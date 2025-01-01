HeyGen 기업용

기업을 위해 만들어졌으며, 확장을 위해 설계되었습니다

HeyGen for Business는 조직을 위해 특별히 개발되었습니다. 귀하의 회사가 직원 100명이든 10만 명이든, HeyGen은 팀이 공유하고 관리하며 확장 가능한 방식으로 빠르게 비디오를 제작하고 현지화할 수 있도록 지원하여, 비즈니스를 위한 최고의 AI 비디오 생성기로 자리매김하고 있습니다.