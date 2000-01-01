간단한 브리프에서 완성된 영상까지 몇 분이면 충분합니다. 더 이상 스튜디오 예약, 출연자 섭외, 후반 작업 대기 줄이 필요 없습니다. 마케팅 팀이 아이데이션부터 최종 내보내기까지 전 과정을 직접 컨트롤하며, 외부 리소스에 의존하지 않아도 됩니다.

• 몇 분 만에 동영상을 제작하세요

• 스튜디오나 장비가 필요 없습니다

• 사내에서 전적인 크리에이티브 통제권 보유