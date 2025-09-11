พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี
background leftbackground right
วิดีโออวตารอีเลิร์นนิงเอเจนซี

Vision Creative Labs เชื่อมโลกการเงินเข้ากับการเล่าเรื่องได้อย่างไร

อุตสาหกรรม:เอเจนซี
แผนก:ครีเอทีฟ
สถานที่:สหราชอาณาจักร
50-60วิดีโอที่สร้างต่อวัน
เวลาที่ประหยัดได้สำหรับการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์
ดูว่า HeyGen จะมอบผลลัพธ์อะไรให้คุณได้บ้าง
เรียนรู้เพิ่มเติม

Vision Creative Labs เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสร้างวิดีโออวตาร ช่วยให้บริษัทด้านการเงินสื่อสารด้วยวิดีโอในระดับที่ขยายขนาดได้ เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่ม ROI Roger Hirst ผู้ร่วมก่อตั้ง มองเห็นปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารด้านการเงิน คือช่องว่างระหว่างผู้สร้างวิดีโอกับอุตสาหกรรมการเงิน “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินต้องการวิดีโอ แต่หลายครั้งไม่รู้จะสร้างอย่างไร ขณะเดียวกันครีเอทีฟก็มักไม่เข้าใจเรื่องการเงิน” Roger กล่าว

มุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจในระดับใหญ่สำหรับบริษัทด้านการเงินและการเงินแบบกระจายศูนย์ Roger และผู้ร่วมก่อตั้ง Damien Horner ผสานความเชี่ยวชาญด้านความเข้าใจตลาดเข้ากับวิสัยทัศน์เชิงครีเอทีฟ ร่วมกันพวกเขามุ่งยกระดับการเล่าเรื่องวิดีโอด้านการเงิน เปลี่ยนหัวข้อที่แห้งและเต็มไปด้วยข้อมูลตัวเลขให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงได้ทั้งกับมืออาชีพและผู้ชมทั่วไป

แต่การสร้างคอนเทนต์จำนวนมากในระดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ลูกค้าต้องการวิดีโอหลายร้อย บางครั้งหลายพันวิดีโอต่อปี มักต้องปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ และต้องการทุกอย่างอย่างรวดเร็ว HeyGen เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้โดยสิ้นเชิง

ขยายการผลิตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ก่อนใช้ HeyGen บริษัท Vision Creative Labs ต้องเผชิญกับคอขวดสำคัญ ลูกค้าต้องการคอนเทนต์วิดีโอมากขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ทำไม่ได้ หลายแบรนด์จำเป็นต้องจำกัดการผลิตไว้แค่ปีละหนึ่งหรือสองวิดีโอ ไม่สามารถขยายการสื่อสารได้โดยไม่ใช้เงินเกินงบประมาณ “ข้อดีของ AI คือความสามารถในการสเกลการผลิตวิดีโอ” Roger กล่าว

HeyGen ปลดล็อกระดับใหม่ของความยืดหยุ่นให้กับ Vision Creative Labs ทำให้สามารถแปลงเนื้อหาของลูกค้าอย่างเช่นรายงานวิจัย ไฟล์ PDF และแม้แต่อีเมลภายใน ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้ ความก้าวหน้าที่แท้จริงคือความง่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ ลูกค้าสามารถกลายเป็นเสียงของผลิตภัณฑ์ตัวเอง สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพและจริงใจได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระด้านเวลาและต้นทุนแบบเดิม “ก่อนมี HeyGen สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีทีมโปรดักชันขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายมหาศาล” Roger กล่าว

ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ HeyGen กลายเป็นจุดขาย ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย Vision Creative Labs สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้วันละหลายสิบชิ้นจากการถ่ายทำเพียงครั้งเดียว ความสามารถในการขยายขนาดนี้ทำให้วิดีโอกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริงสำหรับลูกค้าที่เคยมองว่ามันใช้ทรัพยากรมากเกินไป

ช่วงเวลาที่โดดเด่นช่วงหนึ่งคือตอนที่ Roger ใช้ HeyGen สร้างดิจิทัลทวินของตัวเองขึ้นมา "เรามีซีรีส์ชื่อ 'The Man from Macro' แล้วผมก็รู้ว่าผมสามารถทำตอนใหม่ๆ ต่อไปได้จากที่ไหนก็ได้—บนชายหาด มีเทกีล่าอยู่ในมือ นั่นแหละคือช่วงเวลาแห่งเวทมนตร์จริงๆ"

ความสามารถด้านการแปลภาษาของ HeyGen เปิดโอกาสใหม่ในระดับโลกเป็นครั้งแรก Vision Creative Labs สามารถใช้สคริปต์วิดีโอเพียงฉบับเดียวแล้วส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค ช่วยให้ลูกค้าขยายการเข้าถึงงานวิจัยและอินไซต์ได้สูงสุดโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่หรือแปลด้วยตนเอง

ปลดล็อกต้นทุน ประสิทธิภาพ และพลังสร้างสรรค์

นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Vision Creative Labs สามารถเพิ่มปริมาณงานได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือการควบคุม

  • คอนเทนต์ในระดับสเกล: ช่วยให้ลูกค้าขยายการผลิตจากปีละ 1–2 วิดีโอเป็นวันละ 50–60 วิดีโอด้วยอวตารและคอนเทนต์แบบสคริปต์
  • การเข้าถึงหลายภาษา: ใช้การแปลของ HeyGen เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกจากแหล่งเนื้อหาเพียงชุดเดียว
  • ประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์: เพิ่มเวลาให้กับการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ด้วยการตัดอุปสรรคด้านการผลิตเชิงลอจิสติกส์ออกไป

กระแสตอบรับจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเป็นบวกอย่างล้นหลาม "ฉันเอาวิดีโอให้เพื่อนดูแล้วบอกว่า ‘นั่นคืออวตารของฉัน’ ทุกคนตกใจมาก ‘คุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอนี้เหรอ?’ แล้วตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มมองเห็นว่าความเป็นไปได้นั้นมหาศาลแค่ไหน"

ที่สำคัญที่สุดคือแพลตฟอร์มนี้ช่วยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ได้เต็มที่ เมื่ออุปสรรคด้านการผลิตถูกขจัดออกไป Roger จึงสามารถโฟกัสกับการสร้างสรรค์เนื้อหาเล่าเรื่องทางการตลาดที่น่าสนใจจากที่ใดก็ได้ สิ่งที่เคยต้องใช้สตูดิโอเต็มรูปแบบ ตอนนี้ทำได้จากในรถ ริมชายหาด หรือที่ไหนก็ตามบนโลก มอบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้

คำแนะนำของเขาสำหรับมือใหม่คืออะไร? "ลองทุกอย่าง เริ่มจากใช้รูปง่ายๆ ของตัวเอง ใช้ฟังก์ชันแปลภาษา แล้วเอาไปให้เพื่อนดู ทุกครั้งจะได้คำตอบเหมือนเดิมเสมอว่า ‘นี่ตัวเธอจริงๆ เหรอ?’"

HeyGen ช่วยให้ Vision Creative Labs ขยายการเติบโตอย่างชาญฉลาด ให้บริการลูกค้าทั่วโลก และคงการเล่าเรื่องไว้เป็นหัวใจของทุกข้อความด้านการเงิน

เรื่องราวของลูกค้าที่แนะนำ

Resource Image
Avatar Video

ค้นพบว่า Pyne ใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไร อ่านเคสสตัดดี้ฉบับเต็มบน HeyGen

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Ratava ขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ 98% ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และพร้อมใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Sibelco ยกระดับความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen พลิกโฉมการมีส่วนร่วมและช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่เหมือนของคุณขยายการสร้างเนื้อหาและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดได้อย่างไร

จองการประชุม
CTA background