เพิ่มข้อความลงในวิดีโอ

เพิ่มข้อความโอเวอร์เลย์และซับไตเติลที่ชัดเจนและดึงดูดลงในวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือ AI จาก HeyGen ทำให้คอนเทนต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม และช่วยให้ค้นหาเจอได้มากขึ้นโดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
เพิ่มข้อความและซับไตเติลในวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเครื่องมือวิดีโอ AI ของ HeyGen การเพิ่มคำบรรยายและซับไตเติลเพื่อยกระดับคอนเทนต์ของคุณทำได้รวดเร็ว เรียบง่าย และคุ้มค่า เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ช่วยให้สร้างวิดีโอที่มีข้อความจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย เมื่อใส่องค์ประกอบเหล่านี้ลงไป วิดีโอของคุณจะโดดเด่น เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น และช่วยเพิ่มการเข้าถึงสำหรับทุกคน

ด้วยการใช้คำบรรยายและซับไตเติล HeyGen ช่วยให้วิดีโอคมชัดเข้าใจง่ายแม้เปิดแบบปิดเสียงหรือสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาทางการได้ยิน เมื่อมีซับไตเติลหลายภาษาให้เลือก คุณจึงขยายสู่ตลาดทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง เหมาะสำหรับผู้ชมและภูมิภาคที่หลากหลาย

เสิร์ชเอนจินอ่านข้อความได้แต่ยังทำงานกับเนื้อหาวิดีโอได้ไม่ดีนัก การเพิ่มคำบรรยายและถอดเสียงด้วย HeyGen จะช่วยให้คุณ เพิ่มโอกาสให้วิดีโอถูกค้นพบได้มากขึ้น วิดีโอจึงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและขยายฐานผู้ชมได้กว้างขึ้นด้วยตัวเลือก AI video generator from text ของเรา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใส่ข้อความลงในวิดีโอ

เพื่อให้ข้อความซ้อนในวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดทำตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เสียงมีคุณภาพสูงเพื่อให้การถอดเสียงแม่นยำเมื่อจำเป็น
  • รักษาน้ำเสียงและบริบทดั้งเดิมไว้โดยใช้เครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบงานแปลเพื่อดูความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจต้องปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสื่อสารได้ดีกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยวิดีโอที่เสริมด้วยข้อความ

เมื่อใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI ของเรา การใส่ข้อความลงไปสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างมากเมื่อผู้ชมสามารถอ่านไปพร้อมกับดูวิดีโอได้ จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการโต้ตอบสูงขึ้นและผู้ชมอยู่ดูวิดีโอนานขึ้น วิดีโอที่มีคำบรรยายหลายภาษาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ชมจากหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและสนุกกับการรับชมมากยิ่งขึ้น

HeyGen เป็นผู้นำด้านการสร้างวิดีโอด้วย AI และเป็นที่ไว้วางใจจากธุรกิจทั่วโลกในการยกระดับการสื่อสารผ่านโซลูชันวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสื่อ การศึกษา หรือการสื่อสารภายในองค์กร เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของเราช่วยให้คุณสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงาน

เพิ่มข้อความและคำบรรยายในวิดีโอของคุณได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

ยกระดับวิดีโอของคุณด้วยข้อความสไตล์สวย เอฟเฟกต์ซ้อนทับ คำบรรยาย และซับไตเติลที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ขั้นตอนที่ 1

ใส่สคริปต์ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการวางคอนเทนต์ของคุณ เช่น บล็อกโพสต์หรือประกาศ ลงในตัวแก้ไข เพื่อเริ่มต้นการสร้างวิดีโอด้วย AI จากข้อความได้ฟรี

ขั้นตอนที่ 2

เลือกอวตารและเสียง AI

เลือกจากคลังขนาดใหญ่ของเรา มีอวตารและเสียงให้เลือกมากกว่า 300 แบบให้ตรงกับโทนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้นักแสดงหรือสตูดิโอออกไป

ขั้นตอนที่ 3

เพิ่มข้อความหรือคำบรรยาย

ใส่ข้อความหรือซับไตเติลทับบนวิดีโอของคุณ เลือกฟอนต์ ขนาด สี และดีไซน์คำบรรยายได้หลากหลายให้เข้ากับข้อความและสไตล์ภาพของคุณอย่างลงตัว วิดีโอ AI generator ของเราช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์วิดีโอของคุณ

อนุญาตให้ HeyGen ประมวลผลวิดีโอของคุณด้วยการปรับแต่งข้อความอย่างราบรื่น ดาวน์โหลดและเผยแพร่คอนเทนต์ได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของวิดีโอของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ

HeyGen Add Text to Video คือเครื่องมืออะไร?

เครื่องมือ Add Text to Video ของ HeyGen ช่วยให้คุณใส่ข้อความ คำบรรยาย และไตเติลลงในวิดีโอได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม แม้ไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อน

จะเพิ่มข้อความลงในวิดีโอออนไลน์ด้วย HeyGen ได้อย่างไร?

อัปโหลดวิดีโอของคุณขึ้น HeyGen จากนั้นเลือกตัวเลือกข้อความแล้วปรับแต่งฟอนต์ สี ขนาด และตำแหน่งได้ตามต้องการ คุณสามารถเพิ่มข้อความได้หลายส่วน ปรับเวลาแสดงผล และพรีวิวการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

สามารถใช้ฟอนต์และสไตล์ที่แตกต่างกันสำหรับข้อความได้ไหม?

ใช่ HeyGen มีตัวเลือกฟอนต์ สี และสไตล์ข้อความให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวให้ข้อความ ปรับการจัดวาง และย้ายไปวางได้ทุกตำแหน่งบนหน้าจอ

การเพิ่มข้อความลงในวิดีโอด้วย HeyGen ฟรีหรือไม่?

HeyGen มีทั้งแพ็กเกจฟรีและแบบพรีเมียม ฟีเจอร์ตัดต่อข้อความพื้นฐานอาจมีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรี ในขณะที่เครื่องมือขั้นสูงและตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแพ็กเกจแบบชำระเงิน ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

สามารถพรีวิวการเปลี่ยนแปลงก่อนส่งออกวิดีโอได้ไหม

ได้แน่นอน HeyGen ให้คุณพรีวิวตำแหน่งและสไตล์ของข้อความแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับแก้ได้ทันก่อนสรุปวิดีโอของคุณ

