HubSpot เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกใช้งานโดยทีมการตลาด ทีมขาย และทีมบริการทั่วโลก โดยมีพันธกิจในการเป็นผู้นำการนำ AI มาใช้ทั่วทั้งองค์กรและฐานลูกค้า HubSpot จึงลงทุนอย่างมากในการทำความเข้าใจว่า AI สามารถปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ลดความติดขัดในการผลิต และช่วยให้ทีมเติบโตได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร
สำหรับ Nelson Chacón Guzman ฝ่ายการตลาดและการพัฒนาผู้ชม และ Oscar Eduardo Estrada ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวิดีโอ AI งานของพวกเขาสนับสนุนหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ HubSpot คือช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ใหม่ๆ ในขณะที่บริษัทเป็นตัวอย่างการนำ AI มาใช้จากภายใน การบรรลุเป้าหมายนั้นหมายถึงการต้องจัดการกับคอขวดสำคัญ นั่นคือความท้าทายในการสร้าง อัปเดต และทำวิดีโอหลายภาษาให้ทันกับความต้องการของธุรกิจ
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทีมเริ่มใช้ HeyGen แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ HubSpot เร่งการผลิต แก้ไขวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที แปลคอนเทนต์ได้ทันที และเปิดโอกาสให้ทีมภายในอื่นๆ สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้เอง
ลดความยุ่งยากของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
ก่อนใช้ HeyGen ทีมงานต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างวิดีโอ นั่นคือเวลา
“ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เราเจอก่อนใช้ HeyGen คือเรื่องเวลาของผู้คน” ออสการ์กล่าว “ถ้าเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่คนพูดในวิดีโอ มันอาจต้องใช้เวลาหลายวันเพราะเราต้องจัดตารางเวลาให้ตรงกันไม่ใช่แค่กับตัวแสดง แต่รวมถึงทีมงานที่ถ่ายทำวิดีโอนั้นด้วย”
นี่ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกเล็กน้อย แต่ส่งผลโดยตรงต่อกำหนดการส่งมอบงาน
“การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขั้นตอน post-production อาจแปลว่าต้องล่าช้าโครงการไปหลายวันเลยทีเดียว” ออสการ์กล่าวเสริม
การทำโลคัลไลเซชันเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้น การสร้างคอนเทนต์หลายภาษาต้องใช้ระยะเวลาแปลที่ยาวนาน “บางครั้งต้องรอหนึ่งถึงสองสัปดาห์กว่าที่ทรานสคริปต์วิดีโอบางส่วนเหล่านี้จะแปลเสร็จ” เนลสันกล่าว
สำหรับแบรนด์ระดับโลกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์อัปเดตบ่อยครั้ง ความตายตัวของกระบวนการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมกลายเป็นอุปสรรคต่อความรวดเร็ว ความสม่ำเสมอ และคุณภาพ ทีมงานจึงต้องการโซลูชันที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วเท่ากับที่ความต้องการด้านคอนเทนต์ของ HubSpot พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
จากเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนไปสู่การสร้างวิดีโอได้ทันที
HeyGen กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยขจัดข้อจำกัดเหล่านี้และเปิดโอกาสใหม่ๆ ด้านความคิดสร้างสรรค์
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองใช้ ทีมงานก็เห็นถึงศักยภาพของมัน “ผมทึ่งมากว่ามันสมจริงแค่ไหน และใกล้เคียงกับงานเวอร์ชันสุดท้ายแค่ไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้งาน” เนลสันกล่าว
การใช้งานที่ง่ายทำให้ทุกทีมสามารถนำไปใช้ได้อย่างราบรื่น “สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือมันใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซของผู้ใช้ช่วยลดแรงเสียดทานในการทำงาน และทำให้ทุกคน แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการสร้างวิดีโอ ก็สามารถสร้างวิดีโอด้วยอวตารของตัวเองได้” ออสการ์กล่าว
การเข้าถึงที่ง่ายนี้ช่วยให้คนใน HubSpot จำนวนมากขึ้นสามารถสร้างคอนเทนต์ระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งทีมโปรดักชันมากนัก และยังเปิดโอกาสให้ทดลองไอเดียที่เคยทำได้ยาก เช่น การจับคู่บล็อกโพสต์กับวิดีโอที่สร้างขึ้นได้ทันที
“หนึ่งในสิ่งที่เราอยากทำมาตลอดคือสร้างวิดีโอให้จับคู่กับบทความบล็อกทุกชิ้นที่เรามี” เนลสันกล่าว “ตอนนี้แค่ใส่ URL ลงไป ไม่กี่นาทีก็สร้างสคริปต์และเตรียมเลเยอร์แรกให้พร้อมส่งต่อให้บรรณาธิการได้แล้ว”
ตอนนี้ทุกคนสามารถทำสิ่งที่เคยต้องใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญและรอบการประสานงานที่ยาวนานได้แล้ว
HeyGen ยังช่วยให้ HubSpot มีความยืดหยุ่นในการปรับแก้วิดีโอแม้หลังจากถ่ายทำเสร็จแล้ว
“ด้วย HeyGen เราสามารถแก้ไขวิดีโอหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ภายในไม่กี่นาที” ออสการ์กล่าว
สิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองของทีมต่อไทม์ไลน์การทำงานและทำให้มั่นใจมากขึ้นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว “หากมีการแก้ไขใดๆ ที่ต้องทำเพิ่มเติมภายหลัง เราสามารถนำไปปรับใช้ด้วย HeyGen ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าใดๆ”
สร้างคอนเทนต์หลายภาษาที่ลื่นไหลและโดนใจผู้ชม
หนึ่งในประโยชน์ที่ทรงพลังที่สุดของ HeyGen สำหรับ HubSpot คือความสามารถด้านการแปลและการทำโลคัลไลเซชัน เนลสันเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่ได้เห็นคอนเทนต์หลายภาษาครั้งแรกว่า:
“ฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นเวอร์ชันแรกของวิดีโอที่ปกติคุณจะดูเป็นภาษาอังกฤษ พอได้เห็นเป็นภาษาพื้นถิ่นแล้วรู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆ”
สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือความสมจริง “ทั้งที่รู้ว่าคนคนนี้ไม่รู้ภาษา Spanish เลยสักคำ แต่ได้ยินเขาพูด Spanish ได้แทบเหมือนเจ้าของภาษา มันน่าทึ่งมากจริงๆ” เนลสันกล่าว
สำหรับบริษัทที่ให้บริการลูกค้าข้ามภาษาและภูมิภาค ระดับความสมจริงเช่นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ในมุมของลูกค้า Oscar สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิด: ผู้คนไม่แสดงปฏิกิริยาเลย ซึ่งกลับกลายเป็นเรื่องดี “ปฏิสัมพันธ์ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเวลาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ เพราะมันทำให้รู้สึกว่า HeyGen กลมกลืนได้อย่างไร้รอยต่อ”
ถ้าลูกค้าแยกไม่ออกว่าส่วนไหนของวิดีโอถูกถ่ายทำใหม่ แปลใหม่ หรือปรับด้วย AI เนื้อหาก็จะอัปเดตได้เร็วทันกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ของ HubSpot
เสริมพลังให้ทีมมากขึ้นในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยวิดีโอ
นอกเหนือจากคุณภาพและความรวดเร็วของคอนเทนต์แล้ว HeyGen ยังช่วยให้ทีม HubSpot ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และอิสระมากยิ่งขึ้น
“มันน่าตื่นเต้นมากที่สามารถสร้างคอนเทนต์ระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก มันช่วยลดอุปสรรคในการสร้างวิดีโอลงได้อย่างมาก” ออสการ์กล่าว “มันเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่อยากเล่าเรื่องราวดีๆ สามารถเล่าเรื่องราวดีๆ ของตัวเองได้จริงๆ”
สำหรับ Nelson และ Oscar การทำให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันคือจุดที่ HeyGen สอดคล้องกับพันธกิจของ HubSpot มากที่สุด การช่วยให้ลูกค้าเติบโตได้ดียิ่งขึ้นหมายถึงการช่วยให้ทีมภายในทำงานได้เร็วขึ้น ผลิตผลงานได้มากขึ้น และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางได้มากขึ้น
ออสการ์สรุปไว้ว่า “HeyGen มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายมาก และยังปล่อยอัปเดตใหม่ออกมาตลอด ทำให้มีโอกาสได้ลองทดลองและค้นหาว่าขีดจำกัดอยู่ตรงไหนจริงๆ”