제품 출시 영상, 소셜 콘텐츠, 광고 크리에이티브, 고객 스토리까지—스튜디오나 촬영팀, 출연자를 기다릴 필요 없이 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하세요. 하나의 소스만으로 모든 채널과 언어에 맞춰 콘텐츠를 손쉽게 확장할 수 있습니다.
- 제품이 변경될 때마다 콘텐츠를 즉시 업데이트하세요
당신과 같은 마케팅 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
마케팅 콘텐츠 대란
당신의 콘텐츠 캘린더는 한시도 숨 돌릴 틈이 없습니다. 제품 출시마다 영상이 필요하고, 소셜 채널은 매일 새로운 콘텐츠를 요구합니다. 캠페인은 각 시장마다 현지화된 크리에이티브를 필요로 하죠. 하지만 전통적인 영상 제작 방식은 스튜디오 예약, 출연자 조율, 몇 주씩 걸리는 편집 작업에, 한 번의 촬영에 예산을 다 써버리는 일을 의미합니다. 콘텐츠가 준비될 즈음이면 이미 타이밍을 놓친 뒤입니다. 경쟁사들은 매일 영상을 내보내는데, 당신은 아직 프리 프로덕션 단계에 머물러 있습니다. 리더십에게 카메라 앞에 서 달라고 요청하는 일은요? 그건 일정 잡기부터 악몽에 가깝습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 마케팅 팀을 영상 제작 엔진으로 바꿔 줍니다. 스크립트를 직접 작성하거나, 브리프만 주고 AI가 대신 작성하게 한 뒤 AI 아바타를 선택하면, 몇 분 만에 전문적인 영상을 제작할 수 있습니다. 제품 데모, 설명 영상, 소셜 콘텐츠, 광고 크리에이티브까지—카메라, 스튜디오, 출연자 섭외 없이 모두 가능합니다. 동일한 캠페인이 12개 시장에 필요하신가요? 175개+ 언어로 번역하고 보이스 클로닝과 립싱크를 활용해 보세요. 마케팅 캘린더가 요구하는 속도로 영상을 제작·배포할 수 있습니다.
대규모 콘텐츠 제작을 위한 마케팅 팀의 모든 필수 도구
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
신속한 영상 제작
간단한 브리프에서 완성된 영상까지 몇 분이면 충분합니다. 더 이상 스튜디오 예약, 출연자 섭외, 후반 작업 대기 줄이 필요 없습니다. 마케팅 팀이 아이데이션부터 최종 내보내기까지 전 과정을 직접 컨트롤하며, 외부 리소스에 의존하지 않아도 됩니다.
• 몇 분 만에 동영상을 제작하세요
• 스튜디오나 장비가 필요 없습니다
• 사내에서 전적인 크리에이티브 통제권 보유
멀티 채널 내보내기
하나의 영상으로 모든 형식에 대응하세요. YouTube용 16:9, TikTok과 Reels용 9:16, Instagram 피드용 1:1 비율로 내보낼 수 있습니다. 플랫폼마다 콘텐츠를 다시 만들지 말고, 한 번 제작해서 어디서든 내보내세요.
• 16:9, 9:16, 1:1 화면 비율
• 각 플랫폼에 최적화됨
• 효율성을 위한 일괄 내보내기
글로벌 캠페인 현지화
각 시장마다 별도의 제작 없이 전 세계 캠페인을 한 번에 진행하세요. AI 영상 번역은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 크리에이티브를 175개 이상의 언어로 현지화합니다. 독일 캠페인은 더빙이 아닌, 진짜 독일어처럼 들립니다.
• 음성 클로닝으로 브랜드 보이스를 유지합니다
• 입 모양이 얼굴 움직임과 정확히 일치합니다
• 하나의 소스로 전 세계에 배포
UGC 스타일 콘텐츠
인플루언서 협업 없이도 진짜 같은 콘텐츠를. UGC 스타일 영상으로 소셜 피드에 자연스럽게 녹아드는 콘텐츠를 만드세요—후기 형식, 제품 반응, 캐주얼한 토킹 헤드 등 성과를 내는 형식으로요.
• 다양한 아바타 스타일
• 자연스럽고 캐주얼한 전달
• 인플루언서 수수료 없이 확장하세요
브랜드 일관성
모든 영상에서 일관된 비주얼 아이덴티티를 유지하세요. 브랜드 키트는 승인된 색상, 글꼴, 로고, 아바타 선택을 강제 적용합니다. 브랜드 용어집은(는) 모든 팀원이 제품명과 태그라인을 매번 정확하게 발음하도록 도와줍니다.
• 중앙화된 브랜드 자산
• 발음 설정
• 팀 전체의 일관된 결과물
대규모 개인 맞춤형 영상
하나의 영상을 수천 개의 개인 맞춤 버전으로 바꾸세요. 동적 변수를 활용해 이름, 회사, 세부 정보를 자유롭게 설정하여 개인화된 아웃리치를 구현하면, 각 수신자마다 영상을 따로 제작하지 않고도 높은 참여를 이끌어낼 수 있습니다.
• 동적 개인화 필드
• 일괄 생성
• 개별 시청자 타기팅
기획부터 영상 공개까지, 3단계로 끝내기
메시지부터 시작하세요
스크립트를 붙여넣거나, 간단한 브리프를 업로드하거나, AI 스크립트 생성기가 캠페인 목표를 바탕으로 콘텐츠를 만들도록 하세요. 빈 페이지에서 시작할 필요 없이, 이미 보유한 마케팅 자료를 기반으로 바로 시작할 수 있습니다.
당신의 크리에이티브를 선택하세요
브랜드와 타깃 고객에 딱 맞는 200개 이상의 다양한 AI 아바타 중에서 선택하세요. 목소리, 배경, 시각 스타일을 자유롭게 고를 수 있습니다. 또는 모든 콘텐츠에서 일관된 브랜드 존재감을 유지할 수 있도록 전담 스포크스퍼슨 클론을 만들어 보세요.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 마케팅 영상이 완성됩니다. 모든 채널에 맞게 모든 화면 비율로 내보내세요. 글로벌 확장이 필요하신가요? 한 번의 클릭으로 어떤 언어로든 번역할 수 있습니다. 마케팅 일정에 맞는 속도로 콘텐츠를 제작·발행하세요.
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
제품 출시 영상
출시 첫날에 콘텐츠를 공개하세요. 30일째가 아니라.제품 동영상으로 기능을 설명하고, 가치를 보여주며, 도입을 이끌어 보세요. 몇 주가 아니라 몇 시간 만에 제작하고, 기능이 바뀌면 즉시 업데이트할 수 있습니다.
사용 사례: 출시 당일에 웹사이트, 이메일, 소셜 채널용 제품 발표 영상을 동시에 제작하세요.
소셜 미디어 콘텐츠
팀을 지치게 하지 않고 알고리즘을 채우세요. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube 전 채널에 매일 올라가는 소셜 콘텐츠를 일관된 퀄리티로, 제작 시간은 최소화해서 제공합니다.
사용 사례: 한 번의 오후 세션으로 일주일치 소셜 미디어용 영상을 제작합니다.
광고 크리에이티브
더 많은 콘셉트를 테스트하고, 승자 크리에이티브를 더 빨리 찾아보세요. 광고 변형을(를) 별도의 촬영 없이 A/B 테스트용으로 생성하세요. 서로 다른 훅, 다른 타깃, 다른 각도까지—모두 하나의 워크플로에서 만들어집니다.
사용 사례: 전통적인 광고 한 편을 제작하는 시간에 크리에이티브 테스트용 광고 버전을 10개까지 만들어 보세요.
검증된 결과: Attention Grabbing Media는 3일 걸리던 제작 시간을 몇 시간으로 단축하면서, 10개 이상의 새로운 언어로 확장했습니다.
고객 후기
규모 있게 쌓는 소셜 증명. 고객 일정 조율이나 촬영 준비 없이도 신뢰를 높이는 후기 스타일 콘텐츠를 만들어 보세요.
사용 사례: 다양한 산업 전반에서 활용 사례와 성과를 강조하는 고객 사례 영상 제작.
설명 및 사용 방법 콘텐츠
튜토리얼 동영상과 설명 영상으로 고객이 제품을 쉽게 이해하도록 도와주세요. 제품이 변경되어도 재촬영 없이 즉시 업데이트할 수 있습니다.
사용 사례: 모든 제품 업데이트에 맞춰 항상 최신 상태를 유지하는 기능 설명 라이브러리를 구축하세요.
글로벌 마케팅 캠페인
모든 시장에 하나의 캠페인. 각 지역마다 별도의 제작 예산 없이도 국제 고객을 위해 크리에이티브를 현지화하세요.
사용 사례: 12개 시장에서 현지 언어 영상 크리에이티브로 동시에 제품 캠페인을 진행합니다.
검증된 결과: Vision Creative Labs는 HeyGen을 통해 고객들이 연간 1~2개의 영상 제작에서 하루 50~60개 제작으로 성장하도록 도왔습니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
마케팅을 위한 AI 영상 제작이란 무엇인가요?
AI 영상 제작은 인공지능을 활용해 기존의 제작 과정 없이도 전문적인 마케팅 영상을 만들어 내는 기술입니다. HeyGen은 AI 아바타, 음성 합성, 자동 편집 기능을 결합해, 대본만 있으면 카메라나 스튜디오, 촬영팀 없이도 완성도 높은 영상 콘텐츠로 변환해 줍니다. 마케팅 팀은 제품 소개 영상, 소셜 콘텐츠, 광고 크리에이티브를 몇 주가 아니라 몇 분 만에 제작할 수 있습니다.
제작 팀 없이 마케팅 영상을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
스크립트를 직접 작성하거나 HeyGen의 AI 스크립트 생성기에 맡겨 간단한 브리프만으로 만들어 보세요. 화면에 등장할 AI 아바타를 선택하고, 목소리와 영상 스타일을 고른 뒤 영상을 생성하면 됩니다. 전체 과정은 몇 분밖에 걸리지 않으며, 어떤 제작 전문 지식도 필요하지 않습니다. 브랜드 일관성을 위해 대표 연사의 음성과 모습을 복제해 디지털 트윈이 모든 콘텐츠에서 귀사의 브랜드를 대신해 나타나도록 할 수 있습니다.
여러 소셜 미디어 플랫폼용 동영상을 한 번에 만들 수 있나요?
네—HeyGen은 하나의 프로젝트로부터 여러 가지 화면 비율로 영상을 내보낼 수 있습니다. 한 번만 제작한 뒤, YouTube용 16:9, TikTok과 인스타그램 릴스용 9:16, 인스타그램 피드 게시물용 1:1 비율로 각각 내보내세요. 플랫폼마다 콘텐츠를 다시 만들거나 여러 제작 워크플로를 따로 관리할 필요가 없습니다.
다국어 마케팅 영상은 어떻게 작동하나요?
먼저 기본 언어로 마케팅 영상을 만든 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상의 지원 언어로 다양한 버전을 생성하세요. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서도 브랜드 보이스가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 일치하도록)가 포함됩니다. 하나의 원본 영상으로 전 세계 캠페인을 시작해 보세요.
HeyGen으로 UGC 스타일의 콘텐츠를 만들 수 있나요?
기본 언어로 한 번만 컴플라이언스 교육 영상을 제작하세요. 그런 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개가 넘는 지원 언어로 손쉽게 다양한 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서 발표자의 목소리가 자연스럽게 들리도록 하는 기능)과 립싱크(입 모양이 번역된 음성과 정확히 맞도록 하는 기능)가 포함됩니다. 이렇게 제작된 스페인어 버전은 영어 더빙이 아니라, 원어민이 말하는 자연스러운 스페인어처럼 들립니다.
영상 전반에서 브랜드 일관성을 유지하려면 어떻게 해야 하나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 정책 문서를 다루는 엔터프라이즈 컴플라이언스 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 사용자 관리를 지원하는 전용 워크스페이스를 제공합니다. 우리는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 활용하지 않습니다.
개별 시청자마다 영상을 개인화할 수 있나요?
네. HeyGen은 이름, 회사, 사용자 지정 정보 등을 위한 변수 필드를 사용한 동적 퍼스널라이제이션을 지원합니다. 하나의 템플릿만 만들면 수천 개의 개인화된 버전을 생성할 수 있습니다. 어카운트 기반 마케팅, 영업 아웃리치 또는 고객 참여 캠페인에 활용할 수 있습니다. Videoimagem은 이 방식을 사용해 AB InBev를 위해 50,000개 이상의 개인화된 영상을 제작했습니다.
마케팅 영상을 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞게 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식으로 3~10분 분량에서 효과적으로 작동하지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 개의 챕터나 모듈로 나누는 것을 고려해 보세요.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 마케팅 영상 제작은 인력 섭외, 스튜디오 예약, 촬영 일정, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편을 완성하는 데 2~4주와 5,000~20,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 품질의 영상을 몇 분 만에, 그 비용의 일부만으로 만들어 냅니다. 캠페인이 바뀌거나 콘텐츠를 수정해야 할 때도 다시 촬영하는 대신 재생성만 하면 됩니다. 마케팅 팀들은 콘텐츠 제작 속도가 3배 빨라지고, 제작 비용은 크게 줄어들었다고 보고하고 있습니다.
우리 마케팅 팀 전체가 HeyGen을 함께 사용할 수 있나요?
네. 비즈니스를 위한 HeyGen에는 마케팅 매니저, 콘텐츠 제작자, 디자이너가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 에셋 라이브러리를 통해 승인된 브랜드 요소를 모두가 쉽게 활용할 수 있으며, 관리자 기능으로 권한을 관리하고, 사용 현황을 모니터링하며, 팀 전체 산출물에서 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.
어떤 종류의 마케팅 영상을 만들 수 있나요?
HeyGen은 제품 출시 영상, 설명 영상, 소셜 미디어 콘텐츠, 광고 크리에이티브, 고객 후기, 사용 방법 튜토리얼, 회사 공지, 이벤트 프로모션, 이메일 영상 콘텐츠 등 사실상 모든 종류의 마케팅 영상을 지원합니다. 스크립트를 만들 수만 있다면, HeyGen이 어떤 언어로든, 어떤 채널이든 제작해 드립니다.
내 마케팅 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 캠페인 자료나 미공개 제품 정보를 다루는 엔터프라이즈 마케팅 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 접근 관리가 가능한 전용 워크스페이스를 제공합니다. 저희는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
내일이면 나가야 할 콘텐츠를 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하고, 전 세계 시장을 위해 즉시 현지화하며, 팀이나 예산을 늘리지 않고도 콘텐츠 생산을 확장할 수 있습니다. HubSpot, Ogilvy, Publicis와 함께 콘텐츠 제작 방식을 혁신한 마케팅 팀에 합류하세요.
