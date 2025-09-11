Vision Creative Labs เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสร้างวิดีโออวตาร ช่วยให้บริษัทด้านการเงินสื่อสารด้วยวิดีโอในระดับที่ขยายขนาดได้ เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่ม ROI Roger Hirst ผู้ร่วมก่อตั้ง มองเห็นปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารด้านการเงิน คือช่องว่างระหว่างผู้สร้างวิดีโอกับอุตสาหกรรมการเงิน “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินต้องการวิดีโอ แต่หลายครั้งไม่รู้จะสร้างอย่างไร ขณะเดียวกันครีเอทีฟก็มักไม่เข้าใจเรื่องการเงิน” Roger กล่าว
มุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจในระดับใหญ่สำหรับบริษัทด้านการเงินและการเงินแบบกระจายศูนย์ Roger และผู้ร่วมก่อตั้ง Damien Horner ผสานความเชี่ยวชาญด้านความเข้าใจตลาดเข้ากับวิสัยทัศน์เชิงครีเอทีฟ ร่วมกันพวกเขามุ่งยกระดับการเล่าเรื่องวิดีโอด้านการเงิน เปลี่ยนหัวข้อที่แห้งและเต็มไปด้วยข้อมูลตัวเลขให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงได้ทั้งกับมืออาชีพและผู้ชมทั่วไป
แต่การสร้างคอนเทนต์จำนวนมากในระดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ลูกค้าต้องการวิดีโอหลายร้อย บางครั้งหลายพันวิดีโอต่อปี มักต้องปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ และต้องการทุกอย่างอย่างรวดเร็ว HeyGen เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้โดยสิ้นเชิง
ขยายการผลิตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ก่อนใช้ HeyGen บริษัท Vision Creative Labs ต้องเผชิญกับคอขวดสำคัญ ลูกค้าต้องการคอนเทนต์วิดีโอมากขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ทำไม่ได้ หลายแบรนด์จำเป็นต้องจำกัดการผลิตไว้แค่ปีละหนึ่งหรือสองวิดีโอ ไม่สามารถขยายการสื่อสารได้โดยไม่ใช้เงินเกินงบประมาณ “ข้อดีของ AI คือความสามารถในการสเกลการผลิตวิดีโอ” Roger กล่าว
HeyGen ปลดล็อกระดับใหม่ของความยืดหยุ่นให้กับ Vision Creative Labs ทำให้สามารถแปลงเนื้อหาของลูกค้าอย่างเช่นรายงานวิจัย ไฟล์ PDF และแม้แต่อีเมลภายใน ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้ ความก้าวหน้าที่แท้จริงคือความง่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ ลูกค้าสามารถกลายเป็นเสียงของผลิตภัณฑ์ตัวเอง สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพและจริงใจได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระด้านเวลาและต้นทุนแบบเดิม “ก่อนมี HeyGen สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีทีมโปรดักชันขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายมหาศาล” Roger กล่าว
ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ HeyGen กลายเป็นจุดขาย ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย Vision Creative Labs สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้วันละหลายสิบชิ้นจากการถ่ายทำเพียงครั้งเดียว ความสามารถในการขยายขนาดนี้ทำให้วิดีโอกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริงสำหรับลูกค้าที่เคยมองว่ามันใช้ทรัพยากรมากเกินไป
ช่วงเวลาที่โดดเด่นช่วงหนึ่งคือตอนที่ Roger ใช้ HeyGen สร้างดิจิทัลทวินของตัวเองขึ้นมา "เรามีซีรีส์ชื่อ 'The Man from Macro' แล้วผมก็รู้ว่าผมสามารถทำตอนใหม่ๆ ต่อไปได้จากที่ไหนก็ได้—บนชายหาด มีเทกีล่าอยู่ในมือ นั่นแหละคือช่วงเวลาแห่งเวทมนตร์จริงๆ"
ความสามารถด้านการแปลภาษาของ HeyGen เปิดโอกาสใหม่ในระดับโลกเป็นครั้งแรก Vision Creative Labs สามารถใช้สคริปต์วิดีโอเพียงฉบับเดียวแล้วส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค ช่วยให้ลูกค้าขยายการเข้าถึงงานวิจัยและอินไซต์ได้สูงสุดโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่หรือแปลด้วยตนเอง
ปลดล็อกต้นทุน ประสิทธิภาพ และพลังสร้างสรรค์
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Vision Creative Labs สามารถเพิ่มปริมาณงานได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือการควบคุม
- คอนเทนต์ในระดับสเกล: ช่วยให้ลูกค้าขยายการผลิตจากปีละ 1–2 วิดีโอเป็นวันละ 50–60 วิดีโอด้วยอวตารและคอนเทนต์แบบสคริปต์
- การเข้าถึงหลายภาษา: ใช้การแปลของ HeyGen เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกจากแหล่งเนื้อหาเพียงชุดเดียว
- ประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์: เพิ่มเวลาให้กับการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ด้วยการตัดอุปสรรคด้านการผลิตเชิงลอจิสติกส์ออกไป
กระแสตอบรับจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเป็นบวกอย่างล้นหลาม "ฉันเอาวิดีโอให้เพื่อนดูแล้วบอกว่า ‘นั่นคืออวตารของฉัน’ ทุกคนตกใจมาก ‘คุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอนี้เหรอ?’ แล้วตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มมองเห็นว่าความเป็นไปได้นั้นมหาศาลแค่ไหน"
ที่สำคัญที่สุดคือแพลตฟอร์มนี้ช่วยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เมื่ออุปสรรคด้านการผลิตถูกขจัดออกไป Roger จึงสามารถโฟกัสกับการสร้างสรรค์เนื้อหาเล่าเรื่องทางการตลาดที่น่าสนใจจากที่ใดก็ได้ สิ่งที่เคยต้องใช้สตูดิโอเต็มรูปแบบ ตอนนี้ทำได้จากในรถ ริมชายหาด หรือที่ไหนก็ตามบนโลก มอบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้
คำแนะนำของเขาสำหรับมือใหม่คืออะไร? "ลองทุกอย่าง เริ่มจากใช้รูปง่ายๆ ของตัวเอง ใช้ฟังก์ชันแปลภาษา แล้วเอาไปให้เพื่อนดู ทุกครั้งจะได้คำตอบเหมือนเดิมเสมอว่า ‘นี่ตัวเธอจริงๆ เหรอ?’"
HeyGen ช่วยให้ Vision Creative Labs ขยายการเติบโตอย่างชาญฉลาด ให้บริการลูกค้าทั่วโลก และคงการเล่าเรื่องไว้เป็นหัวใจของทุกข้อความด้านการเงิน