กระบวนการออนบอร์ดที่แข็งแกร่งช่วยปูทางให้พนักงานประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำวัฒนธรรมองค์กร อธิบายกระบวนการทำงาน หรือแนะแนวการเทรนนิ่งเฉพาะทีม HeyGen ช่วยให้ทีม HR สร้างวิดีโอออนบอร์ดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชันเต็มรูปแบบ
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
วิธีสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen แล้วเริ่มสร้างวิดีโออบรมพนักงานใหม่ด้วย AI ที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้บริษัทสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยปรับกระบวนการเทรนนิ่งพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ปรับเปลี่ยนได้และขยายการใช้งานได้ง่าย
HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการโปรดักชันวิดีโอราคาแพง พิธีกรหน้ากล้อง และการตัดต่อที่ใช้เวลานาน อวตาร AI สามารถนำเสนอคอนเทนต์ปฐมนิเทศได้อย่างมืออาชีพ ลดเวลาในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมโดยรวม
ได้อย่างแน่นอน HeyGen ให้คุณปรับแต่งโฮสต์เสมือนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง ปรับรูปลักษณ์ โทนการพูด และสคริปต์เพื่อให้ประสบการณ์การออนบอร์ดของคุณมีความสม่ำเสมอ
แน่นอน HeyGen ช่วยให้องค์กรสร้างวิดีโอปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะกับทีม ตำแหน่งงาน หรือแผนกเฉพาะ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับคอนเทนต์การฝึกอบรมที่ตรงความต้องการ
HeyGen ช่วยให้การตัดต่อวิดีโอทำได้ง่ายและรวดเร็ว แก้ไขสคริปต์หรือภาพแล้วสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ
ได้แน่นอน คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอ HeyGen ให้เหมาะกับพอร์ทัล HR แพลตฟอร์มการเรียนรู้ หรืออินทราเน็ตได้ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าถึงคอร์สเทรนนิ่งได้ง่ายจากทุกที่
ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์และการปรับแต่ง HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ลดเวลาในการผลิตจากเดิมลงได้อย่างมาก
ไม่เลย ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นของ HeyGen ทำให้ฝ่าย HR ผู้จัดการ และเทรนเนอร์สามารถสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคขั้นสูง
เหมาะสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร วิดีโอแนะนำงานเฉพาะตำแหน่ง หรือการอบรมด้านกฎระเบียบ ไม่ว่าคุณจะต้องการคอนเทนต์ที่ชัดเจนและน่าสนใจสำหรับพนักงานใหม่ในสถานการณ์ไหน HeyGen ช่วยคุณได้ครบ
