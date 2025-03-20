Publicis Groupe ใช้ HeyGen สร้างจดหมายขอบคุณแบบปรับแต่งเฉพาะ 100,000 ฉบับได้อย่างไร

อุตสาหกรรม:องค์กร
แผนก:การแปลภาษา
สถานที่:🌍 ปารีส ฝรั่งเศส
ก่อตั้งขึ้นในปี 1926 ปัจจุบัน Publicis Groupe เป็นกลุ่มบริษัทด้านการสื่อสารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นผู้นำด้านการตลาด การสื่อสาร และการทรานส์ฟอร์มธุรกิจดิจิทัล ในทุกปี กลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะทุ่มสุดตัวในการสร้างวิดีโอขอบคุณในโอกาสพิเศษเพื่อมอบให้กับพนักงาน

สำหรับ Publicis Groupe ปี 2023 เป็นปีแห่งก้าวแรกหลายอย่าง บริษัททำสถิติผลประกอบการสูงสุดและเป็นหุ้นเอเจนซีที่ทำผลงานดีที่สุด โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 41% นอกจากนี้ยังเป็นปีแห่งการปฏิวัติ AI ที่กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังเมื่อผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ AI เพื่อสร้างข้อความขอบคุณที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ด้วยการใช้ Avatar Video ของ HeyGen ร่วมกับ OpenAI, Azure, ElevenLabs และเครื่องมืออื่นๆ Publicis Groupe ได้สร้างอวตารดิจิทัลของ CEO Arthur Sadoun และส่งวิดีโอขอบคุณ 100,000 รายการถึงพนักงานทุกคน โดยแต่ละวิดีโอถูกปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเฉลิมฉลองความสนใจและแพสชันของแต่ละคน โปรเจกต์นี้ได้เปลี่ยนมุมมองของ Publicis Groupe ต่อบทบาทของ AI ในงานสร้างสรรค์ไปตลอดกาล มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือการทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายและมีตัวตนอยู่จริง

