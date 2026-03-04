Advantive เป็นบริษัท SaaS ที่มอบซอฟต์แวร์เพื่อเป้าหมายเฉพาะสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเฉพาะทาง ช่วยให้ขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้น โดยในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และการพัฒนา Bob Bednarz เป็นผู้นำโครงการเสริมศักยภาพระดับโลกที่มุ่งเร่งการเติบโตของพนักงานและปลดล็อกศักยภาพทั่วทั้งองค์กร
สำหรับ Bob การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การส่งต่อข้อมูล แต่คือการช่วยให้ผู้คนพัฒนาทักษะและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เป้าหมายของเขาคือการลดระยะเวลาที่พนักงานใช้ในการไปให้ถึงหมุดหมายสำคัญ จากเดิมที่ใช้เวลา 2-3 ปี ให้เหลือเพียง 6-12 เดือนหรือสั้นกว่านั้น การทำสิ่งนี้ในระดับองค์กรด้วยทีม L&D ขนาดเล็กจำเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการสร้างคอนเทนต์และการมีส่วนร่วม
รักษาการมีส่วนร่วมแม้ต้องทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด
ทีม L&D ของ Advantive ดำเนินงานแบบ Lean ตามการออกแบบ Bob รับหลายบทบาทไปพร้อมกัน ทั้งการเป็นวิทยากร การสร้างคอนเทนต์ และการออกแบบโปรแกรม ขณะเดียวกันก็ให้การดูแลพนักงานมากกว่า 600 คนทั่วโลก รวมถึงการฝึกอบรมลูกค้า
วิดีโอเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การเรียนรู้ของ Advantive มาโดยตลอด โดยเฉพาะสำหรับคอนเทนต์แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองและแบบออนดีมานด์ การสร้างวิดีโอที่ยังคงทันสมัยและดึงดูดความสนใจได้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องท้าทาย
“หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของวิดีโอแบบดั้งเดิมคือมันล้าสมัยเร็วมาก” บ็อบกล่าว “คุณอาจอัดวิดีโอเทรนนิงยาวหนึ่งชั่วโมง แล้วผ่านไปแค่ 30 หรือ 40 วันเนื้อหาก็ไม่ถูกต้องอีกต่อไป จากนั้นคุณก็ต้องอัดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ”
ข้อจำกัดสำคัญอีกอย่างคือการต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Advantive มักต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้การหาเวลามาบันทึกวิดีโอเทรนนิ่ง หรือยิ่งไปกว่านั้นคือการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ เป็นเรื่องท้าทาย
“พวกเขาไม่ได้มีทักษะในการบันทึกคอร์สฝึกอบรมที่น่าสนใจเสมอไป” บ็อบอธิบาย “และเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะดึงตัวพวกเขาออกมาจากงานกับลูกค้าเสมอไป”
ผลลัพธ์คือรอบการผลิตที่ล่าช้า เนื้อหาที่ล้าสมัย และความสามารถที่จำกัดในการขยายโปรแกรมการเรียนรู้โดยไม่เพิ่มภาระงาน
ค้นหาวิธีที่เร็วขึ้นในการสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ความประทับใจแรกของ Bob ที่มีต่อ HeyGen เกิดจากความจำเป็น ด้วยทีม L&D ที่เล็กและกระชับที่สุดทีมหนึ่งที่เขาเคยทำงานด้วย เขาจึงต้องหาวิธีสร้างคอนเทนต์ให้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือความน่าสนใจ
“ผมต้องสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น” เขากล่าว “ตอนนั้นมีแค่ผมกับอีกคนเดียวที่ต้องดูแลพนักงานหลายร้อยคน”
สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาทันทีคือความสามารถของ HeyGen ในการเปลี่ยนคอนเทนต์การฝึกอบรมแบบตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ พร้อมเพิ่มความเป็นมนุษย์ผ่านอวตาร “หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองคือการมีส่วนร่วม” บ็อบกล่าว “ผู้คนต้องมีความผูกพันทางอารมณ์จึงจะจดจำข้อมูลได้”
ด้วยการใช้อวตารสตูดิโอที่มักสร้างจากตัวเขาเอง Bob สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนมีตัวตนและความคุ้นเคยได้แม้จะเป็นการเรียนแบบอะซิงโครนัส “ถ้าผู้เรียนเห็นคนจริงๆ แม้จะเป็นเวอร์ชันอวตารของผม พวกเขาก็มักจะจดจำสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ดีกว่า” เขากล่าว
จำลองสถานการณ์สมจริงได้โดยไม่ต้องมีโค้ชแบบสด
หนึ่งในก้าวกระโดดครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ Bob เริ่มใช้งานความสามารถอวตารแบบโต้ตอบของ HeyGen
“ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับเราคือได้เห็นอวตารมีชีวิตขึ้นมา” เขากล่าว “แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ LiveAvatar และความสามารถในการเล่นบทบาทสมมติ”
Bob สาธิตสถานการณ์สัมภาษณ์จำลองให้ผู้นำที่เขารายงานตรงเห็น ว่าพนักงานสามารถฝึกทักษะการทำงานจริง เช่น การสัมภาษณ์หรือการสนทนาเรื่องผลงาน ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโค้ชตัวจริงอยู่ด้วย
“นั่นคือช่วงเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราสามารถช่วยให้ผู้คนพัฒนาทักษะได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโค้ชนั่งอยู่กับพวกเขาเป็นชั่วโมงๆ” เขากล่าว
สิ่งนี้ได้เปิดโอกาสให้การฝึกฝนที่ขยายขนาดได้ถูกผสานเข้าไปในการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองโดยตรง แทนที่จะต้องพึ่งเวิร์กช็อป 90 นาทีหรือการเล่นบทบาทสมมติแบบตัวต่อตัว พนักงานจึงสามารถฝึกฝนในสถานการณ์สมจริงได้ตามตารางเวลาของตัวเอง
“ผมไม่คิดว่าเรามาไกลถึงจุดนี้กับ AI แล้วนะ” บ็อบกล่าว “แต่นี่ทำให้มันเป็นไปได้”
ปรับกระบวนการอัปเดตคอนเทนต์และการส่งมอบหลายภาษาให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น
HeyGen ยังได้พลิกโฉมวิธีที่ Advantive จัดการอัปเดตคอนเทนต์และการทำโลคัลไลเซชันอีกด้วย
แทนที่จะต้องอัดวิดีโอใหม่ทั้งเรื่องเพื่อแก้ไขเพียงเล็กน้อย Bob สามารถอัปเดตสคริปต์และสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว “ถ้าเราต้องการอัปเดตอะไรสักอย่าง มันเร็วกว่าอัดวิดีโอความยาวสามถึงห้านาทีใหม่ทั้งคลิปเยอะเลย” เขากล่าว
ทีมงานยังเริ่มทดลองสร้างวิดีโอแบบ Generative โดยเปลี่ยนพรอมต์หรือคอนเทนต์สไตล์ PowerPoint ให้กลายเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
“บ่อยครั้งที่เรามีไอเดีย แต่การทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบภาพเคยใช้เวลาหลายสัปดาห์” บ็อบกล่าว “ตอนนี้เราทำได้ภายในไม่กี่วัน”
สำหรับการฝึกอบรมลูกค้า การแปลกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก Advantive ดำเนินธุรกิจหลักเป็นภาษาอังกฤษ แต่ลูกค้าทั่วโลกต้องการการฝึกอบรมเป็นภาษาอื่นๆ “การที่อัปโหลดวิดีโอแล้วทำให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วในหลายภาษาเป็นประโยชน์อย่างมาก” บ็อบกล่าว
สร้างรากฐานการเรียนรู้ที่รวดเร็วและขยายขนาดได้
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Advantive เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้
Bob ประเมินว่าระยะเวลาในการสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองลดลงไป 50% ในตัวอย่างล่าสุด การอบรมแบบ PowerPoint พร้อมพากย์เสียงที่เมื่อก่อนต้องใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ทำเสร็จได้ภายในแค่สองถึงสามชั่วโมง “การประหยัดเวลานี่แหละคือเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา” Bob กล่าว
นอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพแล้ว เวลาที่ได้คืนมายังช่วยให้ Bob สามารถโฟกัสกับงานที่สร้างผลกระทบสูงขึ้นได้ เช่น การจัดเซสชัน การมีส่วนร่วมกับพนักงาน และการสนับสนุนผู้นำ แทนการต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการผลิตคอนเทนต์
“ถ้าฉันประหยัดเวลาได้ ฉันก็ประหยัดเงินได้ด้วย” เขากล่าว “และฉันสามารถใช้เวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนได้มากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ได้”
สิ่งที่บ็อบให้คุณค่ามากที่สุดเกี่ยวกับ HeyGen คือแพลตฟอร์มที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์ใหม่ๆ ช่วยขยายขีดความสามารถให้ทีมเรียนรู้และพัฒนาได้ทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น “เรายังแค่เริ่มต้นสำรวจศักยภาพเท่านั้น” เขากล่าว
คำแนะนำของเขาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นง่ายมาก: ลงมือใช้แล้วลองทดลองดู “ยิ่งลองเล่นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเรียนรู้วิธีใช้งานได้มากขึ้น” บ็อบกล่าว “และใช้เวลาในการสร้างสตูดิโออวตารของคุณให้ดี ยิ่งทำได้ดีเท่าไหร่ ประสบการณ์ก็จะยิ่งสมจริงและน่าดึงดูดมากขึ้นเท่านั้น”
สำหรับ Bob และทีม L&D ของ Advantive นั้น HeyGen ได้กลายเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว น่าดึงดูด และขยายขนาดได้มากยิ่งขึ้น
“ถ้าต้องการประหยัดเวลา สร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงและจดจำได้จริงๆ” บ็อบกล่าวว่า “HeyGen คุ้มค่าที่จะลองใช้แน่นอน”