โฆษณาวิดีโอ UGC ที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์

สร้างโฆษณาวิดีโอ UGC ที่สมจริงด้วยอวตาร AI ที่ให้ลุคและฟีลเหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์จริง ขยายการผลิตครีเอทีฟโฆษณาสำหรับ TikTok, Instagram และ Meta ได้โดยไม่ต้องจัดการครีเอเตอร์ เจรจาค่าจ้าง หรือรอไฟล์งานส่งมอบ

  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยน
เริ่มสร้างฟรี
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
intel
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
intel
komatsu
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาด้านการตลาด

ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
หากไม่มี HeyGen

แก้ปัญหาคอนเทนต์การตลาดล้นมือ

แก้ปัญหาคอนเทนต์การตลาดล้นมือ

โฆษณาที่ทำผลงานดีที่สุดของคุณคือวิดีโอแบบ UGC ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงได้ดีกว่าโฆษณาแบรนด์แบบเนี๊ยบถึง 3–5 เท่า แต่การสเกลกลับช้าและมีต้นทุนสูง ต้องคอยจัดการครีเอเตอร์หลายคน เจรจาเรื่องสิทธิ์การใช้งาน รอไฟล์งาน และจ่าย $200–$500 ต่อวิดีโอซึ่งสะสมเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ครีเอเตอร์ส่งงานล่าช้า คุณภาพไม่สม่ำเสมอ สิทธิ์การใช้งานก็หมดอายุ ในขณะที่คุณยังต้องการโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันเพื่อหาสิ่งที่เวิร์ก การทดสอบมุมใหม่ๆ ใช้เวลาหลายสัปดาห์กับการบรีฟและแก้งาน ทำให้ความสามารถในการแข่งขันช้าลง ความเร็วในการทดสอบครีเอทีฟของคุณจึงไม่ทันเป้าหมายการเติบโต

ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen's AI ad creator สร้างวิดีโอโฆษณา UGC ที่สมจริงได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ เลือกใช้อวตาร AI หลากหลายสไตล์ที่ให้คอนเทนต์แบบครีเอเตอร์และดูกลมกลืนกับ TikTok และ Instagram เพียงพิมพ์สคริปต์ เลือกผู้นำเสนอ แล้วสร้างโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องจัดการครีเอเตอร์ ไม่ต้องต่อรองลิขสิทธิ์การใช้งาน และไม่ต้องรอ หากต้องการโฆษณา 50 เวอร์ชันเพื่อทดสอบฮุก มุม และ CTA ที่ต่างกัน ก็สร้างได้ในครั้งเดียว ทดสอบทั้งเดโม รีวิวจากลูกค้า วิดีโอแกะกล่อง และวิดีโอสอนใช้ จากผู้นำเสนอคนเดียวกัน สิ่งที่ปกติอาจต้องจ่ายค่าครีเอเตอร์ถึง $25,000 สามารถสร้างเสร็จได้ภายในบ่ายเดียว

ผู้นำเสนอแบบอวตารพูดได้มากกว่า 175 ภาษา ถ่ายทอดได้เป็นธรรมชาติพร้อมลิปซิงก์ตรงปาก เปิดตัวโฆษณา UGC ชุดเดียวกันได้ทั่วโลกด้วยแคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ประจำภูมิภาคหรือเพิ่มงบโฆษณา

ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องมีเพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกลใหญ่

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

เริ่มต้นใช้งานฟรี

ทดสอบครีเอทีฟได้ไม่จำกัด

สร้างโฆษณาหลากหลายเวอร์ชันได้ไม่จำกัด ทดสอบฮุค ปัญหาของลูกค้า จุดเด่น และ CTA ที่ต่างกัน ทำ A/B test ได้ 10, 20, 50 เวอร์ชันเพื่อหาแคมเปญที่เวิร์กที่สุด ไม่มีต้นทุนครีเอเตอร์เพิ่มต่อเวอร์ชัน ขยายความเร็วในการทดสอบครีเอทีฟให้ทันกับงบโฆษณา

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

สไตล์ครีเอเตอร์ที่ดูเป็นธรรมชาติ

อวตาร AI มอบสไตล์สบายๆ เป็นธรรมชาติที่ทำให้โฆษณา UGC ทำผลงานได้ดี ลุคเหมือนถ่ายด้วยมือถือ พูดคุยตรงกล้อง น้ำเสียงการพูดเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึก Organic ที่ไม่ทำให้ผู้ชมมองข้ามโฆษณา โฆษณาของคุณกลมกลืนไปกับฟีดเหมือนคอนเทนต์ทั่วไป


เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

ผลลัพธ์ทันที

สร้างครีเอทีฟโฆษณาได้ในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอเป็นวัน ประชุมวางกลยุทธ์ตอนเช้าได้ไอเดียมุมใหม่ ตอนบ่ายก็เริ่มทดสอบในตลาดจริง ตอบสนองต่อเทรนด์ การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วในระดับการตลาดเน้นผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

ควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่

วิสัยทัศน์ของคุณถูกถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีการตีความจากครีเอเตอร์ ไม่มีคำว่า “ขอโทษ นั่นไม่ใช่สไตล์ของฉัน” เขียนสคริปต์ได้ตรงตามที่ต้องการให้พูด และแบบที่ต้องการให้พูด ปรับแก้ได้ทันทีตามข้อมูลประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

คุณภาพสม่ำเสมอ

ทุกวิดีโอคงคุณภาพระดับมืออาชีพ ไม่มีแสงไม่ดี เสียงไม่ชัด หรือการนำเสนอที่ไม่ตรงกับแบรนด์ อวตารคงที่ ฉากคงที่ การนำเสนอคงที่ ขยายการผลิตคอนเทนต์ได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

ไม่มีปัญหาสิทธิ์การใช้งาน

สร้างครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป ไม่มีสัญญาหมดอายุ ไม่ต้องต่อรองใหม่เพื่อขยายการใช้งาน ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่โฆษณา รันโฆษณาได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเวลา บนทุกแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

จากบรีฟสู่วิดีโอพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เขียน Hook ของคุณ

พิมพ์สคริปต์โฆษณาของคุณ เริ่มด้วยฮุกดึงสายตา พูดถึงปัญหาหลัก นำเสนอทางออก ใส่ CTA ที่ชัดเจน หรือใช้ AI script generator ที่เทรนจากสูตรโฆษณา UGC ที่ผลงานดี สร้างสคริปต์หลายเวอร์ชันสำหรับใช้ทดสอบ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์การสร้างของคุณ

เลือกอวตาร AI ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกผู้บรรยายที่ดูอายุน้อยและมีพลังสำหรับสินค้า Gen Z เลือกคนธรรมดาที่เข้าถึงง่ายสำหรับตลาดแมส เลือกอวตารลุคพรีเมียมสำหรับแบรนด์ระดับบน ทดลองพรีวิวผู้บรรยายหลายแบบด้วยสคริปต์ของคุณเพื่อหาตัวเลือกที่ใช่ที่สุด

เลือกฉากหลัง ห้องนอนให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ห้องครัวสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ ยิมสำหรับแบรนด์ฟิตเนส ออฟฟิศสำหรับ B2B กลางแจ้งสำหรับสินค้าแนวผจญภัย หรือใช้ฉากหลังแบบกำหนดเอง


เริ่มต้นใช้งานฟรี
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
ขั้นตอนที่ 3

สร้างและดีพลอย

คลิกสร้างวิดีโอ ภายใน 2-3 นาทีจะได้ไฟล์วิดีโอ UGC โฆษณาสำเร็จรูปในแนวตั้ง 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram และแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโฆษณาในฟีด อัปโหลดได้โดยตรงไปยัง Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager หรือดาวน์โหลดไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่น

สร้างวิดีโอ 10 เวอร์ชันทดสอบฮุกที่ต่างกัน อีก 10 เวอร์ชันทดสอบ CTA ที่ต่างกัน อีก 10 เวอร์ชันเน้นประโยชน์คนละแบบ เปิดตัวแคมเปญทดสอบครีเอทีฟแบบครบถ้วนได้ภายในไม่ถึง 1 ชั่วโมง


เริ่มต้นใช้งานฟรี
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

รองรับทุกความต้องการด้านการตลาด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
โฆษณาสินค้าอีคอมเมิร์ซ

โฆษณาสินค้าอีคอมเมิร์ซ

สร้างโฆษณา UGC สไตล์รีวิวสินค้าให้น่าเชื่อถือ อวตารแกะกล่องสินค้า โชว์จุดเด่น เล่าประสบการณ์การใช้งาน แสดงให้เห็นการใช้สินค้าจริง ตอบโจทย์ข้อสงสัยที่พบบ่อย และกระตุ้นให้คลิกไปยังหน้าสินค้าด้วยฟอร์แมตรีวิวจากผู้ใช้จริง


แคมเปญ Direct Response

แคมเปญ Direct Response

สร้างโฆษณา UGC แบบปัญหา-ทางออก ให้ อวตารพูดถึงปัญหาเฉพาะที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเผชิญ แนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นทางออก โชว์ผลลัพธ์ที่ได้ และปิดท้ายด้วย CTA ที่ทรงพลังเพื่อกระตุ้นให้ลงมือทันที


รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

ขยายผลลัพธ์จากโซเชียลพรูฟด้วยโฆษณาวิดีโอรีวิวจากลูกค้าโดยไม่ต้องตามขอลูกค้าอัดวิดีโอ ส่งมอบรีวิว ผลลัพธ์ และเรื่องราวความสำเร็จในรูปแบบ UGC ที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชัน

สาธิตผลิตภัณฑ์

สาธิตผลิตภัณฑ์

วิดีโอ UGC แบบสอนใช้งานที่โชว์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร อวตารพาเดินชมฟีเจอร์ เดโมกรณีการใช้งาน และอธิบายประโยชน์ คอนเทนต์เชิงให้ความรู้ที่ช่วยลดความลังเลก่อนตัดสินใจซื้อ

การเปรียบเทียบและทางเลือกอื่น

การเปรียบเทียบและทางเลือกอื่น

โฆษณาแนว "ฉันเปลี่ยนจาก [competitor] มาใช้ [your product]" โดยใช้อวตารเล่าเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยน อะไรที่ดีกว่า และผลลัพธ์ที่ได้รับ ช่วยวางตำแหน่งเหนือคู่แข่งในรูปแบบ UGC ที่ดูจริงและน่าเชื่อถือ


ตามฤดูกาลและโปรโมชัน

ตามฤดูกาลและโปรโมชัน

สร้างโฆษณา UGC ให้ตรงจังหวะสำหรับแคมเปญลดราคา ช่วงวันหยุด และข้อเสนอจำนวนจำกัด สร้างความเร่งด่วนแบบ Black Friday ทำคู่มือของขวัญช่วงวันหยุด เปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงซัมเมอร์ สร้างคอนเทนต์ตามฤดูกาลได้รวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหา Creator ตามฤดูกาล


G24.8รีวิว 1,000+ รายการ

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xอัตราการเพิ่มขึ้นของการสร้างวิดีโอ
40%การเพิ่มขึ้นของเวลาในการรับชมวิดีโอ
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือ ตอนที่เรามีวิดีโอรายการที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

โฆษณาวิดีโอ UGC คืออะไร?

โฆษณาวิดีโอ UGC คือโฆษณาในสไตล์คอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เลียนแบบโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิก โดยมักมีคนจริง (หรืออวตารสมจริง) มาเล่าประสบการณ์จริง รีวิว หรือสาธิตสินค้า โฆษณา UGC มักให้ผลลัพธ์ดีกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมที่เนี้ยบเกินไป เพราะให้ความรู้สึกเป็นเนื้อหาธรรมชาติบนแพลตฟอร์มโซเชียล ไม่ทำให้ผู้ชมมองข้ามเหมือนโฆษณาทั่วไป และใช้ประโยชน์จากจิตวิทยา social proof ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือสร้างโฆษณา AI ของ HeyGen สร้างวิดีโอสไตล์ UGC ด้วยอวตาร AI ที่นำเสนอคอนเทนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบครีเอเตอร์ โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ตัวจริง

จะสร้างวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันได้อย่างไร?

โฆษณา UGC ที่สร้างด้วย AI มักให้ผลลัพธ์ได้ดีเท่าหรือดีกว่าคอนเทนต์ที่ทำโดยครีเอเตอร์ เพราะปรับแก้ได้รวดเร็ว คุณภาพสม่ำเสมอ และทดสอบได้ไม่จำกัด หลายแบรนด์ใช้ AI UGC เพื่อทดสอบและสเกลอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยใช้คอนเทนต์จากครีเอเตอร์สำหรับแคมเปญหลักหรือวิดีโอเปิดตัวสินค้าs.

โฆษณา UGC ใช้ได้ผลกับธุรกิจของฉันไหม

โฆษณาวิดีโอ UGC ใช้งานได้ผลในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น e-commerce, DTC, SaaS, แอปมือถือ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ความงาม, แฟชั่น, ฟิตเนส, อาหารและเครื่องดื่ม, บริการทางการเงิน และบริการ B2C แบรนด์ใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์สไตล์ครีเอเตอร์ที่จริงใจและเป็นธรรมชาติ

แบรนด์ B2B ใช้แนวทาง UGC แบบปรับให้เหมาะสม โดยใช้นักนำเสนอมืออาชีพในบริบทธุรกิจ ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนฉากและโทนให้เหมาะกับแบรนด์


อะไรคือปัจจัยของโฆษณา UGC ประสิทธิภาพสูง?

UGC โฆษณาที่ได้ผลมักมีองค์ประกอบดังนี้: ฮุกที่ดึงดูดใน 3 วินาทีแรก การระบุปัญหาอย่างชัดเจน พรีเซนเตอร์ที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงได้ สไตล์การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ เดโมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเห็นภาพชัดเจน หลักฐานทางสังคม (social proof) คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA) ที่ตรงไปตรงมา ฟอร์แมตวิดีโอแนวตั้งที่เหมาะกับมือถือ และซับไตเติลสำหรับการรับชมแบบปิดเสียง

HeyGen AI script generator นำองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ หรือเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองโดยใช้เฟรมเวิร์กที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

สามารถสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ด้วย HeyGen ได้ไหม

สร้างวิดีโออบรมด้านกฎระเบียบของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลัก จากนั้นใช้ฟีเจอร์แปลภาษาของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลจะมาพร้อมการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เวอร์ชันภาษาสเปนของคุณจึงฟังดูเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์จากภาษาอังกฤษ

สามารถทดสอบโฆษณาหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วไหม

ใช่ นี่คือจุดแข็งหลักของ HeyGen สร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชัน 20, 50, 100+ แบบ ทดสอบตัวแปรต่างๆ เช่น ฮุก (3 วินาทีแรก) ปัญหาที่หยิบมาพูดถึง ประโยชน์ที่เน้น มุมการนำเสนอสินค้า CTA สไตล์ผู้พูด และพื้นหลัง


โฆษณา UGC กับ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไรเมื่อเทียบกับการจ้างครีเอเตอร์?

ค่าจ้างครีเอเตอร์: $200-$500 ต่อวิดีโอ ทดสอบ 50 เวอร์ชันมีค่าใช้จ่าย $10,000-$25,000 HeyGen: สมัครสมาชิกแบบรายเดือนราคาคงที่ สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด 50 เวอร์ชันมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 5 เวอร์ชัน: ตามค่าบริการสมัครสมาชิกของคุณ

ไทม์ไลน์ ROI: นักการตลาดสาย Performance ส่วนใหญ่คืนทุนค่าสมัครสมาชิกได้ภายในวิดีโอจาก AI 10-20 วิดีโอแรก ทุกวิดีโอหลังจากนั้นคือกำไรส่วนเพิ่มล้วนๆ


HeyGen รองรับสเปกและรูปแบบวิดีโอแบบใดบ้าง?

HeyGen ส่งออกโฆษณา UGC ได้ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับทุกแพลตฟอร์มหลัก:

  • วิดีโอแนวตั้ง 9:16 (1080x1920) สำหรับ TikTok, Instagram Reels, Stories
  • สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 (1080x1080) สำหรับ Instagram Feed, Facebook Feed
  • แนวนอน 16:9 (1920x1080) สำหรับ YouTube และตำแหน่งแบบแนวนอน
  • กำหนดขนาดเองสำหรับตำแหน่งการแสดงผลเฉพาะ

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานกับทีมงาน จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต ก็แค่สร้างใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่า และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

สามารถแปลโฆษณา UGC สำหรับแคมเปญต่างประเทศได้ไหม

ได้แน่นอน สร้างโฆษณา UGC ด้วยภาษาหลักของคุณ แปลเป็นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ อวตารตัวเดิมพูดได้คล่องทั้งภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และจีนกลางด้วยการออกเสียงเป็นธรรมชาติ

เปิดตัวแคมเปญระดับนานาชาติได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์ประจำภูมิภาค สร้างโฆษณาเพียงชุดเดียวแล้วแตกออกเป็นเวอร์ชันสำหรับแต่ละตลาดได้ไม่จำกัด การใช้งานทั่วไป: สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลัก 5-10 แบบเป็นภาษาอังกฤษ แปลแต่ละแบบเป็น 5-10 ภาษาปลายทาง แล้วเปิดตัวด้วยเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตลาด 50-100 แบบ


ดูโซลูชันเพิ่มเติม

Use Cases

Tools

เรื่องราวจากลูกค้า

เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดได้ตั้งแต่วันนี้

หยุดรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ทั้งที่ควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์ให้พร้อมสำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการโปรดักชัน
  • ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
CTA background