교육 비디오를 더 흥미롭고 효과적으로 만드세요

연구에 따르면 비디오 기반 학습은 텍스트 기반 콘텐츠보다 훨씬 효과적입니다. 직원들은 문서를 읽는 것보다 시각적이고 청각적으로 정보가 제시될 때 정보를 더 잘 기억할 가능성이 높습니다. HeyGen 교육 비디오는 학습을 더 상호작용적이고 흥미롭게 만들어 더 나은 결과를 이끌어냅니다.