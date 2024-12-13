혜택과 가치
매력적인 비디오 교육으로 학습을 변화시키세요
교육 비디오를 더 흥미롭고 효과적으로 만드세요
연구에 따르면 비디오 기반 학습은 텍스트 기반 콘텐츠보다 훨씬 효과적입니다. 직원들은 문서를 읽는 것보다 시각적이고 청각적으로 정보가 제시될 때 정보를 더 잘 기억할 가능성이 높습니다. HeyGen 교육 비디오는 학습을 더 상호작용적이고 흥미롭게 만들어 더 나은 결과를 이끌어냅니다.
몇 분 안에 인공지능 기반의 매력적인 교육 비디오를 만드세요
촬영, 편집, 그리고 성우 고용은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. HeyGen은 AI 기반 아바타, 음성 오버, 그리고 사용하기 쉬운 템플릿을 통해 비디오 제작을 간소화하여 기업, 교육자, 콘텐츠 제작자들이 비싼 제작 장비 없이 몇 분 안에 고품질의 교육 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.
모든 지역에서 일관된 교육 비디오를 제공하세요
여러 위치에서 직원 교육이 필요하신가요? 온라인 코스의 범위를 확장하고 싶으신가요? HeyGen의 AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 사용하면 170개 이상의 언어와 방언으로 기업 팀, 온라인 학습자 및 소셜 미디어 청중을 위한 교육 비디오를 현지화하는 것이 콘텐츠를 다시 촬영할 필요 없이 쉬워집니다.
고객 사례
L&D 팀이 교육 콘텐츠를 어떻게 확장하는지 알아보세요
“HeyGen을 사용하면 복잡한 것들이 더 단순하고 직관적으로 변합니다. AI 사용이 어려울 수 있지만, HeyGen의 흐름은 탐색을 쉽게 해주며, 우리 팀이 시간과 돈을 절약하는 동시에 Sibelco 직원들의 안전을 유지할 수 있게 합니다.”
방법
HeyGen을 이용한 교육용 비디오 제작하기
몇 분 안에 전문가 수준의 교육 영상을 제작하세요—제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
Pick from customizable templates designed for sales, marketing, IT, and HR training. Need full control? Start with a blank canvas and apply your brand kit for a seamless, on-brand experience.
트레이닝 스크립트를 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 내용을 설명할 아바타를 선택하세요. 개인적인 느낌을 원하신다면 더 친숙하고 매력적인 경험을 위해 자신의 디지털 트윈을 만드세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 학습을 강화하고 브랜드 일관성을 보장하기 위해 로고, 제품 데모 또는 팀 워크플로우를 추가하세요.
AI 기반의 현지화를 통해 교육 비디오를 여러 언어로 쉽게 번역하고 립싱크 할 수 있어 모든 개인이 동일한 고품질 학습 경험을 받을 수 있습니다.
비디오가 완성되면 선호하는 형식으로 내보내고 소셜 계정, 커뮤니티, 내부 교육 포털, 이메일 또는 회사 인트라넷 등, 대상 청중이 가장 잘 배울 수 있는 곳에 공유하세요.
자주 묻는 질문
AI 교육 비디오는 특정 기술, 작업 흐름 또는 모범 사례를 가르치기 위해 설계된 짧고 흥미로운 비디오입니다. 이들은 회사가 필수 지식을 전달하고, 참여를 유도하며, 팀 간 학습을 확장하는 데 도움을 줍니다.
비디오는 정적인 콘텐츠에 비해 학습자의 참여도와 이해도를 높이는 효과적인 방법입니다. HeyGen을 사용하면 전체 제작 팀 없이도 고품질의 AI 교육 비디오를 쉽게 만들 수 있어, 더 빠른 기술 습득과 일관된 지식 공유를 가능하게 합니다.
HeyGen은 생생한 아바타, 자동 음성 오버, 사전 제작된 템플릿을 포함한 AI 기반 비디오 제작 도구를 사용합니다. 마케터, 학습 및 개발 전문가 또는 모든 콘텐츠 제작자가 고급 기술 능력 없이도 정교한 AI 교육 비디오를 빠르게 제작할 수 있습니다.
네. HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 기타 시각적 요소를 적용하여 인공지능 교육 비디오가 통일된 브랜드 정체성을 반영하도록 할 수 있습니다. 또한 대상 청중에 맞게 톤과 스타일을 조정할 수도 있습니다.
물론입니다. HeyGen은 다양한 언어로 AI 번역 및 립싱크를 지원하여 추가 제작 비용 없이 전 세계적으로 교육 콘텐츠를 확장할 수 있게 해줍니다.
아니요. HeyGen은 모든 숙련도를 가진 사용자를 위해 만들어졌습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 도구와 사용자 친화적인 인터페이스가 비디오 편집 경험이 없어도 세련된 비디오를 만들 수 있도록 도와줍니다.
직원 입문 교육 비디오, 준수 교육, 리더십 개발 모듈, 제품 튜토리얼 또는 기타 교육 자료를 만들 수 있습니다. 단순히 비디오를 학습자의 필요에 맞게 맞춤화하세요.
일반적으로, 집중된 교육 콘텐츠에는 2-5분이 이상적입니다. 그러나, 주제와 공유할 플랫폼에 따라 더 길거나 짧은 비디오를 만들 수 있습니다.
HeyGen 비디오를 여러 채널에 배포할 수 있습니다: LMS 플랫폼, 이메일 캠페인, 회사의 내부 지식 기반, 또는 소셜 네트워크. 학습자들이 자신의 일정에 맞춰 쉽게 접근하여 시청할 수 있도록 해주세요.
HeyGen의 AI 기능을 사용하면 몇 분 안에 전문적인 교육 비디오를 제작할 수 있습니다. 이 간소화된 과정을 통해 교육 자료를 최신 상태로 유지하고 급박한 마감 시한을 쉽게 충족할 수 있습니다.