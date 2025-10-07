HeyGen은 고급 텍스트에서 비디오로 기능은 콘텐츠 제작을 간소화하는 AI 코스 생성기의 기능입니다. 그리고 이미지에서 비디오로 파이프라인과 고품질 음성 모델을 사용하여 AI가 생성한 구성 요소로 정제되고 방송 품질의 수업을 제작합니다. 프레젠터 스타일이나 아바타 프레젠터를 선택할 수 있으며 HeyGen은 입모양 맞춤, 자연스러운 속도 조절, 오디오 믹싱을 적용하여 전문적인 결과물을 만들어냅니다.