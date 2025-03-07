วิดีโออบรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายในที่ทำงาน การรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือมาตรการความปลอดภัยเฉพาะอุตสาหกรรม HeyGen ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูง
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
“ด้วย HeyGen ทุกอย่างซับซ้อนน้อยลงและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น แม้การใช้ AI อาจดูน่ากังวล แต่เวิร์กโฟลว์ของ HeyGen ทำให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมของเราประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยให้พนักงาน Sibelco ได้อย่างต่อเนื่อง”
ฌอง-มารี เปอตีต์
ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้ดิจิทัลที่ Sibelco
วิธีสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยด้วย HeyGen
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้องค์กรสร้างวิดีโออบรมด้านความปลอดภัยคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานเป็นทีมในการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน และมาตรการเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม
HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ผู้บรรยายหน้ากล้อง ทีมถ่ายทำวิดีโอราคาแพง และรอบการผลิตที่ยาวนาน อวตาร AI ถ่ายทอดคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอ ทำให้วิดีโออบรมความปลอดภัยขยายการใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
แน่นอน HeyGen มีอวตาร AI แบบปรับแต่งได้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและเป้าหมายการฝึกอบรมของบริษัท สามารถปรับรูปลักษณ์ โทนการพูด และสคริปต์ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยของคุณได้
ได้แน่นอน HeyGen ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้าง การผลิต การดูแลสุขภาพ การขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแต่งวิดีโออบรมให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย
ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอทำได้รวดเร็วและง่ายดาย สามารถปรับสคริปต์ เปลี่ยนภาพประกอบ และผลิตเวอร์ชันใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำซ้ำ
ได้แน่นอน วิดีโอ HeyGen สามารถอัปโหลดไปยังพอร์ทัลภายใน แพลตฟอร์ม e-learning โมดูล onboarding หรือแม้แต่แอปบนมือถือได้
โดยทั่วไปใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของเนื้อหาและระดับการปรับแต่งที่ต้องการ
ไม่จำเป็น HeyGen มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีม HR ผู้จัดการด้านความปลอดภัย และเทรนเนอร์ที่มีพื้นฐานด้านการผลิตวิดีโอน้อยหรือไม่มีเลย
HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน โมดูลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด คู่มือการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการอพยพ และหัวข้อด้านความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม
