สร้างโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอที่ขยายระบบได้ด้วย HeyGen API

ลดต้นทุนและเวลาการผลิตลง 95% สร้าง แปล และขยายวิดีโอได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงทั่วโลก

ดูเอกสาร API
110M+

จำนวนวิดีโอที่สร้างทั้งหมด

15M+

จำนวนวิดีโอที่แปลแล้วทั้งหมด

175+

ภาษา

99.8%

API ทำงานต่อเนื่อง

เรื่องราวจากลูกค้า

ได้รับความไว้วางใจจาก 80% ของบริษัท Fortune 100 ในด้านการรองรับการขยายตัว ความปลอดภัย และความรวดเร็ว

customer story

100%

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวิดีโอ

customer story

40%

อัตราการรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้น

customer story

4x

สร้างคุณค่าได้เร็วขึ้น

customer story

< 3

สร้างเพลงตามต้องการได้ในไม่กี่นาที

customer story

30

ภาษาที่แปลแล้ว

customer story

60

จำนวนวิดีโอที่สร้างต่อวัน

บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen ในด้านการขยายขนาด ความปลอดภัย และความรวดเร็ว
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ Sequoia
โลโก้ Miro
โลโก้ Universal Pictures
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Lusha
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Notion
โลโก้ HubSpot
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ Sequoia
โลโก้ Miro
โลโก้ Universal Pictures
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Lusha
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Notion
โลโก้ HubSpot
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ Sequoia
โลโก้ Miro
โลโก้ Universal Pictures
โลโก้ HeyGen
โลโก้ Lusha
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Notion
โลโก้ HubSpot
โซลูชันแนะนำ

วิดีโออินเทลลิเจนซ์ระดับองค์กร

สร้างโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอประสิทธิภาพสูงด้วย API ระดับองค์กรและความสามารถด้าน AI ที่ออกแบบมาสำหรับการขยายสเกล การทำงานอัตโนมัติ และการเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก

API ตรวจปรู๊ฟ

ก่อนแปลวิดีโอของคุณ ตรวจทานและแก้ไขสคริปต์อย่างรวดเร็วเพื่อให้ข้อความของคุณถูกต้องและชัดเจน

API แปลวิดีโอ

ปรับเนื้อหาการเทรนนิงและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับแต่ละประเทศได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมความแม่นยำในการลิปซิงก์ 99%

Video Agent API

เปลี่ยนวิกิภายในหรือคลังความรู้ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจและสื่ออารมณ์ได้ ด้วยการสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI

API สำหรับสร้างวิดีโอ

ทำให้การสร้างวิดีโอออนบอร์ดดิ้งและ L&D ที่มีอวตารเป็นผู้นำเป็นแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมโปรดักชัน

Text-to-Speech API

API แปลงข้อความเป็นเสียงระดับ SOTA ที่โดดเด่นด้านความสม่ำเสมอ ความหน่วงต่ำ และการควบคุมอารมณ์ได้อย่างแม่นยำ

Template API

สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมากด้วยเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและแก้ไขได้ของ HeyGen

ง่ายสำหรับนักพัฒนา เร็วสำหรับทีมในการปล่อยงาน

สร้างวิดีโอของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วย REST API ที่ใช้งานง่ายของเรา

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
ลองใช้เลย
กรณีการใช้งาน

วิดีโอแบบโปรแกรมสำหรับทุกแผนก ปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานของคุณ

ดูว่าทีมต่างๆ สร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอที่ขยายขนาดได้บนโครงสร้างพื้นฐานวิดีโออัจฉริยะระดับโลกของ HeyGen อย่างไร

การเรียนรู้และพัฒนา

การเรียนรู้และพัฒนา

สร้างวิดีโอเทรนนิงหลายภาษารวดเร็วขึ้น พร้อมรักษาความสอดคล้องของคอนเทนต์ทั่วโลก

การเสริมศักยภาพด้านการขาย

การเสริมศักยภาพด้านการขาย

สร้างวิดีโอ outreach แบบเฉพาะบุคคลและวิดีโอสำหรับแต่ละบัญชีในระดับจำนวนมาก

การตลาด

การตลาด

สร้างแอสเซทแคมเปญแบบโลคัลไลซ์โดยไม่ต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

การฝึกอบรมและซัพพอร์ต

การฝึกอบรมและซัพพอร์ต

เปลี่ยนองค์ความรู้ที่ทำซ้ำได้ให้กลายเป็นประสบการณ์วิดีโอที่ขยายสเกลได้

ทำไมต้อง HeyGen

ความปลอดภัย ความเสถียร และการควบคุมระดับองค์กรสำหรับ API

HeyGen มอบโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายการใช้วิดีโอ AI พร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัย การออนไลน์ตลอดเวลา และการควบคุมที่ทีมงานทั่วโลกต้องการ

ความปลอดภัย

SOC 2 Type II และ GDPR

ความปลอดภัยของข้อมูลคุณคือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา HeyGen ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 Type II และ GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรฐานระดับสูงสุด

ความน่าเชื่อถือ

อัปไทม์ 99.8%

HeyGen ถูกพัฒนามาเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ด้วย API uptime 99.8% ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานวิดีโอของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเวิร์กโฟลว์วิดีโออัตโนมัติทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

ฝ่ายสนับสนุน

การดูแลแบบเฉพาะทาง

ลูกค้าองค์กรจะได้รับการดูแลโดยวิศวกรซัพพอร์ตเฉพาะทางโดยตรง ช่วยให้การดีพลอยเป็นไปอย่างราบรื่น แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และบริหารจัดการการทำงานของวิดีโอได้อย่างเสถียรในระดับองค์กร

ควบคุม

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

จัดการสิทธิ์การใช้งานด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ให้ทีมสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย รักษาการกำกับดูแล และควบคุมวิธีการสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์วิดีโอ

Get enterprise discounted rate

We want to be the best partner to grow with you. We offer discounted rate to our enterprise customers to support your scaling

HeyGen Skills: สอนเอเจนต์ AI ของคุณให้รู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ HeyGen API และ MCP

ดูเอกสาร
CTA background
icon
icon
icon
icon
icon

ผสานการสร้างวิดีโอ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของครีเอเตอร์

การเชื่อมต่อ API สำหรับองค์กรของเรานำข้อดีของวิดีโอ AI เข้ามาอยู่ในเวิร์กโฟลว์การสร้างสรรค์ของคุณโดยตรง ช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว

ดูการผสานการทำงานทั้งหมด
icon
icon
icon
icon
icon
GDPRGDPR
SOC 2 TYPE IISOC 2 TYPE II
CCPACCPA
AI ACTAI ACT
DPFDPF

Certified to meet global security and compliance standards

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

ความแตกต่างหลักอยู่ที่ระดับความสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติกับการควบคุมแบบละเอียด

API Video Agent รับพรอมต์ข้อความเพียงครั้งเดียวแล้วสั่งรันเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับการสร้างอวตาร การเขียนสคริปต์ และการสร้างรวมถึงจัดวางแอสเซ็ตภาพ ช่วยให้ควบคุมรายละเอียดได้ครบถ้วนพร้อมเปิดอิสระทางครีเอทีฟอย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับการสำรวจไอเดียคอนเทนต์จำนวนมาก การสร้างวิดีโอภายในองค์กร และการทำงานอัตโนมัติ ถือเป็นโซลูชันที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Standard Video Generation APIs มี 2 ส่วนหลัก: 1) Avatar Video Generation และ 2) Template Video Generation นักพัฒนาจะสร้างอวตารและวิดีโอเทมเพลตผ่านแพลตฟอร์มเว็บของ HeyGen ซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อผ่าน API ได้ แม้จะต้องตั้งค่ามากกว่า แต่ API เหล่านี้ให้การควบคุมได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการสำหรับการสร้างแอสเซ็ตที่สอดคล้องกับแบรนด์และมีคุณภาพการผลิตสูง ลูกค้าองค์กรได้สร้างวิดีโอนับล้านผ่าน API เหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการผลิตคอนเทนต์เป็นอัตโนมัติ

ได้เลย นี่คือขั้นตอนการใช้งาน Photo Avatar API

  1. อัปโหลดรูปภาพที่มีอยู่ (ผ่าน Upload Asset API)
  2. สร้าง Avatar Group: สร้าง Avatar Group โดยจัดกลุ่มรูปภาพของบุคคลเดียวกัน
  3. (ไม่บังคับ) เทรน Avatar Group: เมื่อสร้าง Avatar Group เสร็จแล้ว สามารถเทรนโมเดลให้จดจำลักษณะเฉพาะตัว สีหน้า และองค์ประกอบอื่นๆ ของบุคคลในภาพ เพื่อให้สร้างอวตารที่สมจริงได้
  4. หากต้องการใช้ Template Video Generation เพื่อสร้างวิดีโอแบบ “personalized” ในปริมาณมาก สามารถใช้งานหรือเปลี่ยนอวตารได้ตามขั้นตอนในคู่มือนี้.

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Avatar Video Generation สามารถใช้งานหรือเชื่อมต่ออวตารได้โดยทำตามคู่มือนี้.

ได้ ระบบ API รองรับการสร้างอวตารจากข้อความล้วนผ่านเฟรมเวิร์กคำอธิบายแบบมีโครงสร้าง ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ไฟล์รูปภาพภายนอก เพียงระบุพารามิเตอร์เฉพาะให้ครบทั้ง 8 ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และสไตล์ จากนั้น AI จะประมวลผลสร้างบุคลิก (persona) แบบเฉพาะตัวความละเอียดสูงขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น หากเลือกเชื้อชาติ "East Asian" คู่กับสไตล์ "Professional" และแสงแบบ "Cinematic" เอนจินจะสร้างชุดตัวเลือกอวตารและลุคที่ไม่ซ้ำกันให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรสามารถขยายไลบรารีนักแสดงเสมือนที่หลากหลายซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดูคู่มือสำหรับการสร้างอวตารจากพรอมต์ได้ที่นี่

ระบบเทมเพลตถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตวิดีโอแบบ “mail-merge” ประสิทธิภาพสูง โดยใช้เลย์เอาต์หลักเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับข้อมูลไดนามิก ผู้ใช้จะสร้างหรือเลือกเทมเพลตผ่าน Dashboard หรือ API จากนั้นกำหนดตำแหน่ง placeholder สำหรับข้อความ รูปภาพ หรือเสียง เมื่อส่งคำขอ POST เพียงครั้งเดียวไปยัง endpoint generate ของเทมเพลตพร้อม JSON payload ของตัวแปร ระบบจะเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอเฉพาะสำหรับผู้รับแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ทำให้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับการขายแบบ Personalized และการ Onboarding ลูกค้าแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก

เพื่อให้ได้ความสมจริงและความแม่นยำของการซิงก์ปากในระดับสูงสุด แนวทางที่แนะนำหรือที่เรียกว่า “Golden Path” คือการดึงและใช้ค่า default_voice_id ของอวตารตัวนั้นแบบโปรแกรมมิง วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลักษณะเสียงต่างๆ เช่น เพศ โทนเสียง และสำเนียงท้องถิ่น ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพทางภาพของอวตารนั้นอยู่แล้ว ลดความเสี่ยงของเอฟเฟกต์ “uncanny valley” ได้อย่างมาก หากต้องการใช้เสียงแบบกำหนดเอง นักพัฒนาควรกรองรายการ v2/voices ให้ตรงกับเมทาดาทาของอวตารเสมอเพื่อคงความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง

เนื่องจากการเรนเดอร์วิดีโอ AI ความละเอียดสูงต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและอาจใช้เวลาหลายนาที API จึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบสถาปัตยกรรมอะซิงโครนัสที่ขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ผ่าน Webhooks แทนที่จะเปิดการเชื่อมต่อค้างไว้ (ซึ่งมักทำให้เกิดการ timeout) แอปพลิเคชันของคุณควรลงทะเบียน webhook URL เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ "push" อัตโนมัติเมื่ออีเวนต์ avatar_video.success ถูกทริกเกอร์ วิธีนี้ช่วยให้ backend ของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประมวลผลเฉพาะวิดีโอผ่าน video_url ที่ให้มาในช่วงเวลาที่วิดีโอพร้อมใช้งานเท่านั้น

API นี้ช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง รองรับมากกว่า 40 ภาษา และไลบรารีเสียงมากกว่า 300 เสียงที่หลากหลาย ช่วยให้การสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากการแปลงข้อความเป็นเสียงหลายภาษาแล้ว แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์ "Video Translation" ที่สามารถนำวิดีโอที่มีอยู่มาแปลเสียงพูด พร้อมซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับภาษาใหม่ไปพร้อมกัน ทำให้การแสดงผลในวิดีโอดูสมจริงในภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่นไม่ต่างจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

HeyGen Video Translation รองรับได้ 175 ภาษาและสำเนียง (อ้างอิงตามข้อมูลที่นี่)

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

ติดต่อฝ่ายขาย
CTA background