สร้างโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอที่ขยายระบบได้ด้วย HeyGen API
ลดต้นทุนและเวลาการผลิตลง 95% สร้าง แปล และขยายวิดีโอได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงทั่วโลก
วิดีโออินเทลลิเจนซ์ระดับองค์กร
สร้างโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอประสิทธิภาพสูงด้วย API ระดับองค์กรและความสามารถด้าน AI ที่ออกแบบมาสำหรับการขยายสเกล การทำงานอัตโนมัติ และการเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก
ก่อนแปลวิดีโอของคุณ ตรวจทานและแก้ไขสคริปต์อย่างรวดเร็วเพื่อให้ข้อความของคุณถูกต้องและชัดเจน
ปรับเนื้อหาการเทรนนิงและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับแต่ละประเทศได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมความแม่นยำในการลิปซิงก์ 99%
เปลี่ยนวิกิภายในหรือคลังความรู้ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจและสื่ออารมณ์ได้ ด้วยการสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI
ทำให้การสร้างวิดีโอออนบอร์ดดิ้งและ L&D ที่มีอวตารเป็นผู้นำเป็นแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมโปรดักชัน
API แปลงข้อความเป็นเสียงระดับ SOTA ที่โดดเด่นด้านความสม่ำเสมอ ความหน่วงต่ำ และการควบคุมอารมณ์ได้อย่างแม่นยำ
ง่ายสำหรับนักพัฒนา เร็วสำหรับทีมในการปล่อยงาน
สร้างวิดีโอของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วย REST API ที่ใช้งานง่ายของเรา
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
ความปลอดภัย ความเสถียร และการควบคุมระดับองค์กรสำหรับ API
HeyGen มอบโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายการใช้วิดีโอ AI พร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัย การออนไลน์ตลอดเวลา และการควบคุมที่ทีมงานทั่วโลกต้องการ
ความปลอดภัยของข้อมูลคุณคือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา HeyGen ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 Type II และ GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรฐานระดับสูงสุด
HeyGen ถูกพัฒนามาเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ด้วย API uptime 99.8% ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานวิดีโอของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเวิร์กโฟลว์วิดีโออัตโนมัติทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด
ลูกค้าองค์กรจะได้รับการดูแลโดยวิศวกรซัพพอร์ตเฉพาะทางโดยตรง ช่วยให้การดีพลอยเป็นไปอย่างราบรื่น แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และบริหารจัดการการทำงานของวิดีโอได้อย่างเสถียรในระดับองค์กร
จัดการสิทธิ์การใช้งานด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ให้ทีมสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย รักษาการกำกับดูแล และควบคุมวิธีการสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์วิดีโอ
การเชื่อมต่อ API สำหรับองค์กรของเรานำข้อดีของวิดีโอ AI เข้ามาอยู่ในเวิร์กโฟลว์การสร้างสรรค์ของคุณโดยตรง ช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
Certified to meet global security and compliance standards
ความแตกต่างหลักอยู่ที่ระดับความสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติกับการควบคุมแบบละเอียด
API Video Agent รับพรอมต์ข้อความเพียงครั้งเดียวแล้วสั่งรันเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับการสร้างอวตาร การเขียนสคริปต์ และการสร้างรวมถึงจัดวางแอสเซ็ตภาพ ช่วยให้ควบคุมรายละเอียดได้ครบถ้วนพร้อมเปิดอิสระทางครีเอทีฟอย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับการสำรวจไอเดียคอนเทนต์จำนวนมาก การสร้างวิดีโอภายในองค์กร และการทำงานอัตโนมัติ ถือเป็นโซลูชันที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Standard Video Generation APIs มี 2 ส่วนหลัก: 1) Avatar Video Generation และ 2) Template Video Generation นักพัฒนาจะสร้างอวตารและวิดีโอเทมเพลตผ่านแพลตฟอร์มเว็บของ HeyGen ซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อผ่าน API ได้ แม้จะต้องตั้งค่ามากกว่า แต่ API เหล่านี้ให้การควบคุมได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการสำหรับการสร้างแอสเซ็ตที่สอดคล้องกับแบรนด์และมีคุณภาพการผลิตสูง ลูกค้าองค์กรได้สร้างวิดีโอนับล้านผ่าน API เหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการผลิตคอนเทนต์เป็นอัตโนมัติ
ได้เลย นี่คือขั้นตอนการใช้งาน Photo Avatar API
หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Avatar Video Generation สามารถใช้งานหรือเชื่อมต่ออวตารได้โดยทำตามคู่มือนี้.
ได้ ระบบ API รองรับการสร้างอวตารจากข้อความล้วนผ่านเฟรมเวิร์กคำอธิบายแบบมีโครงสร้าง ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ไฟล์รูปภาพภายนอก เพียงระบุพารามิเตอร์เฉพาะให้ครบทั้ง 8 ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และสไตล์ จากนั้น AI จะประมวลผลสร้างบุคลิก (persona) แบบเฉพาะตัวความละเอียดสูงขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น หากเลือกเชื้อชาติ "East Asian" คู่กับสไตล์ "Professional" และแสงแบบ "Cinematic" เอนจินจะสร้างชุดตัวเลือกอวตารและลุคที่ไม่ซ้ำกันให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรสามารถขยายไลบรารีนักแสดงเสมือนที่หลากหลายซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถดูคู่มือสำหรับการสร้างอวตารจากพรอมต์ได้ที่นี่
ระบบเทมเพลตถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตวิดีโอแบบ “mail-merge” ประสิทธิภาพสูง โดยใช้เลย์เอาต์หลักเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับข้อมูลไดนามิก ผู้ใช้จะสร้างหรือเลือกเทมเพลตผ่าน Dashboard หรือ API จากนั้นกำหนดตำแหน่ง placeholder สำหรับข้อความ รูปภาพ หรือเสียง เมื่อส่งคำขอ POST เพียงครั้งเดียวไปยัง endpoint generate ของเทมเพลตพร้อม JSON payload ของตัวแปร ระบบจะเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอเฉพาะสำหรับผู้รับแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ทำให้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับการขายแบบ Personalized และการ Onboarding ลูกค้าแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก
เพื่อให้ได้ความสมจริงและความแม่นยำของการซิงก์ปากในระดับสูงสุด แนวทางที่แนะนำหรือที่เรียกว่า “Golden Path” คือการดึงและใช้ค่า default_voice_id ของอวตารตัวนั้นแบบโปรแกรมมิง วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลักษณะเสียงต่างๆ เช่น เพศ โทนเสียง และสำเนียงท้องถิ่น ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพทางภาพของอวตารนั้นอยู่แล้ว ลดความเสี่ยงของเอฟเฟกต์ “uncanny valley” ได้อย่างมาก หากต้องการใช้เสียงแบบกำหนดเอง นักพัฒนาควรกรองรายการ v2/voices ให้ตรงกับเมทาดาทาของอวตารเสมอเพื่อคงความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง
เนื่องจากการเรนเดอร์วิดีโอ AI ความละเอียดสูงต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและอาจใช้เวลาหลายนาที API จึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบสถาปัตยกรรมอะซิงโครนัสที่ขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ผ่าน Webhooks แทนที่จะเปิดการเชื่อมต่อค้างไว้ (ซึ่งมักทำให้เกิดการ timeout) แอปพลิเคชันของคุณควรลงทะเบียน webhook URL เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ "push" อัตโนมัติเมื่ออีเวนต์ avatar_video.success ถูกทริกเกอร์ วิธีนี้ช่วยให้ backend ของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประมวลผลเฉพาะวิดีโอผ่าน video_url ที่ให้มาในช่วงเวลาที่วิดีโอพร้อมใช้งานเท่านั้น
API นี้ช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง รองรับมากกว่า 40 ภาษา และไลบรารีเสียงมากกว่า 300 เสียงที่หลากหลาย ช่วยให้การสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากการแปลงข้อความเป็นเสียงหลายภาษาแล้ว แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์ "Video Translation" ที่สามารถนำวิดีโอที่มีอยู่มาแปลเสียงพูด พร้อมซิงก์การขยับปากของอวตารให้ตรงกับภาษาใหม่ไปพร้อมกัน ทำให้การแสดงผลในวิดีโอดูสมจริงในภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่นไม่ต่างจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
HeyGen Video Translation รองรับได้ 175 ภาษาและสำเนียง (อ้างอิงตามข้อมูลที่นี่)
