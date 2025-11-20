สร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นยอดขาย
เปลี่ยนรีวิวตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอเทสติโมเนียลสุดน่าสนใจ ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงและย่นระยะเวลาการขาย ไม่ต้องนัดลูกค้ามาถ่ายวิดีโอ สร้างวิดีโอเรื่องราวลูกค้าที่ดูจริงจากฟีดแบ็กที่มีอยู่แล้วด้วยอวตาร AI เพื่อสร้าง Social Proof ในระดับที่ขยายได้
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
ปัญหาด้านการตลาด
ความท้าทายวิดีโอคำรับรอง
คุณมีรีวิวห้าดาวนับร้อยแต่ไม่มีวิดีโอเทสติโมเนียลเลย ลูกค้าชอบผลิตภัณฑ์ของคุณแต่ไม่ยอมอัดวิดีโอให้ กลัวกล้อง ไม่มีเวลา หรือกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว คนที่ยอมก็ไม่เคยทำให้เสร็จ การถ่ายทำวิดีโอแบบมืออาชีพมีค่าใช้จ่าย $2,000-$5,000 ต่อหนึ่งเทสติโมเนียล วิดีโอที่ลูกค้าถ่ายเองก็มีปัญหาแสงแย่ เสียงไม่ชัด และฉากหลังรบกวนสายตา คุณเสียเวลาหลายสัปดาห์เพื่อประสานตารางนัดหมายแต่สุดท้ายได้ฟุตเทจที่ใช้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันคู่แข่งของคุณมีวิดีโอเทสติโมเนียลอยู่แทบทุกหน้า และคุณก็รู้ว่าวิดีโอเทสติโมเนียลช่วยเพิ่มอัตราการแปลงได้ดีกว่าข้อความถึง 3 เท่า คอนเทนต์เทสติโมเนียลที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอกับความต้องการด้านการตลาดของคุณ ทุกหน้าแลนดิ้งต้องมีโซเชียลพรูฟ ทุกหน้าสินค้าต้องมีความน่าเชื่อถือ ทุกการสนทนาการขายต้องมีหลักฐานยืนยัน แต่ไลบรารีเทสติโมเนียลของคุณมีแค่วิดีโอเก่าจากปี 2019 อยู่เพียงสามคลิป
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen แปลงรีวิวจากลูกค้าที่เขียนเป็นข้อความของคุณให้กลายเป็น วิดีโอเทสติโมเนียลแบบมืออาชีพ โดยไม่ต้องให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอเอง คัดลอกข้อความจาก Google reviews, Trustpilot, แบบสำรวจ หรืออีเมลจากลูกค้า เลือก AI อวตารที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณแล้วสร้างวิดีโอเทสติโมเนียลที่ดูน่าเชื่อถือได้ภายในไม่กี่นาที
ต้องการวิดีโอรีวิว 50 ชิ้นใช่ไหม สร้างทั้งหมดได้ในบ่ายวันเดียวจากคลังรีวิวของคุณ กำลังขยายธุรกิจไปต่างประเทศอยู่หรือไม่ แปลวิดีโอรีวิว เป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ด้วยแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์ ลูกค้าย้ายบริษัทหรือเปลี่ยนตำแหน่ง แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันที กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว อวตาร AI ช่วยปกป้องตัวตนของลูกค้าไปพร้อมกับส่งมอบวิดีโอรีวิวที่น่าเชื่อถือ
ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่
แปลงรีวิวแบบข้อความเป็นวิดีโอ
เลิกรอให้ลูกค้ามาถ่ายวิดีโอรีวิว ใช้รีวิวที่มีอยู่แล้วได้เลย คัดลอกความคิดเห็นจากลูกค้าจากทุกช่องทางแล้วแปลงเป็นวิดีโอแบบมืออาชีพ อวตาร AI ถ่ายทอดรีวิวด้วยอารมณ์ที่สมจริงและการพูดที่เป็นธรรมชาติ คลังรีวิวตัวอักษรของคุณจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น คอนเทนต์วิดีโอ.
• เปลี่ยนรีวิวแบบข้อความให้กลายเป็นวิดีโอเทสติโมเนียล
• เก็บถ้อยคำจริงของลูกค้าไว้ครบถ้วน
• ถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมอารมณ์ที่เหมาะสม
• นำเสนออย่างมืออาชีพทุกครั้ง
ขยายคอนเทนต์ Social Proof
สร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้าได้ไม่จำกัดจากคลังความคิดเห็นของคุณ ปรับรีวิวให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สินค้า หรือข้อโต้แย้งที่ต่างกัน รีวิวเฉพาะสินค้า รีวิวเน้นฟีเจอร์ รีวิวเฉพาะอุตสาหกรรม จับคู่รีวิวให้ตรงทุกความต้องการด้านการตลาดได้โดยไม่มีคอขวดด้านการผลิต
• สร้างวิดีโอรีวิวลูกค้าได้ไม่จำกัด
• รีวิวจากลูกค้าสำหรับแต่ละสินค้าและฟีเจอร์
• คอนเทนต์เฉพาะอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจแนวตั้ง
• จัดรีวิวจากลูกค้าให้ตรงกับแต่ละช่วงของเส้นทางการตัดสินใจซื้อ
รีวิวจากลูกค้าที่เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัว
ลูกค้าบางคนชอบผลิตภัณฑ์ของคุณแต่ไม่ต้องการออกกล้อง นโยบายของบริษัท ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว และความชอบส่วนตัว อวตาร AI สามารถเล่ารีวิวแทนพวกเขาโดยยังปกปิดตัวตน ทำให้ฟีดแบ็กจริงจากลูกค้ากลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
• ปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• ตัวเลือกรีวิวแบบไม่เปิดเผยตัวตน
• ปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA สำหรับด้านการดูแลสุขภาพ
• แนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
คุณภาพระดับมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ
วิดีโอรีวิวจากลูกค้ามักมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ แสงไม่ดี เสียงไม่ชัด พูดไม่ลื่นไหล HeyGen ช่วยให้ทุกวิดีโอรีวิวมีคุณภาพระดับมืออาชีพ การนำเสนอที่สม่ำเสมอช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของแบรนด์โดยไม่มีปัญหาด้านคุณภาพเทคนิค
• คุณภาพวิดีโอระดับมืออาชีพทุกครั้ง
• แบรนด์ดิ้งและการนำเสนอที่สม่ำเสมอ
• ควบคุมการส่งมอบข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ไม่มีความแปรผันของคุณภาพการผลิต
รีวิวจากลูกค้าหลายภาษา
แปลคำรับรองจากลูกค้าเป็นทุกภาษาได้ด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ คำรับรองภาษาอังกฤษสามารถแปลงเป็นเวอร์ชันภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศด้วยโซเชียลพรูฟแบบโลคัลไลซ์จากคำรับรองต้นฉบับเพียงชุดเดียว
• รองรับมากกว่า 175 ภาษา
• โคลนเสียงเพื่อการพูดที่เป็นธรรมชาติ
• ลิปซิงก์ให้ปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว
• สร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกได้ในวงกว้าง
การวางตำแหน่งคำรับรองเชิงกลยุทธ์
สร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้าที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกช่องทางการตลาด รีวิวสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย เรื่องราวลูกค้าที่ละเอียดขึ้นสำหรับเว็บไซต์ รีวิวที่เน้นฟีเจอร์เฉพาะสำหรับหน้าสินค้า และรีวิวที่ช่วยตอบข้อโต้แย้งสำหรับงานพรีเซนเทชั่นการขาย
• วิดีโอรีวิวสำหรับเว็บไซต์และแลนดิ้งเพจ
• คอนเทนต์รีวิวบนโซเชียลมีเดีย
• คำรับรองจากลูกค้าสำหรับงานพรีเซนเทชันการขาย
• คำรับรองจากแคมเปญอีเมล
• หลักฐานโซเชียลบนหน้าสินค้า
จากบรีฟสู่วิดีโอที่เผยแพร่เสร็จใน 3 ขั้นตอน
รีวิวจากลูกค้า
คัดลอกข้อความจากรีวิวลูกค้า แบบสำรวจ สัมภาษณ์กรณีศึกษา หรืออีเมลตอบรับจากลูกค้า หรือเขียนสคริปต์คำรับรองจากบทสนทนาและผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้า AI ของ HeyGen ช่วยจัดโครงสร้างคำรับรองให้ทรงพลังสูงสุด โดยโฟกัสที่ปัญหา วิธีแก้ไข และผลลัพธ์
เลือกสไตล์ผู้นำเสนอ
เลือกอวตาร AI ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ พิธีกรมืออาชีพสำหรับเทสติโมเนียล B2B คนทั่วไปที่เข้าถึงง่ายสำหรับสินค้า Consumer อวตารเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับตลาดแนวตั้ง จากนั้นเลือกฉากหลังและบรรยากาศให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ
สร้างและดีพลอย
คลิกสร้าง ภายใน 2-4 นาที คุณจะได้วิดีโอรีวิวลูกค้ามืออาชีพพร้อมไฟล์สำหรับฝังบนเว็บไซต์ แชร์บนโซเชียล ใช้ในพรีเซนเทชันการขาย และแคมเปญอีเมล สร้างได้หลายเวอร์ชันจากรีวิวเดียวกัน: คลิป 30 วินาทีสำหรับโซเชียลมีเดีย 60 วินาทีสำหรับเว็บไซต์ และวิดีโอเล่าเรื่องลูกค้า 2 นาทีสำหรับเคสสตัดดี้
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด
คำรับรองจากลูกค้าบนเว็บไซต์และแลนดิ้งเพจ
วางวิดีโอคำรับรองจากลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์ทั่วทั้งเว็บไซต์ของคุณ คำรับรองบนหน้าแรกช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ทันที คำรับรองบนหน้าแลนดิ้งช่วยเพิ่มอัตราการแปลง คำรับรองบนหน้าสินค้าช่วยตอบข้อกังวลเฉพาะจุด คำรับรองบนหน้าราคาเป็นเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน
กรณีการใช้งาน: บริษัท SaaS วางวิดีโอรีวิวจากลูกค้าบนทุกหน้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์ข้อกังวลเฉพาะของแต่ละฟีเจอร์ ผลลัพธ์ด้านอัตราการแปลง: เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับการใช้รีวิวแบบข้อความเพียงอย่างเดียว
การเสริมศักยภาพทีมขายและงานพรีเซนเทชัน
เสริมศักยภาพทีมขายด้วยวิดีโอคำรับรองที่ตอบโจทย์ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย จัดการสถานการณ์ "คู่แข่งของคุณบอกว่า X" ด้วยวิดีโอคำรับรองจากลูกค้าที่เคยพิจารณาคู่แข่งแต่เลือกคุณ สร้างไลบรารีวิดีโอคำรับรองที่จัดหมวดหมู่ตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท กรณีการใช้งาน หรือข้อโต้แย้ง
กรณีการใช้งาน: บริษัทซอฟต์แวร์ B2B สร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้า 30 วิดีโอ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและขนาดบริษัท ทำให้รอบการขายสั้นลง 25% ด้วยหลักฐานทางสังคมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงของกระบวนการขาย
เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าและกรณีศึกษา
เปลี่ยนกรณีศึกษาแบบตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ ลูกค้าเล่าถึงความท้าทายเริ่มต้น เหตุผลที่เลือกโซลูชันของคุณ ประสบการณ์การใช้งาน ผลลัพธ์ที่วัดได้ และคำแนะนำสำหรับผู้อื่น วิดีโอเรื่องราวลูกค้าแบบเนื้อหาเข้มข้นช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในช่วงพิจารณาตัดสินใจเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น
กรณีการใช้งาน: บริษัทบริการมืออาชีพแปลงกรณีศึกษาแบบเขียน 15 ชิ้นให้กลายเป็นวิดีโอเรื่องราวลูกค้า การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 3 เท่า และการสร้างลีดคุณภาพเพิ่มขึ้น 60%
รีวิวจากผู้ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐาน HIPAA
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องการคำรับรองจากผู้ป่วยโดยยังคงเคารพข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของ HIPAA อวตาร AI ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของผู้ป่วยโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ป่วย ผลลัพธ์การรักษา ประสบการณ์การใช้บริการ และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานพยาบาลสามารถนำเสนอได้ทั้งหมดโดยยังคงปกป้องความเป็นส่วนตัว
กรณีการใช้งาน: คลินิกหรือสถานพยาบาลสร้างวิดีโอรีวิวจากผู้ป่วยเพื่อเน้นประสบการณ์การรักษาและผลลัพธ์ โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของ HIPAA หรือสร้างความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
คอนเทนต์รีวิวจากโซเชียลมีเดีย
ปรับเนื้อหาวิดีโอคำรับรองจากลูกค้าให้เหมาะกับการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ไฮไลต์คำรับรองความยาว 15-30 วินาทีสำหรับ Instagram Reels, TikTok, LinkedIn การปล่อยวิดีโอคำรับรองจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้าง Social Proof ที่ต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์คอนเทนต์
กรณีการใช้งาน: แบรนด์อีคอมเมิร์ซโพสต์วิดีโอรีวิวจากลูกค้าสามครั้งต่อสัปดาห์ อัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่าคอนเทนต์ที่มีแต่สินค้า 4 เท่า และสามารถระบุได้โดยตรงว่าช่วยสร้างลูกค้าใหม่คิดเป็น 20%
เสียงตอบรับจากผู้ให้บริการและเอเจนซี
บริษัทบริการมืออาชีพ ที่ปรึกษา และเอเจนซีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยวิดีโอคำรับรองจากลูกค้า แสดงผลลัพธ์ที่ทำได้จริง คุณภาพความสัมพันธ์ในการทำงาน ความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้ว และคุณค่าที่ส่งมอบ สร้างวิดีโอคำรับรองที่เน้นบริการแต่ละประเภทให้ตรงกับบริการที่กลุ่มเป้าหมายกำลังพิจารณา
กรณีการใช้งาน: เอเจนซี่การตลาดสร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้าสำหรับแต่ละสายบริการ เช่น รีวิว SEO รีวิว PPC รีวิวคอนซัลติ้งด้านกลยุทธ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นหลักฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
การสร้างวิดีโอ AI สำหรับการตลาดคืออะไร
วิดีโอรีวิวจากลูกค้าเป็นวิดีโอที่ลูกค้าที่พึงพอใจมาเล่าประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ วิดีโอรีวิวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าข้อความเพราะผู้ชมได้ยินน้ำเสียง อารมณ์ และความเป็นธรรมชาติ หลายทีมยังนำวิดีโอรีวิวไปปรับรูปแบบใหม่ให้เหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ เช่น โฆษณาวิดีโอ UGC สำหรับใช้ยิงโฆษณาและกระจายบนโซเชียลมีเดีย
จะสร้างวิดีโอรีวิวจากลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องถ่ายทำเองได้อย่างไร
HeyGen แปลงคำรับรองแบบตัวอักษรให้กลายเป็นวิดีโอด้วยอวตาร AI คัดลอกข้อความจากรีวิวของลูกค้า แบบสำรวจ หรืออีเมลความคิดเห็นอวตาร AIนำเสนอคำรับรองด้วยอารมณ์ที่สมจริงและการพูดนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ คำพูดจริงของลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเป็นวิดีโอคำรับรองแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องนัดหมายลูกค้าหรือทำโปรดักชันวิดีโอ ช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อย เช่น ลูกค้ายุ่งเกินไปที่จะถ่ายวิดีโอ ลูกค้าไม่กล้าหน้ากล้อง กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว และคุณภาพวิดีโอไม่สม่ำเสมอ
วิดีโอคำรับรองจากลูกค้าช่วยเพิ่มอัตราการแปลงได้จริงหรือไม่?
ใช่ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคำรับรองจากลูกค้าแบบวิดีโอช่วยเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้าได้ 20-80% ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและตำแหน่งที่นำไปใช้ คำรับรองแบบวิดีโอให้ผลดีกว่าข้อความเพราะวิดีโอถ่ายทอดความน่าเชื่อถือ ผู้ชมมองว่าวิดีโอน่าไว้วางใจกว่า วิดีโอกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายด้าน ความเชื่อมโยงทางอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจ และวิดีโอลดความรู้สึกเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ หน้าแลนดิ้งเพจที่มีคำรับรองแบบวิดีโอมักให้ผลลัพธ์ดีกว่าหน้าแบบมีแต่ข้อความอย่างสม่ำเสมอ
อะไรคือปัจจัยที่ทำให้วิดีโอคำรับรองมีประสิทธิภาพ
วิดีโอเทสติโมเนียลที่มีประสิทธิภาพควรเล่าปัญหาเฉพาะที่ลูกค้าเผชิญ ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่ได้รับ สไตล์การเล่าที่เป็นธรรมชาติ มีตัวเลขหรือข้อมูลที่จับต้องได้เมื่อเป็นไปได้ เนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบข้อโต้แย้งหรือข้อกังวลที่พบบ่อย คุณภาพวิดีโอระดับมืออาชีพ และความยาวที่เหมาะสม (ประมาณ 30-90 วินาทีสำหรับส่วนใหญ่ของเคสการใช้งาน) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเฉพาะเจาะจง “This product is great” ให้ผลกระทบน้อยเกินไป แต่ “This product reduced our processing time from 4 hours to 30 minutes” แสดงคุณค่าที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
วิดีโอคำรับรองควรมีความยาวเท่าไร?
โซเชียลมีเดีย: 15-30 วินาที หน้าแรกเว็บไซต์: 30-60 วินาที หน้าสินค้า: 45-90 วินาที แลนดิ้งเพจ: 60-90 วินาที วิดีโอเคสสตัดดี้: 2-3 นาที พรีเซนเทชันขาย: 90-120 วินาที หลักการทั่วไป: ยาวพอให้ดูน่าเชื่อถือและมีรายละเอียด ชัดเจน แต่สั้นพอให้คนดูโฟกัสได้จนจบ รีวิวส่วนใหญ่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสั้นกว่า 90 วินาที
สามารถแปลวิดีโอรีวิวจากลูกค้าเพื่อใช้ในตลาดต่างประเทศได้ไหม
ได้ สร้างวิดีโอรีวิวลูกค้าเป็นภาษาหลักของคุณก่อน จากนั้นแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ให้ปากตรงกับเสียง รีวิวจากลูกค้าคนเดิมสามารถกลายเป็นเวอร์ชันภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีนกลาง ด้วยน้ำเสียงเหมือนเจ้าของภาษาจริง รีวิวที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศ รีวิวภาษาท้องถิ่นให้ผลลัพธ์ดีกว่ารีวิวภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอย่างมากในตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
คุณจัดการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในวิดีโอรีวิวอย่างไร?
แนวทางการใช้อวตาร AI ของ HeyGen ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ลูกค้าให้เพียงข้อความรีวิวโดยไม่ต้องออกกล้อง ระบบจะแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นวิดีโอโดยไม่เปิดเผยตัวตน ทำให้สามารถเก็บรีวิวจากผู้ป่วยด้านสุขภาพ (สอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA) ลูกค้าบริการการเงิน (มีข้อกำหนดด้านความลับ) ผู้ซื้อในองค์กร (ติดข้อจำกัดตามนโยบายบริษัท) ผู้รับการบำบัด (ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง) และลูกค้าคนใดก็ตามที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตน คุณจึงได้คุณค่าจากรีวิวโดยไม่ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
คุณต้องการวิดีโอคำรับรองกี่รายการ?
สินค้าที่เรียบง่าย: วิดีโอรีวิวจากลูกค้า 5-10 วิดีโอที่ครอบคลุมประโยชน์หลัก สินค้าหลายตัว: วิดีโอรีวิว 3-5 วิดีโอต่อสินค้าหลักแต่ละตัว B2B ที่ทำหลายอุตสาหกรรม: วิดีโอรีวิวแยกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย การขายที่ซับซ้อน: วิดีโอรีวิวที่ตอบข้อโต้แย้งและข้อกังวลต่างๆ เริ่มต้นด้วยวิดีโอรีวิวจากลูกค้า 10-15 วิดีโอที่พูดถึงความพึงพอใจโดยรวม ฟีเจอร์เฉพาะ ประเภทลูกค้าที่แตกต่างกัน ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย และประสบการณ์การใช้งานจริง จากนั้นค่อยขยายเพิ่มตามผลลัพธ์และข้อมูลประสิทธิภาพ
