크리에이터를 고용하지 않고도 전환을 이끄는 UGC 동영상 광고
실제 크리에이터 콘텐츠처럼 보이고 느껴지는 AI 아바타로 진짜 같은 UGC 영상 광고를 제작하세요. 크리에이터 관리, 단가 협상, 결과물 대기 없이 TikTok, Instagram, Meta용 광고 크리에이티브를 대규모로 확장할 수 있습니다.
- 제품이 변경될 때마다 콘텐츠를 즉시 업데이트하세요
마케팅 콘텐츠 대란
가장 성과가 좋은 광고는 정교하게 제작된 브랜드 광고보다 3–5배 더 높은 전환율을 내는 UGC 스타일 영상이지만, 이를 대량으로 제작·확대하는 일은 느리고 비용도 많이 듭니다. 여러 크리에이터를 관리하고, 사용 권한을 협상하고, 결과물을 기다리고, 영상 하나당 200–500달러를 지불하다 보면 금세 비용이 불어납니다. 크리에이터들은 마감 기한을 지키지 못하고, 퀄리티는 들쭉날쭉하며, 사용 권한은 만료되는데, 그 와중에도 무엇이 통하는지 찾기 위해서는 수십 개의 광고 변형이 필요합니다. 새로운 콘셉트와 각도를 테스트하는 데만도 브리핑과 수정에 몇 주가 걸려 경쟁에 대응하는 속도가 느려집니다. 크리에이티브 테스트 속도가 성장 목표를 따라가지 못하고 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen의 AI 광고 제작기는 크리에이터를 고용하지 않고도 진짜 같은 UGC 영상 광고를 만들어 줍니다. 크리에이터 스타일의 콘텐츠를 제공하고 TikTok과 Instagram에 자연스럽게 어울리는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하세요. 스크립트를 입력하고, 발표자를 선택한 뒤, 크리에이터 관리나 사용 권한 협상, 대기 시간 없이 몇 분 만에 광고를 제작할 수 있습니다. 다양한 훅, 각도, CTA를 테스트하기 위해 광고 버전 50개가 필요하신가요? 한 번의 세션에서 데모, 후기, 언박싱, 튜토리얼 형식을 같은 발표자로 모두 만들어 테스트해 보세요. 크리에이터 비용으로 25,000달러가 들 일을 단 하루 오후에 끝낼 수 있습니다.
아바타 프레젠터는 자연스러운 말투와 립싱크로 175개 이상의 언어를 구사합니다. 동일한 UGC 광고 크리에이티브를 전 세계에 선보이기 위해 현지화된 동영상 캠페인을(를) 활용해도 지역 크리에이터를 고용하거나 예산을 늘릴 필요가 없습니다.
대규모 제작을 위해 마케팅 팀이 필요로 하는 모든 것
무제한 크리에이티브 테스트
다양한 훅, 페인 포인트, 혜택, CTA를 조합해 끝없이 광고 버전을 만들어 보세요. 10개, 20개, 50개 이상의 버전을 A/B 테스트해 승리 공식을 찾아낼 수 있습니다. 버전당 크리에이터 비용 추가 없이 진행되며, 광고 집행 규모에 맞춰 크리에이티브 테스트 속도를 마음껏 확장할 수 있습니다.
진정성 있는 크리에이터 미학
AI 아바타는 UGC 광고 성과를 높여주는 캐주얼하고 진짜 같은 스타일을 제공합니다. 모바일로 촬영한 듯한 느낌, 카메라를 직접 바라보는 전달 방식, 자연스러운 말투, 광고 피로감을 유발하지 않는 자연스러운 분위기까지. 당신의 광고는 피드 속에 네이티브 콘텐츠처럼 자연스럽게 섞여 들어갑니다.
즉각적인 전환
광고 크리에이티브를 며칠이 아니라 몇 분 만에 제작하세요. 아침 전략 회의에서 새로운 각도를 잡고, 오후에는 이미 시장에서 테스트하고 있습니다. 트렌드, 경쟁사 움직임, 시장 변화를 퍼포먼스 마케팅의 속도로 민첩하게 대응하세요.
완전한 크리에이티브 컨트롤
당신의 비전이 완벽하게 구현됩니다. 크리에이터의 해석은 없습니다. “죄송하지만, 제 스타일이 아니에요.” 같은 말도 없습니다. 하고 싶은 말을, 원하는 방식 그대로 스크립트로 작성하세요. 성과 데이터를 바탕으로 즉시 반복·개선할 수 있습니다.
일관된 품질
모든 영상은 항상 전문적인 품질을 유지합니다. 조명 불량, 음질 저하, 브랜드와 맞지 않는 연출은 없습니다. 아바타, 배경, 전달 방식까지 모두 일관되게 유지해 품질 편차 없이 콘텐츠를 대규모로 제작할 수 있습니다.
사용 권한 문제 없음
한 번 제작하면 영원히 사용하세요. 계약 만료 없음. 사용 기간 연장을 위한 재협상 없음. 지역 제한 없음. 추가 비용 없이 전 세계 모든 지역, 모든 플랫폼에서 광고를 무기한 집행할 수 있습니다.
브리프부터 영상 게시까지, 3단계로 끝내기
후크를 작성하세요
광고 스크립트를 작성하세요. 스크롤을 멈추게 할 훅으로 시작하고, 고객의 고민을 짚어 주세요. 해결책을 제시하고, 명확한 CTA를 포함하세요. 또는 AI 스크립트 생성기를 사용해 보세요. 성과가 뛰어난 UGC 광고 공식을 기반으로 학습되었습니다. 테스트용으로 여러 가지 스크립트 버전을 생성할 수 있습니다.
크리에이터 스타일 선택하기
타깃 고객층에 맞는 AI 아바타를 선택하세요. Z세대 제품에는 젊고 에너지 넘치는 진행자를, 대중 시장에는 친근하고 일상적인 느낌의 인물을, 프리미엄 브랜드에는 세련된 아바타를 사용해 보세요. 여러 진행자를 스크립트와 함께 미리 확인하며 가장 잘 맞는 조합을 찾아보세요.
환경을 선택하세요. 진정성 있는 느낌을 원한다면 침실, 라이프스타일 제품에는 주방, 피트니스 브랜드에는 헬스장, B2B에는 사무실, 모험 관련 제품에는 야외를 선택하세요. 또는 사용자 지정 배경을 사용할 수도 있습니다.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 2~3분 안에 TikTok과 Instagram용 세로 9:16, 피드 게재용 정사각형 1:1 형식의 완성된 UGC 동영상 광고가 내보내집니다. Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager로 바로 업로드하거나 다른 플랫폼용으로 다운로드하세요.
서로 다른 훅을 테스트하는 버전 10개를 생성하세요. 다른 CTA를 테스트하는 버전 10개를 더 만들고, 또 다른 10개는 각기 다른 혜택 강조점으로 구성하세요. 이렇게 해서 한 시간 이내에 포괄적인 크리에이티브 테스트를 시작할 수 있습니다.
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
전자상거래 상품 광고
제품 리뷰 스타일의 UGC 광고를 제작하세요. 아바타가 제품을 언박싱하고, 주요 기능을 강조하며, 사용 경험을 공유합니다. 실제 사용 장면을 보여 주세요. 자주 제기되는 반대 의견을 짚어 주세요. 진짜 후기 형식으로 제품 상세 페이지로의 클릭을 유도하세요.
다이렉트 리스폰스 캠페인
문제-해결형 UGC 광고를 제작하세요. 아바타가 당신의 타깃 고객이 겪는 구체적인 고통 지점을 짚어 줍니다. 제품을 해결책으로 소개하고, 실제 결과를 보여 주세요. 강력한 CTA로 즉각적인 행동을 유도합니다.
사회적 증명 추천사
고객을 일일이 찾아다니며 녹화를 부탁하지 않고도 추천 영상 광고로 소셜 증명을 확장하세요. 리뷰, 성과, 성공 사례를 전환율이 높은 UGC 형식으로 전달하세요.
제품 시연
제품이 어떻게 작동하는지 보여주는 튜토리얼 형식의 UGC입니다. 아바타가 기능을 단계별로 설명하고, 활용 사례를 시연하며, 장점을 알려줍니다. 구매 망설임을 줄여 주는 교육형 포맷입니다.
비교 및 대안
"[경쟁사]에서 [당신의 제품]으로 갈아탔어요" 스타일의 광고입니다. 아바타가 왜 갈아탔는지, 무엇이 더 좋은지, 어떤 성과를 냈는지 설명합니다. 진정성 있는 UGC 형식으로 경쟁 우위를 강조합니다.
시즌 및 프로모션
세일, 공휴일, 한정 프로모션에 맞춰 시의적절한 UGC 광고를 제작하세요. 블랙 프라이데이의 긴박함, 연말 선물 가이드, 여름 신제품 출시까지. 시즌별 크리에이터 수급 문제 없이 빠르게 계절성 크리에이티브를 만들어 보세요.
그만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전 세계 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
UGC 동영상 광고란 무엇인가요?
UGC 동영상 광고는 소셜 미디어의 자연스러운 게시물을 흉내 내는 사용자 제작 콘텐츠 스타일의 광고입니다. 실제 사람들(또는 실제와 유사한 아바타)이 진짜 경험, 후기, 사용 시연 등을 공유하는 형식이죠. UGC 광고는 소셜 플랫폼에 원래 있던 콘텐츠처럼 자연스럽게 느껴지고, 광고 피로감을 유발하지 않으며, 사회적 증거 심리를 활용하기 때문에 기존의 정교하게 제작된 전통적인 광고보다 더 뛰어난 성과를 냅니다.
HeyGen의 AI 광고 제작 도구는 실제 크리에이터를 고용하지 않고도, 크리에이터처럼 자연스럽고 진정성 있는 프레젠테이션을 제공하는 AI 아바타를 활용해 UGC 스타일의 영상을 제작합니다.
제작 팀 없이 마케팅 영상을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
AI로 생성된 UGC 광고는 더 빠른 반복, 일관된 품질, 무제한 테스트가 가능하기 때문에 크리에이터가 제작한 콘텐츠만큼, 혹은 그보다 더 좋은 성과를 내는 경우가 많습니다. 많은 브랜드가 빠른 테스트와 확장을 위해 AI UGC를 활용한 뒤, 핵심 캠페인이나 제품 출시 영상에 크리에이터 콘텐츠를 투입합니다.
UGC 광고가 우리 업계에도 효과가 있나요?
UGC 동영상 광고는 전자상거래, DTC, SaaS, 모바일 앱, 건강 보조제, 뷰티, 패션, 피트니스, 식음료, 금융 서비스, B2C 서비스 등 다양한 산업 전반에서 효과를 발휘합니다. 소셜 플랫폼에서 소비자를 타깃으로 하는 모든 브랜드는 진정성 있는 크리에이터 스타일의 콘텐츠로부터 이점을 얻을 수 있습니다.
B2B 브랜드는 비즈니스 환경에서 전문 발표자를 활용해 변형된 UGC 방식을 사용합니다. 전달 방식은 여전히 진정성 있게 유지하되, 설정과 톤만 다르게 가져가는 것입니다.
성과가 뛰어난 UGC 광고의 특징은 무엇인가요?
성과가 좋은 UGC 광고에는 다음 요소들이 포함됩니다: 처음 3초 안에 시선을 사로잡는 강력한 훅, 명확한 문제 제기, 공감 가는 진행자, 진정성 있는 전달 방식, 시각적인 제품 데모, 사회적 증거 요소, 직접적인 CTA, 모바일에 최적화된 세로형 포맷, 그리고 무음 시청을 위한 자막.
HeyGen의 AI 스크립트 생성기에는 이러한 요소들이 포함되어 있습니다. 또는 검증된 프레임워크를 활용해 직접 커스텀 스크립트를 작성하세요
HeyGen으로 UGC 스타일 콘텐츠를 만들 수 있나요?
기본 언어로 한 번만 컴플라이언스 교육 영상을 제작하세요. 그런 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원 언어로 손쉽게 다양한 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서 발표자의 목소리가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 정확히 맞도록)가 포함됩니다. 스페인어 버전은 더빙된 영어가 아니라, 원어민 스페인어처럼 들립니다.
여러 광고 버전을 빠르게 테스트할 수 있나요?
네, 이것이 바로 HeyGen의 핵심 강점입니다. 후킹 포인트(처음 3초), 다루는 페인 포인트, 강조하는 이점, 제품 각도, CTA, 프레젠터 스타일, 배경 등 다양한 변수를 테스트하는 20개, 50개, 100개 이상의 버전을 생성할 수 있습니다.
크리에이터를 직접 고용하는 것과 비교했을 때 HeyGen으로 UGC 광고를 제작하는 데 드는 비용은 얼마나 되나요?
크리에이터 비용: 영상 1개당 200~500달러. 50개 버전을 테스트하면 1만~2만5천 달러가 듭니다. HeyGen: 고정 월 구독제. 영상 개수 무제한. 50개 버전 테스트 비용이 5개 버전과 동일합니다. 즉, 구독료만 내면 됩니다.
ROI 타임라인: 대부분의 퍼포먼스 마케터들은 처음 10~20개의 AI 생성 영상에서 구독 비용을 회수합니다. 그 이후부터는 전부 순수 마진 개선입니다.
HeyGen은 어떤 동영상 사양과 형식을 제공하나요?
HeyGen은 모든 주요 플랫폼에 맞는 형식으로 UGC 광고를 내보냅니다:
- TikTok, 인스타그램 릴스, 스토리에 최적화된 세로형 9:16 (1080x1920)
- Instagram 피드, Facebook 피드용 정사각형 1:1 (1080x1080)
- YouTube 및 가로형 배치용 가로 16:9 (1920x1080)
- 특정 게재 위치를 위한 맞춤 크기
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 마케팅 영상 제작에는 출연자 섭외, 스튜디오 예약, 촬영 일정, 후반 편집 등이 필요하며, 보통 한 편당 제작 기간은 2~4주, 비용은 약 $5,000~$20,000 이상이 듭니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 품질의 영상을 몇 분 만에, 그 비용의 일부분만으로 만들어 냅니다. 캠페인이 변경되거나 콘텐츠를 업데이트해야 할 때도 재촬영 대신 간단히 다시 생성하면 됩니다. 마케팅 팀들은 콘텐츠 제작 속도가 3배 빨라지고, 제작 비용이 크게 절감되었다고 보고하고 있습니다.
국제 캠페인용 UGC 광고를 번역해도 되나요?
네. 기본 언어로 UGC 광고를 만들고, 175개 이상의 언어로 번역하여 음성 클로닝과 립싱크를 적용하세요. 동일한 아바타가 자연스러운 발음으로 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 중국어(만다린)를 유창하게 구사합니다.
지역 크리에이터를 고용하지 않고도 국제 캠페인을 진행하세요. 하나의 광고 제작으로 무제한 시장 버전을 만들 수 있습니다. 일반적인 활용 방식: 영어로 5~10개의 핵심 광고 콘셉트를 만든 뒤, 각각을 5~10개의 타깃 언어로 번역하여, 시장별로 50~100개의 변형 버전으로 집행합니다.
지금 바로 마케팅 동영상 제작을 시작하세요
내일이면 나가야 할 콘텐츠를 받기 위해 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하고, 글로벌 시장을 위해 즉시 현지화하며, 팀이나 예산을 늘리지 않고도 콘텐츠 제작 규모를 확장할 수 있습니다. HubSpot, Ogilvy, Publicis와 같이 콘텐츠 제작 방식을 혁신한 마케팅 팀에 합류하세요.
