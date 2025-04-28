AI로 나만의 디지털 분신을 만들어, 매번 직접 촬영하지 않고도 영상을 제작하세요. 텍스트를 당신을 꼭 닮은 영상으로 바꿔 주는 디지털 버전을 활용해, 콘텐츠, 업데이트, 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.
Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.
Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.
Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.
Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.
Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.
HeyGen이 최고의 AI 분신 생성 도구인 이유
HeyGen은 어떤 스크립트든 몇 분 만에 고품질의 생생한 영상으로 만들어 줍니다. 거친 아이디어, 잘 다듬어진 시나리오, 혹은 몇 개의 핵심 bullet point에서 바로 시작할 수 있습니다. HeyGen은 강력한 제어 기능을 통해 현실감 있는 말하는 장면을 생성하므로, 전통적인 제작 워크플로 없이도 텍스트에서 완성된 영상까지 한 번에 만들어낼 수 있습니다.
하나의 클론만 만들어 여러 영상에서 재사용하세요. 매번 카메라를 세팅하는 대신 스크립트만 수정해 당신의 AI 버전을 만들어 보세요.
복제된 동영상은 채널, 팀, 언어가 달라져도 동일한 AI 음성, 외형, 그리고 전달 방식을 유지합니다.
AI 클론 생성 워크플로우는 일회성 실험이나 신기한 영상이 아니라 반복 제작되는 콘텐츠를 위해 설계되어, AI 영상을 효율적으로 만들 수 있도록 합니다.
AI Photo Avatar and Character Animation
초상화, 전신 사진, 아바타를 생생한 제스처와 함께 움직이게 만들어 보세요. 이 이미지 생성기는 표정을 분석하고 고급 AI를 활용해 사실적인 얼굴 애니메이션을 추가하여, 몰입감 있는 영상 결과물을 만들어 냅니다.
빠른 사진-동영상 제작
Upload an image, add your script, and click generate video. HeyGen handles the rest. Turn photos into stunning videos in seconds with high video quality. This is the ideal image to video tool for those who need quick video creation at scale.
음성, 음악, 자막을 하나의 흐름으로
내장된 음성과 음악을 활용해 동영상을 생성하세요. 오디오와 동기화된 자막이 있는 말하는 아바타를 만들 수 있습니다. 별도의 도구 없이도 오디오 레이어를 추가할 수 있습니다. 여러 가지 동영상 형식과 해상도를 지원합니다.
유연한 스타일 및 모션 제어
영상 길이, 화면 비율, 속도를 자유롭게 설정하세요. “천천히 패닝”이나 “피사체 확대”처럼 텍스트로 전환 효과를 지시할 수 있습니다. 이 동영상 생성 도구는 학습이 전혀 필요 없으면서도 완전한 제어권을 제공합니다.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.
AI 분신 만들기 도구 사용 방법
반복 사용을 위해 설계된 네 가지 간단한 단계로 나만의 AI 클론 영상 콘텐츠를 제작하세요.
짧은 영상과 음성 참고 자료를 제공하세요. HeyGen이 당신을 정확하게 표현하는 AI 아바타를 생성합니다.
Type or paste the text you want delivered. The system prepares pacing and delivery automatically.
Select visual layout, tone, and language. The clone adapts while keeping your identity consistent.
영상을 렌더링한 뒤 다운로드하거나 공유하세요. 언제든지 스크립트를 수정해 새 버전을 생성할 수 있습니다.
AI로 자신을 클론한다는 것은, 텍스트를 기반으로 영상을 만들어 주는 AI 영상 생성기를 활용해 화면에 등장하는 당신의 디지털 버전을 만드는 것을 의미합니다. 이를 통해 매번 직접 영상을 촬영하지 않고도 화면에 출연할 수 있습니다.
No. You create the clone once, then generate new videos by editing text. This removes repeated filming and retakes.
AI 클론은 당신을 닮은 외모와 목소리로, 자연스러운 말투와 일정한 동작을 구현하도록 설계되어 전문적인 영상 제작에 적합하며, 유튜브용으로도 완벽합니다.
Yes. One clone can speak multiple languages while maintaining the same appearance and voice characteristics.
네. 많은 팀이 교육, 트레이닝, 리더십 업데이트 및 콘텐츠 제작을 위해 AI 클론 워크플로를 활용하고 있습니다.
레이아웃을 다시 구성하거나 영상을 다시 촬영하지 않고도 언제든지 스크립트를 수정하고 영상을 다시 생성할 수 있습니다.
아니요. 이 프로세스는 텍스트 기반으로 이루어져 있으며, 비기술 사용자도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
창업자, 교육자, 크리에이터, 영업팀, 그리고 일관된 영상 커뮤니케이션이 필요한 조직들이 AI 분신 영상 도구의 혜택을 가장 많이 누립니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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