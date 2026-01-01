ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้อวตารของคุณมีชีวิตขึ้นมาด้วย Avatar IV โมเดลอวตารแบบแสดงอารมณ์ขั้นสูงสุดของ HeyGen
Avatar IV ช่วยให้คุณสร้างการพูดคุยสมจริงจากรูปภาพหรือวิดีโอได้ โดยไม่ต้องใช้กล้อง การถ่ายทำ หรือการตั้งค่าสตูดิโอ
สร้างวิดีโอด้วย Photo to Video
จากหน้าแรกของ HeyGen ให้เปิดเมนู Apps แล้วเลือก Photo to Video
อัปโหลดรูปภาพหรือเลือกรูปตัวอย่าง จากนั้นเพิ่มคอนเทนต์ของคุณด้วยการเขียนสคริปต์หรืออัปโหลดไฟล์เสียง หากต้องการไอเดียเพิ่มเติมให้คลิก Surprise Me เพื่อสร้างสคริปต์อัตโนมัติ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทำวิดีโอให้มีความยาวไม่เกิน 180 วินาที
หากใช้สคริปต์แบบเขียน ให้เลือกเสียง สามารถใช้เสียงที่มีอยู่ เลือกจาก HeyGen Library หรือสร้างเสียงใหม่ด้วย Voice Design โดยใส่พรอมต์แบบกำหนดเอง
ตั้งค่าการเคลื่อนไหวและอารมณ์ของอวตาร
จากนั้นเลือกโหมดการสร้าง Motion เลือก Faster เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น หรือเลือก Quality เพื่อคุณภาพที่คมชัดและสมจริงยิ่งขึ้น โดยโหมด Quality จะใช้เครดิตมากเป็นสองเท่า
ตั้งค่าระดับความเป็นธรรมชาติของการแสดงออกเป็น Low, Normal หรือ High ตามความต้องการว่าอยากให้อวตารขยับแสดงอารมณ์มากแค่ไหน
ในช่อง Custom Motion สามารถพิมพ์คำสั่งการเคลื่อนไหวหรือเลือกจากตัวเลือกสำเร็จรูปเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของอวตารได้
คุณยังสามารถปรับความละเอียดจาก 720p เป็น 1080p ได้ด้วย
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิก Generate วิดีโอของคุณจะแสดงใน Projects เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น
ใช้งาน Avatar IV ใน AI Studio
คุณยังสามารถใช้งาน Avatar IV ได้โดยตรงภายใน AI Studio
เลือกอวตารที่ต้องการ จากนั้นเปิดเมนู avatar engine ใน script editor ถัดจากตัวเลือกเสียง แล้วสลับใช้งานระหว่าง Avatar Unlimited และ Avatar IV ได้จากตรงนี้
เลือก Avatar IV เลือกโหมดการสร้าง ปรับระดับการแสดงอารมณ์ และเพิ่มพรอมต์การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองหรือพรีเซ็ต สามารถกดรีเฟรชพรีเซ็ตเพื่อดูตัวเลือกใหม่ๆ ได้
เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Generate เพื่อเรนเดอร์วิดีโอ
ตรวจสอบให้เรียบร้อยและส่ง
วิดีโอ Avatar IV ใช้ Generative Credits ซึ่ง HeyGen คำนวณให้อัตโนมัติ
ตรวจสอบการตั้งค่าแล้วคลิก Submit เพื่อสร้างวิดีโอสุดท้ายของคุณ
ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีสร้างอวตารพูดได้ที่สมจริงและมีอารมณ์ด้วย Avatar IV แล้ว ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อความส่วนตัว การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ และคอนเทนต์คุณภาพสูงจาก AI ที่สร้างและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย