Los movimientos de la boca coinciden con el idioma hablado. La capacitación en español muestra movimientos labiales en español. La capacitación en mandarín muestra la articulación en mandarín. Elimina el incómodo efecto de doblaje donde el audio no coincide con lo visual. La calidad profesional de la presentación genera confianza y credibilidad con las personas que aprenden. Los empleados se involucran con contenido que se ve y suena natural.

Sincronización labial en más de 175 idiomas

Movimiento natural de la boca en cada idioma

Sin un efecto de doblaje incómodo

Calidad profesional de presentación