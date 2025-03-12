วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลการตลาดเอเจนซี

Ogilvy ใช้ HeyGen อย่างไรให้ Gen Z กล้าเปิดใจพูดถึงความรู้สึกของตัวเอง

อุตสาหกรรม:เอเจนซี
แผนก:การตลาด
สถานที่:🌍 นิวยอร์กซิตี้ รัฐนิวยอร์ก
ถ้าพูดไม่ได้ก็ร้องเป็นเพลงไปเลย

Ogilvy หนึ่งในเอเจนซีโฆษณาชั้นนำของโลกสร้างอิมแพ็กให้กับแบรนด์ต่างๆ ผ่านไอเดียระดับไอคอนิกที่พลิกวัฒนธรรมและขับเคลื่อนคุณค่ามานานกว่า 75 ปี Milka หนึ่งในแบรนด์ช็อกโกแลตที่เป็นที่รักและจดจำได้มากที่สุดได้ว่าจ้าง Ogilvy ให้สร้างแคมเปญที่โฟกัสไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่า 48% ของคน Gen Z รู้สึกไม่สบายใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเอง

เพื่อช่วยให้คนกล้าเปิดเผยความรู้สึก Ogilvy และ Milka ได้แรงบันดาลใจจากสุภาษิตดัตช์เก่า “ถ้าพูดไม่ได้ ก็ร้องเพลงแทน” นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาร่วมมือกับ Snelle แร็ปเปอร์ชาวดัตช์ขวัญใจ Gen Z เพื่อสร้างแคมเปญ “Let Snelle Sing It for You” ภายในไม่กี่นาที ใครๆ ก็สามารถสร้างเพลงแบบคัสตอมโดยใช้เสียง หน้าตา และสไตล์การเขียนอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ เพียงแค่ซื้อช็อกโกแลต Milka สแกนโค้ด แล้วเขียนความรู้สึกของตัวเองลงไป

แคมเปญนี้ใช้ AI engine ทั้งหมด 3 ตัว OpenAI สร้างเนื้อเพลงในสไตล์เฉพาะตัวของ Snelle, Uberduck โคลนเสียงของเขา และ HeyGen สร้างวิดีโอสมจริงพร้อมการซิงก์ปากที่แม่นยำไร้ที่ติ ทั้งหมดนี้ช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูด เป็นส่วนตัว และกินใจ

