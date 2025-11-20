โฆษณาวิดีโอ UGC ที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์
สร้างโฆษณาวิดีโอ UGC ที่สมจริงด้วยอวตาร AI ที่ให้ลุคและฟีลเหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์จริง ขยายการผลิตครีเอทีฟโฆษณาสำหรับ TikTok, Instagram และ Meta ได้โดยไม่ต้องจัดการครีเอเตอร์ เจรจาค่าจ้าง หรือรอไฟล์งานส่งมอบ
ปัญหาด้านการตลาด
ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ
แก้ปัญหาคอนเทนต์การตลาดล้นมือ
โฆษณาที่ทำผลงานดีที่สุดของคุณคือวิดีโอแบบ UGC ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงได้ดีกว่าโฆษณาแบรนด์แบบเนี๊ยบถึง 3–5 เท่า แต่การสเกลกลับช้าและมีต้นทุนสูง ต้องคอยจัดการครีเอเตอร์หลายคน เจรจาเรื่องสิทธิ์การใช้งาน รอไฟล์งาน และจ่าย $200–$500 ต่อวิดีโอซึ่งสะสมเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ครีเอเตอร์ส่งงานล่าช้า คุณภาพไม่สม่ำเสมอ สิทธิ์การใช้งานก็หมดอายุ ในขณะที่คุณยังต้องการโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันเพื่อหาสิ่งที่เวิร์ก การทดสอบมุมใหม่ๆ ใช้เวลาหลายสัปดาห์กับการบรีฟและแก้งาน ทำให้ความสามารถในการแข่งขันช้าลง ความเร็วในการทดสอบครีเอทีฟของคุณจึงไม่ทันเป้าหมายการเติบโต
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen's AI ad creator สร้างวิดีโอโฆษณา UGC ที่สมจริงได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ เลือกใช้อวตาร AI หลากหลายสไตล์ที่ให้คอนเทนต์แบบครีเอเตอร์และดูกลมกลืนกับ TikTok และ Instagram เพียงพิมพ์สคริปต์ เลือกผู้นำเสนอ แล้วสร้างโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องจัดการครีเอเตอร์ ไม่ต้องต่อรองลิขสิทธิ์การใช้งาน และไม่ต้องรอ หากต้องการโฆษณา 50 เวอร์ชันเพื่อทดสอบฮุก มุม และ CTA ที่ต่างกัน ก็สร้างได้ในครั้งเดียว ทดสอบทั้งเดโม รีวิวจากลูกค้า วิดีโอแกะกล่อง และวิดีโอสอนใช้ จากผู้นำเสนอคนเดียวกัน สิ่งที่ปกติอาจต้องจ่ายค่าครีเอเตอร์ถึง $25,000 สามารถสร้างเสร็จได้ภายในบ่ายเดียว
ผู้นำเสนอแบบอวตารพูดได้มากกว่า 175 ภาษา ถ่ายทอดได้เป็นธรรมชาติพร้อมลิปซิงก์ตรงปาก เปิดตัวโฆษณา UGC ชุดเดียวกันได้ทั่วโลกด้วยแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ประจำภูมิภาคหรือเพิ่มงบโฆษณา
ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่
ทดสอบครีเอทีฟได้ไม่จำกัด
สร้างโฆษณาหลากหลายเวอร์ชันได้ไม่จำกัด ทดสอบฮุค ปัญหาของลูกค้า จุดเด่น และ CTA ที่ต่างกัน ทำ A/B test ได้ 10, 20, 50 เวอร์ชันเพื่อหาแคมเปญที่เวิร์กที่สุด ไม่มีต้นทุนครีเอเตอร์เพิ่มต่อเวอร์ชัน ขยายความเร็วในการทดสอบครีเอทีฟให้ทันกับงบโฆษณา
สไตล์ครีเอเตอร์ที่ดูเป็นธรรมชาติ
อวตาร AI มอบสไตล์สบายๆ เป็นธรรมชาติที่ทำให้โฆษณา UGC ทำผลงานได้ดี ลุคเหมือนถ่ายด้วยมือถือ พูดคุยตรงกล้อง น้ำเสียงการพูดเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึก Organic ที่ไม่ทำให้ผู้ชมมองข้ามโฆษณา โฆษณาของคุณกลมกลืนไปกับฟีดเหมือนคอนเทนต์ทั่วไป
ผลลัพธ์ทันที
สร้างครีเอทีฟโฆษณาได้ในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอเป็นวัน ประชุมวางกลยุทธ์ตอนเช้าได้ไอเดียมุมใหม่ ตอนบ่ายก็เริ่มทดสอบในตลาดจริง ตอบสนองต่อเทรนด์ การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วในระดับการตลาดเน้นผลลัพธ์
ควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่
วิสัยทัศน์ของคุณถูกถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีการตีความจากครีเอเตอร์ ไม่มีคำว่า “ขอโทษ นั่นไม่ใช่สไตล์ของฉัน” เขียนสคริปต์ได้ตรงตามที่ต้องการให้พูด และแบบที่ต้องการให้พูด ปรับแก้ได้ทันทีตามข้อมูลประสิทธิภาพ
คุณภาพสม่ำเสมอ
ทุกวิดีโอคงคุณภาพระดับมืออาชีพ ไม่มีแสงไม่ดี เสียงไม่ชัด หรือการนำเสนอที่ไม่ตรงกับแบรนด์ อวตารคงที่ ฉากคงที่ การนำเสนอคงที่ ขยายการผลิตคอนเทนต์ได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
ไม่มีปัญหาสิทธิ์การใช้งาน
สร้างครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป ไม่มีสัญญาหมดอายุ ไม่ต้องต่อรองใหม่เพื่อขยายการใช้งาน ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่โฆษณา รันโฆษณาได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเวลา บนทุกแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
เขียน Hook ของคุณ
พิมพ์สคริปต์โฆษณาของคุณ เริ่มด้วยฮุกดึงสายตา พูดถึงปัญหาหลัก นำเสนอทางออก ใส่ CTA ที่ชัดเจน หรือใช้ AI script generator ที่เทรนจากสูตรโฆษณา UGC ที่ผลงานดี สร้างสคริปต์หลายเวอร์ชันสำหรับใช้ทดสอบ
เลือกสไตล์การสร้างของคุณ
เลือกอวตาร AI ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกผู้บรรยายที่ดูอายุน้อยและมีพลังสำหรับสินค้า Gen Z เลือกคนธรรมดาที่เข้าถึงง่ายสำหรับตลาดแมส เลือกอวตารลุคพรีเมียมสำหรับแบรนด์ระดับบน ทดลองพรีวิวผู้บรรยายหลายแบบด้วยสคริปต์ของคุณเพื่อหาตัวเลือกที่ใช่ที่สุด
เลือกฉากหลัง ห้องนอนให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ห้องครัวสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ ยิมสำหรับแบรนด์ฟิตเนส ออฟฟิศสำหรับ B2B กลางแจ้งสำหรับสินค้าแนวผจญภัย หรือใช้ฉากหลังแบบกำหนดเอง
สร้างและดีพลอย
คลิกสร้างวิดีโอ ภายใน 2-3 นาทีจะได้ไฟล์วิดีโอ UGC โฆษณาสำเร็จรูปในแนวตั้ง 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram และแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโฆษณาในฟีด อัปโหลดได้โดยตรงไปยัง Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager หรือดาวน์โหลดไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่น
สร้างวิดีโอ 10 เวอร์ชันทดสอบฮุกที่ต่างกัน อีก 10 เวอร์ชันทดสอบ CTA ที่ต่างกัน อีก 10 เวอร์ชันเน้นประโยชน์คนละแบบ เปิดตัวแคมเปญทดสอบครีเอทีฟแบบครบถ้วนได้ภายในไม่ถึง 1 ชั่วโมง
รองรับทุกความต้องการด้านการตลาด
โฆษณาสินค้าอีคอมเมิร์ซ
สร้างโฆษณา UGC สไตล์รีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ อวตารแกะกล่องสินค้า โชว์จุดเด่น เล่าประสบการณ์การใช้งาน แสดงให้เห็นการใช้สินค้าจริง ตอบโจทย์ข้อสงสัยที่พบบ่อย และกระตุ้นให้คลิกไปยังหน้าสินค้าด้วยฟอร์แมตรีวิวจากผู้ใช้จริง
แคมเปญ Direct Response
สร้างโฆษณา UGC แบบปัญหา-ทางออก ให้ อวตารพูดถึงปัญหาเฉพาะที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเผชิญ แนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นทางออก โชว์ผลลัพธ์ที่ได้ และปิดท้ายด้วย CTA ที่ทรงพลังเพื่อกระตุ้นให้ลงมือทันที
รีวิวจากผู้ใช้งานจริง
ขยายผลลัพธ์จากโซเชียลพรูฟด้วยโฆษณาวิดีโอรีวิวจากลูกค้าโดยไม่ต้องตามขอลูกค้าอัดวิดีโอ ส่งมอบรีวิว ผลลัพธ์ และเรื่องราวความสำเร็จในรูปแบบ UGC ที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชัน
สาธิตผลิตภัณฑ์
วิดีโอ UGC แบบสอนใช้งานที่โชว์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร อวตารพาเดินชมฟีเจอร์ เดโมกรณีการใช้งาน และอธิบายประโยชน์ คอนเทนต์เชิงให้ความรู้ที่ช่วยลดความลังเลก่อนตัดสินใจซื้อ
การเปรียบเทียบและทางเลือกอื่น
โฆษณาแนว "ฉันเปลี่ยนจาก [competitor] มาใช้ [your product]" โดยใช้อวตารเล่าเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยน อะไรที่ดีกว่า และผลลัพธ์ที่ได้รับ ช่วยวางตำแหน่งเหนือคู่แข่งในรูปแบบ UGC ที่ดูจริงและน่าเชื่อถือ
ตามฤดูกาลและโปรโมชัน
สร้างโฆษณา UGC ให้ตรงจังหวะสำหรับแคมเปญลดราคา ช่วงวันหยุด และข้อเสนอจำนวนจำกัด สร้างความเร่งด่วนแบบ Black Friday ทำคู่มือของขวัญช่วงวันหยุด เปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงซัมเมอร์ สร้างคอนเทนต์ตามฤดูกาลได้รวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหา Creator ตามฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
โฆษณาวิดีโอ UGC คืออะไร?
โฆษณาวิดีโอ UGC คือโฆษณาในสไตล์คอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เลียนแบบโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิก โดยมักมีคนจริง (หรืออวตารสมจริง) มาเล่าประสบการณ์จริง รีวิว หรือสาธิตสินค้า โฆษณา UGC มักให้ผลลัพธ์ดีกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมที่เนี้ยบเกินไป เพราะให้ความรู้สึกเป็นเนื้อหาธรรมชาติบนแพลตฟอร์มโซเชียล ไม่ทำให้ผู้ชมมองข้ามเหมือนโฆษณาทั่วไป และใช้ประโยชน์จากจิตวิทยา social proof ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือสร้างโฆษณา AI ของ HeyGen สร้างวิดีโอสไตล์ UGC ด้วยอวตาร AI ที่นำเสนอคอนเทนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบครีเอเตอร์ โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ตัวจริง
จะสร้างวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันได้อย่างไร?
โฆษณา UGC ที่สร้างด้วย AI มักให้ผลลัพธ์ได้ดีเท่าหรือดีกว่าคอนเทนต์ที่ทำโดยครีเอเตอร์ เพราะปรับแก้ได้รวดเร็ว คุณภาพสม่ำเสมอ และทดสอบได้ไม่จำกัด หลายแบรนด์ใช้ AI UGC เพื่อทดสอบและสเกลอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยใช้คอนเทนต์จากครีเอเตอร์สำหรับแคมเปญหลักหรือวิดีโอเปิดตัวสินค้าs.
โฆษณา UGC ใช้ได้ผลกับธุรกิจของฉันไหม
โฆษณาวิดีโอ UGC ใช้งานได้ผลในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น e-commerce, DTC, SaaS, แอปมือถือ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ความงาม, แฟชั่น, ฟิตเนส, อาหารและเครื่องดื่ม, บริการทางการเงิน และบริการ B2C แบรนด์ใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์สไตล์ครีเอเตอร์ที่จริงใจและเป็นธรรมชาติ
แบรนด์ B2B ใช้แนวทาง UGC แบบปรับให้เหมาะสม โดยใช้นักนำเสนอมืออาชีพในบริบทธุรกิจ ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนฉากและโทนให้เหมาะกับแบรนด์
อะไรคือปัจจัยของโฆษณา UGC ประสิทธิภาพสูง?
UGC โฆษณาที่ได้ผลมักมีองค์ประกอบดังนี้: ฮุกที่ดึงดูดใน 3 วินาทีแรก การระบุปัญหาอย่างชัดเจน พรีเซนเตอร์ที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงได้ สไตล์การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ เดโมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเห็นภาพชัดเจน หลักฐานทางสังคม (social proof) คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA) ที่ตรงไปตรงมา ฟอร์แมตวิดีโอแนวตั้งที่เหมาะกับมือถือ และซับไตเติลสำหรับการรับชมแบบปิดเสียง
HeyGen AI script generator นำองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ หรือเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองโดยใช้เฟรมเวิร์กที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล
สามารถสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ด้วย HeyGen ได้ไหม
สร้างวิดีโออบรมด้านกฎระเบียบของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลัก จากนั้นใช้ฟีเจอร์แปลภาษาของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลจะมาพร้อมการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เวอร์ชันภาษาสเปนของคุณจึงฟังดูเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์จากภาษาอังกฤษ
สามารถทดสอบโฆษณาหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วไหม
ใช่ นี่คือจุดแข็งหลักของ HeyGen สร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชัน 20, 50, 100+ แบบ ทดสอบตัวแปรต่างๆ เช่น ฮุก (3 วินาทีแรก) ปัญหาที่หยิบมาพูดถึง ประโยชน์ที่เน้น มุมการนำเสนอสินค้า CTA สไตล์ผู้พูด และพื้นหลัง
โฆษณา UGC กับ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไรเมื่อเทียบกับการจ้างครีเอเตอร์?
ค่าจ้างครีเอเตอร์: $200-$500 ต่อวิดีโอ ทดสอบ 50 เวอร์ชันมีค่าใช้จ่าย $10,000-$25,000 HeyGen: สมัครสมาชิกแบบรายเดือนราคาคงที่ สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด 50 เวอร์ชันมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 5 เวอร์ชัน: ตามค่าบริการสมัครสมาชิกของคุณ
ไทม์ไลน์ ROI: นักการตลาดสาย Performance ส่วนใหญ่คืนทุนค่าสมัครสมาชิกได้ภายในวิดีโอจาก AI 10-20 วิดีโอแรก ทุกวิดีโอหลังจากนั้นคือกำไรส่วนเพิ่มล้วนๆ
HeyGen รองรับสเปกและรูปแบบวิดีโอแบบใดบ้าง?
HeyGen ส่งออกโฆษณา UGC ได้ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับทุกแพลตฟอร์มหลัก:
- วิดีโอแนวตั้ง 9:16 (1080x1920) สำหรับ TikTok, Instagram Reels, Stories
- สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 (1080x1080) สำหรับ Instagram Feed, Facebook Feed
- แนวนอน 16:9 (1920x1080) สำหรับ YouTube และตำแหน่งแบบแนวนอน
- กำหนดขนาดเองสำหรับตำแหน่งการแสดงผลเฉพาะ
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานกับทีมงาน จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต ก็แค่สร้างใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่า และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
สามารถแปลโฆษณา UGC สำหรับแคมเปญต่างประเทศได้ไหม
ได้แน่นอน สร้างโฆษณา UGC ด้วยภาษาหลักของคุณ แปลเป็นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ อวตารตัวเดิมพูดได้คล่องทั้งภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และจีนกลางด้วยการออกเสียงเป็นธรรมชาติ
เปิดตัวแคมเปญระดับนานาชาติได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ประจำภูมิภาค สร้างโฆษณาเพียงชุดเดียวแล้วแตกออกเป็นเวอร์ชันสำหรับแต่ละตลาดได้ไม่จำกัด การใช้งานทั่วไป: สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลัก 5-10 แบบเป็นภาษาอังกฤษ แปลแต่ละแบบเป็น 5-10 ภาษาปลายทาง แล้วเปิดตัวด้วยเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตลาด 50-100 แบบ
