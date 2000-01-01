가장 성과가 좋은 광고는 정교하게 제작된 브랜드 광고보다 3–5배 더 높은 전환율을 내는 UGC 스타일 영상이지만, 이를 대량으로 제작·확대하는 일은 느리고 비용도 많이 듭니다. 여러 크리에이터를 관리하고, 사용 권한을 협상하고, 결과물을 기다리고, 영상 하나당 200–500달러를 지불하다 보면 금세 비용이 불어납니다. 크리에이터들은 마감 기한을 지키지 못하고, 퀄리티는 들쭉날쭉하며, 사용 권한은 만료되는데, 그 와중에도 무엇이 통하는지 찾기 위해서는 수십 개의 광고 변형이 필요합니다. 새로운 콘셉트와 각도를 테스트하는 데만도 브리핑과 수정에 몇 주가 걸려 경쟁에 대응하는 속도가 느려집니다. 크리에이티브 테스트 속도가 성장 목표를 따라가지 못하고 있습니다.

HeyGen과 함께 HeyGen 솔루션

HeyGen의 AI 광고 제작기는 크리에이터를 고용하지 않고도 진짜 같은 UGC 영상 광고를 만들어 줍니다. 크리에이터 스타일의 콘텐츠를 제공하고 TikTok과 Instagram에 자연스럽게 어울리는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하세요. 스크립트를 입력하고, 발표자를 선택한 뒤, 크리에이터 관리나 사용 권한 협상, 대기 시간 없이 몇 분 만에 광고를 제작할 수 있습니다. 다양한 훅, 각도, CTA를 테스트하기 위해 광고 버전 50개가 필요하신가요? 한 번의 세션에서 데모, 후기, 언박싱, 튜토리얼 형식을 같은 발표자로 모두 만들어 테스트해 보세요. 크리에이터 비용으로 25,000달러가 들 일을 단 하루 오후에 끝낼 수 있습니다.

아바타 프레젠터는 자연스러운 말투와 립싱크로 175개 이상의 언어를 구사합니다. 동일한 UGC 광고 크리에이티브를 전 세계에 선보이기 위해 현지화된 동영상 캠페인을(를) 활용해도 지역 크리에이터를 고용하거나 예산을 늘릴 필요가 없습니다.