ทำให้การอบรมด้านความปลอดภัยรวดเร็ว ฉลาด และประหยัดยิ่งขึ้น

วิดีโออบรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายในที่ทำงาน การรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือมาตรการความปลอดภัยเฉพาะอุตสาหกรรม HeyGen ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประโยชน์และคุณค่า

ยกระดับความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยวิดีโอเทรนนิงที่น่าสนใจ

Streamline safety training videos with no production delays

Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.

Deliver clear and consistent safety instructions with AI avatars

Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.

Easily update, adapt, and translate safety training videos

With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.

ค้นพบวิธีที่ทีม L&D ขยายการอบรมด้านความปลอดภัยให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.

“ด้วย HeyGen ทุกอย่างซับซ้อนน้อยลงและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น แม้การใช้ AI อาจดูน่ากังวล แต่เวิร์กโฟลว์ของ HeyGen ทำให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมของเราประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยให้พนักงาน Sibelco ได้อย่างต่อเนื่อง”

ฌอง-มารี เปอตีต์

ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้ดิจิทัลที่ Sibelco

Jean-Marie Petit

วิธีสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยแบบมืออาชีพด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอที่ใช่สำหรับคุณ
  1. เพิ่มสคริปต์พูด อวตาร และพื้นหลัง
  1. ปรับแต่งวิดีโอ AI ของคุณ
  1. เพิ่มความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบสร้างสรรค์มากขึ้น
  1. ส่งออกวิดีโอสุดท้ายของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และสามารถใช้สำหรับการอบรมด้านความปลอดภัยได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้องค์กรสร้างวิดีโออบรมด้านความปลอดภัยคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานเป็นทีมในการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน และมาตรการเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม

HeyGen ช่วยยกระดับการผลิตวิดีโออบรมด้านความปลอดภัยให้ดีกว่าวิธีดั้งเดิมได้อย่างไร

HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ผู้บรรยายหน้ากล้อง ทีมถ่ายทำวิดีโอราคาแพง และรอบการผลิตที่ยาวนาน อวตาร AI ถ่ายทอดคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอ ทำให้วิดีโออบรมความปลอดภัยขยายการใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

สามารถปรับแต่งอวตาร AI ให้เข้ากับสไตล์การอบรมด้านความปลอดภัยขององค์กรได้หรือไม่?

แน่นอน HeyGen มีอวตาร AI แบบปรับแต่งได้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและเป้าหมายการฝึกอบรมของบริษัท สามารถปรับรูปลักษณ์ โทนการพูด และสคริปต์ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยของคุณได้

HeyGen สามารถใช้สำหรับการอบรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้หรือไม่

ได้แน่นอน HeyGen ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้าง การผลิต การดูแลสุขภาพ การขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแต่งวิดีโออบรมให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย

จะอัปเดตวิดีโออบรมความปลอดภัยให้เป็นโปรโตคอลล่าสุดได้อย่างไร?

ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอทำได้รวดเร็วและง่ายดาย สามารถปรับสคริปต์ เปลี่ยนภาพประกอบ และผลิตเวอร์ชันใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำซ้ำ

วิดีโออบรมด้านความปลอดภัยของ HeyGen สามารถนำไปใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน วิดีโอ HeyGen สามารถอัปโหลดไปยังพอร์ทัลภายใน แพลตฟอร์ม e-learning โมดูล onboarding หรือแม้แต่แอปบนมือถือได้

สามารถสร้างวิดีโออบรมด้านความปลอดภัยด้วย HeyGen ได้รวดเร็วแค่ไหน?

โดยทั่วไปใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของเนื้อหาและระดับการปรับแต่งที่ต้องการ

ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen สำหรับการอบรมด้านความปลอดภัยได้ไหม

ไม่จำเป็น HeyGen มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีม HR ผู้จัดการด้านความปลอดภัย และเทรนเนอร์ที่มีพื้นฐานด้านการผลิตวิดีโอน้อยหรือไม่มีเลย

คอนเทนต์การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประเภทใดที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน โมดูลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด คู่มือการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการอพยพ และหัวข้อด้านความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen สำหรับวิดีโออบรมด้านความปลอดภัยได้อย่างไร

สมัครสมาชิก HeyGen เพื่อสำรวจเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเริ่มสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพได้ทันที

