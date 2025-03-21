การฝึกอบรมจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้คนเรียนจบเนื้อหาจริงๆ สไลด์ยาวๆ และคู่มือที่มีแต่ตัวอักษรทำให้ผู้เรียนหมดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว ด้วย HeyGen ทีมงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสามารถสร้างวิดีโอ AI สำหรับการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มอัตราการเรียนจบ เสริมการจดจำความรู้ และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“ด้วย HeyGen ทุกอย่างซับซ้อนน้อยลงและใช้งานได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น แม้การใช้ AI อาจดูน่ากังวล แต่เวิร์กโฟลว์ของ HeyGen ทำให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมของเราประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ พร้อมทั้งดูแลให้พนักงาน Sibelco ปลอดภัย”
ฌอง-มารี เปอตีต์
ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้ดิจิทัลที่ Sibelco
วิธีสร้างวิดีโอเทรนนิ่งด้วย HeyGen
เริ่มสร้างวิดีโอเทรนนิงคุณภาพระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือทักษะการตัดต่อ
วิดีโอเทรนนิ่ง AI คือวิดีโอสั้นที่ดึงดูดความสนใจ ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะเฉพาะ เวิร์กโฟลว์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ช่วยให้บริษัทถ่ายทอดความรู้สำคัญ สร้างการมีส่วนร่วม และขยายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกทีม
วิดีโอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของผู้เรียนเมื่อเทียบกับคอนเทนต์แบบนิ่ง HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอฝึกอบรมด้วย AI คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันครบชุด ทำให้พัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ
HeyGen ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ทรงพลัง รวมถึงอวตารเสมือนจริง ระบบพากย์เสียงอัตโนมัติ และเทมเพลตสำเร็จรูป นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอเทรนนิงด้วย AI ที่ดูมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะเทคนิคขั้นสูง
ได้ HeyGen ให้คุณปรับใช้สีประจำแบรนด์ ฟอนต์ โลโก้ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อให้วิดีโอเทรนนิ่ง AI ของคุณสะท้อนอัตลักษณ์แบรนด์อย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังปรับโทนและสไตล์ของคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย
ได้แน่นอน HeyGen รองรับการแปลด้วย AI และลิปซิงก์ได้หลายภาษา ช่วยให้ขยายคอนเทนต์การเทรนนิ่งไปทั่วโลกได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต
ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ เครื่องมือแบบลากแล้ววางที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการตัดต่อวิดีโอมาก่อน
คุณสามารถสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ คอร์สอบรมด้านกฎระเบียบ โมดูลพัฒนาภาวะผู้นำ วิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการฝึกอบรมรูปแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ เพียงปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนของคุณ
โดยทั่วไปแล้ววิดีโอฝึกอบรมแบบเน้นเนื้อหาควรมีความยาวประมาณ 2–5 นาทีจึงจะเหมาะสม อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างวิดีโอที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่านี้ได้ตามลักษณะเนื้อหาและแพลตฟอร์มที่ต้องการเผยแพร่
คุณสามารถเผยแพร่วิดีโอ HeyGen ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม LMS แคมเปญอีเมล ฐานความรู้ภายในองค์กร หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและรับชมได้ตามเวลาที่สะดวก
ด้วยฟีเจอร์ AI ของ HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอเทรนนิงแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ขั้นตอนที่รวดเร็วนี้ช่วยให้ปรับปรุงสื่อการอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอและรับมือกับเดดไลน์เร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
