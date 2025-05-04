สร้างวิดีโอสอนด้วย AI จากสคริปต์ได้ในไม่กี่นาที

เริ่มจากสคริปต์ สไลด์เด็ค หรือการบันทึกหน้าจอแล้วสร้างวิดีโอสอนใช้งานคุณภาพสูงด้วย HeyGen สร้างเสียงบรรยายอัตโนมัติ ใส่คำบรรยาย จัดลำดับซีน และส่งออกไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ทีมเผยแพร่คอร์สฝึกอบรม เดโม และวิดีโอสอนใช้งานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือแก้ไทม์ไลน์

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
โมดูลอบรมพนักงานใหม่แบบรวดเร็ว

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

วิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์และสอนการใช้ฟีเจอร์

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

คลิปให้ความรู้และซัพพอร์ตลูกค้า

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

โมดูลคอร์สและคอนเทนต์ eLearning

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

ไมโครเลิร์นนิงและการสนับสนุนด้านประสิทธิภาพการทำงาน

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

การฝึกอบรมและการรับรองหลายภาษา

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอสอนด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการสร้างจากสคริปต์ การบรรยายเสียงที่แม่นยำ และรูปแบบการออกแบบการสอน เพื่อสร้างวิดีโอสอนแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่โมดูลคอร์สไปจนถึงวิดีโออธิบายสั้นๆ ทีมงานสามารถขยายการอบรมได้โดยยังคงคุณภาพ แบรนด์ และการเข้าถึงให้สอดคล้องกันด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอสอน

ผลิตบทเรียนได้รวดเร็ว

เปลี่ยนข้อความหรือสไลด์ให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมสอนในไม่กี่นาที HeyGen เขียนสคริปต์แต่ละซีน กำหนดจังหวะบรรยาย และประกอบภาพให้ครบ ทำให้ทีมสอนข้ามขั้นตอนการอัดวิดีโอและตัดต่อเองไปได้เลย

ความคมชัดระดับสตูดิโอโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ

HeyGen จัดองค์ประกอบแสง การเคลื่อนกล้อง และเสียงบรรยายที่คมชัดให้อัตโนมัติ ทำให้วิดีโอสอนใช้งานดูและฟังเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหน้างาน

ออกแบบมาเพื่อการขยายขนาดและการทำงานหลายภาษา

สร้างบทเรียนจำนวนมากแบบแบตช์ แปลสคริปต์ด้วย video translator และสร้างเสียงพากย์กับคำบรรยายตามภาษาต่างๆ เพื่อให้การเทรนนิ่งขยายสู่ระดับโลกได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่

การเขียนสคริปต์คอร์สและแบ่งกลุ่มผู้เรียนอย่างชาญฉลาด

ใส่โครงร่างบทเรียนหรือวางสคริปต์ฉบับเต็มแล้ว HeyGen จะจัดโครงสร้างให้อัตโนมัติเป็นฉาก หัวข้อ และจุดกำหนดเวลา ระบบจะแนะนำวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แยกเนื้อหาออกเป็นไมโครเลสันที่เข้าใจง่าย และแทรกจุดคำถามแบบทดสอบหรือ CTA เพื่อให้แต่ละบทสอนเป็นไปตามโฟลว์การสอนที่พิสูจน์แล้วและพร้อมเผยแพร่ทันที

เสียงบรรยายธรรมชาติพร้อมคำบรรยายซิงก์ตรงกับวิดีโอ

สร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติได้หลายภาษาและหลายสำเนียง HeyGen สร้างการลิปซิงก์ที่แม่นยำเมื่อใช้อวตารผู้นำเสนอในวิดีโอ สร้างคำบรรยายอัตโนมัติ และส่งออกเป็นไฟล์ SRT หรือฝังคำบรรยายลงในวิดีโอเพื่อการเข้าถึงและการใช้งานร่วมกับ LMS ช่วยให้เสียงคมชัดและมีสคริปต์ที่ค้นหาได้สำหรับผู้เรียน

องค์ประกอบภาพและ b-roll อัจฉริยะ

HeyGen แปลงสไลด์ ภาพหน้าจอ และภาพผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นซีนวิดีโอแบบไดนามิกพร้อมการเคลื่อนไหว การซูม และคำแนะนำ b-roll แพลตฟอร์มจะปรับภาพให้ลื่นไหลเป็นวิดีโอ ซ้อนโค้ดสไนเป็ตหรือคอลเอาต์ และปรับจังหวะให้ตรงกับเสียงบรรยายเพื่อให้วิดีโอสาธิตและวอล์กธรูน่าติดตามและเข้าใจง่ายตลอดทั้งคลิป

การสร้างแบบกลุ่ม การจัดการเวอร์ชัน และการส่งออกไปยัง LMS

สร้างบทเรียนหลายร้อยเวอร์ชันจากสเปรดชีตหรือคลังคอนเทนต์ด้วยเวิร์กโฟลว์แบบแบตช์เพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณเป็นระบบมากขึ้น HeyGen จัดเก็บชุดแบรนด์ เทมเพลต และประวัติการแก้ไข พร้อมส่งออกไฟล์ SCORM, LTI, MP4 และชุดไฟล์คำบรรยาย เพื่อให้อัปโหลดขึ้น LMS และกระจายคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการสร้างวิดีโอของแพลตฟอร์ม

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอสอนด้วย AI

สร้างวิดีโอสอนแบบครบถ้วนใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่คอนเทนต์จนเป็นวิดีโอพร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดคอนเทนต์ของคุณหรือวางบรีฟสั้นๆ

อัปโหลดสไลด์ การบันทึกหน้าจอ เอกสาร หรือสคริปต์สั้นๆ HeyGen จะวิเคราะห์โครงสร้างและดึงประเด็นสำคัญออกมาเพื่อสร้างโครงร่างบทเรียนให้

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์ เสียง และจังหวะการพูด

เลือกประเภทผู้นำเสนอ โมเดลเสียง ระยะเวลา และธีมภาพ จากนั้นใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้ทุกวิดีโอใช้ฟอนต์ สี และโอเวอร์เลย์ได้อย่างถูกต้องตามแบรนด์

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิว แก้ไข และเพิ่มความโต้ตอบ

ตรวจสอบร่างวิดีโอที่สร้างด้วย AI ปรับสคริปต์ แทรกแบบทดสอบหรือจุดเน้นสำคัญ แล้วสร้างเวอร์ชันทางเลือกซ้ำได้ การแก้ไขจะอัปเดตไปยังทุกเวอร์ชันโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นให้ผู้เรียน

ส่งออกไฟล์ SCORM, LTI, MP4 และไฟล์คำบรรยาย หรือเผยแพร่ตรงไปยัง LMS ใช้งานการส่งออกแบบชุดเพื่อดีพลอยคอร์สทั้งไลบรารีและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิดีโอสอนแบบ AI คืออะไร และ HeyGen สร้างวิดีโอเหล่านี้ได้อย่างไร?

วิดีโอสอนด้วย AI คือวิดีโอบทเรียนที่สร้างจากข้อความ สไลด์ หรือการบันทึกหน้าจอ โดยใช้การเขียนสคริปต์อัตโนมัติ การบรรยายเสียง และการจัดองค์ประกอบฉากด้วย AI video generator HeyGen จะนำเนื้อหาต้นฉบับของคุณมาร่างโครงสร้างบทเรียน สร้างเสียงบรรยายและคำบรรยาย และประกอบภาพให้กลายเป็นวิดีโอสอนที่พร้อมเผยแพร่ด้วยเทคนิคการสร้างวิดีโอขั้นสูงโดยไม่ต้องถ่ายทำเอง

ต้องมีทักษะการถ่ายทำหรืออุปกรณ์พิเศษในการสร้างวิดีโอสอนใช้งานหรือไม่?

ไม่จำเป็น HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอสอนแบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือห้องอัดเสียง หากต้องการคุณสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอของตัวเองได้ แต่เวิร์กโฟลว์ text to video และ image to video ของ HeyGen จะช่วยสร้างบทเรียนที่ดูเรียบร้อยจากคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วด้วยตัวสร้างวิดีโอของแพลตฟอร์ม

สคริปต์และคำบรรยายเสียงที่สร้างขึ้นมีความแม่นยำแค่ไหน?

HeyGen เป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยร่างสคริปต์เน้นการสร้างยอดแปลงตามข้อมูลที่คุณใส่ และสามารถสร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติได้หลายภาษา สคริปต์แก้ไขได้ และ HeyGen ยังรองรับการโคลนเสียงและการเลือกโทนเสียงเพื่อให้การบรรยายสอดคล้องกับสไตล์การสอนของคุณ

สามารถเพิ่มแบบทดสอบและการประเมินลงในวิดีโอสอนใช้งานได้ไหม

ได้ คุณสามารถใช้วิดีโอเอดิเตอร์เพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้ HeyGen รองรับการสร้างคำถามแบบทดสอบและรูบริกประเมินผลจากเนื้อหาบทเรียน โดยสามารถฝังไว้ในโฟลว์วิดีโอหรือส่งออกเป็นไอเทมที่รองรับ LMS สำหรับการติดตามและให้คะแนน

รองรับรูปแบบการส่งออกและการเชื่อมต่อกับ LMS ใดบ้าง?

ตัวเลือกการส่งออกประกอบด้วยไฟล์วิดีโอ MP4 ไฟล์คำบรรยาย SRT/VTT แพ็กเกจ SCORM และไฟล์ส่งออกที่พร้อมใช้งานกับ LTI HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LMS ยอดนิยมและรองรับการอัปโหลดแบบกลุ่มสำหรับคลังคอร์สขนาดใหญ่

การทำโลคัลไลเซชันสำหรับการเทรนนิงหลายภาษาทำงานอย่างไร?

ใช้ video translator เพื่อแปลสคริปต์ สร้างเสียงบรรยายใหม่เป็นภาษาปลายทาง และสร้างซับไตเติลที่ซิงก์กับวิดีโอโดยอัตโนมัติ HeyGen ปรับเวลาและลิปซิงก์ให้เหมาะสมเพื่อให้บทเรียนภาษาท้องถิ่นรู้สึกเป็นธรรมชาติ

สามารถรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในวิดีโอสอนหลายๆ ชิ้นได้ไหม

ได้ อัปโหลดชุดแบรนด์ที่มีโลโก้ ฟอนต์ และพาเลตต์สี HeyGen จะนำไปใช้ให้อัตโนมัติและรองรับเทมเพลตกับองค์ประกอบที่ล็อกไว้เพื่อให้ภาพและข้อความในบทเรียนสอดคล้องกันเสมอ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอสอน?

ไมโครเลสันแบบสั้นสามารถเรนเดอร์ได้ภายในไม่กี่นาที ส่วนโมดูลแบบยาวที่มีหลายซีนอาจใช้เวลามากกว่านั้นตามความยาวและความซับซ้อน งานแบบแบตช์สำหรับหลายเลสันจะรันแบบขนานกันทำให้จัดการคอนเทนต์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สร้างวิดีโอคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพลน Creator เริ่มต้นที่ $29

วิดีโอสอนที่สร้างด้วย AI เหมาะสำหรับการอบรมเพื่อขอใบรับรองหรือการอบรมด้านกฎระเบียบหรือไม่?

ได้ HeyGen สร้างบทเรียนที่มีคำบรรยาย หลายเวอร์ชัน และส่งออกได้ เพื่อตอบโจทย์ด้านการเข้าถึงและการติดตาม ใช้เมทาดาทาการส่งออกและการติดตามการเรียนจบเพื่อรองรับข้อกำหนดด้านการรับรองและการตรวจสอบ

ใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่สร้างด้วย HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอและแอสเซ็ตทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen ใช้ทรัพยากรที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์และการศึกษาได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์จากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับใช้ในเครื่องมือสร้างวิดีโอสอนของคุณ

