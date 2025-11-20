แคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ที่เข้าถึงผู้ชมในทุกตลาด

เปิดตัวแคมเปญวิดีโอหลายภาษาทั่วโลกได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันประจำภูมิภาคหรือรอการแปล วิดีโอหนึ่งชิ้นสามารถแปลงเป็นเวอร์ชันโลคัลไลซ์มากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติและลิปซิงก์แม่นยำ ขยายการทำการตลาดระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ


  • อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาด้านการตลาด

ดูว่าทีมการตลาดแบบคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ

หากไม่มี HeyGen

คอขวดของการตลาดระดับโลก

สินค้าของคุณขายอยู่ใน 15 ประเทศแต่แคมเปญการตลาดกลับปล่อยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตลาดต่างประเทศได้คอนเทนต์แบบกว้างๆ พร้อมซับไตเติลถ้าโชคดี คุณรู้ว่าคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นให้ผลลัพธ์ดีกว่า แต่การสร้างแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละประเทศ การโลคัลไลซ์วิดีโอแบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายภาษาละ $3,000-$8,000 แคมเปญที่ยิง 10 ตลาดมีต้นทุน $30,000-$80,000 ก่อนค่าซื้อสื่อ ทีมประจำภูมิภาคต้องรอหลายเดือนให้สำนักงานใหญ่สร้างคอนเทนต์ แล้วต้องรออีกหลายสัปดาห์เพื่อแปล กว่าแคมเปญภาษาสเปนจะปล่อย แคมเปญภาษาอังกฤษก็ล้าสมัยไปแล้ว เสียงพากย์ฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ ซับไตเติลบังคับให้ต้องเปิดเสียงดู แคมเปญต่างประเทศของคุณทำผลงานได้ไม่ดีไม่ใช่เพราะข้อความผิด แต่เพราะวิธีส่งสารฟังดูห่างเหินและไม่เป็นธรรมชาติ

ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen เปลี่ยนให้ แคมเปญวิดีโอเดียว กลายเป็นเวอร์ชันโลคัลไลซ์ไม่จำกัดด้วยการโคลนเสียงที่ฟังเป็นเจ้าของภาษาและลิปซิงก์ สร้างแคมเปญของคุณครั้งเดียวในภาษาหลักของคุณ จากนั้นคลิกเดียวเพื่อแปลเป็น Spanish, French, German, Japanese, Mandarin, Arabic และอีกกว่า 170 ภาษา อวตารของคุณพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงในแต่ละตลาด ไม่ใช่การพากย์เสียงที่แข็งทื่อ การโคลนเสียงถ่ายทอดโทนและสไตล์การพูดของผู้นำเสนอในทุกภาษา ลิปซิงก์ซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงที่แปลแล้ว ปรับแต่งตามแต่ละตลาดได้ทั้งราคาเฉพาะภูมิภาค สกุลเงินท้องถิ่น และข้อเสนอเฉพาะตลาด เปิดตัวทุกตลาดพร้อมกันได้เลย ไม่ต้องทยอยปล่อย อัปเดตครั้งเดียวเผยแพร่ไปทุกตลาดทันที

ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

รองรับมากกว่า 175 ภาษา

ปรับเปลี่ยน แคมเปญวิดีโอ ให้เป็นเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นสำหรับทุกตลาดทั่วโลก รองรับภาษา Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Mandarin, Korean, Arabic, Hindi และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 165 ภาษา โคลนเสียงแบบเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์จาก text-to-speech ทำให้แคมเปญของคุณฟังดูเหมือนโปรดักชันมืออาชีพสำหรับแต่ละตลาด เลือกสำเนียงท้องถิ่นให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคได้ เช่น Latin American Spanish สำหรับเม็กซิโก และ European Spanish สำหรับสเปน

รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงท้องถิ่น

สังเคราะห์เสียงพูดธรรมชาติสำหรับทุกภาษา

รักษาอารมณ์และน้ำเสียงเน้นสำคัญไว้ครบถ้วน

เลือกสำเนียงท้องถิ่น

โคลนเสียงด้วยความเป็นธรรมชาติทางวัฒนธรรม

การโคลนเสียงช่วยคงลักษณะเสียงของผู้นำเสนอของคุณให้เหมือนเดิมในทุกภาษา โทนเดียวกัน พลังงานเดียวกัน บุคลิกแบรนด์เดียวกัน ปรับให้เข้ากับแต่ละภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เวอร์ชันภาษาสเปนถ่ายทอดอารมณ์ได้เต็มที่ เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นคงความเป็นทางการแบบธุรกิจ เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสรักษาความหรูหราแต่เดิมไว้ แต่ละเวอร์ชันที่แปลแล้วให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติในวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เหมือนงานแปลทื่อๆ

โคลนเสียงได้ทุกภาษา

รักษาคาแรกเตอร์ของผู้นำเสนอให้เหมือนกันทั่วโลก

ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรม

สร้างประสบการณ์ท้องถิ่นที่เป็นธรรมชาติในแต่ละตลาด

เทคโนโลยีลิปซิงก์

การลิปซิงก์ขั้นสูงซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับเสียงที่แปลในทุกภาษา คำภาษาสเปนจะตรงกับการขยับปากแบบภาษาสเปน วลีภาษาญี่ปุ่นจะตรงกับการออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่น ผู้ชมจะเห็นการพูดที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่งานพากย์ที่ปากไม่ตรงเสียง ซึ่งสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ชมและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพในระดับโลก

ลิปซิงก์ได้ทุกภาษามากกว่า 175 ภาษา

การขยับปากอย่างเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา

ลดเอฟเฟกต์เสียงพากย์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ

พรีเซนเทชันระดับมืออาชีพสำหรับผู้ชมทั่วโลก

การปรับแต่งตามภูมิภาค

การทำโลคัลไลเซชันก้าวไกลกว่าการแปลข้อความ ปรับแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด: การตั้งราคาตามภูมิภาค สกุลเงินท้องถิ่น ข้อเสนอเฉพาะตลาด สำนักงานประจำภูมิภาค พันธมิตรในท้องถิ่น ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ แคมเปญในสหรัฐฯ ของคุณแสดงราคาเป็นดอลลาร์และสำนักงานนิวยอร์ก ส่วนแคมเปญภาษาสเปนแสดงราคาเป็นยูโรและสำนักงานมาดริด แต่ละตลาดได้รับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับท้องถิ่นจริงๆ

การตั้งค่าราคาและสกุลเงินตามภูมิภาค

ข้อเสนอเฉพาะแต่ละตลาด

ข้อมูลการติดต่อในพื้นที่

ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับงานอีเวนต์ในแต่ละวัฒนธรรม

เปิดตัวพร้อมกันหลายตลาด

เปิดตัวแคมเปญพร้อมกันทุกตลาดในวันเดียว ไม่มีการทยอยปล่อยเป็นช่วงๆ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก? ทุกตลาดเปิดตัวพร้อมกันด้วยแคมเปญภาษาท้องถิ่น โปรโมชัน Black Friday? ทุกภูมิภาคออนไลน์พร้อมกัน สร้างความได้เปรียบด้านความเร็วในทุกตลาด

เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกในวันเดียวกัน

ไม่มีความล่าช้าในแต่ละภูมิภาค

ทุกตลาดพร้อมกัน

แรงส่งระดับโลกกำลังเพิ่มขึ้น

จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

สร้างแคมเปญหลักของคุณ

พัฒนาวิดีโอแคมเปญของคุณด้วยภาษาหลักที่ใช้ สร้างสคริปต์ข้อความ เลือกอวตาร AI ออกแบบองค์ประกอบภาพ เพิ่มแอสเซ็ตแบรนด์ เนื้อหานี้จะกลายเป็นต้นฉบับสำหรับทุกเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น AI ของ HeyGen ช่วยจัดโครงสร้างข้อความให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรม


ขั้นตอนที่ 2

ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับตลาดเป้าหมาย

เลือกตลาดเป้าหมายและภาษาที่ต้องการ Spanish สำหรับ Spain และ Latin America French สำหรับ France และ Quebec German สำหรับภูมิภาค DACH Portuguese สำหรับ Brazil Japanese Mandarin Arabic และภาษาอื่นๆ รวมมากกว่า 175 ภาษา HeyGen สร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ให้อัตโนมัติ เพิ่มการปรับแต่งเฉพาะตลาดได้ เช่น ราคาในแต่ละภูมิภาค ข้อเสนอท้องถิ่น ข้อมูลติดต่อ


ขั้นตอนที่ 3

เปิดตัวและปรับแต่งให้เหมาะสมในระดับโลก

ปล่อยแคมเปญโลคัลไลซ์พร้อมกันทุกตลาด อัปโหลดไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มตามแต่ละภูมิภาค เปิดตัวโฆษณาแบบชำระเงินในภาษาท้องถิ่น ติดตามประสิทธิภาพรายตลาด ปรับแต่งตามข้อมูลเฉพาะตลาด อัปเดตแคมเปญทั่วโลกได้ตามต้องการ

สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก

เปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกันในทุกตลาดต่างประเทศด้วยแคมเปญภาษาท้องถิ่น ไม่ต้องมีภูมิภาคไหนรอเป็นเดือน ทุกตลาดเปิดตัวได้ตั้งแต่วันแรกด้วยแคมเปญมืออาชีพที่ให้ความรู้สึกเหมือนสร้างโดยเจ้าของภาษา สร้างการรับรู้แบรนด์ในระดับโลก

กรณีการใช้งาน: บริษัท SaaS เปิดตัวฟีเจอร์แพลตฟอร์มในระดับโลก แปลและปรับเนื้อหาเป็น 12 ภาษา ครอบคลุมตลาดหลักทั้งหมด ทุกตลาดเปิดตัวพร้อมกัน การใช้งานทั่วโลกเติบโตเร็วขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับการทยอยเปิดตัวเป็นระยะ


การบุกตลาดในแต่ละภูมิภาค

ขยายสู่ตลาดใหม่อย่างน่าเชื่อถือด้วย วิดีโอรีวิวจากลูกค้า ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นผ่านเรื่องราวจากลูกค้าเจ้าของภาษา

กรณีการใช้งาน: แบรนด์อีคอมเมิร์ซขยายสู่ตลาดยุโรป แปลและปรับเนื้อหาเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เปิดตัวพร้อมกันทั่วทั้งยุโรป รายได้จากยุโรปเพิ่มเป็น 40% ของรายได้ในสหรัฐฯ ภายใน 6 เดือน


แคมเปญตามฤดูกาลและช่วงวันหยุด

ปรับแคมเปญตามฤดูกาลให้เหมาะกับวันหยุดประจำภูมิภาคและงานวัฒนธรรมต่างๆ เช่น Black Friday สำหรับสหรัฐอเมริกา Singles Day สำหรับจีน และ Diwali สำหรับอินเดีย แต่ละภูมิภาคจะได้รับแคมเปญตามฤดูกาลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรับให้เข้ากับวันหยุดและฤดูกาลของซีกโลกนั้นๆ

กรณีการใช้งาน: แบรนด์แฟชั่นสร้างแคมเปญตามฤดูกาล ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับฤดูกาล วันหยุด และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค รายได้จากแคมเปญตามฤดูกาลทั่วโลกเพิ่มขึ้น 55% ด้วยแคมเปญที่สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาค

ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: แบรนด์อีคอมเมิร์ซรายงานว่าอัตราการแปลงเพิ่มขึ้น 48% เมื่อใช้คอนเทนต์วิดีโอแบบโลคัลไลซ์ เทียบกับหน้าเว็บที่มีแต่ภาษาอังกฤษ


การโลคัลไลซ์สำหรับอีคอมเมิร์ซและค้าปลีก

ขยายการทำวิดีโอการตลาดอีคอมเมิร์ซไปยังตลาดต่างประเทศ วิดีโอสินค้าโลคัลไลซ์ตามแต่ละภูมิภาค แสดงราคาในพื้นที่ วิธีการชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่ง สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อด้วยข้อมูลการช้อปปิ้งที่ตรงกับแต่ละท้องถิ่น

กรณีการใช้งาน: แบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคปรับวิดีโอเดโมสินค้าให้รองรับ 15 ภาษา ครอบคลุมทุกตลาด Amazon ทั่วโลก รายได้จากต่างประเทศเติบโต 67% ต่อปี


โฆษณาแบบชำระเงินในหลายตลาด

ขยายโฆษณาโซเชียลแบบชำระเงินและดิจิทัลสู่ตลาดต่างประเทศด้วยวิดีโอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น โฆษณา TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ในภาษาท้องถิ่น ทดสอบครีเอทีฟโฆษณาข้ามตลาด แล้วขยายผลโฆษณาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาค

กรณีการใช้งาน: แบรนด์ DTC รันโฆษณาใน 10 ตลาด สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณา 5 แบบและโลคัลไลซ์แต่ละแบบเป็น 10 ภาษา ทดสอบข้ามหลายตลาด ROAS ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 40% CAC ลดลง 35%


G24.8รีวิว 1,000+ รายการ

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xอัตราการเพิ่มขึ้นของการสร้างวิดีโอ
40%การรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานเทียบเท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

การสร้างวิดีโอ AI สำหรับการตลาดคืออะไร

การทำวิดีโอการตลาดแบบโลคัลไลซ์คือการปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับภาษา ภูมิภาค และวัฒนธรรมเฉพาะ นอกเหนือจากการแปลแล้วยังรวมถึงการใส่บริบททางวัฒนธรรม การปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาค การใช้เสียงบรรยายแบบเจ้าของภาษา และความเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น แบรนด์จำนวนมากผสานการทำโลคัลไลซ์เข้ากับฟอร์แมตที่เน้นประสิทธิภาพอย่าง โฆษณาวิดีโอ UGC เพื่อผลักดันผลลัพธ์ให้กับแคมเปญโฆษณาระหว่างประเทศแบบจ่ายเงิน

แคมเปญหลายภาษาคืออะไร

แคมเปญหลายภาษาคือกิจกรรมการตลาดที่เปิดใช้งานพร้อมกันในหลายภาษา แทนที่จะทำการตลาดเฉพาะภาษาอังกฤษ แคมเปญหลายภาษาจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายด้วยคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นวิดีโอแคมเปญหลายภาษาจากคอนเทนต์ต้นฉบับเพียงชุดเดียวโดยใช้การโคลนเสียงเพื่อให้การพูดในแต่ละภาษาดูเป็นธรรมชาติ

สามารถทำโลคัลไลซ์ได้กี่ภาษา?

HeyGen รองรับภาษามากกว่า 175 ภาษา รวมถึง Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Mandarin, Japanese, Korean, Arabic, Hindi, Russian, Turkish และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 165 ภาษา ตัวเลือกสำเนียงท้องถิ่นช่วยให้การสื่อสารเหมาะสมกับแต่ละตลาด Spanish แบบ Latin American แตกต่างจาก Spanish แบบ European และ Portuguese แบบ Brazilian ก็แตกต่างจาก Portuguese แบบ European


การโคลนเสียงรองรับทุกภาษาหรือไม่?

ได้ HeyGen การโคลนเสียงทำงานได้กับทุกภาษาที่รองรับมากกว่า 175 ภาษา การโคลนเสียงจะจับลักษณะเสียงของผู้นำเสนอและปรับให้เข้ากับแต่ละภาษาปลายทางได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณภาพคงที่ทุกภาษาและให้เสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์

ลิปซิงก์คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ

ลิปซิงก์จะซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับเสียงพูดในแต่ละภาษา ลิปซิงก์ที่ดีช่วยให้ประสบการณ์รับชมเป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์ที่ไม่ดีบ่งบอกถึงการพากย์เสียงคุณภาพต่ำและทำให้ความน่าเชื่อลดลง ลิปซิงก์ของ HeyGen ช่วยให้การขยับปากเป็นธรรมชาติและตรงกับเสียงในทุกภาษา


สามารถเปิดตัวแคมเปญในทุกตลาดพร้อมกันได้หรือไม่?

ได้แน่นอน HeyGen ช่วยให้เปิดตัวแคมเปญระดับโลกพร้อมกันได้จริง สร้างแคมเปญหลักหนึ่งครั้ง จากนั้นโลคัลไลซ์เป็นทุกภาษาที่ต้องการในวันเดียวกัน ปล่อยใช้งานพร้อมกันทุกตลาด ทั้งการเปิดตัวสินค้าใหม่ แคมเปญตามฤดูกาล และโปรโมชันต่างๆ สามารถออนไลน์ทั่วโลกได้พร้อมกัน


สามารถปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละตลาดได้มากกว่าการแปลอย่างเดียวหรือไม่

ได้ การปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคครอบคลุมการตั้งราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อเสนอเฉพาะตลาด สำนักงานประจำภูมิภาค การกล่าวถึงพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น การปรับภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการอ้างอิงถึงอีเวนต์ในภูมิภาค


สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?

HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรอบรมของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดของคุณได้วันนี้เลย

ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ในเมื่อควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว

