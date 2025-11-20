สร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม

เปิดตัวสินค้า คอนเทนต์โซเชียล ครีเอทีฟโฆษณา เรื่องราวจากลูกค้า—สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ ทีมถ่ายทำ หรือรอนักแสดง ขยายคอนเทนต์ของคุณไปได้ทุกช่องทางและทุกภาษาได้จากแหล่งเดียว

  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
เริ่มสร้างฟรี
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
อินเทล
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
อินเทล
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
อินเทล
komatsu
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาด้านการตลาด

ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
หากไม่มี HeyGen

ความท้าทายด้านคอนเทนต์การตลาด

ความท้าทายด้านคอนเทนต์การตลาด

ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณไม่มีวันหยุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็ต้องใช้วิดีโอ โซเชียลมีเดียก็ต้องลงคอนเทนต์ทุกวัน แคมเปญการตลาดก็ต้องมีครีเอทีฟแบบโลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาด แต่การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมต้องจองสตูดิโอ ประสานงานกับทีมและพรสันต์ รอการตัดต่อเป็นสัปดาห์ และใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่ไปกับการถ่ายทำครั้งเดียว กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว คู่แข่งปล่อยวิดีโอทุกวัน ในขณะที่คุณยังอยู่แค่ขั้นพรีโปรดักชัน แล้วยังจะให้ผู้บริหารมาพูดหน้ากล้องอีกเหรอ เรื่องตารางเวลานั่นไม่ง่ายเลย

ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen เปลี่ยนทีมการตลาดของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตวิดีโอ เขียนสคริปต์เองหรือให้ AI สร้างจากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI แล้วผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที เดโมสินค้า, วิดีโออธิบาย, คอนเทนต์โซเชียล ครีเอทีฟโฆษณา—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือประสานงานกับทีมโปรดักชัน ต้องการแคมเปญเดียวกันใน 12 ตลาด? แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ ส่งมอบวิดีโอให้ทันทุกดีลไลน์ในปฏิทินการตลาดของคุณ

ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

เริ่มต้นใช้งานฟรี

การผลิตวิดีโอความเร็วสูง

เปลี่ยนจากบรีฟเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ ไม่ต้องจองสตูดิโอ ไม่ต้องจัดตารางนักแสดง ไม่ต้องต่อคิวโพสต์โปรดักชัน ทีมการตลาดของคุณควบคุมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้เองตั้งแต่ไอเดียจนถึงการส่งออกไฟล์ โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมภายนอก

• สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที

• ไม่ต้องใช้สตูดิโอหรืออุปกรณ์พิเศษ

• ควบคุมงานครีเอทีฟได้เต็มที่ภายในทีม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

ส่งออกหลายช่องทาง

วิดีโอเดียว ครบทุกฟอร์แมต ส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Reels, 1:1 สำหรับฟีด Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์ม สร้างครั้งเดียว ส่งออกได้ทุกที่

• อัตราส่วนภาพ 16:9, 9:16, 1:1

• ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม

• ส่งออกแบบแบตช์เพื่อความมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

การปรับเนื้อหาสำหรับแคมเปญระดับโลกให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น

เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องผลิตงานแยกสำหรับแต่ละตลาด การแปลวิดีโอ AI ช่วยปรับคอนเทนต์ของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ แคมเปญภาษาเยอรมันของคุณจะฟังดูเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์

• การโคลนเสียงช่วยรักษาโทนเสียงของแบรนด์

• ลิปซิงก์ให้ปากขยับตรงกับการแสดงสีหน้า

• ใช้ต้นฉบับเดียว กระจายคอนเทนต์ได้ทั่วโลก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

คอนเทนต์สไตล์ UGC

คอนเทนต์ที่ดูจริงโดยไม่ต้องประสานงานกับอินฟลูเอนเซอร์ สร้างวิดีโอสไตล์ UGCที่กลมกลืนกับฟีดโซเชียลอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรีวิวจากผู้ใช้จริง วิดีโอรีแอ็กชันต่อสินค้า หรือวิดีโอพูดคุยสบายๆ ที่ทำผลงานได้ดี

• สไตล์อวตารที่หลากหลาย

• การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติและสบายๆ

• ขยายการทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

ความสม่ำเสมอของแบรนด์

ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เหมือนกันทุกวิดีโอ Brand Kit ช่วยบังคับใช้สี ฟอนต์ โลโก้ และการเลือกอวตารที่ได้รับอนุมัติแล้ว Brand Glossary ช่วยให้ชื่อผลิตภัณฑ์และแท็กไลน์ถูกออกเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้ง โดยทุกคนในทีม

• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ในที่เดียว

• การควบคุมการออกเสียง

• ผลลัพธ์สอดคล้องกันทั่วทั้งทีม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับจำนวนมาก

เปลี่ยนวิดีโอเพียงหนึ่งเดียวให้กลายเป็นเวอร์ชันส่วนบุคคลนับพันเวอร์ชัน ตัวแปรแบบไดนามิกช่วยให้คุณปรับแต่งชื่อ บริษัท และรายละเอียดต่างๆ สำหรับ การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องผลิตวิดีโอแยกสำหรับผู้รับแต่ละคนด้วยตนเอง

• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิก

• การสร้างแบบแบตช์

• การกำหนดเป้าหมายผู้ชมรายบุคคล

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นจากข้อความของคุณ

วางสคริปต์ของคุณ อัปโหลดบรีฟ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI สร้างคอนเทนต์จากวัตถุประสงค์แคมเปญของคุณ หมดปัญหาหน้าเปล่า เริ่มต้นจากวัสดุการตลาดที่มีอยู่ได้เลย

เริ่มต้นใช้งานฟรี
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์คอนเทนต์ของคุณ

เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบให้เข้ากับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกเสียง ฉากหลัง และสไตล์ภาพได้ตามต้องการ หรือสร้างโคลนโฆษกประจำแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์

เริ่มต้นใช้งานฟรี
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
ขั้นตอนที่ 3

สร้างและกระจาย

คลิกสร้างวิดีโอ ภายในไม่กี่นาทีคุณก็จะได้วิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพ ส่งออกได้ทุกอัตราส่วนสำหรับทุกช่องทาง ต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก? แปลเป็นทุกภาษาได้ในคลิกเดียว ปล่อยคอนเทนต์ได้ทันตามแผนการตลาดของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
วิดีโอเปิดตัวสินค้า

วิดีโอเปิดตัวสินค้า

ปล่อยคอนเทนต์เปิดตัวได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องรอถึงวันที่สามสิบ วิดีโอผลิตภัณฑ์ ที่อธิบายฟีเจอร์ โชว์คุณค่า และกระตุ้นการใช้งานจริง สร้างเสร็จในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ อัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศสินค้าใหม่สำหรับเว็บไซต์ อีเมล และโซเชียล พร้อมกันในวันเปิดตัว

คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย

คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย

ป้อนคอนเทนต์ให้กับอัลกอริทึมโดยไม่ทำให้ทีมล้า สร้างคอนเทนต์โซเชียลทุกวันบน TikTok, Instagram, LinkedIn และ YouTube ด้วยคุณภาพสม่ำเสมอ ใช้เวลาโปรดักชันเพียงเสี้ยวเดียว

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอโซเชียลสำหรับทั้งสัปดาห์ให้เสร็จในช่วงบ่ายวันเดียว

ครีเอทีฟโฆษณา

ครีเอทีฟโฆษณา

ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น ค้นหาแคมเปญที่เวิร์กได้เร็วกว่าเดิม สร้าง เวอร์ชันโฆษณาหลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B โดยไม่ต้องถ่ายทำแยกสำหรับแต่ละครีเอทีฟ เปลี่ยนฮุก เปลี่ยนอวตาร เปลี่ยนมุมเล่าเรื่อง—all จากเวิร์กโฟลว์เดียว

กรณีการใช้งาน: สร้างโฆษณา 10 เวอร์ชันสำหรับทดสอบครีเอทีฟได้ในเวลาที่ใช้ผลิตโฆษณาแบบดั้งเดิมเพียงชิ้นเดียว

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Attention Grabbing Media ลดเวลาโปรดักชันจาก 3 วันเหลือไม่กี่ชั่วโมง พร้อมขยายคอนเทนต์เป็นมากกว่า 10 ภาษาใหม่

เสียงจากลูกค้า

เสียงจากลูกค้า

สร้าง Social proof ในระดับที่ขยายได้ สร้างคอนเทนต์รีวิวแบบวิดีโอที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องนัดเวลาลูกค้าหรือจัดการเรื่องการถ่ายทำให้ยุ่งยาก

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอเรื่องราวลูกค้าที่เน้นการใช้งานจริงและผลลัพธ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

คอนเทนต์อธิบายและสอนวิธีใช้งาน

คอนเทนต์อธิบายและสอนวิธีใช้งาน

ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย วิดีโอสอนใช้งาน และวิดีโออธิบาย ฟีเจอร์เปลี่ยน อัปเดตได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่

กรณีการใช้งาน: สร้างไลบรารีวิดีโออธิบายฟีเจอร์ที่อัปเดตให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์

แคมเปญการตลาดระดับโลก

แคมเปญการตลาดระดับโลก

ใช้แคมเปญเดียว ครอบคลุมทุกตลาด ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีงบโปรดักชันแยกตามแต่ละภูมิภาค

กรณีการใช้งาน: เปิดตัวแคมเปญสินค้าใน 12 ตลาดพร้อมกันด้วยวิดีโอครีเอทีฟภาษาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าขยับจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอ ไปเป็นวันละ 50-60 วิดีโอด้วย HeyGen

G24.8รีวิว 1,000+ รายการ

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xอัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
40%การเพิ่มขึ้นของเวลาในการรับชมวิดีโอ
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือ ตอนที่เรามีวิดีโอรายการที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

การสร้างวิดีโอ AI สำหรับการตลาดคืออะไร

การสร้างวิดีโอ AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการโปรดักชันแบบเดิม HeyGen ผสานอวตาร AI การสังเคราะห์เสียง และการตัดต่ออัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่เนี๊ยบโดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมถ่ายทำ ทีมการตลาดสามารถสร้างวิดีโอสินค้า คอนเทนต์โซเชียล และครีเอทีฟโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาทีแทนการรอเป็นสัปดาห์

จะสร้างวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันได้อย่างไร?

เขียนสคริปต์ของคุณเองหรือให้ HeyGen AI script generator สร้างสคริปต์จากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียงและสไตล์ภาพ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ โคลนเสียงและบุคลิกของผู้พูดประจำแบรนด์ เพื่อให้ดิจิทัลทวินของพวกเขาสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณในทุกคอนเทนต์

สามารถสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียสำหรับหลายแพลตฟอร์มได้ไหม

ได้แน่นอน—HeyGen สามารถส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียว สร้างครั้งเดียวแล้วส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram Reels และ 1:1 สำหรับโพสต์ฟีด Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์มหรือจัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตหลายชุด

วิดีโอการตลาดหลายภาษาทำงานอย่างไร?

สร้างวิดีโอการตลาดของคุณในภาษาหลัก จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลรวมถึงการโคลนเสียง (ทำให้โทนเสียงแบรนด์ของคุณฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เปิดตัวแคมเปญระดับโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว

สามารถสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ด้วย HeyGen ได้ไหม

สร้างวิดีโออบรมด้านกฎระเบียบของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลัก จากนั้นใช้ฟีเจอร์แปลภาษาของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 175 ภาษา การแปลจะมาพร้อมการโคลนเสียง (ทำให้เสียงผู้บรรยายฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เวอร์ชันภาษาสเปนของคุณจะฟังเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์จากภาษาอังกฤษ

จะรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอต่างๆ ได้อย่างไร?

HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมกำกับดูแลขององค์กรที่ดูแลเอกสารนโยบายที่มีความอ่อนไหว HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์ เราไม่ได้นำเนื้อหาของคุณไปใช้เทรนโมเดล AI

สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยฟิลด์ตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลได้หลายพันรายการสำหรับ account-based marketing, การขายเชิงรุก หรือแคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev ด้วยวิธีนี้

สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?

HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามผลได้ดียิ่งขึ้น

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานทีมงาน จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต แค่สร้างวิดีโอใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่า และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

ทีมการตลาดทั้งหมดของฉันใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม

ได้ HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และดีไซเนอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทุกคนเข้าถึงองค์ประกอบแบรนด์ที่อนุมัติแล้วได้ง่าย ฟีเจอร์สำหรับผู้ดูแลระบบช่วยจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ตรวจสอบการใช้งาน และรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกผลงานของทีม

ฉันสามารถสร้างวิดีโอการตลาดแบบไหนได้บ้าง?

HeyGen รองรับวิดีโอการตลาดแทบทุกประเภท: วิดีโอเปิดตัวสินค้า วิดีโออธิบายสินค้า คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย ครีเอทีฟโฆษณา วิดีโอบอกเล่าประสบการณ์ลูกค้า วิดีโอสอนใช้งาน วิดีโอประกาศข่าวสารบริษัท วิดีโอโพรโมตอีเวนต์ วิดีโอสำหรับอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าเขียนสคริปต์ได้ HeyGen ก็ผลิตให้ได้ในทุกภาษา สำหรับทุกช่องทาง

คอนเทนต์การตลาดของฉันปลอดภัยหรือไม่

HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมการตลาดระดับองค์กรที่ต้องจัดการข้อมูลแคมเปญที่เป็นความลับหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดตัว HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา

ดูโซลูชันเพิ่มเติม

Use Cases

Tools

เรื่องราวจากลูกค้า

เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดได้ตั้งแต่วันนี้

ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ในเมื่อควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที แปลและปรับให้เหมาะกับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการโปรดักชัน
  • ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
CTA background

เรียนรู้เพิ่มเติม

โฆษณาวิดีโอ UGCHeyGen สำหรับวิดีโอโซเชียลมีเดียวิดีโอรีวิวจากลูกค้าการตลาดแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์วิดีโอเปิดตัวสินค้า