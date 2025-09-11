Coursera เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำของโลก มุ่งมั่นมอบโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับโลกอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคน ด้วยผู้เรียนมากกว่า 100 ล้านคน คอร์สกว่า 7,000 รายการ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 300 แห่ง Coursera ได้พลิกโฉมวิธีการเรียนรู้ของผู้คนในยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง
แต่เมื่อแพลตฟอร์มขยายสู่ระดับโลก ความท้าทายสำคัญก็เกิดขึ้น: จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลและปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง เชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้เรียนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างไร โดยไม่ลดทอนความเป็นต้นฉบับหรือทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินไป
Mustafa Furniturewala ดำรงตำแหน่ง CTO ที่ Coursera ดูแลทีมวิศวกรรมและโครงการด้าน AI ของ Coursera โดยมุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือ Generative AI ต่างๆ (เช่น การพากย์เสียงด้วย AI การโคลนเสียง การลิปซิงก์ เป็นต้น) และทำให้แน่ใจว่านวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้สนับสนุนพันธกิจหลักในการสร้างการศึกษาแบบเฉพาะบุคคล ที่เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในทุกที่
“Coursera มีพันธกิจในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้คนทั่วโลกในระดับที่ขยายได้” Mustafa กล่าว “และเพื่อทำสิ่งนั้นให้ได้ผล เราต้องขจัดอุปสรรคด้านภาษา ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และรักษาคุณภาพรวมถึงเจตนาของเนื้อหาต้นฉบับไว้ นั่นคือจุดที่ generative AI และโดยเฉพาะ HeyGen เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง”
มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่สมจริงและมีส่วนร่วม
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen Coursera ได้นำ AI มาใช้ขยายการแปลข้อความและเสียงได้สำเร็จแล้ว แต่การทำโลคัลไลซ์วิดีโอยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
“เราเริ่มจากข้อความก่อน” มุสตาฟากล่าว “ตรงนั้นยังพอจัดการได้ แต่พอถึงขั้นต้องแปลวิดีโอให้คงโทน น้ำเสียง อารมณ์ของผู้สอน และให้การลิปซิงก์ปากตรงกับภาษาใหม่ มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อนเกินไปสำหรับการทำในระดับใหญ่”
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ Mustafa และทีมค้นพบ HeyGen โดยเฉพาะฟีเจอร์โคลนเสียงและลิปซิงก์ Coursera นำ HeyGen มาใช้เพื่อสร้างเวอร์ชันท้องถิ่นของวิดีโอการสอนในภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และภาษาอื่นๆ โดยคงไว้ไม่ใช่แค่สิ่งที่พูด แต่รวมถึงวิธีการพูดด้วย
“สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมาก” มุสตาฟากล่าว “เราสามารถนำวิดีโอของผู้สอนที่พูดภาษาอังกฤษมาทำให้รู้สึกเหมือนพวกเขากำลังพูดภาษาสเปนได้ โดยยังคงโทนเสียง จังหวะการพูด และอารมณ์ความรู้สึกไว้เหมือนเดิม”
ความแท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ Coursera ไม่มีทางยอมประนีประนอม ทีมงานระมัดระวังมาโดยตลอดกับคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ที่ให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือขาดความเชื่อมโยง “เราไม่ได้แค่ส่งมอบข้อมูล เรากำลังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่ดื่มด่ำ” มุสตาฟาอธิบาย “ถ้าอารมณ์ความรู้สึกหายไป ประสบการณ์การเรียนรู้ก็จะแย่ลง”
ความสามารถของ HeyGen ในการส่งมอบคอนเทนต์คุณภาพสูงในปริมาณมากโดยไม่สูญเสียอารมณ์หรือการมีตัวตนของผู้สอนคือสิ่งที่ Coursera รอคอยอยู่
สัมผัสช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ไปกับ HeyGen
Mustafa มองย้อนกลับไปว่าจากเดิมสิ่งที่เคยต้องใช้เงินลงทุนและเวลาอย่างมาก ตอนนี้เกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัว “เราเคยคิดว่าการแปลวิดีโอในระดับใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลทั้งด้านการโปรดักชันหรือเทคโนโลยี” เขากล่าว “แต่พอทีมสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ภายในไม่กี่สปรินต์หรือไม่กี่สัปดาห์ เราก็ประหลาดใจมากว่าทำไมเราถึงขยายสเกลได้เร็วขนาดนี้”
สำหรับผู้สอนแล้ว การได้เห็นเสียงและอารมณ์ของตัวเองถูกเก็บรักษาไว้ในวิดีโอที่แปลแล้วนั้นทรงพลังมาก “มันรู้สึกเหมือนเป็นตัวเขาจริงๆ” มุสตาฟากล่าว “วิดีโอที่แปลแล้วยังคงดูและฟังเหมือนครูของเรา เพียงแค่เป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น”
ความสำเร็จด้านเทคนิคสอดคล้องกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ “ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับเราคือตอนที่ได้เห็นวิดีโอพากย์เสียงที่ลิปซิงก์ได้อย่างสมบูรณ์และยังคงอารมณ์เดิมไว้” มุสตาฟาระลึกถึง “ตอนนั้นเองที่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่มันคือแพลตฟอร์มสำหรับขยายการเรียนรู้โดยไม่ทำให้สิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์หายไป”
HeyGen ไม่ได้แค่ช่วยปรับปรุงด้านโลจิสติกส์ แต่ยังปลดล็อกโอกาสใหม่ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติงาน วิศวกรและผู้สร้างคอนเทนต์ของ Coursera สามารถพูดได้เต็มปากว่า “I made this” ไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ขึ้นมาเองเท่านั้น แต่เพราะพวกเขาแปลและทำโลคัลไลซ์เองทั้งหมด โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สาม
“นั่นทำให้ประหลาดใจมาก” มุสตาฟากล่าว “วิดีโอเป็นคนละภาษากันเลย แต่ยังถ่ายทอดบริบท อารมณ์ และความชัดเจนด้านการสอนได้เหมือนต้นฉบับ รู้สึกเป็นธรรมชาติมาก”
เพิ่มเวลาในการรับชมและอัตราการดูจบวิดีโอ
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Coursera สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน การเข้าถึงแพลตฟอร์ม และผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเห็นได้ชัด
ผลลัพธ์สำคัญ:
- อัตราการรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้น 40% – ในภูมิภาคอย่างละตินอเมริกา คอนเทนต์วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาการรับชมรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- อัตราการเรียนจบคอร์สเพิ่มขึ้น 25% – ผู้เรียนมีแนวโน้มเรียนจบคอร์สมากขึ้นเมื่อวิดีโอถูกนำเสนอเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขา
- การทำโลคัลไลซ์ที่ขยายขนาดได้และสมจริง – Coursera สามารถส่งมอบวิดีโอที่แปลแล้วในหลายรูปแบบและหลายภาษาได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
Mustafa แนะนำให้ทีมอื่นเริ่มจากสิ่งเล็กๆ “เราเริ่มจากวิดีโอเพียงหนึ่งชิ้น แค่นั้นก็เพียงพอให้เห็นผลลัพธ์แล้ว” เขากล่าว “พอได้ลองใช้แล้วจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งนี้ปลดล็อกโอกาสอะไรได้บ้าง”
เขายังเน้นย้ำด้วยว่าเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะ HeyGen กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว “พื้นที่นี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ถ้ายังไม่เริ่มทดลองตอนนี้ เดี๋ยวจะตามไม่ทันภายหลัง HeyGen ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของเราไปแล้ว”