สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เปลี่ยนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่สร้างรายได้ สร้างวิดีโอประกาศแบบมืออาชีพสำหรับ Instagram, LinkedIn, YouTube และ TikTok ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะตัดต่อ

  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
เริ่มสร้างฟรี
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421จำนวนอวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาด้านการตลาด

ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ

หากไม่มี HeyGen

คอขวดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว กำหนดวันเปิดตัวก็ชัดเจนแล้ว แต่ยังไม่มีวิดีโอประกาศเปิดตัว การประสานงานสร้างวิดีโอต้องจองทีมงาน เช่าอุปกรณ์ และรอแก้ไขงานเป็นสัปดาห์ กว่าวิดีโอของคุณจะอนุมัติ คู่แข่งก็แย่งความสนใจจากตลาดไปแล้ว

การขยายการทำงานให้ครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ยิ่งทำให้ปัญหาเหล่านี้ทวีคูณ สินค้าใหม่ 20 SKU หมายถึงการถ่ายทำวิดีโอแยกกัน 20 ครั้ง ครั้งละ $5,000 เอเจนซี่ประเมินเวลา 4-6 สัปดาห์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์รอได้นานขนาดนั้นไม่ได้ งบการตลาดก็ยืดหยุ่นได้ไม่ถึงขนาดนั้น และเมื่อสเปกผลิตภัณฑ์เปลี่ยนก่อนวันเปิดตัว ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์


ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen's เครื่องสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้า เปลี่ยนบรีฟสินค้าของคุณให้กลายเป็นวิดีโอประกาศเปิดตัวแบบมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที พิมพ์คำอธิบายสินค้า เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI แล้วสร้างคอนเทนต์พร้อมเปิดตัวได้เลยโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ วิดีโอของคุณจะถูกส่งออกอัตโนมัติในทุกอัตราส่วน: แนวตั้งสำหรับ Instagram และ TikTok แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับโซเชียลฟีด และแนวนอนสำหรับ YouTube

เปิดตัวสินค้า 50 รายการ? สร้างวิดีโอ 50 ชิ้นได้ในครั้งเดียวด้วยการสร้างแบบจำนวนมาก การเปิดตัวระดับโลก? แปลวิดีโอประกาศของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ สเปกสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง? แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้ใน 5 นาที คอนเทนต์เปิดตัวของคุณอัปเดตทันโดยไม่ต้องรอการโปรดักชันหรือถ่ายทำใหม่ราคาแพง

ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกล

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

ความสามารถในการเปิดตัวหลายผลิตภัณฑ์

เปิดตัวแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของคุณด้วยคอนเทนต์วิดีโอ ฟีเจอร์สร้างแบบจำนวนมากของ HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอประกาศสำหรับจำนวน SKU ไม่จำกัดได้จากการอัปโหลดไฟล์ CSV เพียงไฟล์เดียว หมวดหมู่สินค้าที่ต่างกันสามารถเลือกผู้พรีเซนต์ต่างกันได้ พร้อมรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ


A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

วิดีโอเปิดตัวที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

สร้างครั้งเดียวเผยแพร่ได้ทุกช่องทาง ส่งออกเป็นแนวตั้ง 9:16 สำหรับ Instagram และ TikTok สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโซเชียลฟีด และแนวนอน 16:9 สำหรับ YouTube และ LinkedIn ไม่ต้องปรับขนาดเอง แต่ละรูปแบบยังคงคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยการจัดเฟรมที่เหมาะสม

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking.

เปิดตัวระดับโลกหลายภาษา

เปิดตัวพร้อมกันในทุกตลาด แปลวิดีโอประกาศของคุณ เป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงให้ฟังเป็นเจ้าของภาษา เทคโนโลยีลิปซิงก์ซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงแปล ปรับรายละเอียดตามภูมิภาค เช่น ราคาและการให้บริการในแต่ละตลาดได้อย่างยืดหยุ่น


Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

ผู้พรีเซนต์สินค้าแบบ AI Avatar

เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 120 แบบ หรือ สร้างอวตารแบบกำหนดเอง จากรูปภาพ พิธีกรสายเทคสำหรับเปิดตัวซอฟต์แวร์ ใบหน้าที่เป็นมิตรสำหรับสินค้าเพื่อผู้บริโภค อวตารสไตล์ผู้บริหารสำหรับประกาศสำคัญในสาย B2B อวตารของคุณพร้อมใช้งานเสมอและนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้ง

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle.

เทมเพลตวิดีโอเปิดตัว

เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับสถานการณ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยอดนิยม เปิดตัวฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ใหม่ เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เปิดตัวสินค้าแบบลิมิเต็ดอิดิชัน เปิดตัวคอลเลกชันตามฤดูกาล เลือกเทมเพลต ใส่รายละเอียดสินค้า แล้วสร้างวิดีโอ

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

อัปเดตการเปิดตัวแบบทันที

สเปกสินค้าเปลี่ยน? ปรับราคาใหม่? แก้สคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องรอโปรดักชันล่าช้า ทดสอบแนวทางการสื่อสารที่ต่างกัน ทำ A/B test เพื่อดูว่าเรื่องราวของสินค้ารูปแบบไหนที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware.

จากบรีฟสู่วิดีโอที่เผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

กรอกรายละเอียดสินค้า

พิมพ์คำอธิบายสินค้า จุดเด่นหลัก ราคา และสถานะการวางจำหน่ายของคุณ หรืออัปโหลดบรีฟสินค้า/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว สำหรับการเปิดตัวหลายสินค้าให้อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียด SKU ทั้งหมดเพื่อสร้างแบบชุดเดียว


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame.
ขั้นตอนที่ 2

ออกแบบวิดีโอเปิดตัวของคุณ

เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI ที่ตรงกับหมวดหมู่สินค้า เลือกฉากหลัง เพิ่มรูปสินค้า โลโก้ และสีประจำแบรนด์ จากนั้นพรีวิวให้เห็นล่วงหน้าว่าวิดีโอประกาศของคุณจะออกมาเป็นอย่างไร


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying multiple female faces.
ขั้นตอนที่ 3

สร้างและกระจาย

คลิกสร้างวิดีโอ ภายในไม่กี่นาทีคุณก็ได้วิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพ ส่งออกได้ทุกอัตราส่วนสำหรับทุกช่องทาง ต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก? แปลเป็นทุกภาษาได้ในคลิกเดียว ปล่อยคอนเทนต์ได้ทันตามปฏิทินการตลาดของคุณ

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background.

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด

เปิดตัวซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ SaaS

ประกาศฟีเจอร์ใหม่ อัปเดตสำคัญ และการเปิดตัวแพลตฟอร์มด้วยวิดีโอที่สาธิตสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคอธิบายได้ชัดเจนด้วยการบันทึกหน้าจอที่แสดงการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆ


การเปิดตัวอีคอมเมิร์ซและสินค้าเพื่อผู้บริโภค

เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ สินค้าตามฤดูกาล หรือสินค้าลิมิเต็ดอิดิชันด้วยวิดีโอเปิดตัวสินค้าที่ดึงดูด สร้างวิดีโอแยกสำหรับแต่ละ SKU หรือวิดีโอภาพรวมคอลเลกชันได้

โซลูชัน B2B และการเปิดตัวสำหรับองค์กร

นำเสนอโซลูชัน B2B ใหม่ด้วยวิดีโอประกาศแบบมืออาชีพ ใช้อวตารสไตล์ผู้บริหารอธิบายคุณค่าของโซลูชันให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจได้อย่างชัดเจน


เปิดตัวแอปมือถือ

กระตุ้นยอดดาวน์โหลดด้วยวิดีโอเปิดตัวแอปที่โชว์ฟีเจอร์เด่น สร้าง App Store preview วิดีโอโซเชียลมีเดีย และวิดีโอลงหน้าแลนดิ้งเพจได้จากโปรเจกต์เดียว


เปิดตัวฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์จริง

นำเสนอสินค้าจริงด้วยวิดีโอที่ผสานผู้บรรยาย AI เข้ากับภาพถ่ายสินค้า อธิบายฟีเจอร์และสาธิตการใช้งานได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องจัดถ่ายทำโปรดักชันขนาดใหญ่


ลิมิเต็ดเอดิชันและการเปิดตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

สร้างความเร่งด่วนให้กับสินค้ารุ่นจำนวนจำกัด วิดีโอเปิดตัวช่วยเน้นย้ำความหายาก โชว์จุดเด่นเฉพาะตัว และกระตุ้นให้ตัดสินใจทันที ก่อนที่สต็อกจะหมด


ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าขยับจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอ มาเป็น 50-60 วิดีโอต่อวันด้วย HeyGen

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10Xความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xอัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
40%เพิ่มเวลาในการรับชมวิดีโอ
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร?

วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์คือวิดีโอการตลาดที่ใช้ประกาศและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงฟีเจอร์ อธิบายประโยชน์ และสร้างความตื่นเต้นให้กับการเปิดตัวครั้งใหม่ HeyGen สร้างวิดีโอประกาศระดับมืออาชีพวิดีโอประกาศด้วยอวตาร AI และการสังเคราะห์เสียง โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ

จะสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าโดยไม่ต้องถ่ายทำได้อย่างไร

พิมพ์รายละเอียดสินค้าใน HeyGen เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI เลือกสไตล์ภาพและเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ จากนั้นคลิกสร้าง ระบบ HeyGen จะสร้างวิดีโอประกาศเปิดตัวสินค้าแบบสมบูรณ์ให้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะการตัดต่อวิดีโอ


วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ควรมีความยาวเท่าไหร่?

Instagram และ TikTok: 15-45 วินาที LinkedIn: 45-90 วินาที YouTube: 60-180 วินาที เว็บไซต์: 60-90 วินาที วิดีโอที่สั้นกว่าจะช่วยให้ผู้ชมดูจบมากขึ้นบนโซเชียลแพลตฟอร์ม



สามารถแปลวิดีโอเปิดตัวสินค้าเพื่อใช้เปิดตัวในหลายประเทศได้ไหม

ได้แน่นอน สร้างวิดีโอของคุณด้วยภาษาหลักของคุณ จากนั้นแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ เปิดตัวพร้อมกันทุกตลาดด้วยคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่น


ถ้ารายละเอียดสินค้าเปลี่ยนก่อนเปิดตัวต้องทำอย่างไร

แก้ไขสคริปต์ด้วยข้อมูลล่าสุดแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ หลายทีมผลิตภัณฑ์สร้างวิดีโอเวอร์ชันแรกไว้ล่วงหน้า แล้วค่อยอัปเดตด้วยรายละเอียดสุดท้ายก่อนเปิดตัว


สามารถแสดงสินค้าแบบจริงของฉันในวิดีโอได้ไหม

ได้แน่นอน อัปโหลดรูปภาพสินค้า สกรีนช็อต หรือวิดีโอบันทึกเดโม แล้วผสานอวตารผู้บรรยายจาก AI เข้ากับภาพสินค้าของคุณ เพื่อเล่าเรื่องราวสินค้าได้ครบถ้วน


สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนตัวได้หลายพันรายการสำหรับ account-based marketing การขายแบบ outreach หรือแคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev ด้วยวิธีนี้

สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?

HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานกับทีมงานและนักแสดง จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต ก็แค่สร้างใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่าและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

HeyGen แตกต่างจากการจ้างเอเจนซีวิดีโออย่างไร?

เอเจนซี่แบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000 ต่อวิดีโอ ใช้เวลาทำงาน 2-4 สัปดาห์ HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาที ในต้นทุนเพียงส่วนหนึ่งพร้อมจำนวนวิดีโอและการแก้ไขไม่จำกัด


วิดีโอ AI เหมาะสำหรับทั้งการตลาดและการฝึกอบรมหรือไม่?

แน่นอน หลายองค์กรใช้วิดีโอ AI ทั้งสำหรับการตลาดภายนอกและโครงการเรียนรู้ภายใน รวมถึง แคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์เพื่อเข้าถึงผู้ชมในแต่ละภูมิภาค

เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดได้ตั้งแต่วันนี้

หยุดรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ทั้งที่ควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว

