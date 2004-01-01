규제 요건을 충족하는 컴플라이언스 교육 동영상 제작하기
필수 교육을 LMS용 SCORM 내보내기가 가능한 추적형 동영상 콘텐츠로 전환하세요. 규정이 변경되면 즉시 내용을 업데이트할 수 있습니다. 175개 이상의 언어로 배포하세요. 모든 직원이 필수 교육을 완료했음을 입증할 수 있는 감사 추적 기록을 유지하십시오.
교육·개발(L&D) 콘텐츠 병목 현상
컴플라이언스 교육의 과제
컴플라이언스 교육은 법적으로 요구되며, 기한이 촉박하고, 대규모로 관리하기가 어렵습니다. 수백 명의 직원이 마감 기한을 놓치고, 규정은 교육 자료가 업데이트되는 속도보다 더 빨리 바뀌며, 감사에서는 이수 기록의 누락이 드러납니다. 교대 근무와 여러 지역에 걸친 라이브 교육은 제대로 진행되지 않고, 영어로만 제공되는 교육은 글로벌 팀을 소외시키며, 파워포인트 자료는 이수율이 낮습니다. 외부 강사 비용으로 매년 수천 달러가 들고, 수동으로 이수 현황을 추적하느라 많은 시간이 소요될 뿐 아니라 감사 리스크, 법적 책임, 제재 노출 가능성도 커집니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 까다로운 컴플라이언스 요구사항을 전문적인 교육 영상으로 전환해 주며, 감사에 바로 활용할 수 있는 문서화를 위해 SCORM 추적 기능을 기본으로 제공합니다. 콘텐츠를 업로드하고, 전문 AI 아바타를 선택한 뒤, 완료 데이터·타임스탬프·버전 관리 정보와 함께 LMS로 바로 내보낼 수 있는 영상을 생성하세요. 규정이 변경되면 스크립트만 수정해 몇 분 안에 영상을 다시 생성하고, 새로운 버전이 자동으로 학습자에게 제공되도록 할 수 있습니다. 다국어 컴플라이언스 교육이 필요하신가요? 직장 내 괴롭힘 예방, OSHA, HIPAA 관련 콘텐츠를 자연스러운 보이스 클로닝과 립싱크를 통해 175개 이상의 언어로 번역하여, 단일하고 일관된 감사 추적이 가능한 법적 준수 교육을 제공할 수 있습니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
SCORM 내보내기 및 감사 추적
컴플라이언스 교육 동영상을 SCORM 1.2 또는 2004 패키지로 내보내 어떤 LMS와도 연동하세요. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors를 비롯해 어떤 학습 플랫폼과도 통합할 수 있습니다. 귀사의 LMS는 자동으로 수강 완료 여부, 학습 시간, 평가 점수, 완료 일자를 추적합니다. 감사인이 증빙 자료를 요청하면, 시스템에서 바로 수강 완료 보고서를 추출해 제출할 수 있습니다.
SCORM 1.2 및 2004 규격 준수
자동 완료 추적
타임스탬프가 포함된 감사 기록
버전 관리 문서
즉각적인 규제 업데이트
규정은 당신의 생산 일정에 맞춰 기다려주지 않습니다. OSHA가 기준을 업데이트합니다. 한 건의 소송으로 성희롱 교육 요건이 바뀝니다. 변경된 요건에 맞게 교육 스크립트를 수정하고 5분 안에 영상을 다시 생성하세요. LMS에 업로드하면 자동으로 이전 버전을 대체합니다. 이렇게 하면 수주일씩 걸리는 제작 지연 없이도 컴플라이언스 교육을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
스크립트 변경 사항은 몇 분 안에 배포됩니다
재촬영이 필요 없습니다
규정 준수를 위한 버전 추적
모든 언어를 동시에 업데이트
다국어 컴플라이언스 교육
많은 관할 지역에서는 직원이 이해하는 언어로 교육을 제공하도록 법적으로 요구합니다. 하나의 컴플라이언스 영상으로 무제한 언어 버전을 만들 수 있습니다. 텍사스 시설용 OSHA 교육은 스페인어로, 브라질 근로자용은 포르투갈어로, 캘리포니아 팀용은 베트남어로 번역하세요. 보이스 클로닝을 통해 기계적인 TTS가 아닌 자연스러운 음성 전달이 가능합니다. 각 언어 버전은 동일한 SCORM 추적 기능을 포함합니다.
175개 이상의 언어 지원
언어별 자연스러운 음성 클로닝
입 모양과 정확히 맞는 립싱크
언어별 버전 SCORM 추적
전문 규정 준수 콘텐츠
직장 내 괴롭힘 예방을 위한 40장짜리 파워포인트 자료를 끝까지 보는 사람은 거의 없습니다. 영상 기반 교육은 문서 기반 교육보다 수료율이 3배 더 높습니다. 전문 아바타 진행자가 필수 내용을 흥미롭고 시청하기 좋은 형식으로 전달합니다. 직원들은 요구사항을 더 잘 이해하고, 교육 내용을 더 오래 기억합니다.
전문적인 프레젠터 전달 방식
문서보다 더 높은 완료율
더 나은 지식 유지
필요할 때 시나리오 기반 예시 제공
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
컴플라이언스 콘텐츠를 업로드하세요
기존 컴플라이언스 자료부터 시작하세요. 이전 교육에서 사용한 PowerPoint 자료를 업로드하고, 정책 문서의 스크립트를 붙여넣거나, 외부 강사가 제공한 콘텐츠 개요를 활용할 수 있습니다. 일반적인 컴플라이언스 주제의 경우, 이미 존재하는 요구사항을 참고하세요. OSHA 기준은 공개되어 있고, EEOC의 직장 내 괴롭힘 예방 가이드라인은 문서화되어 있으며, HIPAA 요구사항도 명확히 정의되어 있습니다.
전문 발표자 선택
엄격한 컴플라이언스 주제에 적합한 120개 이상의 전문 AI 아바타 중에서 선택하세요. 직장 내 괴롭힘 교육을 위한 비즈니스 전문가 아바타, OSHA 콘텐츠를 위한 안전 중심 아바타, HIPAA 교육을 위한 의료 전문가 아바타를 제공합니다. 회사 로고와 브랜드 요소를 추가하고, 필요한 법적 고지 문구도 포함할 수 있습니다.
SCORM 추적 기능으로 배포
SCORM 패키지로 내보냅니다. 다른 필수 교육과 함께 LMS에 업로드하세요. 이수(완료) 기준을 설정합니다. 필수 직원 그룹에 할당합니다. LMS가 수강 등록, 진행 추적, 알림, 문서화를 처리합니다. 감사인이 증빙을 요청하면, 이수(완료) 보고서를 생성해 제출하세요.
모든 규제 요건을 위한 컴플라이언스 교육
OSHA 안전 교육
제조, 건설, 물류창고 등 산업 전반에서 산업안전이 요구되는 모든 분야. 유해물질 의사소통, 록아웃/태그아웃(LOTO), 추락 방지, 밀폐공간 출입, 지게차 운전, 개인보호구(PPE) 요구사항 등. OSHA 규정을 준수하는 교육 과정을 만들고, 점검 대비를 위해 교육 이수 내역을 문서로 남기세요.
사용 사례: 3교대 제조 회사가 OSHA 잠금·표찰(LOTO) 교육 영상을 제작합니다. 영어와 스페인어로 배포하고, 모든 근무조는 각자의 일정에 맞춰 교육을 완료합니다. OSHA 검사관이 관련 문서를 요청하자, 관리자는 2분 이내에 100% 이수율을 보여주는 완료 보고서를 생성합니다.
HIPAA 프라이버시 및 보안 교육
의료 서비스 제공자, 의료 기관, 병원, 보험 회사 및 보호 대상 건강 정보(PHI)를 취급하는 모든 적용 대상 기관. HIPAA 프라이버시 규칙, 보안 규칙, 유출 통지, 환자 권리. 추적 가능한 동영상 콘텐츠를 통해 연간 HIPAA 교육 요건을 충족합니다.
사용 사례: 여러 지점을 둔 의료 기관이 HIPAA 프라이버시 교육을 제작합니다. 다섯 개 지점의 모든 임상 및 행정 직원에게 교육을 배포합니다. LMS가 수강 완료 현황을 추적하여 모든 직원이 마감 기한 전에 연간 HIPAA 요구사항을 이수했음을 입증합니다.
괴롭힘 예방 교육
대부분의 주에서 모든 고용주에게 요구됩니다. 성희롱, 차별, 보복 금지, 존중하는 직장 문화 조성, 신고 절차, 관리자 책임을 다룹니다. 주별 요구사항을 반영한 맞춤형 콘텐츠로 구성됩니다.
사용 사례: 캘리포니아와 뉴욕에 50개의 매장을 보유한 소매 체인이 두 주의 구체적인 요건을 모두 충족하는 괴롭힘 방지 교육을 마련합니다. 또한 모든 관리자가 캘리포니아에서 요구하는 2시간짜리 교육을 완료했음을 입증할 수 있도록 이수 현황을 추적합니다.
데이터 프라이버시 및 사이버보안 컴플라이언스
유럽 내 운영을 위한 GDPR 요구사항, 데이터 보호 정책, 피싱 인식 교육, 비밀번호 보안, 사고 보고 절차. 기술 기업, 금융 서비스 기업, 고객 데이터를 처리하는 모든 조직.
사용 사례: SaaS 회사가 유럽 지역 직원들을 위한 GDPR 준수 교육을 제작합니다. 이 교육에는 데이터 보호 원칙, 정보주체의 권리, 침해 사고 통지 절차 등이 포함됩니다. 또한 규제 준수 문서화를 위해 교육 이수 현황을 추적합니다.
금융 서비스 컴플라이언스
자금세탁방지(AML), 은행비밀법(BSA), 고객알기제도(KYC), SOX 컴플라이언스, 증권 규제, 내부자 거래 방지. 은행, 신용조합, 투자회사, 보험회사 등이 금융 규제 요건을 충족하도록 하는 것.
사용 사례: 지역 은행이 모든 창구 직원과 고객 응대 직원을 대상으로 AML(자금세탁방지) 교육을 실시합니다. 새로운 사례 예시와 규제 변경 사항을 반영해 분기마다 교육 내용을 업데이트합니다. SCORM 추적 기능을 통해 규제 검토를 위한 시험 및 교육 이수 문서를 제공합니다.
신입 직원 컴플라이언스 교육
온보딩 과정에서 모든 직원이 필수 정책을 이수하도록 보장하세요. 직원 온보딩 동영상과 자동 컴플라이언스 추적 기능을 활용해 보세요.
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
이것이 OSHA 교육 요건을 충족하나요?
성희롱 예방을 위한 영상 교육은 법적 요건을 충족하나요?
대부분의 주 차원의 괴롭힘 예방 교육 법규는 ‘상호작용형’ 콘텐츠를 요구하지만, 대면 교육을 의무화하지는 않습니다. 사례 시나리오와 이해도 점검(퀴즈 등)을 포함한 동영상 교육은 이러한 상호작용 요건을 충족합니다. 캘리포니아, 뉴욕, 코네티컷, 델라웨어, 일리노이, 메인 주 모두 동영상 기반 괴롭힘 예방 교육을 인정하고 있습니다.
컴플라이언스 문서화를 위해 SCORM 추적은 어떻게 작동하나요?
SCORM은 누가 언제 어떤 버전을 얼마나 오래 수강했는지, 평가 점수는 어떠했는지 등의 이수 정보를 LMS로 전송합니다. LMS는 이를 영구적으로 저장하여, 필수 교육이 실제로 이루어졌음을 입증하는 감사 추적 기록을 생성합니다.
규정이 변경되면 동영상을 업데이트해 줄 수 있나요?
영어를 하지 못하는 직원들은 어떻게 하나요?
연방 및 주 법규에서는 종종 직원이 이해할 수 있는 언어로 교육을 제공하도록 요구합니다. 컴플라이언스 교육 영상을 영어로 제작한 뒤, 스페인어, 베트남어, 중국어(만다린) 등 귀사의 직원들이 사용하는 어떤 언어로든 번역하세요. 각 언어 버전은 개별적인 SCORM 추적 기능을 갖추고 있습니다.
컴플라이언스 교육 영상은 어느 정도 길이가 적절할까요?
규제 요건에 따라 다릅니다. 캘리포니아주는 관리자를 위한 성희롱 예방 교육을 2시간 실시하도록 요구합니다. 대부분의 주에서는 일반 직원 교육 1시간을 인정합니다. 일반적인 컴플라이언스를 위해서는 개별 모듈을 20분 이내로 유지하는 것이 좋습니다. 더 긴 교육 요건은 여러 챕터로 나누어 진행하세요.
이것은 어떤 LMS 플랫폼에서 사용할 수 있나요?
사실상 모든 LMS가 해당되는 SCORM 1.2 또는 2004를 지원하는 어떤 LMS든 사용할 수 있습니다. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard 등 수백 가지 LMS와 호환됩니다.
감사인에게 교육을 어떻게 입증하나요?
귀하의 LMS는 모든 수료 데이터를 저장합니다. 감사인이 증빙을 요청하면, LMS에서 수료 보고서를 생성하세요. 이 보고서에는 직원 이름, 수료 날짜, 학습에 소요된 시간, 평가 점수, 그리고 어떤 버전의 교육을 수료했는지가 포함됩니다.
지금 바로 교육용 동영상을 만들어 보세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 제작하고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 같이 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 지금 합류하세요.
