เพิ่มการผลิตวิดีโอของทีมโดยไม่เพิ่มภาระงาน
HeyGen for Business ช่วยให้องค์กรของคุณเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างวิดีโอได้มากขึ้นถึง 5 เท่า มีวิดีโอแบบโต้ตอบสำหรับการเทรนนิง รองรับ SSO แบบ self-serve ขยายขีดจำกัดวิดีโอ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัปหรือทีมในองค์กรขนาดใหญ่ HeyGen มอบวิธีการสร้างและทำโลคัลไลซ์วิดีโอร่วมกันที่มีการกำกับดูแลและขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอ AI สำหรับธุรกิจที่ดีที่สุด
คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดบน G2
HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ และลูกค้าของเราก็เห็นด้วย เราภูมิใจที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดบน G2 ในด้านการสร้างวิดีโอ AI การแปล และคุณภาพของอวตาร นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราได้รับ:
HeyGen for Business คืออะไร?
แพ็กเกจ HeyGen เดียวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีม รับการทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซ ความสามารถในการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น 5 เท่า และสิทธิ์เข้าถึงโมเดลวิดีโอ AI ล้ำสมัยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมการเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
พลังการสร้างมากขึ้น 5 เท่าสำหรับภาพ AI เสียง และอื่นๆ
สร้างและแปลวิดีโอได้สูงสุดความยาว 60 นาที
สร้าง 5 อวตารแบบกำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณ
เพิ่มสมาชิกทีมเพื่อทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซ
"HeyGen has allowed our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."
Steve Sowrey
นักออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ Miro
การสร้างวิดีโอของคุณเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ
สร้างคอนเทนต์สำหรับงานเทรนนิ่ง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียวพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ
สร้างผลงานคุณภาพระดับสตูดิโอได้ทันที
เปลี่ยนสคริปต์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์ตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากใครก็ได้ในทีมของคุณ
วิดีโอเดียวสำหรับทุกภาษาและทุกตลาด
แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมลิปซิงก์ที่แม่นยำและระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมทั่วโลกเข้าถึงผู้ชมใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอเป็นเดือน
ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้ชม
ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่จริงใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว
ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแต็กของคุณ
Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กร
รักษามาตรฐานแบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II การปฏิบัติตาม GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก
เข้าถึงวิดีโอโมเดลล่าสุด
ทีมของคุณจะได้ใช้งาน Avatar IV, Sora 2 และ Veo 3 โมเดลวิดีโอ AI ขั้นสูงที่สุดที่มีอยู่ทั้งหมดในเวิร์กสเปซเดียว
Avatar IV
เทคโนโลยีอวตารที่ล้ำหน้าที่สุด สร้างวิดีโอได้นานสูงสุด 5 นาทีพร้อมการเคลื่อนไหวและสีหน้าที่เป็นธรรมชาติ
Sora 2
สร้างคอนเทนต์วิดีโอสุดครีเอทีฟด้วย Sora 2 จาก OpenAI เปิดโอกาสใหม่สำหรับการตลาดและการเล่าเรื่อง
Veo 3
คุณภาพวิดีโอระดับพรีเมียมจากโมเดลที่ล้ำหน้าที่สุดของ Google สำหรับคอนเทนต์ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด
"เราเริ่มจากวิดีโอเพียงหนึ่งชิ้น แค่นั้นก็พอจะเห็นผลลัพธ์แล้ว พอได้ลองใช้จริงก็จะเห็นชัดเลยว่าสิ่งนี้ปลดล็อกโอกาสอะไรได้บ้าง"
Mustafa Furniturewala
CTO ที่ Coursera
แพ็กเกจราคาง่ายๆ สำหรับธุรกิจ
สำหรับธุรกิจ
$20/ที่นั่งเพิ่มเติม เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวิธีที่ปลอดภัยและขยายการใช้งานได้สำหรับให้ทีมสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และทำโลคัลไลซ์วิดีโอ AI คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
ปริมาณการสร้างเพิ่มขึ้น 5 เท่า
อวตารแบบกำหนดเอง 5 แบบ
ตั้งค่า SAML/SSO ได้ด้วยตัวเอง
วิดีโออินเทอร์แอกทีฟสำหรับ eLearning
ส่งออก SCORM
บันทึกหน้าจอ
การทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซ
คอมเมนต์และแก้ไขร่างวิดีโอ
การเชิญและการจัดการทีม
สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์สำหรับวิดีโอ
แปลวิดีโอได้สูงสุด 60 นาที
การประมวลผลลำดับความสำคัญ
ขยายแบรนด์ของคุณด้วยการจัดการแอสเซ็ตแบบศูนย์กลาง
เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make, n8n และแพลตฟอร์มอื่นๆ
การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
ขยายการใช้วิดีโอให้เติบโตในทุกแผนก
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
เปลี่ยนแคมเปญ บล็อก และการเปิดตัวสินค้าให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที สร้างคอนเทนต์ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนทีมงาน รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกแอสเซ็ต
กรณีการใช้งานของครีเอเตอร์กว่า 100 แบบสำหรับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI
ตั้งแต่โซเชียลมีเดียและวิดีโอโฆษณาไปจนถึงการตลาดและการเทรนนิง HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ
ทีม L&D และทีมฝึกอบรม
ทีมอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทีมขาย
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์
ฟีเจอร์ระดับองค์กร ตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง
ยกระดับการทำงานขององค์กรด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัย ทำงานร่วมกันได้ และสอดคล้องกับแบรนด์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนของการสร้างวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น
SAML/SSO
เปิดให้ทีมเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO) และการจัดการข้อมูลระบุตัวตนในระดับองค์กร
การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
จัดการการเรียกเก็บเงินทั้งองค์กรในที่เดียว ไม่ต้องคอยกระทบยอดหลายบัญชีสมัครใช้งานอีกต่อไป
สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์
สร้างและเผยแพร่วิดีโอได้อย่างมั่นใจพร้อมสิทธิ์เชิงพาณิชย์แบบครบถ้วนสำหรับการใช้งานในธุรกิจ
พร้อมเชื่อมต่อการใช้งาน
เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make, n8n และอื่นๆ สร้างวิดีโอได้ในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่
การจัดการทีม
ควบคุมบทบาท สิทธิ์การเข้าถึง และทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกทีมทำงานสอดประสานและรักษาแบรนด์ให้คงเอกลักษณ์
ประมวลผลลำดับความสำคัญ
สร้างวิดีโอได้เร็วขึ้นด้วยการเรนเดอร์แบบลำดับความสำคัญ ผู้ใช้แบบธุรกิจจะได้รับคิวก่อน
ปริมาณการสร้างเพิ่มขึ้น 5 เท่า
รับขีดความสามารถในการสร้างวิดีโอรายเดือนมากกว่าแพ็กเกจแบบบุคคลอย่างเห็นได้ชัด สร้างผลงานในระดับใหญ่ได้โดยไม่ติดข้อจำกัด
วิดีโอยาวได้สูงสุด 60 นาที
สร้างและแปลวิดีโอยาวได้สูงสุด 60 นาที รองรับวิดีโอเทรนนิงแบบ Long-form เว็บบินาร์ และพรีเซนเทชัน
ฟีเจอร์เด่นที่ธุรกิจชื่นชอบ
ดิจิทัลทวิน
เปลี่ยนสมาชิกทีมคนใดก็ได้ให้กลายเป็นผู้นำเสนอที่ขยายการใช้งานได้ เพียงอัดวิดีโอครั้งเดียวก็สร้างอวตารที่ใช้ปรากฏในวิดีโอได้ไม่จำกัด
การโคลนเสียง
จับคู่เสียงจริงของคุณด้วยความคมชัดระดับสูง แก้ไขประโยคหรืออัปเดตย่อหน้าได้โดยไม่ต้องอัดใหม่ เพื่อรักษาน้ำเสียงและพลังงานให้สม่ำเสมอในทุกวิดีโอ
อัปเดตได้ง่าย
แก้ไขสคริปต์ สลับหน้าจอ แล้วกดสร้างได้ทันที ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องรอคิว อัปเดตคอนเทนต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้คุณมีวิดีโอที่ดีที่สุดพร้อมใช้งานตลอดเวลา
การทำงานร่วมกัน
ทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซที่แชร์ให้ทีมสามารถรีวิว แสดงความคิดเห็น และปรับแต่งวิดีโอได้ สร้างผลงานได้เร็วขึ้นและทำงานสอดประสานกันโดยไม่ต้องเสียเวลากับรอบฟีดแบ็กที่ยาวนาน
คำบรรยายและซับไตเติล
เพิ่มคำบรรยายและซับไตเติลที่แม่นยำโดยอัตโนมัติเพื่อการรับชมที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ เหมาะสำหรับคอนเทนต์ระดับโลก วิดีโอแบบปิดเสียง หรือหลายช่องทาง
Brand Kit
อัปโหลดองค์ประกอบแบรนด์ของคุณเพื่อให้ทุกวิดีโอมีความสอดคล้องกัน รักษาสี ฟอนต์ และโลโก้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งไลบรารีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ถูกใช้งานโดยธุรกิจชั้นนำ เพื่อ ขยายการผลิตวิดีโอ
มอบพลังเต็มรูปแบบของ HeyGen ให้ทีมของคุณพร้อมความเป็นส่วนตัว การกำกับดูแล และความปลอดภัยในตัว ขยายเวิร์กสเปซได้ง่ายด้วยจำนวนที่นั่ง เครดิต และการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบที่ยืดหยุ่น
Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อพูดถึงสื่อการเล่าเรื่องด้วยภาพ"
Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
HeyGen สำหรับธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อทุกทีม
ค้นพบวิธีที่ทีม Marketing, Sales, L&D, Product และ Customer Success ใช้ HeyGen เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการมีส่วนร่วม
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
HeyGen for Business คืออะไร
HeyGen for Business คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI สำหรับทีม ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการสร้างวิดีโอที่ขยายขนาดได้ มาพร้อมเครดิตรวมส่วนกลาง การควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ SSO และฟีเจอร์ด้านการกำกับดูแลที่ไม่มีในแพ็กเกจแบบบุคคล อีกทั้งยังมอบพลังของตัวสร้างวิดีโอ AI สำหรับธุรกิจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมระดับโลก
แผน Business แตกต่างจากแผนอื่นอย่างไร?
แพ็กเกจสำหรับบุคคลออกแบบมาสำหรับการสร้างวิดีโอส่วนตัว แพ็กเกจสำหรับธุรกิจออกแบบมาสำหรับการทำงานเป็นทีม มีเวิร์กสเปซที่ใช้ร่วมกัน เครดิตรวมส่วนกลาง ที่นั่งราคาต่อหัวที่ถูกลง การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบกำหนดเอง และระบบยืนยันตัวตนและความปลอดภัยระดับองค์กร
เครดิตแบบรวมใช้งานอย่างไร?
ทุก Business workspace จะได้รับเครดิตการสร้างคอนเทนต์รายเดือนที่ผู้ใช้ทุกคนใช้ร่วมกัน จำนวนที่นั่งจะไม่เพิ่มจำนวนเครดิต แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการใช้งานได้ผ่านการเติมอัตโนมัติหรือแพ็กเสริมเพื่อรองรับการขยายการใช้งานอย่างคาดการณ์ได้
ทีมของฉันทำงานร่วมกันภายใน HeyGen ได้ไหม
ได้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซที่แชร์เพื่อรีวิว แสดงความคิดเห็น และปรับแต่งวิดีโอร่วมกันได้ แอสเซ็ต เทมเพลต อวตาร และชุดแบรนด์ที่แชร์ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
HeyGen รองรับการแปลและการทำโลคัลไลเซชันหรือไม่?
ได้อย่างแน่นอน คุณสามารถแปลวิดีโอใดๆ เป็นภาษาหรือสำเนียงต่างๆ กว่า 175 แบบพร้อมลิปซิงก์ที่ดูเป็นธรรมชาติและระบบตรวจทานในตัว ช่วยให้การสื่อสารและการเทรนนิงระดับทั่วโลกทำได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ และคุ้มค่า
HeyGen for Business ปลอดภัยหรือไม่?
ได้ HeyGen for Business รองรับ SSO การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และความปลอดภัยระดับองค์กร HeyGen ผ่านการรับรอง SOC 2 Type II เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR, CCPA และ Data Privacy Framework พร้อมมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
HeyGen เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือไม่?
ใช่ แผน Business ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 ถึง 100,000 คน ช่วยให้ทีมเริ่มใช้วิดีโอ AI ได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าที่ง่าย การจัดการที่นั่งใช้งานที่ยืดหยุ่น และสามารถอัปเกรดเป็นแผน Enterprise ได้เมื่อพร้อม
ทีมสามารถสร้างวิดีโอประเภทไหนได้บ้าง?
ทีมสามารถสร้างวิดีโอได้ทุกประเภท เช่น วิดีโอเทรนนิง วิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ วิดีโออธิบายสินค้า คอนเทนต์สื่อสารภายใน ออกแบบการตลาด วิดีโอติดต่อหาลูกค้าสำหรับทีมขาย วิดีโอสอนการใช้งานสำหรับซัพพอร์ตลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถสร้าง อัปเดต และทำโลคัลไลซ์วิดีโอได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI สำหรับธุรกิจที่ดีที่สุด
