AI Clone Yourself Tool for Personal Videos Instantly

AI로 나만의 디지털 분신을 만들어, 매번 직접 촬영하지 않고도 영상을 제작하세요. 텍스트를 당신을 꼭 닮은 영상으로 바꿔 주는 디지털 버전을 활용해, 콘텐츠, 업데이트, 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.

115,822,233생성된 동영상
89,720,239생성된 아바타
15,982,222번역된 동영상
세계 최고의 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
전 세계 수백만 명이 자신의 이야기를 생생하게 표현하기 위해 신뢰합니다.

무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요

무료로 시작하기
아바타를 선택하세요
생성 후 립싱크 적용
스크립트를 입력하세요
어떤 언어로든 입력하세요
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
창업자 및 경영진 업데이트

창업자 및 경영진 업데이트

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

교육 콘텐츠 제공

교육 콘텐츠 제공

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

영업 및 아웃리치 영상

영업 및 아웃리치 영상

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

내부 교육 및 온보딩

내부 교육 및 온보딩

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

크리에이터 콘텐츠 제작

크리에이터 콘텐츠 제작

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

글로벌 커뮤니케이션

글로벌 커뮤니케이션

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

HeyGen이 최고의 AI 분신 생성 도구인 이유

HeyGen은 어떤 스크립트든 몇 분 만에 고품질의 생생한 영상으로 만들어 줍니다. 거친 아이디어, 잘 다듬어진 시나리오, 혹은 몇 개의 핵심 bullet point에서 바로 시작할 수 있습니다. HeyGen은 강력한 제어 기능을 통해 현실감 있는 말하는 장면을 생성하므로, 전통적인 제작 워크플로 없이도 텍스트에서 완성된 영상까지 한 번에 만들어낼 수 있습니다.

무료로 시작하기
당신의 단 하나의 버전으로, 무제한 동영상

하나의 클론만 만들어 여러 영상에서 재사용하세요. 매번 카메라를 세팅하는 대신 스크립트만 수정해 당신의 AI 버전을 만들어 보세요.

대규모 환경에서도 일관된 존재감

복제된 동영상은 채널, 팀, 언어가 달라져도 동일한 AI 음성, 외형, 그리고 전달 방식을 유지합니다.

Built for real production needs

AI 클론 생성 워크플로우는 일회성 실험이나 신기한 영상이 아니라 반복 제작되는 콘텐츠를 위해 설계되어, AI 영상을 효율적으로 만들 수 있도록 합니다.

AI Photo Avatar and Character Animation

초상화, 전신 사진, 아바타를 생생한 제스처와 함께 움직이게 만들어 보세요. 이 이미지 생성기는 표정을 분석하고 고급 AI를 활용해 사실적인 얼굴 애니메이션을 추가하여, 몰입감 있는 영상 결과물을 만들어 냅니다.

무료로 시작하기 →
image to video

빠른 사진-동영상 제작

Upload an image, add your script, and click generate video. HeyGen handles the rest. Turn photos into stunning videos in seconds with high video quality. This is the ideal image to video tool for those who need quick video creation at scale.

무료로 시작하기 →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

음성, 음악, 자막을 하나의 흐름으로

내장된 음성과 음악을 활용해 동영상을 생성하세요. 오디오와 동기화된 자막이 있는 말하는 아바타를 만들 수 있습니다. 별도의 도구 없이도 오디오 레이어를 추가할 수 있습니다. 여러 가지 동영상 형식과 해상도를 지원합니다.

무료로 시작하기 →
Voice cloning

유연한 스타일 및 모션 제어

영상 길이, 화면 비율, 속도를 자유롭게 설정하세요. “천천히 패닝”이나 “피사체 확대”처럼 텍스트로 전환 효과를 지시할 수 있습니다. 이 동영상 생성 도구는 학습이 전혀 필요 없으면서도 완전한 제어권을 제공합니다.

무료로 시작하기 →
motion graphics photos to video

Used by 100,000+ teams that value quality, ease, and speed

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.

Miro
"이 도구 덕분에 우리 작가들도 시각적 스토리텔링 매체를 다룰 때 제가 누리는 것과 같은 수준의 창의성을 작업 과정에서 발휘할 수 있게 되었습니다."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

로저 허스트, Co-Founder
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 지금 가진 자원만으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다."

Justin Meisinger, Program Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
작동 방식

AI 분신 만들기 도구 사용 방법

반복 사용을 위해 설계된 네 가지 간단한 단계로 나만의 AI 클론 영상 콘텐츠를 제작하세요.

무료로 시작하기
Step 1

나만의 클론 만들기

짧은 영상과 음성 참고 자료를 제공하세요. HeyGen이 당신을 정확하게 표현하는 AI 아바타를 생성합니다.

Step 2

스크립트를 추가하세요

Type or paste the text you want delivered. The system prepares pacing and delivery automatically.

3단계

스타일과 언어 선택

Select visual layout, tone, and language. The clone adapts while keeping your identity consistent.

Step 4

Generate and export

영상을 렌더링한 뒤 다운로드하거나 공유하세요. 언제든지 스크립트를 수정해 새 버전을 생성할 수 있습니다.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Frequently Asked Questions (FAQs)

AI로 나를 복제한다는 것은 무슨 뜻인가요?

AI로 자신을 클론한다는 것은, 텍스트를 기반으로 영상을 만들어 주는 AI 영상 생성기를 활용해 화면에 등장하는 당신의 디지털 버전을 만드는 것을 의미합니다. 이를 통해 매번 직접 영상을 촬영하지 않고도 화면에 출연할 수 있습니다.

모든 영상을 다 녹화해야 하나요?

No. You create the clone once, then generate new videos by editing text. This removes repeated filming and retakes.

How realistic is the clone?

AI 클론은 당신을 닮은 외모와 목소리로, 자연스러운 말투와 일정한 동작을 구현하도록 설계되어 전문적인 영상 제작에 적합하며, 유튜브용으로도 완벽합니다.

Can I use the same clone in different languages?

Yes. One clone can speak multiple languages while maintaining the same appearance and voice characteristics.

전문적인 용도로 사용해도 적합한가요?

네. 많은 팀이 교육, 트레이닝, 리더십 업데이트 및 콘텐츠 제작을 위해 AI 클론 워크플로를 활용하고 있습니다.

나중에 동영상을 수정할 수 있나요?

레이아웃을 다시 구성하거나 영상을 다시 촬영하지 않고도 언제든지 스크립트를 수정하고 영상을 다시 생성할 수 있습니다.

Do I need technical or editing skills?

아니요. 이 프로세스는 텍스트 기반으로 이루어져 있으며, 비기술 사용자도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

자기 복제를 통해 가장 큰 혜택을 얻는 사람은 누구인가요?

창업자, 교육자, 크리에이터, 영업팀, 그리고 일관된 영상 커뮤니케이션이 필요한 조직들이 AI 분신 영상 도구의 혜택을 가장 많이 누립니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

AI 비디오 생성기비디오 번역기텍스트에서 비디오로오디오를 비디오로립 싱크 AI페이스스왑 비디오AI 음성 생성기AI UGC 광고비디오로 가는 URL스크립트에서 비디오로AI 바이럴 릴 생성기AI 아바타 생성기이미지에서 비디오로음성 복제유튜브 비디오 번역기비디오 아바타AI 유튜브 비디오 메이커AI 틱톡 비디오 생성기AI 자막 생성기비디오에 텍스트 추가AI 자막 생성기비디오 스크립트 생성기텍스트를 음성으로 변환하는 아바타비디오에 사진 추가AI 비디오 압축기

HeyGen으로 시작해 보세요

AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.

Get started for free →
CTA background