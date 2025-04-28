พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือโคลนตัวคุณด้วย AI สำหรับวิดีโอส่วนตัว

โคลนตัวคุณด้วย AI และสร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องอัดใหม่ทุกครั้ง เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอที่หน้าตาและเสียงเหมือนคุณ ด้วยเวอร์ชันดิจิทัลที่ส่งมอบข้อความได้อย่างสม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์ อัปเดต และการสื่อสาร

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกนำไปใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
พื้นหลังสีดำสำหรับวางเนื้อหาวิดีโอ AI ของ HeyGen

อัปเดตจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

การส่งมอบคอนเทนต์ด้านการศึกษา

การส่งมอบคอนเทนต์ด้านการศึกษา

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

วิดีโอขายและการเข้าถึงลูกค้า

วิดีโอขายและการเข้าถึงลูกค้า

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

พื้นหลังสีดำ

การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศภายในองค์กร

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

พื้นหลังสีดำใช้เป็นตัวเว้นระยะภาพบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen

การผลิตคอนเทนต์สำหรับครีเอเตอร์

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

ภาพสีดำสำหรับใช้เป็นตัวอย่างเนื้อหาวิดีโอ AI ของ HeyGen

การสื่อสารทั่วโลก

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือโคลนตัวเองด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มได้ตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆ บทภาพยนตร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หรือแค่ไม่กี่บูลเล็ตพอยต์ HeyGen สร้างฉากพูดคุยสมจริงพร้อมเครื่องมือควบคุมทรงพลัง ช่วยให้เปลี่ยนจากข้อความไปเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบเดิม

เริ่มต้นใช้งานฟรี
คุณเวอร์ชันเดียว สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด

สร้างโคลนตัวเดียวแล้วนำไปใช้ซ้ำได้กับวิดีโอหลายๆ วิดีโอ อัปเดตสคริปต์แทนการต้องตั้งค่ากล้องทุกครั้งเพื่อสร้างเวอร์ชัน AI ของตัวคุณเอง

สร้างการปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง

วิดีโอที่โคลนของคุณจะคงเสียง AI รูปลักษณ์ และสไตล์การนำเสนอแบบเดียวกันในทุกช่องทาง ทุกทีม และทุกภาษา

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในการผลิต

เวิร์กโฟลว์โคลนตัวเองด้วย AI นี้ออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ที่ต้องทำซ้ำ ไม่ใช่การทดลองครั้งเดียวหรือวิดีโอแปลกใหม่ เพื่อให้สร้างวิดีโอ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อวตารภาพถ่าย AI และแอนิเมชันตัวละคร

ทำให้ภาพบุคคล ภาพเต็มตัว และอวตารขยับได้ด้วยท่าทางสมจริง เครื่องมือสร้างภาพนี้วิเคราะห์สีหน้าและเพิ่มแอนิเมชันใบหน้าที่สมจริงด้วย AI ขั้นสูง สร้างผลลัพธ์เป็นวิดีโอที่น่าดึงดูด

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
image to video

สร้างวิดีโอจากภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว

อัปโหลดรูปภาพ ใส่สคริปต์ แล้วคลิกสร้างวิดีโอ ที่เหลือให้ HeyGen จัดการให้ เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นได้ในไม่กี่วินาทีด้วยคุณภาพวิดีโอระดับสูง เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอจากรูปภาพแบบรวดเร็วในปริมาณมาก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

เสียง ดนตรี และคำบรรยายในเวิร์กโฟลว์เดียว

สร้างวิดีโอด้วยเสียงและเพลงในตัว สร้างอวตารพูดได้พร้อมซับไตเติลซิงก์กับเสียง เพิ่มเลเยอร์เสียงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก รองรับวิดีโอหลายรูปแบบและหลายความละเอียด

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

ปรับแต่งสไตล์และการเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่น

ปรับความยาววิดีโอ อัตราส่วนภาพ และจังหวะการตัดต่อ ควบคุมทรานซิชันด้วยคำสั่งแบบข้อความอย่างเช่น “slow pan” หรือ “zoom on subject” เครื่องมือสร้างวิดีโอนี้ให้คุณควบคุมได้เต็มที่โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือโคลนตัวเองด้วย AI

สร้างวิดีโอด้วย AI โคลนของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ออกแบบมาให้ใช้ซ้ำได้

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

สร้างโคลนของคุณ

ให้ตัวอย่างภาพและเสียงสั้นๆ จากนั้น HeyGen จะสร้างอวตาร AI ที่ถ่ายทอดตัวตนของคุณได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

พิมพ์หรือวางข้อความที่ต้องการให้ระบบพูด ระบบจะจัดจังหวะและการพูดให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสไตล์และภาษา

เลือกเลย์เอาต์ภาพ โทน และภาษา โคลนจะปรับให้เหมาะโดยยังคงเอกลักษณ์ของคุณไว้อย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและส่งออก

เรนเดอร์วิดีโอแล้วดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ อัปเดตสคริปต์ได้ทุกเมื่อเพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI โคลนตัวคุณหมายถึงอะไร?

การโคลนตัวเองด้วย AI คือการสร้างตัวตนดิจิทัลของคุณที่สามารถสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI video generator ช่วยให้คุณปรากฏตัวบนหน้าจอได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอทุกครั้งด้วยตัวเอง

ต้องอัดวิดีโอทุกครั้งเองหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ คุณสร้างโคลนเพียงครั้งเดียว จากนั้นสร้างวิดีโอใหม่ได้ด้วยการแก้ไขข้อความ ช่วยตัดขั้นตอนการถ่ายทำซ้ำและถ่ายใหม่หลายรอบออกไป

โคลนเหมือนจริงแค่ไหน?

AI Clone ถูกออกแบบมาให้ดูและฟังเหมือนตัวคุณเอง ทั้งน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติและการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้ในวิดีโอระดับมืออาชีพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ YouTube ธุรกิจและครีเอเตอร์จำนวนมากได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

สามารถใช้โคลนเดียวกันได้หลายภาษาไหม?

ได้ อวตารโคลนหนึ่งตัวสามารถพูดได้หลายภาษาโดยยังคงรูปลักษณ์และลักษณะเสียงเดิมไว้

เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพหรือไม่?

ได้ หลายทีมใช้เวิร์กโฟลว์โคลนเสียง AI สำหรับการศึกษา การฝึกอบรม อัปเดตจากผู้นำ และการสร้างคอนเทนต์ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

สามารถอัปเดตวิดีโอภายหลังได้ไหม

คุณสามารถแก้ไขสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องจัดเลย์เอาต์ใหม่หรืออัดวิดีโอซ้ำ

ต้องมีทักษะด้านเทคนิคหรือการตัดต่อวิดีโอไหม?

ไม่จำเป็น ขั้นตอนทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยข้อความและออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค

ใครได้ประโยชน์สูงสุดจากการโคลนตัวเอง?

ผู้ก่อตั้ง ครู ครีเอเตอร์ ทีมขาย และองค์กรที่ต้องการสื่อสารผ่านวิดีโออย่างสม่ำเสมอจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือโคลนตัวเองด้วย AI

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background