Attention Grabbing Media® (AGM) เป็นเอเจนซีการตลาดแบบครบวงจรที่มุ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มรายได้และขยายการรับรู้แบรนด์ เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย และอีเมลมาร์เก็ตติ้ง AGM สร้างผลงานที่โดดเด่นไว้มากมาย หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นคือการทำงานร่วมกับ NaturalSlim® แบรนด์สุขภาพและสุขภาวะที่ก่อตั้งโดย Manuel Suarez และบิดาของเขา Frank Suarez
แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดดและมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่า 10 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผลจากความเชี่ยวชาญของ AGM เพื่อขยายการเข้าถึงของ NaturalSlim ให้ไกลกว่ากลุ่มผู้ชมหลักในลาตินอเมริกา AGM จึงหันมาใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI ของ HeyGen เพื่อก้าวข้ามความท้าทายด้านโลคัลไลเซชัน ปรับเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับแคมเปญของลูกค้า
ก้าวข้ามอุปสรรคด้านโลคัลไลเซชัน
การขยายการเข้าถึงของ NaturalSlim ไปยังตลาดยุโรปและตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเป็นความท้าทายเฉพาะตัว Frank Suarez ซึ่งเป็นเสมือนใบหน้าของ NaturalSlim เป็นที่รู้จักจากวิดีโอให้ความรู้ด้านสุขภาพและการเผาผลาญ วิดีโอเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ชมแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปน
“การได้ยินจากปากเจ้าตัวโดยตรงมันไม่เหมือนกัน ตรงนั้นแหละที่ทำให้เกิด ‘การรู้จัก ชอบ และเชื่อใจ’” จิมมี สเติร์นส์ ผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟอาวุโสที่ AGM กล่าว
วิธีการแปลแบบดั้งเดิมอย่างการใส่ข้อความซ้อนทับขาดความสมจริง ทำให้ดึงดูดผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ไม่ดีพอ เครื่องมืออย่าง Google Translate และ ChatGPT ก็ให้ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ ต้องพิสูจน์อักษรอย่างละเอียดซึ่งทำให้การผลิตล่าช้า “เราใช้เวลาถึงสามวันกว่าจะปล่อยวิดีโอความยาวแปดนาทีออกไปได้” จิมมี่กล่าว
ยกระดับการแปลและการมีส่วนร่วมอย่างไร้รอยต่อ
AGM นำเทคโนโลยีวิดีโอ AI ของ HeyGen มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ ช่วงแรกถูกดึงดูดด้วยอวตารรูปแบบใหม่ แต่ AGM ก็พบอย่างรวดเร็วว่าความสามารถด้านการแปลภาษาของแพลตฟอร์มต่างหากคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง Jimmy เล่าว่า “ตอนที่ผมเอาไปให้ Manuel ดู เขาเห็นศักยภาพทันทีแล้วบอกว่า ‘มาเริ่มลองใช้กันเลย’”
HeyGen ช่วยให้ AGM แปลคลังคอนเทนต์ขนาดใหญ่ของ NaturalSlim เป็นภาษาต่างๆ เพิ่มกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษารัสเซีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยยังคงรักษาเสียง น้ำเสียง และภาพลักษณ์ของ Frank Suarez เอาไว้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคงความแท้จริงของสารที่เขาต้องการสื่อ
“ความสามารถในการคงความเหมือน เสียง และทุกอย่างไว้ได้—even motion avatars—คือสิ่งที่ทำให้ HeyGen แตกต่าง” จิมมี่กล่าว “มันทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ด้วยบริการแปลภาษาที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนวิดีโอที่สร้างจาก AI”
นอกจากงานแปลแล้ว AGM ยังใช้อวตารของ HeyGen เพื่อสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดียที่ดึงดูดสายตา “thumb-stoppers” ตามที่ Jimmy เรียก คือคอนเทนต์ที่หยุดนิ้วผู้ชมให้ดูและช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม การผสานระหว่างการแปลกับภาพและวิดีโอที่สะดุดตานี้ช่วยให้ AGM แนะนำ NaturalSlim และลูกค้ารายอื่นๆ สู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ได้พร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์แบรนด์ของแต่ละรายไว้
ขยายการเข้าถึงของ NaturalSlim
เครื่องมือของ HeyGen ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และผลลัพธ์ของลูกค้าให้กับ AGM ได้อย่างมาก การแปลที่ฟังเป็นธรรมชาติลดความจำเป็นในการพิสูจน์อักษรอย่างละเอียดและการพึ่งพานักแปลภายนอก ทำให้ AGM สามารถผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาการผลิตวิดีโอจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ผลลัพธ์เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง NaturalSlim สามารถขยายการเข้าถึงไปยังตลาดยุโรปได้สำเร็จ เชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพนับล้านคน คอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์แล้วสื่อสารเข้ากับผู้ชมได้อย่างลงตัว สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการมีส่วนร่วม “The branding is just insane” จิมมี่กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ด้วยวิดีโอให้ความรู้ของ Frank Suarez ความสามารถในการสเกลของเครื่องมือ HeyGen ที่ดีขึ้นยังช่วยให้ AGM นำคอนเทนต์ไปใช้ซ้ำได้หลายภาษาโดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากร
ความร่วมมือระหว่าง AGM และ HeyGen แสดงให้เห็นถึงพลังของ AI ในการทำการตลาดระดับโลก ด้วยการใช้เครื่องมือแปลภาษาและอวตารของ HeyGen AGM สามารถก้าวข้ามความท้าทายด้านโลคัลไลเซชัน ขยายการเข้าถึงของลูกค้า และปรับเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ AGM เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและมองหาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ HeyGen รูปแบบใหม่ๆ เอเจนซีก็พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตลาดดิจิทัล และช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้น