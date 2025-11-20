สร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม
เปิดตัวสินค้า คอนเทนต์โซเชียล ครีเอทีฟโฆษณา เรื่องราวจากลูกค้า—สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ ทีมถ่ายทำ หรือรอนักแสดง ขยายคอนเทนต์ของคุณไปได้ทุกช่องทางและทุกภาษาได้จากแหล่งเดียว
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
ปัญหาด้านการตลาด
ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ
ความท้าทายด้านคอนเทนต์การตลาด
ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณไม่มีวันหยุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็ต้องใช้วิดีโอ โซเชียลมีเดียก็ต้องลงคอนเทนต์ทุกวัน แคมเปญการตลาดก็ต้องมีครีเอทีฟแบบโลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาด แต่การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมต้องจองสตูดิโอ ประสานงานกับทีมและพรสันต์ รอการตัดต่อเป็นสัปดาห์ และใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่ไปกับการถ่ายทำครั้งเดียว กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว คู่แข่งปล่อยวิดีโอทุกวัน ในขณะที่คุณยังอยู่แค่ขั้นพรีโปรดักชัน แล้วยังจะให้ผู้บริหารมาพูดหน้ากล้องอีกเหรอ เรื่องตารางเวลานั่นไม่ง่ายเลย
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทีมการตลาดของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตวิดีโอ เขียนสคริปต์เองหรือให้ AI สร้างจากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI แล้วผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที เดโมสินค้า, วิดีโออธิบาย, คอนเทนต์โซเชียล ครีเอทีฟโฆษณา—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือประสานงานกับทีมโปรดักชัน ต้องการแคมเปญเดียวกันใน 12 ตลาด? แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ ส่งมอบวิดีโอให้ทันทุกดีลไลน์ในปฏิทินการตลาดของคุณ
ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่
การผลิตวิดีโอความเร็วสูง
เปลี่ยนจากบรีฟเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ ไม่ต้องจองสตูดิโอ ไม่ต้องจัดตารางนักแสดง ไม่ต้องต่อคิวโพสต์โปรดักชัน ทีมการตลาดของคุณควบคุมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้เองตั้งแต่ไอเดียจนถึงการส่งออกไฟล์ โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมภายนอก
• สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที
• ไม่ต้องใช้สตูดิโอหรืออุปกรณ์พิเศษ
• ควบคุมงานครีเอทีฟได้เต็มที่ภายในทีม
ส่งออกหลายช่องทาง
วิดีโอเดียว ครบทุกฟอร์แมต ส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Reels, 1:1 สำหรับฟีด Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์ม สร้างครั้งเดียว ส่งออกได้ทุกที่
• อัตราส่วนภาพ 16:9, 9:16, 1:1
• ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม
• ส่งออกแบบแบตช์เพื่อความมีประสิทธิภาพ
การปรับเนื้อหาสำหรับแคมเปญระดับโลกให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องผลิตงานแยกสำหรับแต่ละตลาด การแปลวิดีโอ AI ช่วยปรับคอนเทนต์ของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ แคมเปญภาษาเยอรมันของคุณจะฟังดูเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์
• การโคลนเสียงช่วยรักษาโทนเสียงของแบรนด์
• ลิปซิงก์ให้ปากขยับตรงกับการแสดงสีหน้า
• ใช้ต้นฉบับเดียว กระจายคอนเทนต์ได้ทั่วโลก
คอนเทนต์สไตล์ UGC
คอนเทนต์ที่ดูจริงโดยไม่ต้องประสานงานกับอินฟลูเอนเซอร์ สร้างวิดีโอสไตล์ UGCที่กลมกลืนกับฟีดโซเชียลอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรีวิวจากผู้ใช้จริง วิดีโอรีแอ็กชันต่อสินค้า หรือวิดีโอพูดคุยสบายๆ ที่ทำผลงานได้ดี
• สไตล์อวตารที่หลากหลาย
• การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติและสบายๆ
• ขยายการทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์
ความสม่ำเสมอของแบรนด์
ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เหมือนกันทุกวิดีโอ Brand Kit ช่วยบังคับใช้สี ฟอนต์ โลโก้ และการเลือกอวตารที่ได้รับอนุมัติแล้ว Brand Glossary ช่วยให้ชื่อผลิตภัณฑ์และแท็กไลน์ถูกออกเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้ง โดยทุกคนในทีม
• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ในที่เดียว
• การควบคุมการออกเสียง
• ผลลัพธ์สอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับจำนวนมาก
เปลี่ยนวิดีโอเพียงหนึ่งเดียวให้กลายเป็นเวอร์ชันส่วนบุคคลนับพันเวอร์ชัน ตัวแปรแบบไดนามิกช่วยให้คุณปรับแต่งชื่อ บริษัท และรายละเอียดต่างๆ สำหรับ การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องผลิตวิดีโอแยกสำหรับผู้รับแต่ละคนด้วยตนเอง
• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิก
• การสร้างแบบแบตช์
• การกำหนดเป้าหมายผู้ชมรายบุคคล
จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
เริ่มต้นจากข้อความของคุณ
วางสคริปต์ของคุณ อัปโหลดบรีฟ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI สร้างคอนเทนต์จากวัตถุประสงค์แคมเปญของคุณ หมดปัญหาหน้าเปล่า เริ่มต้นจากวัสดุการตลาดที่มีอยู่ได้เลย
เลือกสไตล์คอนเทนต์ของคุณ
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบให้เข้ากับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกเสียง ฉากหลัง และสไตล์ภาพได้ตามต้องการ หรือสร้างโคลนโฆษกประจำแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์
สร้างและกระจาย
คลิกสร้างวิดีโอ ภายในไม่กี่นาทีคุณก็จะได้วิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพ ส่งออกได้ทุกอัตราส่วนสำหรับทุกช่องทาง ต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก? แปลเป็นทุกภาษาได้ในคลิกเดียว ปล่อยคอนเทนต์ได้ทันตามแผนการตลาดของคุณ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด
วิดีโอเปิดตัวสินค้า
ปล่อยคอนเทนต์เปิดตัวได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องรอถึงวันที่สามสิบ วิดีโอผลิตภัณฑ์ ที่อธิบายฟีเจอร์ โชว์คุณค่า และกระตุ้นการใช้งานจริง สร้างเสร็จในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ อัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศสินค้าใหม่สำหรับเว็บไซต์ อีเมล และโซเชียล พร้อมกันในวันเปิดตัว
คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย
ป้อนคอนเทนต์ให้กับอัลกอริทึมโดยไม่ทำให้ทีมล้า สร้างคอนเทนต์โซเชียลทุกวันบน TikTok, Instagram, LinkedIn และ YouTube ด้วยคุณภาพสม่ำเสมอ ใช้เวลาโปรดักชันเพียงเสี้ยวเดียว
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอโซเชียลสำหรับทั้งสัปดาห์ให้เสร็จในช่วงบ่ายวันเดียว
ครีเอทีฟโฆษณา
ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น ค้นหาแคมเปญที่เวิร์กได้เร็วกว่าเดิม สร้าง เวอร์ชันโฆษณาหลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B โดยไม่ต้องถ่ายทำแยกสำหรับแต่ละครีเอทีฟ เปลี่ยนฮุก เปลี่ยนอวตาร เปลี่ยนมุมเล่าเรื่อง—all จากเวิร์กโฟลว์เดียว
กรณีการใช้งาน: สร้างโฆษณา 10 เวอร์ชันสำหรับทดสอบครีเอทีฟได้ในเวลาที่ใช้ผลิตโฆษณาแบบดั้งเดิมเพียงชิ้นเดียว
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Attention Grabbing Media ลดเวลาโปรดักชันจาก 3 วันเหลือไม่กี่ชั่วโมง พร้อมขยายคอนเทนต์เป็นมากกว่า 10 ภาษาใหม่
เสียงจากลูกค้า
สร้าง Social proof ในระดับที่ขยายได้ สร้างคอนเทนต์รีวิวแบบวิดีโอที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องนัดเวลาลูกค้าหรือจัดการเรื่องการถ่ายทำให้ยุ่งยาก
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอเรื่องราวลูกค้าที่เน้นการใช้งานจริงและผลลัพธ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
คอนเทนต์อธิบายและสอนวิธีใช้งาน
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย วิดีโอสอนใช้งาน และวิดีโออธิบาย ฟีเจอร์เปลี่ยน อัปเดตได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
กรณีการใช้งาน: สร้างไลบรารีวิดีโออธิบายฟีเจอร์ที่อัปเดตให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
แคมเปญการตลาดระดับโลก
ใช้แคมเปญเดียว ครอบคลุมทุกตลาด ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีงบโปรดักชันแยกตามแต่ละภูมิภาค
กรณีการใช้งาน: เปิดตัวแคมเปญสินค้าใน 12 ตลาดพร้อมกันด้วยวิดีโอครีเอทีฟภาษาท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าขยับจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอ ไปเป็นวันละ 50-60 วิดีโอด้วย HeyGen
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
การสร้างวิดีโอ AI สำหรับการตลาดคืออะไร
การสร้างวิดีโอ AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการโปรดักชันแบบเดิม HeyGen ผสานอวตาร AI การสังเคราะห์เสียง และการตัดต่ออัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่เนี๊ยบโดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมถ่ายทำ ทีมการตลาดสามารถสร้างวิดีโอสินค้า คอนเทนต์โซเชียล และครีเอทีฟโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาทีแทนการรอเป็นสัปดาห์
จะสร้างวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันได้อย่างไร?
เขียนสคริปต์ของคุณเองหรือให้ HeyGen AI script generator สร้างสคริปต์จากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียงและสไตล์ภาพ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ โคลนเสียงและบุคลิกของผู้พูดประจำแบรนด์ เพื่อให้ดิจิทัลทวินของพวกเขาสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณในทุกคอนเทนต์
สามารถสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียสำหรับหลายแพลตฟอร์มได้ไหม
ได้แน่นอน—HeyGen สามารถส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียว สร้างครั้งเดียวแล้วส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram Reels และ 1:1 สำหรับโพสต์ฟีด Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์มหรือจัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตหลายชุด
วิดีโอการตลาดหลายภาษาทำงานอย่างไร?
สร้างวิดีโอการตลาดของคุณในภาษาหลัก จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลรวมถึงการโคลนเสียง (ทำให้โทนเสียงแบรนด์ของคุณฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เปิดตัวแคมเปญระดับโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
สามารถสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ด้วย HeyGen ได้ไหม
สามารถสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ด้วย HeyGen ได้ไหม
จะรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอต่างๆ ได้อย่างไร?
จะรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอต่างๆ ได้อย่างไร?
สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนได้ไหม
ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยฟิลด์ตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลได้หลายพันรายการสำหรับ account-based marketing, การขายเชิงรุก หรือแคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev ด้วยวิธีนี้
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานทีมงาน จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต แค่สร้างวิดีโอใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่า และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
ทีมการตลาดทั้งหมดของฉันใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม
ได้ HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และดีไซเนอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทุกคนเข้าถึงองค์ประกอบแบรนด์ที่อนุมัติแล้วได้ง่าย ฟีเจอร์สำหรับผู้ดูแลระบบช่วยจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ตรวจสอบการใช้งาน และรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกผลงานของทีม
ฉันสามารถสร้างวิดีโอการตลาดแบบไหนได้บ้าง?
HeyGen รองรับวิดีโอการตลาดแทบทุกประเภท: วิดีโอเปิดตัวสินค้า วิดีโออธิบายสินค้า คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย ครีเอทีฟโฆษณา วิดีโอบอกเล่าประสบการณ์ลูกค้า วิดีโอสอนใช้งาน วิดีโอประกาศข่าวสารบริษัท วิดีโอโพรโมตอีเวนต์ วิดีโอสำหรับอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าเขียนสคริปต์ได้ HeyGen ก็ผลิตให้ได้ในทุกภาษา สำหรับทุกช่องทาง
คอนเทนต์การตลาดของฉันปลอดภัยหรือไม่
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมการตลาดระดับองค์กรที่ต้องจัดการข้อมูลแคมเปญที่เป็นความลับหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดตัว HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา
เรื่องราวจากลูกค้า
