripción.
¿Cómo se compara la clonación de voz con el doblaje?
La clonación de voz crea voces naturales, con calidad humana, en cada idioma. El doblaje tradicional suena robótico, con un audio incómodo que no coincide con lo que se ve en pantalla. HeyGen incluye sincronización labial (lip-sync) para que el movimiento de la boca coincida de forma profesional con el idioma hablado. Así, las personas colaboradoras se enfocan en una capacitación que suena natural en lugar de reírse de un doblaje evidente.
¿Pueden actualizar la capacitación en todos los idiomas?
Sí. Edita una sola vez tu guion en el idioma original. Regenera todas las versiones de idioma en minutos. Todos los idiomas se actualizan al mismo tiempo. Sin coordinar proyectos de traducción por separado ni esperar semanas. ¿Cambió el proceso? Actualiza todos los idiomas el mismo día.
¿Cuánto tiempo tarda la traducción?
Mismo día. Elige los idiomas de destino, genera traducciones con clonación de voz y sincronización labial. Implementa de inmediato. La traducción tradicional toma semanas o meses por idioma. HeyGen permite un lanzamiento global inmediato.
¿Qué pasa con las variantes regionales de idioma?
Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano vs español europeo. Portugués brasileño vs portugués europeo. Chino simplificado vs chino tradicional. Elige la variante adecuada para tu equipo de trabajo para asegurar capacitación natural y culturalmente adecuada.
¿Esto funciona para contenido técnico?
Sí. Sube glosarios de terminología. HeyGen se asegura de que los términos técnicos, nombres de productos y terminología de seguridad se traduzcan con precisión. Mantiene la consistencia entre idiomas para contenido especializado. La calidad de las capacitaciones técnicas se mantiene alta en todos los idiomas.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de capacitación requiere agendar presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y hacer la edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 3 meses y cuesta entre $5,000 y más de $15,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50% y los costos de traducción en un 80%.
¿Qué pasa con las variantes regionales de idioma?
Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano vs español europeo. Portugués brasileño vs portugués europeo. Chino simplificado vs chino tradicional. Elige la variante adecuada para tu equipo de trabajo para asegurar una capacitación natural y culturalmente adecuada.
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Herramientas
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Grupo Würth: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear videos de capacitación hoy
Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela cuando quieras