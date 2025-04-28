HeyGen이 최고의 AI 분신 생성 도구인 이유

HeyGen은 어떤 스크립트든 몇 분 만에 고품질의 생생한 영상으로 만들어 줍니다. 거친 아이디어, 잘 다듬어진 시나리오, 혹은 몇 개의 핵심 bullet point에서 바로 시작할 수 있습니다. HeyGen은 강력한 제어 기능을 통해 현실감 있는 말하는 장면을 생성하므로, 전통적인 제작 워크플로 없이도 텍스트에서 완성된 영상까지 한 번에 만들어낼 수 있습니다.