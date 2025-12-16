HubSpot는 전 세계 마케팅, 영업, 서비스 팀이 사용하는 AI 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. 조직 전체와 고객 기반 전반에 걸쳐 AI 도입을 선도하겠다는 목표 아래, HubSpot은 AI가 워크플로를 재구성하고, 제작 과정의 비효율을 줄이며, 팀이 더 크게 성장하도록 돕는 방법을 이해하는 데 막대한 투자를 해왔습니다.

마케팅 및 오디언스 개발을 담당하는 넬슨 차콘 구스만과 비디오 AI 기술 스페셜리스트인 오스카 에두아르도 에스트라다는 HubSpot의 핵심 우선순위 중 하나를 뒷받침하는 일을 하고 있습니다. 그 우선순위란, 회사가 내부에서 먼저 AI 도입을 실천해 보이면서 고객들이 새로운 AI 도구를 이해하고 활용할 수 있도록 돕는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 비즈니스가 요구하는 속도에 맞춰 영상을 제작·업데이트·현지화하는 데 따르는 큰 병목 현상을 해결해야 했습니다.

팀이 HeyGen을 사용하기 시작하면서 모든 것이 달라졌습니다. 이 플랫폼은 HubSpot이 제작 속도를 높이고, 몇 분 만에 영상을 편집하며, 콘텐츠를 즉시 번역하고, 더 많은 내부 팀이 전문적인 영상을 제작할 수 있도록 지원해 주었습니다.

전통적인 영상 제작의 마찰 제거하기

HeyGen을 사용하기 전, 팀은 영상 제작에서 가장 큰 제약인 시간 때문에 어려움을 겪었습니다.

“HeyGen을 사용하기 전 우리가 직면했던 가장 큰 어려움은 사람들의 시간이었습니다.”라고 Oscar는 말했다. “영상에서 누군가가 말한 내용을 바꿔야 한다면, 출연자뿐만 아니라 영상을 촬영하는 스태프들의 일정까지 모두 맞춰야 했기 때문에 아마 며칠씩 걸렸을 것입니다.”

이것은 단순한 불편함이 아니었습니다. 이는 배송 일정에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

“후반 작업에서의 작은 변경 사항들이 프로젝트에 아마도 며칠씩의 지연으로 이어졌습니다.”라고 오스카는 덧붙였다.

현지화는 추가적인 복잡성을 더했습니다. 다국어 콘텐츠를 제작하려면 긴 번역 일정이 필요합니다. “이런 영상 스크립트 일부를 번역받기까지 일주일, 길게는 이주일을 기다려야 할 때도 있습니다.”라고 Nelson은 말했습니다.

자주 업데이트되는 제품을 출시하는 글로벌 브랜드에게 전통적인 영상 제작 프로세스의 경직성은 속도, 일관성, 품질을 모두 저해하는 장애물로 작용했습니다. 팀은 HubSpot의 콘텐츠 요구 사항이 변화하는 속도에 맞춰 빠르게 적응할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.

복잡한 워크플로에서 즉각적인 영상 제작까지

HeyGen은 이러한 제약을 없애고 새로운 창의적 가능성을 열어 준 플랫폼이 되었습니다.

첫 사용 경험부터 팀은 그 잠재력을 알아보았습니다. 넬슨은 “처음 사용해 봤을 때, 얼마나 현실적이고 완성된 최종 결과물에 가까운지 보고 정말 놀랐습니다”라고 말했습니다.

사용이 간편해서 여러 팀에서 자연스럽게 도입할 수 있었습니다. “내가 HeyGen을 좋아하는 이유는 사용 방법이 정말 단순하기 때문입니다. 이 사용자 인터페이스는 마찰을 크게 줄여 주어서, 영상 제작 경험이 없는 사람이라도 누구나 자신의 아바타로 영상을 만들 수 있게 해 줍니다.”라고 Oscar는 말했습니다.

이러한 접근성 덕분에 HubSpot에서는 더 많은 사람들이 제작 팀에 크게 의존하지 않고도 전문적인 콘텐츠를 만들 수 있게 되었습니다. 또한 블로그 게시물에 즉시 생성된 동영상을 함께 제공하는 것처럼, 이전에는 시도하기 어려웠던 실험들도 가능해졌습니다.

“우리가 항상 하고 싶었던 일 중 하나는 우리가 가진 각 블로그 글에 맞춰 영상을 만드는 것이었어요.”라고 Nelson은 말했다. “이제는 URL만 넣으면 몇 분 안에 스크립트를 만들 수 있고, 편집자에게 보낼 수 있는 첫 번째 버전이 바로 준비됩니다.”

이제는 누구나 예전에는 전문 팀과 긴 조율 과정이 필요했던 일을 해낼 수 있습니다.

HeyGen은 또한 HubSpot이 이미 촬영을 마친 후에도 동영상을 유연하게 수정할 수 있도록 해주었습니다.

“HeyGen 덕분에 우리는 이미 제작된 영상도 몇 분 만에 편집할 수 있게 되었습니다.”라고 Oscar는 말했다.

이 변화는 팀이 일정에 접근하는 방식을 완전히 바꾸었고, 빠르게 대응할 수 있다는 자신감을 심어주었습니다. “사후에 수정해야 할 사항이 생기더라도, 잠재적인 지연에 대한 걱정 없이 HeyGen을 사용해 자신 있게 적용할 수 있습니다.”

공감대를 형성하는 매끄러운 다국어 콘텐츠 제작

HubSpot에 있어 HeyGen의 가장 큰 장점 중 하나는 뛰어난 번역 및 현지화 기능입니다. Nelson은 처음으로 다국어 콘텐츠를 보았을 때의 경험을 이렇게 설명했습니다:

“평소에는 영어로만 보던 영상의 첫 번째 버전을 다른 언어로 보게 되었을 때, 정말 큰 성취감을 느꼈어요. 자연스러운 모국어로 보니까 정말, 정말 큰 울림이 있었습니다.”

더 놀라웠던 것은 그 현실감이었습니다. “그 사람이 스페인어를 한마디도 모른다는 걸 알면서도, 거의 원어민처럼 스페인어를 말하는 것을 들었을 때 정말 놀라웠습니다.”라고 넬슨은 말했습니다.

여러 언어와 지역의 고객을 상대하는 기업에게 이 정도 수준의 진정성은 획기적인 변화였습니다.

고객 측면에서 오스카는 예상치 못한 점을 발견했습니다. 사람들은 전혀 반응하지 않았고, 그것이 오히려 좋은 일이었습니다. “가장 놀라운 상호작용은 아무 상호작용도 없을 때입니다. 그때는 HeyGen이 자연스럽게 녹아든 것처럼 느껴지니까요.”

고객이 영상의 어느 부분이 재촬영되었는지, 번역되었는지, 혹은 AI로 수정되었는지 알아차리지 못한다면, 콘텐츠는 HubSpot의 제품 업데이트만큼 빠르게 진화할 수 있습니다.

더 많은 팀이 영상을 통해 창작하고 혁신할 수 있도록 지원합니다

콘텐츠 품질과 제작 속도를 높이는 것을 넘어, HeyGen은 HubSpot 팀이 더욱 창의적이고 자율적으로 일할 수 있도록 해주었습니다.

“외부의 도움 없이도 전문적인 콘텐츠를 만들 수 있다는 게 정말 설레는 일입니다. 동영상을 만드는 데 따르는 장벽을 크게 낮춰 주죠.”라고 오스카는 말했다. “멋진 이야기를 전하고 싶은 누구나 그 이야기를 멋지게 들려줄 수 있도록 힘을 실어 줍니다.”

Nelson과 Oscar에게 이러한 민주화는 HeyGen이 HubSpot의 미션과 가장 밀접하게 맞닿아 있는 지점입니다. 고객이 더 잘 성장하도록 돕는다는 것은 내부 팀이 더 빠르게 움직이고, 더 많이 만들어 내며, 그 과정에서 얻은 인사이트를 공유할 수 있도록 돕는다는 의미입니다.

Oscar의 말처럼: “HeyGen에는 정말 다양한 제품이 있고, 항상 새로운 업데이트를 출시하고 있어요. 덕분에 마음껏 실험해 보고, 한계가 어디까지인지 확인해 볼 수 있는 가능성이 정말 크게 열렸습니다.”