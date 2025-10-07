텍스트, 슬라이드, PDF 또는 간단한 브리핑에서 시작하여 카메라나 편집 없이 완성된 교육 모듈을 얻으세요. HeyGen은 귀하의 소스 자료를 내레이션 있는 비디오 강의, 퀴즈, 자막, 패키지된 내보내기로 변환하여 팀과 창작자가 교육을 더 빠르게 출시할 수 있도록 도와줍니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
전통적인 온보딩은 촬영된 세션, 실시간 트레이너, 그리고 일정 조율이 필요합니다. HeyGen은 정책, 슬라이드 덱, 그리고 요점들을 일관된 내레이션이 있는 온보딩 모듈로 변환하고 퀴즈를 통해 신입 사원들이 더 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 하며, 인사부는 반복 가능한 경험을 제공합니다.
제품 업데이트와 기능 교육은 자주 새로고침이 필요합니다. HeyGen은 릴리스 노트나 URL로부터 짧은 데모 비디오, 단계별 안내, 평가 체크를 생성하여 고객 성공 팀이 튜토리얼을 다시 촬영하지 않고도 최신 상태로 유지할 수 있게 합니다.
준수 콘텐츠는 정확성과 추적 가능성이 필요합니다. HeyGen은 자막이 있는 수업, 시간이 정해진 퀴즈, 그리고 공식 교육 요구 사항을 충족하는 내보낼 수 있는 이수 기록을 제작하며, AI 기반 솔루션을 통해 업데이트와 감사를 간소화합니다.
강좌 제작자와 교육자들은 AI 도구를 사용하여 강의 계획서나 연구 내용을 비디오, 퀴즈, 다운로드 가능한 자료가 포함된 전체 온라인 강좌 모듈로 전환할 수 있습니다. HeyGen은 제작 시간을 단축시켜 제작자들이 더 많은 강좌를 출판하고 수익원을 다양화할 수 있게 합니다.
딱 필요한 순간에 간단한 복습이나 설명이 필요하신가요? HeyGen의 AI 비디오 생성기는 긴 원본 문서에서 마이크로러닝 클립과 빠른 참조 가이드를 생성하여 학습자가 필요할 때 정확히 필요한 도움을 받을 수 있도록 합니다.
새로운 지역으로 확장하는 것은 보통 콘텐츠를 다시 녹음해야 합니다. HeyGen의 비디오 번역기는 많은 언어로 나레이션과 자막을 재창조하여, 타이밍과 톤을 유지함으로써 각각의 청중에게 모국어처럼 느껴지는 학습 경험을 제공합니다.
왜 헤이겐이 최고의 AI 코스 빌더인가
HeyGen은 지능적인 스크립트 작성, AI 비디오 생성 및 현지화를 사용하여 과정 생산을 자동화하여 조직이 대규모로 일관된 훈련을 만들 수 있습니다. 강사 주도 수업, 마이크로러닝 및 평가를 더 적은 노력과 비용으로 생산하세요.
문서나 링크에서 몇 분 안에 전체 강의 초안을 생성하세요. HeyGen은 스크립트를 작성하고, 장면을 구성하며, 내레이션된 수업 비디오를 제작하여 촬영, 편집, 긴 제작 주기를 건너뛰고 AI 강의 제작 기능을 활용할 수 있습니다.
HeyGen은 비디오 수업과 퀴즈, 평가, 그리고 상호 작용 요소를 결합하여 학습 경험을 향상시킵니다. 자동 생성된 캡션, 루브릭, 그리고 분석 기능은 학습자의 진행 상황을 출판하고 추적하는 것을 간단하게 만들어 줍니다.
빠르게 다양한 교육 과정을 만드세요. 번역 및 비디오 번역 도구를 사용하여 내레이션, 자막, 시각 자료를 현지화함으로써 수작업 재작업 없이 전 세계 팀에 교육을 제공하고 온라인 과정 경험을 향상시키세요.
지능적인 강의 계획 및 개요 생성
HeyGen은 업로드된 문서, 슬라이드 덱 또는 강의 개요를 분석하여 학습 목표와 모듈 순서가 포함된 구조화된 강의 개요를 생성합니다. AI는 수업 길이, 세분화 및 평가 시점을 제안하여 교수 설계자가 쉽게 다듬을 수 있는 완성된 초안으로 시작할 수 있도록 도와줍니다.
자연스러운 내레이션을 포함한 텍스트 비디오 수업
HeyGen의 AI 비디오 생성기와 음성 모델을 사용하여 스크립트를 스튜디오급 수업 비디오로 변환하세요. 시스템은 인간처럼 들리는 음성 해설, 동기화된 자막, 그리고 정확한 입모양 동기화를 갖춘 선택적 아바타 프레젠터를 제공하여 비디오가 스튜디오 시간 없이도 세련되고 전문적으로 느껴지게 합니다.
상호작용하는 평가 및 AI 채점
수업 내용에서 퀴즈, 객관식 문제, 서술형 문제를 자동으로 생성합니다. HeyGen은 채점 기준을 만들어내고 즉각적인 AI 보조 채점 및 피드백을 제공하여 학습자들이 시기적절하고 일관된 평가를 받을 수 있게 해주며, 강사들이 AI 도구를 통해 수작업 채점에 드는 시간을 절약할 수 있게 합니다.
브랜드 관리, 템플릿 및 내보내기 유연성
브랜드 키트를 적용하여 로고, 글꼴, 색상 및 슬라이드 스타일을 강화하고 과정 전반에 적용하세요. SCORM 또는 LTI로 패키지를 내보내거나 LMS에 게시하거나 공개 링크를 통해 공유하세요. 일괄 내보내기 및 템플릿 기반 워크플로우를 사용하면 팀과 플랫폼 전반에 걸쳐 코스 라이브러리를 쉽게 배포할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 코스 빌더 사용 방법
소스 콘텐츠에서 학습자가 바로 학습할 수 있는 모듈까지, 네 단계로 완성된 코스를 만드세요.
슬라이드 덱, PDF, 문서 또는 간단한 개요를 제공하세요. HeyGen이 자료를 분석하여 핵심 포인트를 추출하고 목표가 포함된 과정 구조를 추천합니다.
수업 길이, 프레젠터 스타일, 목소리 톤, 그리고 브랜드 키트를 선택하세요. 평가 및 상호 작용 요소에 대한 템플릿을 선택하여 모든 모듈이 귀하의 기준에 부합하도록 하세요.
생성된 비디오 수업을 검토하고, 스크립트를 수정하며, 장면 순서를 바꾸고, 퀴즈나 채팅 어시스턴트를 추가하세요. HeyGen의 에디터는 전통적인 타임라인 편집 없이 콘텐츠를 정제할 수 있게 해줍니다.
SCORM 또는 LTI로 내보내기, LMS에 직접 게시하거나 링크를 공유하세요. 내장된 분석 기능으로 학습 성과를 측정하기 위해 진행 상황, 완료 및 평가 결과를 추적하세요.
AI 코스 빌더는 소스 자료를 체계적인 코스로 전환하는 과정을 자동화합니다. HeyGen은 문서, 슬라이드 또는 간략한 설명을 받아들여 개요, 수업 스크립트, 내레이션 동영상, 퀴즈 및 내보내기 패키지를 생성하여 촬영이나 복잡한 편집 없이 완성된 교육 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 고급 텍스트에서 비디오로 기능은 콘텐츠 제작을 간소화하는 AI 코스 생성기의 기능입니다. 그리고 이미지에서 비디오로 파이프라인과 고품질 음성 모델을 사용하여 AI가 생성한 구성 요소로 정제되고 방송 품질의 수업을 제작합니다. 프레젠터 스타일이나 아바타 프레젠터를 선택할 수 있으며 HeyGen은 입모양 맞춤, 자연스러운 속도 조절, 오디오 믹싱을 적용하여 전문적인 결과물을 만들어냅니다.
HeyGen은 다양한 다국어 워크플로우를 지원합니다. 비디오 번역기를 사용하여 스크립트를 변환하고 많은 언어로 음성 녹음과 자막을 새로 생성하여 코스가 현지 청중에게 자연스럽게 느껴지도록 하면서 타이밍과 톤을 유지하세요.
네, AI 기반 도구는 강좌 제작을 향상시킬 수 있습니다. 생성된 초안은 완전히 편집 가능합니다. 스크립트를 업데이트하고, 장면을 교체하고, 목소리 톤을 변경하거나, AI 강좌 제작 도구를 사용하여 퀴즈를 조정하여 매끄러운 경험을 제공합니다. HeyGen의 재생성 기능은 변형된 부분에 편집 사항을 적용하여 변경 사항이 효율적으로 확장되도록 합니다.
브랜드 키트를 업로드하여 로고, 글꼴, 색상 팔레트를 포함시켜 시각적 기준을 적용하세요. HeyGen은 학습 목표, 평가 요소 및 진행 속도에 대한 모범 사례를 제안하여 과정의 질이 일관되고 교수 설계 원칙과 일치하도록 합니다.
LMS 통합을 위해 SCORM 또는 LTI로 내보내기, MP4 수업 비디오 다운로드, 또는 안전한 링크를 통해 공유하세요. HeyGen은 또한 코스를 내장하는 것, 자동화를 위한 API 접근, 그리고 출판 및 추적을 간소화하기 위한 일반 도구들과의 통합을 지원합니다.
네. HeyGen은 퀴즈와 루브릭 기반 평가를 생성합니다. 이 플랫폼은 객관식 및 서술형 응답에 대한 자동화된 AI 보조 채점을 제공하며, 학습자들이 온라인 과정에서 적시에 지도를 받을 수 있도록 피드백 템플릿을 제공합니다.
HeyGen은 AI 기반 환경에서 콘텐츠와 학습자 데이터를 보호하기 위해 엔터프라이즈급 보안, 암호화된 저장소 및 접근 제어를 사용합니다. 관리자 제어 및 감사 옵션은 컴플라이언스와 거버넌스 요구 사항을 위해 제공됩니다.
분명한 학습 목표를 시작으로, 간결한 자료를 제공하고, 주의를 기울일 수 있는 적절한 수업 길이를 선택하며, 형성 평가 퀴즈를 추가하고, 학습자가 필요로 하는 곳에서 내용을 현지화하여 효과적으로 과정을 만드세요. 참여도를 테스트하기 위해 여러 가지 변형을 생성하고 분석을 기반으로 반복 개선하십시오.
당신이 만든 모든 강좌 콘텐츠의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 상업적 사용을 위한 라이선스가 부여된 자산과 생성된 결과물을 제공합니다. 게시하기 전에 업로드하는 제3자 자료가 적절한 허가를 받았는지 확인하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.