40년 이상 동안 Videoimagem은 브라질 기업 비디오 제작의 선두에 있었습니다. 이 기관은 교육, 내부 커뮤니케이션, 제품 출시, 기업 정상 회담을 위한 고품질 콘텐츠를 만드는 것으로 강력한 명성을 쌓았습니다. 고객의 기대가 진화함에 따라, Videoimagem은 더 개인화되고, 상호 작용적이며, 확장 가능한 콘텐츠에 대한 수요가 증가하는 것을 인식했습니다.

처음에는 에이전시가 개인화된 콘텐츠를 만들기 위해 다른 AI 기반 비디오 도구를 사용했지만, 아바타 품질, 음성의 리얼리즘, 그리고 확장성에 있어 한계에 부딪혔습니다. 이러한 제약들은 고객이 요구하는 고품질이며 흥미로운 비디오를 제공하는 데 있어 그들의 능력을 방해했습니다.

Videoimagem은 대규모로 개인화된 비디오 콘텐츠를 제작하면서 고객에게 원활한 경험을 제공해야 했기 때문에 HeyGen에 의존했습니다.

AB InBev를 위한 HeyGen과 함께하는 개인 맞춤형 비디오 캠페인 론칭

Videoimagem은 AB InBev를 위해 BEES와 Zé Delivery 앱 사용자를 대상으로 HeyGen의 플랫폼을 사용하여 개인화된 비디오 캠페인을 시작했습니다. 이러한 캠페인은 브라질 유명 인사들이 등장하는 매력적인 콘텐츠를 통해 고객 관계를 심화시키는 것을 목표로 했습니다.

AB InBev의 BEES 앱은 바와 슈퍼마켓과 같은 비즈니스 고객들과 회사를 연결하는데, Videoimagem은 50,000개가 넘는 개인화된 비디오를 제작했습니다. 이 비디오들에는 고객의 이름으로 직접 호명하고 그들의 구매 이력에 관련된 내용을 보여주는 맞춤형 프로모션 콘텐츠가 포함되어 있었습니다.

Zé Delivery 캠페인은 개인 소비자를 대상으로 하여, Videoimagem은 리우데자네이루의 주요 축구팀을 대표하는 인기 있는 전직 축구 선수들의 아바타를 사용했습니다. 이러한 개인화된 비디오는 고객들의 가장 좋아하는 스포츠 팀을 축하하여 감정적인 연결을 만들었습니다. “우리는 그들로부터 들었습니다... 개인화된 비디오가 없는 것에 비해 참여도가 세 배 이상 높다고 합니다,”라고 Mathias가 공유했습니다. 처음에 3,000개 이상의 비디오를 제작한 이 캠페인은 규모 확장의 엄청난 잠재력을 보여주었습니다.

비디오이미지엠이 개인화된 비디오 제작을 확장할 수 있도록 활성화

HeyGen의 고급 비디오 개인화 플랫폼은 완벽한 해결책을 제공했습니다. HeyGen의 API를 통합함으로써 Videoimagem은 현실적인 아바타와 생생한 음성 복제 기능을 비디오 제작에 추가하여 고객들이 요구하는 높은 참여도를 달성하는 데 필수적이었습니다. Videoimagem의 파트너인 Mathias Eichbaum이 설명했습니다, "아바타 품질이 우리가 사용하거나 본 옵션들보다 훨씬 낫습니다,"라고 강조하며 플랫폼의 우수한 기능을 부각시켰습니다.

HeyGen의 API 통합은 Eleven Labs와 같은 도구를 사용하여 Videoimagem이 품질을 희생하지 않고 수천 개의 개인화된 비디오를 효율적으로 제작할 수 있게 하여 대규모 캠페인에 이상적인 선택이 되었습니다. Videoimagem과 HeyGen 간의 협력은 적극적이고 신속한 지원으로 특징 지어졌으며, 이는 Videoimagem이 도전을 극복하고 플랫폼을 그들의 특정 요구에 맞게 최적화하는 데 도움이 되었습니다.

참여도 및 고객 연결 강화

맞춤형 비디오 캠페인의 결과는 인상적이었습니다. 비디오의 참여율은 비맞춤형 캠페인에 비해 세 배 이상 증가했습니다. 고객들은 사용자 상호작용에서 상당한 개선을 보고했으며, 이는 맞춤형 콘텐츠가 더 깊은 고객 연결을 촉진하는 데 더 효과적임을 증명했습니다.

마티아스는 캠페인의 완벽한 실행에 특히 감명을 받았으며, “우리는 정말 깊은 인상을 받았습니다...전혀 문제가 없었습니다. 모든 것이 좋았고, 오류나 버그가 없었습니다.”라고 말했습니다. 아바타의 품질, 자연스러운 듯한 목소리, 그리고 플랫폼의 전반적인 신뢰성이 이 캠페인이 대중과 공감대를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

고객과 Videoimagem의 클라이언트들은 대규모 캠페인을 진행하면서도 품질이나 참여도를 희생하지 않고 제작할 수 있는 능력을 높이 평가하며 개인화된 비디오를 잘 받아들였습니다. HeyGen의 플랫폼을 활용함으로써 Videoimagem은 더 개인화되고 영향력 있는 커뮤니케이션 경험을 제공하여 비디오 마케팅의 새로운 기준을 설정했습니다.

HeyGen을 이용한 개인 맞춤형 비디오의 미래

HeyGen의 최첨단 AI 기술이 Videoimagem의 개인화된 비디오 제작 방식을 변화시켜, 대규모로 매우 흥미로운 콘텐츠를 제공하는 데 도움을 주었습니다. 아바타 품질, 음성의 리얼리즘, 그리고 확장성과 관련된 이전의 도전과제들을 극복함으로써, Videoimagem은 고객들이 더 깊고 개인적인 수준에서 고객들과 연결할 수 있도록 지원할 수 있었습니다.

앞으로 비디오이마쥠은 더 넓은 대중에게 다가가기 위해 헤이젠의 플랫폼 사용을 확대할 계획이며, 이를 통해 개인 맞춤형 비디오 콘텐츠 제작 분야의 선두주자로서의 위치를 더욱 공고히 할 것입니다. "헤이젠은 우리가 사람들에게 훨씬 더 개인적인 방식으로 다가갈 수 있게 도와주며, 그것이 우리가 그들과 연결될 수 있게 해줍니다,"라고 마티아스가 말했습니다.

이 협력을 통해 Videoimagem은 고객 참여를 강화할 뿐만 아니라 개인화된 비디오 마케팅을 위한 새로운 가능성을 열었으며, HeyGen을 디지털 커뮤니케이션의 미래에서 핵심 플레이어로 자리매김하게 했습니다.