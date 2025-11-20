สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
เปลี่ยนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่สร้างรายได้ สร้างวิดีโอประกาศแบบมืออาชีพสำหรับ Instagram, LinkedIn, YouTube และ TikTok ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะตัดต่อ
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลง
ปัญหาด้านการตลาด
ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งแบบคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำ
คอขวดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว กำหนดวันเปิดตัวก็ชัดเจนแล้ว แต่ยังไม่มีวิดีโอประกาศเปิดตัว การประสานงานสร้างวิดีโอต้องจองทีมงาน เช่าอุปกรณ์ และรอแก้ไขงานเป็นสัปดาห์ กว่าวิดีโอของคุณจะอนุมัติ คู่แข่งก็แย่งความสนใจจากตลาดไปแล้ว
การขยายการทำงานให้ครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ยิ่งทำให้ปัญหาเหล่านี้ทวีคูณ สินค้าใหม่ 20 SKU หมายถึงการถ่ายทำวิดีโอแยกกัน 20 ครั้ง ครั้งละ $5,000 เอเจนซี่ประเมินเวลา 4-6 สัปดาห์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์รอได้นานขนาดนั้นไม่ได้ งบการตลาดก็ยืดหยุ่นได้ไม่ถึงขนาดนั้น และเมื่อสเปกผลิตภัณฑ์เปลี่ยนก่อนวันเปิดตัว ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen's เครื่องสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้า เปลี่ยนบรีฟสินค้าของคุณให้กลายเป็นวิดีโอประกาศเปิดตัวแบบมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที พิมพ์คำอธิบายสินค้า เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI แล้วสร้างคอนเทนต์พร้อมเปิดตัวได้เลยโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ วิดีโอของคุณจะถูกส่งออกอัตโนมัติในทุกอัตราส่วน: แนวตั้งสำหรับ Instagram และ TikTok แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับโซเชียลฟีด และแนวนอนสำหรับ YouTube
เปิดตัวสินค้า 50 รายการ? สร้างวิดีโอ 50 ชิ้นได้ในครั้งเดียวด้วยการสร้างแบบจำนวนมาก การเปิดตัวระดับโลก? แปลวิดีโอประกาศของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ สเปกสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง? แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้ใน 5 นาที คอนเทนต์เปิดตัวของคุณอัปเดตทันโดยไม่ต้องรอการโปรดักชันหรือถ่ายทำใหม่ราคาแพง
ทุกอย่างที่ทีมการตลาดต้องใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ในระดับสเกล
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
ความสามารถในการเปิดตัวหลายผลิตภัณฑ์
เปิดตัวแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของคุณด้วยคอนเทนต์วิดีโอ ฟีเจอร์สร้างแบบจำนวนมากของ HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอประกาศสำหรับจำนวน SKU ไม่จำกัดได้จากการอัปโหลดไฟล์ CSV เพียงไฟล์เดียว หมวดหมู่สินค้าที่ต่างกันสามารถเลือกผู้พรีเซนต์ต่างกันได้ พร้อมรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ
วิดีโอเปิดตัวที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
สร้างครั้งเดียวเผยแพร่ได้ทุกช่องทาง ส่งออกเป็นแนวตั้ง 9:16 สำหรับ Instagram และ TikTok สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโซเชียลฟีด และแนวนอน 16:9 สำหรับ YouTube และ LinkedIn ไม่ต้องปรับขนาดเอง แต่ละรูปแบบยังคงคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยการจัดเฟรมที่เหมาะสม
เปิดตัวระดับโลกหลายภาษา
เปิดตัวพร้อมกันในทุกตลาด แปลวิดีโอประกาศของคุณ เป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงให้ฟังเป็นเจ้าของภาษา เทคโนโลยีลิปซิงก์ซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงแปล ปรับรายละเอียดตามภูมิภาค เช่น ราคาและการให้บริการในแต่ละตลาดได้อย่างยืดหยุ่น
ผู้พรีเซนต์สินค้าแบบ AI Avatar
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 120 แบบ หรือ สร้างอวตารแบบกำหนดเอง จากรูปภาพ พิธีกรสายเทคสำหรับเปิดตัวซอฟต์แวร์ ใบหน้าที่เป็นมิตรสำหรับสินค้าเพื่อผู้บริโภค อวตารสไตล์ผู้บริหารสำหรับประกาศสำคัญในสาย B2B อวตารของคุณพร้อมใช้งานเสมอและนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้ง
เทมเพลตวิดีโอเปิดตัว
เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับสถานการณ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยอดนิยม เปิดตัวฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ใหม่ เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เปิดตัวสินค้าแบบลิมิเต็ดอิดิชัน เปิดตัวคอลเลกชันตามฤดูกาล เลือกเทมเพลต ใส่รายละเอียดสินค้า แล้วสร้างวิดีโอ
อัปเดตการเปิดตัวแบบทันที
สเปกสินค้าเปลี่ยน? ปรับราคาใหม่? แก้สคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องรอโปรดักชันล่าช้า ทดสอบแนวทางการสื่อสารที่ต่างกัน ทำ A/B test เพื่อดูว่าเรื่องราวของสินค้ารูปแบบไหนที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
จากบรีฟสู่วิดีโอที่เผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
กรอกรายละเอียดสินค้า
พิมพ์คำอธิบายสินค้า จุดเด่นหลัก ราคา และสถานะการวางจำหน่ายของคุณ หรืออัปโหลดบรีฟสินค้า/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว สำหรับการเปิดตัวหลายสินค้าให้อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียด SKU ทั้งหมดเพื่อสร้างแบบชุดเดียว
ออกแบบวิดีโอเปิดตัวของคุณ
เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI ที่ตรงกับหมวดหมู่สินค้า เลือกฉากหลัง เพิ่มรูปสินค้า โลโก้ และสีประจำแบรนด์ จากนั้นพรีวิวให้เห็นล่วงหน้าว่าวิดีโอประกาศของคุณจะออกมาเป็นอย่างไร
สร้างและกระจาย
คลิกสร้างวิดีโอ ภายในไม่กี่นาทีคุณก็ได้วิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพ ส่งออกได้ทุกอัตราส่วนสำหรับทุกช่องทาง ต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก? แปลเป็นทุกภาษาได้ในคลิกเดียว ปล่อยคอนเทนต์ได้ทันตามปฏิทินการตลาดของคุณ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด
เปิดตัวซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ SaaS
ประกาศฟีเจอร์ใหม่ อัปเดตสำคัญ และการเปิดตัวแพลตฟอร์มด้วยวิดีโอที่สาธิตสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคอธิบายได้ชัดเจนด้วยการบันทึกหน้าจอที่แสดงการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆ
การเปิดตัวอีคอมเมิร์ซและสินค้าเพื่อผู้บริโภค
เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ สินค้าตามฤดูกาล หรือสินค้าลิมิเต็ดอิดิชันด้วยวิดีโอเปิดตัวสินค้าที่ดึงดูด สร้างวิดีโอแยกสำหรับแต่ละ SKU หรือวิดีโอภาพรวมคอลเลกชันได้
โซลูชัน B2B และการเปิดตัวสำหรับองค์กร
นำเสนอโซลูชัน B2B ใหม่ด้วยวิดีโอประกาศแบบมืออาชีพ ใช้อวตารสไตล์ผู้บริหารอธิบายคุณค่าของโซลูชันให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจได้อย่างชัดเจน
เปิดตัวแอปมือถือ
กระตุ้นยอดดาวน์โหลดด้วยวิดีโอเปิดตัวแอปที่โชว์ฟีเจอร์เด่น สร้าง App Store preview วิดีโอโซเชียลมีเดีย และวิดีโอลงหน้าแลนดิ้งเพจได้จากโปรเจกต์เดียว
เปิดตัวฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์จริง
นำเสนอสินค้าจริงด้วยวิดีโอที่ผสานผู้บรรยาย AI เข้ากับภาพถ่ายสินค้า อธิบายฟีเจอร์และสาธิตการใช้งานได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องจัดถ่ายทำโปรดักชันขนาดใหญ่
ลิมิเต็ดเอดิชันและการเปิดตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
สร้างความเร่งด่วนให้กับสินค้ารุ่นจำนวนจำกัด วิดีโอเปิดตัวช่วยเน้นย้ำความหายาก โชว์จุดเด่นเฉพาะตัว และกระตุ้นให้ตัดสินใจทันที ก่อนที่สต็อกจะหมด
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าขยับจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอ มาเป็น 50-60 วิดีโอต่อวันด้วย HeyGen
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร?
วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์คือวิดีโอการตลาดที่ใช้ประกาศและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงฟีเจอร์ อธิบายประโยชน์ และสร้างความตื่นเต้นให้กับการเปิดตัวครั้งใหม่ HeyGen สร้างวิดีโอประกาศระดับมืออาชีพวิดีโอประกาศด้วยอวตาร AI และการสังเคราะห์เสียง โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ
จะสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าโดยไม่ต้องถ่ายทำได้อย่างไร
พิมพ์รายละเอียดสินค้าใน HeyGen เลือกผู้นำเสนอเป็นอวตาร AI เลือกสไตล์ภาพและเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ จากนั้นคลิกสร้าง ระบบ HeyGen จะสร้างวิดีโอประกาศเปิดตัวสินค้าแบบสมบูรณ์ให้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะการตัดต่อวิดีโอ
วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ควรมีความยาวเท่าไหร่?
Instagram และ TikTok: 15-45 วินาที LinkedIn: 45-90 วินาที YouTube: 60-180 วินาที เว็บไซต์: 60-90 วินาที วิดีโอที่สั้นกว่าจะช่วยให้ผู้ชมดูจบมากขึ้นบนโซเชียลแพลตฟอร์ม
สามารถแปลวิดีโอเปิดตัวสินค้าเพื่อใช้เปิดตัวในหลายประเทศได้ไหม
ได้แน่นอน สร้างวิดีโอของคุณด้วยภาษาหลักของคุณ จากนั้นแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ เปิดตัวพร้อมกันทุกตลาดด้วยคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่น
ถ้ารายละเอียดสินค้าเปลี่ยนก่อนเปิดตัวต้องทำอย่างไร
แก้ไขสคริปต์ด้วยข้อมูลล่าสุดแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ หลายทีมผลิตภัณฑ์สร้างวิดีโอเวอร์ชันแรกไว้ล่วงหน้า แล้วค่อยอัปเดตด้วยรายละเอียดสุดท้ายก่อนเปิดตัว
สามารถแสดงสินค้าแบบจริงของฉันในวิดีโอได้ไหม
ได้แน่นอน อัปโหลดรูปภาพสินค้า สกรีนช็อต หรือวิดีโอบันทึกเดโม แล้วผสานอวตารผู้บรรยายจาก AI เข้ากับภาพสินค้าของคุณ เพื่อเล่าเรื่องราวสินค้าได้ครบถ้วน
สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนได้ไหม
ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนตัวได้หลายพันรายการสำหรับ account-based marketing การขายแบบ outreach หรือแคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev ด้วยวิธีนี้
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้เร็วแค่ไหน?
HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอการตลาดแบบดั้งเดิมต้องประสานงานกับทีมงานและนักแสดง จองสตูดิโอ ใช้วันถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$20,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว เมื่อแคมเปญเปลี่ยนหรือคอนเทนต์ต้องการอัปเดต ก็แค่สร้างใหม่แทนการถ่ายทำใหม่ ทีมการตลาดรายงานว่าสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 3 เท่าและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
HeyGen แตกต่างจากการจ้างเอเจนซีวิดีโออย่างไร?
เอเจนซี่แบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000 ต่อวิดีโอ ใช้เวลาทำงาน 2-4 สัปดาห์ HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาที ในต้นทุนเพียงส่วนหนึ่งพร้อมจำนวนวิดีโอและการแก้ไขไม่จำกัด
วิดีโอ AI เหมาะสำหรับทั้งการตลาดและการฝึกอบรมหรือไม่?
แน่นอน หลายองค์กรใช้วิดีโอ AI ทั้งสำหรับการตลาดภายนอกและโครงการเรียนรู้ภายใน รวมถึง แคมเปญวิดีโอแบบโลคัลไลซ์เพื่อเข้าถึงผู้ชมในแต่ละภูมิภาค
สำรวจโซลูชันเพิ่มเติม
Use Cases
Tools
เรื่องราวจากลูกค้า
- สื่อดึงดูดความสนใจ ผลิตได้เร็วขึ้น 3 เท่า
- Vision Creative Labs: วิดีโอ 50-60 รายการต่อวัน
- วิดีโออิมเมจ: เพิ่ม Engagement 3 เท่า
- HubSpot: วิดีโอ AI ระดับสเกล
- Ogilvy: แคมเปญแบบเฉพาะบุคคล
- Publicis Groupe: ขยายสเกลทั่วโลก
- Advantive: สร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้น 50%
- Coursera: การทำวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
- Workday: โลคัลไลซ์ได้ในไม่กี่นาที
เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดได้ตั้งแต่วันนี้
หยุดรอคอนเทนต์เป็นสัปดาห์ทั้งที่ควรปล่อยได้พรุ่งนี้ สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และขยายการผลิตคอนเทนต์โดยไม่ต้องเพิ่มทีมหรือเพิ่มงบ เข้าร่วมกับทีมการตลาดที่ HubSpot, Ogilvy และ Publicis ที่เปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเทนต์ไปแล้ว
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการโปรดักชัน
- ยกเลิกได้ทุกเมื่อ