규정은 당신의 생산 일정에 맞춰 기다려주지 않습니다. OSHA가 기준을 업데이트합니다. 한 건의 소송으로 성희롱 교육 요건이 바뀝니다. 변경된 요건에 맞게 교육 스크립트를 수정하고 5분 안에 영상을 다시 생성하세요. LMS에 업로드하면 자동으로 이전 버전을 대체합니다. 이렇게 하면 수주일씩 걸리는 제작 지연 없이도 컴플라이언스 교육을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

스크립트 변경 사항은 몇 분 안에 배포됩니다

재촬영이 필요 없습니다

규정 준수를 위한 버전 추적

모든 언어를 동시에 업데이트