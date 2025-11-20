สร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย AI
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอโซเชียลที่ดึงดูดในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ สร้างคอนเทนต์มืออาชีพสำหรับ Instagram, TikTok, LinkedIn และ YouTube ด้วยอวตาร AI ที่พูดได้มากกว่า 175 ภาษา โพสต์ให้บ่อยขึ้น เครียดให้น้อยลง
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
ปัญหาด้านการตลาด
ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ
วงจรเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ไม่มีที่สิ้นสุด
การสเกลงานหมายถึงต้องจ้างครีเอเตอร์หรือเอเจนซี่เพิ่มด้วยต้นทุนที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว คอนเทนต์หลายภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก? นั่นต้องถ่ายทำแยกกันหรือพากย์เสียงใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทีมของคุณรู้ว่าวิดีโอดึงดูดการมีส่วนร่วมได้มากกว่าโพสต์ภาพนิ่งถึง 10 เท่า แต่คอขวดด้านการผลิตทำให้ต้องโพสต์แค่กราฟิกแล้วหวังผลเอา
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen's เครื่องสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียล เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่สะดุดตาได้ในไม่กี่นาที พิมพ์สิ่งที่ต้องการสื่อ เลือกอวตาร AI ที่เข้ากับแบรนด์ แล้วสร้างวิดีโอพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ทันที ไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือโปรแกรมตัดต่อ ต้องการส่งสารเดียวกันไปยัง Instagram Reels, TikTok, LinkedIn และ YouTube Shorts ใช่ไหม สร้างครั้งเดียว แล้วส่งออกเป็นทุกฟอร์แมตโดยอัตโนมัติ
กำลังบุกตลาดใหม่อยู่ใช่ไหม แปลคอนเทนต์ที่ทำผลงานดีที่สุดของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ให้อวตารของคุณพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา ทั้งสเปน จีนกลาง เยอรมัน และอาหรับ โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่ อัปเดตข้อความให้ทันเทรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เคยใช้เวลาทีมของคุณ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ใช้แค่ 10 นาที
ทุกอย่างที่ทีมโซเชียลมีเดียต้องใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกล
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
การผลิตวิดีโอความเร็วสูง
เปลี่ยนจากบรีฟเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ ไม่ต้องจองสตูดิโอ ไม่ต้องจัดตารางนักแสดง ไม่ต้องรอคิวโพสต์โปรดักชัน ทีมมาร์เก็ตติ้งของคุณควบคุมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้เองตั้งแต่ไอเดียจนถึงการส่งออกไฟล์ โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมภายนอก
• สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที
• ไม่ต้องใช้สตูดิโอหรืออุปกรณ์พิเศษ
• ควบคุมงานครีเอทีฟได้เต็มที่ภายในทีม
ผู้นำเสนอแบบ AI Avatar
ถ่ายทอดเอกลักษณ์เสียงแบรนด์ของคุณอย่างสม่ำเสมอในทุกวิดีโอ เลือกใช้อวตาร AI หลากหลายกว่า 120 แบบ ทั้งลุคมืออาชีพ สบายๆ มีพลัง หรือจริงจังน่าเชื่อถือให้เข้ากับบุคลิกแบรนด์ของคุณ ไม่ต้องเสียเวลานัดหมายกับพิธีกร เจรจาสิทธิ์การใช้งาน หรือกังวลว่าพิธีกรจะลาออก อวตารของคุณพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตรงตามแบรนด์เสมอ และพร้อมอัดวิดีโอทันที
• อวตารหลากหลายกว่า 120 แบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย สไตล์ และเชื้อชาติ
• สร้างอวตารแบบกำหนดเองจากรูปภาพเพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์
• สร้างอวตารหลายแบบสำหรับคอนเทนต์หรือกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน
โคลนเสียงและแปลภาษา
เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์หลายภาษา สร้างวิดีโอของคุณเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาสเปน โปรตุเกส ฮินดี ญี่ปุ่น หรืออีกกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติไม่เหมือนเสียงพากย์ เทคโนโลยีลิปซิงก์ช่วยซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงที่แปลแล้ว ทำให้อวตารของคุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติทุกภาษา วิดีโอเดียว ขยายได้ไม่จำกัดตลาด
ความสามารถด้านหลายภาษานี้ครอบคลุมมากกว่าการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย องค์กรต่างๆ ยังใช้เทคโนโลยีการแปลภาษาของ HeyGen สำหรับ วิดีโอฝึกอบรมหลายภาษา ช่วยให้บริษัทระดับโลกสามารถฝึกอบรมพนักงานเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเองได้ พร้อมคงความสอดคล้องของสารแบรนด์ทั่วโลก
• รองรับมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการสังเคราะห์เสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ
• การโคลนเสียงช่วยรักษาโทนเสียงแบรนด์ให้สอดคล้องทุกภาษา
• ลิปซิงก์เพื่อการสื่อสารที่สมจริงในทุกตลาด
สร้างวิดีโอจากสคริปต์
ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอใช่ไหม? ไม่ใช่ปัญหา แค่พิมพ์สคริปต์หรือประเด็นที่อยากพูดแล้วให้ HeyGen จัดการทุกอย่างให้ AI จะปรับจังหวะให้เหมาะสม ใส่จังหวะเว้นวรรคให้พอดี และกำหนดเวลาให้ข้อความของคุณลงตัว วิดีโอยาวเกินไปสำหรับ Instagram? ระบบปรับแต่งของแพลตฟอร์มจะแนะนำให้ว่าควรตัดอะไร ต้องการฮุกดึงดูดใน 3 วินาทีแรก? เทมเพลตสำเร็จรูปในระบบจะแสดงให้เห็นว่าควรทำอย่างไร
• การจัดจังหวะและความเร็วของสคริปต์ด้วย AI
• คำแนะนำสคริปต์ที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม
• การควบคุมน้ำเสียงและอารมณ์
การเชื่อมต่อ Brand Kit
ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ให้เหมือนกันทุกวิดีโอบนโซเชียล อัปโหลดโลโก้ สีประจำแบรนด์ ฟอนต์ และกราฟิกที่อนุมัติแล้วเพียงครั้งเดียว จากนั้นทุกวิดีโอจะคงความสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ Brand Glossary ช่วยให้ชื่อสินค้า คำศัพท์ของบริษัท และวลีสำคัญถูกออกเสียงได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง วิดีโอแรกของอินเทิร์นก็ดูเนี้ยบไม่แพ้ผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟของคุณ
• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ศูนย์กลางสำหรับทั้งทีม
• ใช้งานโลโก้และสีของแบรนด์โดยอัตโนมัติ
• ควบคุมการออกเสียงสำหรับคำศัพท์แบรนด์
สร้างวิดีโอจำนวนมาก
ต้องการปล่อยแคมเปญสำหรับสินค้า 50 รายการ? สร้างวิดีโอ 50 ชิ้น อัปโหลดสคริปต์ของคุณเข้า HeyGen batch processor แล้วสร้างคอนเทนต์คาเลนดาร์ทั้งเดือนให้เสร็จในครั้งเดียว ใช้อวตารหลากหลาย พื้นหลังต่างกัน แต่ได้คุณภาพระดับมืออาชีพเหมือนกันโดยไม่ต้องเสียเวลาโปรดักชัน 50 วัน ขยายการผลิตคอนเทนต์ให้เติบโตตามเป้าหมาย ไม่ใช่ตามขนาดทีม
• สร้างวิดีโอหลายรายการจากไฟล์ CSV หรือการอัปโหลดแบบแบตช์
• ผสมและจับคู่ตัวอวตาร พื้นหลัง และสไตล์ได้ตามต้องการ
• ส่งออกแคมเปญทั้งหมดให้พร้อมสำหรับการตั้งเวลาเผยแพร่
จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
เขียนสคริปต์ของคุณ
พิมพ์สิ่งที่ต้องการจะพูด หรือให้ AI สร้างคอนเทนต์ จากสรุปสินค้า บทความบล็อก หรือเป้าหมายแคมเปญของคุณ ไม่ต้องใช้เทเลพรอมพ์เตอร์ ไม่ต้องท่องสคริปต์ แค่ส่งสารที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้ยิน Script optimizer ของ HeyGen จะแนะนำการปรับสคริปต์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมตามแนวทางที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม
เลือกสไตล์ของคุณ
เลือกอวตาร AI ที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณ แบบมืออาชีพสำหรับคอนเทนต์เชิงความคิดนำ แบบพลังงานล้นสำหรับโปรดักต์ดรอป และแบบเป็นกันเองสำหรับการเล่าเรื่องแบรนด์ เลือกฉากหลัง (สตูดิโอ ออฟฟิศ เอาต์ดอร์ หรือแบบกำหนดเอง) แล้วใส่โลโก้ของคุณ พรีวิวแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นภาพวิดีโอจริงก่อนสร้าง
สร้างและโพสต์
คลิกสร้าง ภายใน 2-5 นาทีคุณจะได้วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์และปรับให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มที่ต้องการ ดาวน์โหลดสำหรับ Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts และ Facebook ได้จากไฟล์ต้นฉบับเดียวกัน จัดคิวโพสต์ในเครื่องมือโซเชียลมีเดียของคุณหรือโพสต์ได้ทันที ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณจะถูกเติมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
รองรับทุกความต้องการด้านการตลาด
วิดีโอเปิดตัวสินค้า
ปล่อยคอนเทนต์วันเปิดตัวตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องรอถึงวันที่สามสิบ วิดีโอผลิตภัณฑ์ ที่อธิบายฟีเจอร์ โชว์คุณค่า และกระตุ้นการใช้งานจริง สร้างเสร็จได้ในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ อัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศเปิดตัวสินค้าเพื่อใช้บนเว็บไซต์ อีเมล และโซเชียล พร้อมกันในวันเปิดตัว
คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย
ป้อนคอนเทนต์ให้กับอัลกอริทึมโดยไม่ทำให้ทีมล้า สร้างคอนเทนต์โซเชียลทุกวันบน TikTok, Instagram, LinkedIn และ YouTube ด้วยคุณภาพสม่ำเสมอ ใช้เวลาโปรดักชันเพียงเสี้ยวเดียว
กรณีการใช้งาน: ผลิตวิดีโอโซเชียลสำหรับทั้งสัปดาห์ได้ในช่วงบ่ายเพียงครั้งเดียว
ครีเอทีฟโฆษณา
ทดสอบไอเดียให้มากขึ้น ค้นหาแคมเปญที่เวิร์กได้เร็วกว่าเดิม สร้าง เวอร์ชันโฆษณาหลากหลาย สำหรับการทดสอบ A/B โดยไม่ต้องถ่ายทำแยกสำหรับแต่ละครีเอทีฟ เปลี่ยนฮุก เปลี่ยนอวตาร เปลี่ยนมุมนำเสนอได้ทั้งหมดจากเวิร์กโฟลว์เดียว
กรณีการใช้งาน: สร้างโฆษณา 10 เวอร์ชันสำหรับทดสอบครีเอทีฟได้ในเวลาที่ใช้ผลิตโฆษณาแบบดั้งเดิมเพียงชิ้นเดียว
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Attention Grabbing Media ลดเวลาโปรดักชันจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมขยายคอนเทนต์เป็นมากกว่า 10 ภาษาใหม่
เสียงจากลูกค้า
สร้าง Social proof ในระดับใหญ่ สร้างคอนเทนต์รีวิวแบบวิดีโอที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องนัดเวลาเข้ากับลูกค้าหรือจัดการเรื่องการถ่ายทำให้ยุ่งยาก
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอเรื่องราวลูกค้าที่เน้นการใช้งานจริงและผลลัพธ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
คอนเทนต์อธิบายและสอนวิธีใช้
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยวิดีโอสอนใช้งานและวิดีโออธิบายข้อมูล อัปเดตได้ทันทีเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
กรณีการใช้งาน: สร้างไลบรารีวิดีโออธิบายฟีเจอร์ที่อัปเดตให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
แคมเปญการตลาดระดับโลก
แคมเปญเดียวใช้ได้ทุกตลาด ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศโดยไม่ต้องมีงบโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละภูมิภาค
กรณีการใช้งาน: เปิดตัวแคมเปญสินค้าใน 12 ตลาดพร้อมกันด้วยครีเอทีฟวิดีโอภาษาท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าขยับจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอ มาเป็นวันละ 50-60 วิดีโอด้วย HeyGen
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอโซเชียลมีเดียจาก AI คืออะไร?
วิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย AI คือวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่มีอวตาร AI (ผู้บรรยายดิจิทัล) และเสียงสังเคราะห์ แทนที่จะต้องถ่ายทำด้วยกล้อง อุปกรณ์ และผู้แสดงจริง เพียงพิมพ์สคริปต์แล้ว AI จะสร้างวิดีโอสำเร็จรูปที่มีผู้นำเสนอถ่ายทอดข้อความของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ HeyGen เครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียล สร้างคอนเทนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับ Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ พร้อมโพสต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องตัดต่อ
สามารถสร้างวิดีโอสำหรับ Instagram, TikTok และ LinkedIn ได้ด้วยเครื่องมือเดียวหรือไม่?
ใช่แล้ว นี่คือสิ่งที่ HeyGen ถูกออกแบบมาเพื่อทำโดยเฉพาะ สร้างวิดีโอของคุณเพียงครั้งเดียว จากนั้นส่งออกได้หลายรูปแบบพร้อมกัน: แนวตั้ง 9:16 สำหรับ Instagram Reels และ TikTok สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับฟีด Instagram แนวนอน 16:9 สำหรับ YouTube และ LinkedIn แต่ละไฟล์ที่ส่งออกจะถูกปรับให้เหมาะสมตามสเปกของแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งขนาดวิดีโอ ขนาดไฟล์ และสไตล์คำบรรยาย ไม่ต้องปรับรูปแบบหรือย่อขนาดเองอีกต่อไป
ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดีย?
วิดีโอบนโซเชียลส่วนใหญ่สร้างเสร็จใน 2-5 นาที ขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน วิดีโอ Instagram Reel ความยาว 60 วินาทีมักใช้เวลา 2-3 นาทีในการสร้าง การเขียนสคริปต์อาจใช้เวลา 5-10 นาที ตั้งแต่ไอเดียจนเป็นวิดีโอพร้อมโพสต์ ใช้เวลารวมไม่ถึง 15 นาที ลองเปรียบเทียบกับการโปรดักชันวิดีโอแบบดั้งเดิม (ใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์) หรือแม้แต่การตัดต่อเอง (1-2 ชั่วโมงต่อวิดีโอ)
สามารถสร้างวิดีโอได้หลายภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลกได้หรือไม่?
ได้ HeyGen รองรับมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ สร้างวิดีโอในภาษาหลักของคุณ (English, Spanish ฯลฯ) จากนั้นคลิกแปลเพื่อสร้างเวอร์ชันเป็น French, German, Japanese, Arabic, Hindi, Portuguese และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 170 ภาษาการโคลนเสียงช่วยให้แต่ละภาษาฟังเป็นธรรมชาติไม่เหมือนหุ่นยนต์ ลิปซิงก์จะซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงที่แปลแล้ว ทำให้อวตารของคุณพูดได้อย่างสมจริงในทุกภาษา
สามารถปรับแต่งอวตาร AI ให้ตรงกับแบรนด์ของฉันได้ไหม
ได้ เลือกจากอวตารหลากหลายมากกว่า 120 แบบที่มีอยู่แล้ว หรือ สร้างอวตารแบบกำหนดเอง จากรูปภาพให้ตรงกับลุคเฉพาะของแบรนด์ อัปโหลดรูปภาพที่แสดงสไตล์ เชื้อชาติ ช่วงอายุ และเพศที่ต้องการ HeyGen จะสร้างอวตารเฉพาะสำหรับการใช้งานแบบเอ็กซ์คลูซีฟของคุณ เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์สูงสุด โคลนตัวคุณเองหรือสมาชิกทีมเพื่อสร้างดิจิทัลทวินที่เป็นตัวแทนบริษัทในคอนเทนต์โซเชียลทั้งหมด
วิดีโอดูเหมือนสร้างด้วย AI หรือดูปลอมไหม
อวตารรุ่นล่าสุดของ HeyGen มีความสมจริงระดับโฟโตเรียลลิสติก พร้อมการเคลื่อนไหว สีหน้า และการลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติจนผู้ชมส่วนใหญ่แทบแยกไม่ออกจากฟุตเทจจริง อย่างไรก็ตาม หลายแบรนด์เลือกใช้สไตล์ภาพแบบ AI เพราะโดดเด่น มีเอกลักษณ์ สม่ำเสมอ และชัดเจนว่าเป็นคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ไม่ว่าคุณต้องการอวตารแบบสมจริงสุดๆ หรือสไตล์ลิสต์ ทั้งสองแบบมีให้เลือกและทำผลงานได้ดีบนโซเชียลแพลตฟอร์ม
คำบรรยายและซับไตเติลทำงานอย่างไร?
ซับอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นทันทีเมื่อคุณสร้างวิดีโอของคุณ ซับจะซิงก์กับเสียงได้อย่างแม่นยำ มีเครื่องหมายวรรคตอนครบถ้วน และไฮไลต์คีย์เวิร์ดเพื่อเน้นข้อความ คุณสามารถปรับแต่งสไตล์ของซับได้เอง ทั้งฟอนต์ ขนาด สี ตำแหน่ง และแอนิเมชันให้สอดคล้องกับแนวทางที่เหมาะกับแพลตฟอร์มหรือคู่มือแบรนด์ของคุณ ซับรองรับมากกว่า 175 ภาษาในทุกวิดีโอที่มีการแปล
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?
HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยเพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานกับทีมงานและนักแสดง จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต ก็แค่สร้างใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่า และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
สมาชิกหลายคนในทีมทำงานร่วมกันบนวิดีโอโซเชียลได้หรือไม่?
ได้HeyGen for Business มีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ให้ทีมโซเชียลมีเดีย นักออกแบบ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรร่วมช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอวตารที่อนุมัติแล้ว องค์ประกอบแบรนด์ สคริปต์ และเทมเพลตได้อย่างสะดวก เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบช่วยจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ตรวจสอบคอนเทนต์ก่อนโพสต์ และติดตามได้ว่าสมาชิกทีมคนไหนเป็นผู้สร้างวิดีโอแต่ละชิ้น
สามารถใช้ HeyGen สำหรับวิดีโออบรมพนักงานได้หรือไม่?
ได้แน่นอน แม้ว่า HeyGen จะโดดเด่นด้านการสร้างคอนเทนต์โซเชียลที่สะดุดตา แต่ก็มีหลายองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับวิดีโออบรมภายในองค์กรเช่นกัน โดยใช้อวตาร AI ความสามารถหลายภาษา และกระบวนการสร้างที่รวดเร็วแบบเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ทั้งการตลาดภายนอกและการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
สามารถเพิ่มเพลง เอฟเฟกต์เสียง หรือใช้เสียงของตัวเองได้ไหม
ได้ทั้งสามแบบ HeyGen มีไลบรารีเพลงประกอบที่มีลิขสิทธิ์สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ในวิดีโอโซเชียลให้เลือกใช้ นอกจากนี้ยังอัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเองได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบรนด์ ซาวด์เอฟเฟกต์ หรือเสียงบันทึกพูดของคุณเอง ผู้ใช้บางคนสร้างวิดีโอลูกผสม โดยใช้อวตาร AI สำหรับภาพนำเสนอ แต่ใช้เสียงบันทึกจริงของตัวเองเป็นเสียงประกอบ หรือจะใช้ AI สำหรับคอนเทนต์หลักแล้ววางเพลงของคุณทับเพื่อให้โทนเสียงตรงกับแบรนด์ก็ได้
ดูโซลูชันเพิ่มเติม
Use Cases
Tools
เรื่องราวจากลูกค้า
- สื่อดึงดูดความสนใจ ผลิตได้เร็วขึ้น 3 เท่า
- Vision Creative Labs: วิดีโอ 50-60 รายการต่อวัน
- Videoimagem: เพิ่ม Engagement ได้ 3 เท่า
- HubSpot: วิดีโอ AI ระดับสเกล
- Ogilvy: แคมเปญแบบเฉพาะบุคคล
- Publicis Groupe: ขยายสเกลทั่วโลก
- Advantive: สร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 50%
- Coursera: การแปลวิดีโอหลายภาษา
- Workday: โลคัลไลซ์ได้ในไม่กี่นาที
เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดได้ตั้งแต่วันนี้
ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ในเมื่อควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที แปลและปรับให้เหมาะกับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการโปรดักชัน
- ยกเลิกได้ทุกเมื่อ