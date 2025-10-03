Workday คือแพลตฟอร์ม AI สำหรับบริหารจัดการบุคลากร เงินทุน และเอเจนต์ แพลตฟอร์ม Workday ถูกออกแบบโดยมี AI เป็นหัวใจหลักเพื่อช่วยให้ลูกค้ายกระดับบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้งาน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงมากกว่า 60% ของบริษัทในดัชนี Fortune 500
ในฐานะผู้นำระดับโลก Workday สร้างคลังคอนเทนต์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศที่หลากหลาย ด้วยการรองรับมากกว่า 50 ภาษา และคำขอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มักครอบคลุม 10 ถึง 15 ภาษาต่อโปรเจกต์ ทำให้ขนาดและความซับซ้อนของงานโลคัลไลเซชันกลายเป็นความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น
"เราผลิตคอนเทนต์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการตลาด การสื่อสารภายใน อีเวบินาร์แบบยาว และเราต้องแปลให้เป็นหลายภาษาทั้งหมดนี้" จัสติน ไมซิงเกอร์ Program Manager ทีม Globalization Production ที่ Workday กล่าว "แต่วิธีการแบบเดิมมันขยายต่อไม่ได้แล้ว"
ความท้าทายไม่ได้มีแค่เรื่องการขยายขนาด “เมื่อคุณต้องทำงานกับหลายสิบภาษา การรักษาให้ทุกอย่างสอดคล้องกับโทนเสียงของแบรนด์เป็นเรื่องยากมาก มันไม่ใช่แค่การแปลคำ แต่คือการรักษาน้ำเสียง เจตนา และความชัดเจนไว้” การนำ HeyGen มาใช้ได้พลิกโฉมวิธีที่ Workday จัดการกับวิดีโอไปอย่างสิ้นเชิง
ปรับมุมมองใหม่ให้เวิร์กโฟลว์การทำโลคัลไลเซชัน
ก่อนใช้ HeyGen นั้น Workday พึ่งพากระบวนการทำงานแบบแมนนวลทั้งหมด ซึ่งทำให้การผลิตล่าช้าและจำกัดประเภทโปรเจกต์ที่ทีมสามารถรองรับได้ “มันไม่ใช่แค่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังทำให้เราไม่สามารถตอบรับความต้องการของธุรกิจได้เต็มที่” ไมซิงเกอร์กล่าว “เราต้องคอยบาลานซ์ระหว่างศักยภาพที่มีอยู่กับความต้องการอยู่ตลอดเวลา”
เวิร์กโฟลว์การทำโลคัลไลซ์แบบดั้งเดิมถูกออกแบบให้พึ่งพานักแปลมนุษย์ นักพากย์เสียง และผู้เชี่ยวชาญด้านโพสต์โปรดักชัน ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือน ขั้นตอนประกอบด้วยนักแปลทำงานกับสคริปต์ ผู้ตรวจทานตรวจเช็กความถูกต้อง นักพากย์เสียงอัดเสียงในสตูดิโอ และทั้งทีมช่วยกันตัดต่อทุกอย่างให้สมบูรณ์
“เรามีพอร์ตโฟลิโอคอนเทนต์ขนาดใหญ่มาก และพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เรามักจะมีเวลาแค่สั้นๆ ในการแก้ไขวิดีโอจำนวนหนึ่งแล้วปล่อยออกไปให้ทันเวลา” โจแฮนนา สตัสซี Product Strategist ที่ Workday กล่าว
โมเดลที่ใช้ทรัพยากรหนักแบบนี้ยังมาพร้อมต้นทุนที่สูงมากด้วย “เราใช้เงินไปหลายแสนดอลลาร์ต่อปีเพื่อทำโลคัลไลเซชัน” ไมซิงเกอร์กล่าว “และบางครั้งเราต้องปฏิเสธโปรเจกต์ โดยเฉพาะวิดีโอแบบยาวอย่างเว็บบินาร์ เพราะมันไม่สามารถทำได้จริงด้วยทรัพยากรที่เรามี”
สร้างช่วงเวลามหัศจรรย์ด้วยวิดีโอ AI
การนำ HeyGen เข้ามาใช้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญ ช่วงแรก Workday ทดลองใช้ HeyGen เพื่อเร่งขั้นตอนการแปลเบื้องต้น แต่ก็พบอย่างรวดเร็วว่าทำได้มากกว่านั้นอีกมาก “HeyGen สร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ให้เรา” Meisinger เล่า “มันสามารถแปลวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที และเรายังให้ทีมนักภาษาศาสตร์เข้ามาทำการพิสูจน์อักษรและปรับแก้เล็กน้อยใน HeyGen โดยตรงเพื่อคงโทนเสียงของแบรนด์เราไว้ได้”
“ช่วงเวลามหัศจรรย์คือการได้ใช้อวตารแบบกำหนดเองและความสามารถในการเปลี่ยนเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาที” โจฮันนากล่าว “ฉันมีวิดีโอให้เขา เขาก็ส่งวิดีโอมาให้ฉันได้ แล้วฉันสามารถเรนเดอร์ออกมาเป็น 3 ภาษาให้เขาตรวจได้ภายในวันเดียวกัน”
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เลือกใช้ HeyGen คือฟังก์ชันการทำงานแบบอิงฐานคำศัพท์ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดคำแปลที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของ Workday สำหรับคำสำคัญต่างๆ “ฟีเจอร์นี้ทำให้เราอัปโหลดฐานคำศัพท์ของเราเองได้ ดังนั้นเวลา AI แปลคอนเทนต์ก็จะใช้คำและภาษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรก” เขากล่าว “นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจากที่อื่นมาก่อน”
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือความสามารถด้านเสียงขั้นสูงของ HeyGen แม้จะไม่มีไฟล์เสียงแยกต้นฉบับ HeyGen ก็สามารถแยกเสียงพูดของผู้บรรยายออกจากเสียงดนตรีพื้นหลังและสังเคราะห์เสียงนั้นขึ้นมาใหม่ในอีกภาษาหนึ่งได้ ซึ่งปกติแล้วต้องใช้ทั้งทีมโปรดักชันในการทำงานส่วนนี้
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือตอนที่ผมอัปโหลดวิดีโอของตัวเองขึ้นไป แล้วไม่กี่นาทีต่อมา HeyGen ก็สร้างวิดีโอที่เป็นผมพูดภาษาเยอรมันออกมา ผมเอาวิดีโอนั้นไปให้เพื่อนร่วมงานชาวเยอรมันดู แล้วพวกเขาก็ถามผมว่า 'คุณพูดภาษาเยอรมันได้เหรอ?' ผมเลยคิดว่ามันทำให้ทุกอย่างดูเหมือนเวทมนตร์จริงๆ" เมย์ซิงเกอร์กล่าว
ท้ายที่สุด HeyGen ก็โดดเด่นขึ้นมาในฐานะพาร์ทเนอร์ที่มีค่านิยมด้านนวัตกรรมและความซื่อสัตย์สอดคล้องกับ Workday “เราเองก็เป็นบริษัท AI เช่นกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม” ไมซิงเกอร์เน้นย้ำ “HeyGen มอบการควบคุมและความยืดหยุ่นที่เราต้องการ โดยไม่ต้องแลกกับหลักการของเรา”
ช่วยให้ทีม Workday พูดได้เต็มปากว่า “ฉันเป็นคนทำสิ่งนี้”
HeyGen ได้ปรับโฉมวิธีที่ Workday จัดการงานโลคัลไลเซชันไปอย่างสิ้นเชิง “สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไปแล้ว” Meisinger กล่าว “มันเหมือนเรามีทีมที่ขยายใหญ่ขึ้น เราทำอะไรได้มากขึ้นอีกเยอะด้วยทรัพยากรเท่าเดิม”
“เมื่อก่อนถ้าจะทำคอร์สหนึ่งให้เป็นหลายภาษา ต้องใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์โดยเฉลี่ย” โจฮันนากล่าว “แต่วันนี้ฉันสามารถแปลสื่อสำหรับคอร์สหนึ่งคอร์สได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ และบางครั้งแค่ไม่กี่วัน ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ ซึ่งเมื่อก่อนแทบเป็นไปไม่ได้เลย”
ด้วยการผสาน HeyGen เข้ากับกระบวนการทำโลคัลไลเซชัน Workday ได้ปรับกลยุทธ์วิดีโอระดับโลกใหม่ให้รวดเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และมีจริยธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ได้กระบวนการที่ปรับขยายได้ คุณภาพสูง พร้อมรองรับความต้องการของผู้ชมต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ความเร็วและการขยายขนาด: เวลาการทำโลคัลไลซ์ลดจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที รองรับ 10–15 ภาษาในแต่ละวิดีโอ รวมถึงเว็บบินาร์ความยาวสองชั่วโมง
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากด้วยราคาแบบเหมาจ่าย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับงานได้ 100% โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
- ความสอดคล้องของแบรนด์และจริยธรรม: สอดคล้องอย่างเต็มที่กับมาตรฐานคำศัพท์ของ Workday และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจทำให้เข้าใจผิด เช่น การลิปซิงก์
เมื่อมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ครั้งนี้ Meisinger เน้นย้ำถึงความภาคภูมิใจในความเป็นมืออาชีพที่มาพร้อมกับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ "สำหรับผมแล้ว เรื่องนี้สำคัญมากในมุมมองของความเป็นมืออาชีพที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ ไม่ใช่แค่เพราะมันทำให้ผมดูดีเท่านั้น แต่เพราะผมสามารถกลับบ้านเมื่อจบวันแล้วรู้สึกได้ว่าผมได้ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและทำให้ตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" เขาเล่า
สำหรับทีมอื่นๆ ที่กำลังมองหา AI มาช่วยด้านการทำโลคัลไลเซชัน Workday มีข้อความง่ายๆ มาบอกว่า “ลองใช้ดู ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แล้วคุณอาจจะแปลกใจว่ามันช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณได้มากแค่ไหน”
“ลองใช้ให้เต็มที่ ทดสอบ และเปิดใจใฝ่รู้ ฉันเจอหลายอย่างดีๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มคุณค่าให้กับเวิร์กโฟลว์ของเรา” โจแฮนนากล่าว