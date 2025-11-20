แคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ที่เข้าถึงผู้ชมในทุกตลาด
เปิดตัวแคมเปญวิดีโอหลายภาษาทั่วโลกได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันประจำภูมิภาคหรือรอการแปล วิดีโอหนึ่งชิ้นสามารถแปลงเป็นเวอร์ชันโลคัลไลซ์มากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติและลิปซิงก์แม่นยำ ขยายการทำการตลาดระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
ปัญหาด้านการตลาด
ดูว่าทีมการตลาดแบบคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ
คอขวดของการตลาดระดับโลก
สินค้าของคุณขายอยู่ใน 15 ประเทศแต่แคมเปญการตลาดกลับปล่อยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตลาดต่างประเทศได้คอนเทนต์แบบกว้างๆ พร้อมซับไตเติลถ้าโชคดี คุณรู้ว่าคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นให้ผลลัพธ์ดีกว่า แต่การสร้างแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละประเทศ การโลคัลไลซ์วิดีโอแบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายภาษาละ $3,000-$8,000 แคมเปญที่ยิง 10 ตลาดมีต้นทุน $30,000-$80,000 ก่อนค่าซื้อสื่อ ทีมประจำภูมิภาคต้องรอหลายเดือนให้สำนักงานใหญ่สร้างคอนเทนต์ แล้วต้องรออีกหลายสัปดาห์เพื่อแปล กว่าแคมเปญภาษาสเปนจะปล่อย แคมเปญภาษาอังกฤษก็ล้าสมัยไปแล้ว เสียงพากย์ฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ ซับไตเติลบังคับให้ต้องเปิดเสียงดู แคมเปญต่างประเทศของคุณทำผลงานได้ไม่ดีไม่ใช่เพราะข้อความผิด แต่เพราะวิธีส่งสารฟังดูห่างเหินและไม่เป็นธรรมชาติ
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนให้ แคมเปญวิดีโอเดียว กลายเป็นเวอร์ชันโลคัลไลซ์ไม่จำกัดด้วยการโคลนเสียงที่ฟังเป็นเจ้าของภาษาและลิปซิงก์ สร้างแคมเปญของคุณครั้งเดียวในภาษาหลักของคุณ จากนั้นคลิกเดียวเพื่อแปลเป็น Spanish, French, German, Japanese, Mandarin, Arabic และอีกกว่า 170 ภาษา อวตารของคุณพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงในแต่ละตลาด ไม่ใช่การพากย์เสียงที่แข็งทื่อ การโคลนเสียงถ่ายทอดโทนและสไตล์การพูดของผู้นำเสนอในทุกภาษา ลิปซิงก์ซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงที่แปลแล้ว ปรับแต่งตามแต่ละตลาดได้ทั้งราคาเฉพาะภูมิภาค สกุลเงินท้องถิ่น และข้อเสนอเฉพาะตลาด เปิดตัวทุกตลาดพร้อมกันได้เลย ไม่ต้องทยอยปล่อย อัปเดตครั้งเดียวเผยแพร่ไปทุกตลาดทันที
ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
รองรับมากกว่า 175 ภาษา
ปรับเปลี่ยน แคมเปญวิดีโอ ให้เป็นเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นสำหรับทุกตลาดทั่วโลก รองรับภาษา Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Mandarin, Korean, Arabic, Hindi และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 165 ภาษา โคลนเสียงแบบเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์จาก text-to-speech ทำให้แคมเปญของคุณฟังดูเหมือนโปรดักชันมืออาชีพสำหรับแต่ละตลาด เลือกสำเนียงท้องถิ่นให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคได้ เช่น Latin American Spanish สำหรับเม็กซิโก และ European Spanish สำหรับสเปน
รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงท้องถิ่น
สังเคราะห์เสียงพูดธรรมชาติสำหรับทุกภาษา
รักษาอารมณ์และน้ำเสียงเน้นสำคัญไว้ครบถ้วน
เลือกสำเนียงท้องถิ่น
โคลนเสียงด้วยความเป็นธรรมชาติทางวัฒนธรรม
การโคลนเสียงช่วยคงลักษณะเสียงของผู้นำเสนอของคุณให้เหมือนเดิมในทุกภาษา โทนเดียวกัน พลังงานเดียวกัน บุคลิกแบรนด์เดียวกัน ปรับให้เข้ากับแต่ละภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เวอร์ชันภาษาสเปนถ่ายทอดอารมณ์ได้เต็มที่ เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นคงความเป็นทางการแบบธุรกิจ เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสรักษาความหรูหราแต่เดิมไว้ แต่ละเวอร์ชันที่แปลแล้วให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติในวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เหมือนงานแปลทื่อๆ
โคลนเสียงได้ทุกภาษา
รักษาคาแรกเตอร์ของผู้นำเสนอให้เหมือนกันทั่วโลก
ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรม
สร้างประสบการณ์ท้องถิ่นที่เป็นธรรมชาติในแต่ละตลาด
เทคโนโลยีลิปซิงก์
การลิปซิงก์ขั้นสูงซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับเสียงที่แปลในทุกภาษา คำภาษาสเปนจะตรงกับการขยับปากแบบภาษาสเปน วลีภาษาญี่ปุ่นจะตรงกับการออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่น ผู้ชมจะเห็นการพูดที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่งานพากย์ที่ปากไม่ตรงเสียง ซึ่งสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ชมและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพในระดับโลก
ลิปซิงก์ได้ทุกภาษามากกว่า 175 ภาษา
การขยับปากอย่างเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา
ลดเอฟเฟกต์เสียงพากย์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
พรีเซนเทชันระดับมืออาชีพสำหรับผู้ชมทั่วโลก
การปรับแต่งตามภูมิภาค
การทำโลคัลไลเซชันก้าวไกลกว่าการแปลข้อความ ปรับแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด: การตั้งราคาตามภูมิภาค สกุลเงินท้องถิ่น ข้อเสนอเฉพาะตลาด สำนักงานประจำภูมิภาค พันธมิตรในท้องถิ่น ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ แคมเปญในสหรัฐฯ ของคุณแสดงราคาเป็นดอลลาร์และสำนักงานนิวยอร์ก ส่วนแคมเปญภาษาสเปนแสดงราคาเป็นยูโรและสำนักงานมาดริด แต่ละตลาดได้รับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับท้องถิ่นจริงๆ
การตั้งค่าราคาและสกุลเงินตามภูมิภาค
ข้อเสนอเฉพาะแต่ละตลาด
ข้อมูลการติดต่อในพื้นที่
ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับงานอีเวนต์ในแต่ละวัฒนธรรม
เปิดตัวพร้อมกันหลายตลาด
เปิดตัวแคมเปญพร้อมกันทุกตลาดในวันเดียว ไม่มีการทยอยปล่อยเป็นช่วงๆ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก? ทุกตลาดเปิดตัวพร้อมกันด้วยแคมเปญภาษาท้องถิ่น โปรโมชัน Black Friday? ทุกภูมิภาคออนไลน์พร้อมกัน สร้างความได้เปรียบด้านความเร็วในทุกตลาด
เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกในวันเดียวกัน
ไม่มีความล่าช้าในแต่ละภูมิภาค
ทุกตลาดพร้อมกัน
แรงส่งระดับโลกกำลังเพิ่มขึ้น
จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
สร้างแคมเปญหลักของคุณ
พัฒนาวิดีโอแคมเปญของคุณด้วยภาษาหลักที่ใช้ สร้างสคริปต์ข้อความ เลือกอวตาร AI ออกแบบองค์ประกอบภาพ เพิ่มแอสเซ็ตแบรนด์ เนื้อหานี้จะกลายเป็นต้นฉบับสำหรับทุกเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น AI ของ HeyGen ช่วยจัดโครงสร้างข้อความให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรม
ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับตลาดเป้าหมาย
เลือกตลาดเป้าหมายและภาษาที่ต้องการ Spanish สำหรับ Spain และ Latin America French สำหรับ France และ Quebec German สำหรับภูมิภาค DACH Portuguese สำหรับ Brazil Japanese Mandarin Arabic และภาษาอื่นๆ รวมมากกว่า 175 ภาษา HeyGen สร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ให้อัตโนมัติ เพิ่มการปรับแต่งเฉพาะตลาดได้ เช่น ราคาในแต่ละภูมิภาค ข้อเสนอท้องถิ่น ข้อมูลติดต่อ
เปิดตัวและปรับแต่งให้เหมาะสมในระดับโลก
ปล่อยแคมเปญโลคัลไลซ์พร้อมกันทุกตลาด อัปโหลดไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มตามแต่ละภูมิภาค เปิดตัวโฆษณาแบบชำระเงินในภาษาท้องถิ่น ติดตามประสิทธิภาพรายตลาด ปรับแต่งตามข้อมูลเฉพาะตลาด อัปเดตแคมเปญทั่วโลกได้ตามต้องการ
สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก
เปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกันในทุกตลาดต่างประเทศด้วยแคมเปญภาษาท้องถิ่น ไม่ต้องมีภูมิภาคไหนรอเป็นเดือน ทุกตลาดเปิดตัวได้ตั้งแต่วันแรกด้วยแคมเปญมืออาชีพที่ให้ความรู้สึกเหมือนสร้างโดยเจ้าของภาษา สร้างการรับรู้แบรนด์ในระดับโลก
กรณีการใช้งาน: บริษัท SaaS เปิดตัวฟีเจอร์แพลตฟอร์มในระดับโลก แปลและปรับเนื้อหาเป็น 12 ภาษา ครอบคลุมตลาดหลักทั้งหมด ทุกตลาดเปิดตัวพร้อมกัน การใช้งานทั่วโลกเติบโตเร็วขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับการทยอยเปิดตัวเป็นระยะ
การบุกตลาดในแต่ละภูมิภาค
ขยายสู่ตลาดใหม่อย่างน่าเชื่อถือด้วย วิดีโอรีวิวจากลูกค้า ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นผ่านเรื่องราวจากลูกค้าเจ้าของภาษา
กรณีการใช้งาน: แบรนด์อีคอมเมิร์ซขยายสู่ตลาดยุโรป แปลและปรับเนื้อหาเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เปิดตัวพร้อมกันทั่วทั้งยุโรป รายได้จากยุโรปเพิ่มเป็น 40% ของรายได้ในสหรัฐฯ ภายใน 6 เดือน
แคมเปญตามฤดูกาลและช่วงวันหยุด
ปรับแคมเปญตามฤดูกาลให้เหมาะกับวันหยุดประจำภูมิภาคและงานวัฒนธรรมต่างๆ เช่น Black Friday สำหรับสหรัฐอเมริกา Singles Day สำหรับจีน และ Diwali สำหรับอินเดีย แต่ละภูมิภาคจะได้รับแคมเปญตามฤดูกาลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรับให้เข้ากับวันหยุดและฤดูกาลของซีกโลกนั้นๆ
กรณีการใช้งาน: แบรนด์แฟชั่นสร้างแคมเปญตามฤดูกาล ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับฤดูกาล วันหยุด และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค รายได้จากแคมเปญตามฤดูกาลทั่วโลกเพิ่มขึ้น 55% ด้วยแคมเปญที่สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาค
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: แบรนด์อีคอมเมิร์ซรายงานว่าอัตราการแปลงเพิ่มขึ้น 48% เมื่อใช้คอนเทนต์วิดีโอแบบโลคัลไลซ์ เทียบกับหน้าเว็บที่มีแต่ภาษาอังกฤษ
การโลคัลไลซ์สำหรับอีคอมเมิร์ซและค้าปลีก
ขยายการทำวิดีโอการตลาดอีคอมเมิร์ซไปยังตลาดต่างประเทศ วิดีโอสินค้าโลคัลไลซ์ตามแต่ละภูมิภาค แสดงราคาในพื้นที่ วิธีการชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่ง สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อด้วยข้อมูลการช้อปปิ้งที่ตรงกับแต่ละท้องถิ่น
กรณีการใช้งาน: แบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคปรับวิดีโอเดโมสินค้าให้รองรับ 15 ภาษา ครอบคลุมทุกตลาด Amazon ทั่วโลก รายได้จากต่างประเทศเติบโต 67% ต่อปี
โฆษณาแบบชำระเงินในหลายตลาด
ขยายโฆษณาโซเชียลแบบชำระเงินและดิจิทัลสู่ตลาดต่างประเทศด้วยวิดีโอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น โฆษณา TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ในภาษาท้องถิ่น ทดสอบครีเอทีฟโฆษณาข้ามตลาด แล้วขยายผลโฆษณาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาค
กรณีการใช้งาน: แบรนด์ DTC รันโฆษณาใน 10 ตลาด สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณา 5 แบบและโลคัลไลซ์แต่ละแบบเป็น 10 ภาษา ทดสอบข้ามหลายตลาด ROAS ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 40% CAC ลดลง 35%
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
การสร้างวิดีโอ AI สำหรับการตลาดคืออะไร
การทำวิดีโอการตลาดแบบโลคัลไลซ์คือการปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับภาษา ภูมิภาค และวัฒนธรรมเฉพาะ นอกเหนือจากการแปลแล้วยังรวมถึงการใส่บริบททางวัฒนธรรม การปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาค การใช้เสียงบรรยายแบบเจ้าของภาษา และความเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น แบรนด์จำนวนมากผสานการทำโลคัลไลซ์เข้ากับฟอร์แมตที่เน้นประสิทธิภาพอย่าง โฆษณาวิดีโอ UGC เพื่อผลักดันผลลัพธ์ให้กับแคมเปญโฆษณาระหว่างประเทศแบบจ่ายเงิน
แคมเปญหลายภาษาคืออะไร
แคมเปญหลายภาษาคือกิจกรรมการตลาดที่เปิดใช้งานพร้อมกันในหลายภาษา แทนที่จะทำการตลาดเฉพาะภาษาอังกฤษ แคมเปญหลายภาษาจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายด้วยคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นวิดีโอแคมเปญหลายภาษาจากคอนเทนต์ต้นฉบับเพียงชุดเดียวโดยใช้การโคลนเสียงเพื่อให้การพูดในแต่ละภาษาดูเป็นธรรมชาติ
สามารถทำโลคัลไลซ์ได้กี่ภาษา?
HeyGen รองรับภาษามากกว่า 175 ภาษา รวมถึง Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Mandarin, Japanese, Korean, Arabic, Hindi, Russian, Turkish และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 165 ภาษา ตัวเลือกสำเนียงท้องถิ่นช่วยให้การสื่อสารเหมาะสมกับแต่ละตลาด Spanish แบบ Latin American แตกต่างจาก Spanish แบบ European และ Portuguese แบบ Brazilian ก็แตกต่างจาก Portuguese แบบ European
การโคลนเสียงรองรับทุกภาษาหรือไม่?
ได้ HeyGen การโคลนเสียงทำงานได้กับทุกภาษาที่รองรับมากกว่า 175 ภาษา การโคลนเสียงจะจับลักษณะเสียงของผู้นำเสนอและปรับให้เข้ากับแต่ละภาษาปลายทางได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณภาพคงที่ทุกภาษาและให้เสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์
ลิปซิงก์คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ
ลิปซิงก์จะซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับเสียงพูดในแต่ละภาษา ลิปซิงก์ที่ดีช่วยให้ประสบการณ์รับชมเป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์ที่ไม่ดีบ่งบอกถึงการพากย์เสียงคุณภาพต่ำและทำให้ความน่าเชื่อลดลง ลิปซิงก์ของ HeyGen ช่วยให้การขยับปากเป็นธรรมชาติและตรงกับเสียงในทุกภาษา
สามารถเปิดตัวแคมเปญในทุกตลาดพร้อมกันได้หรือไม่?
ได้แน่นอน HeyGen ช่วยให้เปิดตัวแคมเปญระดับโลกพร้อมกันได้จริง สร้างแคมเปญหลักหนึ่งครั้ง จากนั้นโลคัลไลซ์เป็นทุกภาษาที่ต้องการในวันเดียวกัน ปล่อยใช้งานพร้อมกันทุกตลาด ทั้งการเปิดตัวสินค้าใหม่ แคมเปญตามฤดูกาล และโปรโมชันต่างๆ สามารถออนไลน์ทั่วโลกได้พร้อมกัน
สามารถปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละตลาดได้มากกว่าการแปลอย่างเดียวหรือไม่
ได้ การปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคครอบคลุมการตั้งราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อเสนอเฉพาะตลาด สำนักงานประจำภูมิภาค การกล่าวถึงพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น การปรับภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการอ้างอิงถึงอีเวนต์ในภูมิภาค
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?
HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรอบรมของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น
ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ในเมื่อควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว
