ตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา Videoimagem อยู่แนวหน้าด้านการผลิตวิดีโอองค์กรในบราซิล เอเจนซี่แห่งนี้สร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงสำหรับการฝึกอบรม การสื่อสารภายใน การเปิดตัวสินค้า และการประชุมระดับองค์กร เมื่อความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนไป Videoimagem มองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับคอนเทนต์ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โต้ตอบได้มากขึ้น และขยายขนาดได้ง่ายขึ้น
ในช่วงแรกเอเจนซีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่นๆ เพื่อสร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แต่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านคุณภาพของอวตาร ความสมจริงของเสียง และความสามารถในการขยายขนาด ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถส่งมอบวิดีโอคุณภาพสูงที่ดึงดูดความสนใจได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
Videoimagem ต้องการผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับจำนวนมากพร้อมมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า จึงหันมาใช้ HeyGen
เปิดตัวแคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับ AB InBev ด้วย HeyGen
Videoimagem ใช้แพลตฟอร์มของ HeyGen เพื่อเปิดตัวแคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับ AB InBev โดยเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะบนแอป BEES และ Zé Delivery แคมเปญเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านคอนเทนต์แบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลที่น่าสนใจซึ่งมีคนดังชาวบราซิลมาร่วมแสดง
สำหรับแอป BEES ของ AB InBev ซึ่งเชื่อมต่อบริษัทเข้ากับลูกค้าธุรกิจอย่างเช่นบาร์และซูเปอร์มาร์เก็ต Videoimagem ได้ผลิตวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลมากกว่า 50,000 วิดีโอ วิดีโอเหล่านี้มีคอนเทนต์โปรโมชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละราย โดยกล่าวถึงชื่อลูกค้าและแสดงเนื้อหาที่สอดคล้องกับประวัติการสั่งซื้อของแต่ละคน
สำหรับแคมเปญ Zé Delivery ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคทั่วไป Videoimagem ใช้อวตารของอดีตนักฟุตบอลชื่อดังที่เป็นตัวแทนทีมใหญ่ในริโอเดจาเนโร วิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลเหล่านี้ฉลองให้กับทีมกีฬาที่ลูกค้าชื่นชอบ สร้างความผูกพันทางอารมณ์ “เราได้ยินจากพวกเขาว่า แคมเปญนี้สร้างอัตราการมีส่วนร่วมมากกว่าตอนที่ไม่มีวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลถึงกว่า 3 เท่า” แมทเธียสเล่าให้ฟัง โดยในช่วงเริ่มต้นมีการผลิตวิดีโอกว่า 3,000 ชิ้น แคมเปญนี้จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายผลอย่างมหาศาล
ช่วยให้ Videoimagem ขยายการผลิตวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มวิดีโอ personalization ขั้นสูงของ HeyGen มอบโซลูชันที่ลงตัวที่สุด โดยการเชื่อมต่อกับ HeyGen API ทำให้ Videoimagem ยกระดับการผลิตวิดีโอด้วยอวตารสมจริงและความสามารถในการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการสร้างอัตราการมีส่วนร่วมในระดับสูงตามที่ลูกค้าต้องการ ตามที่ Mathias Eichbaum พาร์ตเนอร์ที่ Videoimagem อธิบายไว้ว่า “คุณภาพของอวตารดีกว่าตัวเลือกที่เราเคยใช้หรือเคยเห็นมาก” ตอกย้ำถึงความโดดเด่นของฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มนี้
การผสาน API ของ HeyGen เข้ากับเครื่องมืออย่าง Eleven Labs ช่วยให้ Videoimagem ปรับกระบวนการโคลนเสียงให้ลื่นไหลและสร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลได้หลายพันรายการโดยไม่ลดทอนคุณภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญขนาดใหญ่ ความร่วมมือระหว่าง Videoimagem และ HeyGen โดดเด่นด้วยการซัพพอร์ตที่ตอบสนองรวดเร็วและลงมือช่วยจริง ช่วยให้ Videoimagem แก้ไขปัญหาและปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้อย่างเต็มที่
ยกระดับการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผลลัพธ์จากแคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดดเด่นมาก อัตราการมีส่วนร่วมของวิดีโอเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับแคมเปญแบบไม่ปรับให้เป็นส่วนบุคคล ลูกค้ารายงานว่าการโต้ตอบของผู้ใช้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยืนยันว่าคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากกว่า
Mathias ประทับใจเป็นพิเศษกับการดำเนินแคมเปญที่ราบรื่นไร้ที่ติ โดยกล่าวว่า “เราประทับใจมาก…ไม่มีปัญหาเลย ทุกอย่างดีหมด ไม่มีข้อผิดพลาดหรือบั๊กใดๆ” คุณภาพของอวตาร เสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติ และความเสถียรโดยรวมของแพลตฟอร์ม ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ทำให้แคมเปญเหล่านี้เข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งลูกค้าและลูกค้าของ Videoimagem โดยต่างชื่นชมความสามารถในการทำแคมเปญขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือการมีส่วนร่วม ด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ HeyGen ทำให้ Videoimagem มอบประสบการณ์การสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและทรงพลังยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการทำวิดีโอการตลาด
อนาคตของวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วย HeyGen
เทคโนโลยี AI ล้ำสมัยของ HeyGen ได้พลิกโฉมแนวทางการผลิตวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลของ Videoimagem ช่วยให้สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจได้สูงในระดับจำนวนมาก โดยการแก้ปัญหาด้านคุณภาพอวตาร ความสมจริงของเสียง และการขยายขนาดการผลิต ทำให้ Videoimagem สามารถช่วยให้ลูกค้าของตนเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
มองไปข้างหน้า Videoimagem มีแผนขยายการใช้แพลตฟอร์มของ HeyGen เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่กว้างยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างคอนเทนต์วิดีโอแบบเฉพาะบุคคลให้แข็งแกร่งกว่าเดิม “HeyGen ช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น และนั่นทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น” Mathias กล่าว
ผ่านความร่วมมือนี้ Videoimagem ไม่เพียงยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า แต่ยังปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ สำหรับการทำการตลาดวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล ตอกย้ำบทบาทของ HeyGen ในฐานะแกนหลักของการสื่อสารดิจิทัลแห่งอนาคต