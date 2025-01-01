기업을 위해 만들어졌으며, 확장을 위해 설계되었습니다
HeyGen for Business는 조직을 위해 특별히 개발되었습니다. 귀하의 회사가 직원 100명이든 10만 명이든, HeyGen은 팀이 공유하고 관리하며 확장 가능한 방식으로 빠르게 비디오를 제작하고 현지화할 수 있도록 지원하여, 비즈니스를 위한 최고의 AI 비디오 생성기로 자리매김하고 있습니다.
1,000,000명 이상의 개발자와 선도 기업들이 신뢰하는.
G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품이 있는 이유
글로벌 트레이닝부터 비디오 광고에 이르기까지, HeyGen은 누구나(네, 당신도) 모든 필요에 맞는 고품질 및 확장 가능한 비디오 콘텐츠를 만들 수 있도록 지원합니다. 여기 우리 고객들이 가장 좋아하는 몇 가지 혜택이 있습니다:
HeyGen이 기업을 위해 무엇인가요?
HeyGen이 팀을 위해 특별히 설계한 유일한 플랜입니다. 작업 공간에서의 협업, 5배 더 많은 생성 용량, 그리고 가장 진보된 인공지능 비디오 모델에 대한 독점적 접근을 중앙 집중식 청구와 함께 얻으세요.
AI 이미지, 오디오 등을 위한 생성 사용이 5배 더 많아졌습니다.
최대 60분 길이의 비디오를 생성하세요
아바타 5개 만들기 맞춤형 아바타를 만들고 아바타용 추가 아이템을 구매하세요.
팀 멤버 추가 작업 공간 협업을 위해
"HeyGen이 우리 작가들이 시각적 이야기를 전달하는 수단에 관한 내가 가지고 있는 것과 같은 창의성 수준을 가질 수 있게 해주었습니다."
Steve Sowrey
미로에서 학습 미디어 디자이너
이제 동영상 제작이 당신의 초능력이 됩니다
HeyGen의 모든 기능을 팀에 제공하세요. 프라이버시, 거버넌스 및 통합 보안이 모두 포함됩니다. 유연한 좌석, 크레딧 및 관리 제어 기능을 통해 작업 공간을 손쉽게 확장하세요.
즉시 스튜디오 품질의 결과물을 만드세요
스크립트, PDF 및 슬라이드 쇼를 몇 분 안에 리얼한 아바타가 등장하는 동영상으로 변환하세요. 카메라, 편집 타임라인 또는 복잡한 제작 과정 없이도 가능합니다. 모든 팀이 빠르고 전문적인 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
어디서나 모든 언어로 글로벌하게 현지화하세요
모든 시장에 도달하려면 175개 이상의 언어와 방언으로 원어민 수준의 번역, 정확한 립싱크 및 통합된 텍스트 검토가 필요합니다. HeyGen은 글로벌 팀이 몇 달이 아닌 몇 분 만에 새로운 관객을 정복하도록 돕습니다.
인간적인 영향을 가진 스케일로 비디오를 개인화하세요
모든 관객이 주목받는 것처럼 느끼게 하세요. 판매, 마케팅, 교육 팀이 수동 녹화 없이 모든 접점에서 더 강력한 연결을 구축할 수 있도록 진정성 있고 개별화된 비디오를 만드세요.
기존 작업 흐름과의 완벽한 통합
HeyGen은 Zapier, HubSpot, Make 및 n8n과 같은 인기 있는 애플리케이션과 통합되어 인공지능 비디오의 이점을 직접 워크플로에 가져옵니다. 도구 간 전환의 번거로움 없이 고품질 비디오를 손쉽게 제작할 수 있는 편리함을 누려 보세요.
기업을 위한 단일 로그인(SSO) 및 준비된 거버넌스
브랜드 정체성과 팀워크 스페이스, 맞춤형 기능, 싱글 사인온(SSO), 공유 사용 및 중앙 집중식 관리 도구를 통한 통제를 유지하세요. SOC 2 Type II, GDPR 및 첫날부터 내장된 AI 거버넌스를 통해 안전하게 확장하세요.
최신 비디오 템플릿에 접근
AI 비디오 생성의 최전선에 서기 위해 Avatar IV, Sora 및 Veo 3에 독점적으로 액세스하세요.
아바타 IV
가장 진보된 아바타 기술로 확장된 비디오 생성 기능.
소라 2
OpenAI의 혁신적인 소라 모델을 사용하여 최신 비디오 생성을 즐겨보세요.
Veo 3를 보세요
Google의 Veo 3를 사용하여 최고 품질의 AI 생성 비디오 콘텐츠를 얻으세요.
"우리는 비디오로 시작했습니다. 그것만으로도 어떤 영향을 줄 수 있는지 확인하기에 충분했죠. 한 번 경험해 보면, 이것이 무엇을 가능하게 하는지 분명해집니다"
무스타파 퍼니처왈라
Coursera의 CTO
기업을 위해 설계된 단순한 가격
사업
팀이 빠르게 고품질의 인공지능 비디오를 제작하고, 개인화하고, 현지화할 수 있는 안전하고 확장 가능한 방법이 필요한 조직에 완벽한 솔루션입니다.
5배 더 많은 발전 사용
5개의 개인 맞춤 아바타
SAML/SSO
직장 내 협업
비디오 초안 편집 및 댓글
중앙집중식 청구
유연한 크레딧 추가 구매
선택적 자동 충전
초대 및 팀 관리
아바타 IV를 이용한 확장 비디오 생성
상업적 사용을 위한 비디오 저작권
최신 비디오 모델에 대한 접근 (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
최대 60분짜리 비디오
우선 처리
Zapier, HubSpot, Make, n8n 등과 연동하세요
중앙화된 자산으로 브랜드를 확장하세요
모든 부서에서 동영상을 확장하세요
당신의 회사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 비디오 플랫폼을 사용하여 비디오 제작을 확장하고 성장을 촉진하는 방법을 확인하세요.
블로그, PDF 및 캠페인을 요구에 맞춘 개인화된 비디오로 변환하세요. 항상 높은 품질을 유지하면서 더 적은 시간에 더 많은 콘텐츠를 생산하세요.
기업 수준의 리소스
브랜드와 일관성을 유지하면서 안전하고 협력적인 도구로 귀사를 강화하고 비디오 제작의 모든 단계를 최적화하세요.
SAML/SSO
단일 로그인(SSO) 및 엔터프라이즈급 ID 관리를 통해 팀이 안전하고 원활하게 액세스할 수 있도록 지원하세요.
중앙 집중식 청구
전체 기업을 위한 조직화된 단일 청구 센터에서 모든 좌석, 크레딧 및 청구서를 관리하세요.
상업적 사용 권리
자신감을 가지고 비디오를 만들고 게시하세요, 기업 사용을 위한 모든 상업적 권리가 포함되어 있습니다.
통합을 위해 준비됨
HeyGen을 Zapier, HubSpot, Make 및 n8n과 같은 기존 도구와 워크플로우에 통합해 연결하세요.
팀 관리
모든 팀이 일치하고 브랜드를 유지할 수 있도록 공유된 역할, 권한 및 자산을 관리합니다.
우선 처리
기업 사용자를 위해 예약된 가속 렌더링 큐를 사용하여 더 빠르게 비디오를 생성하세요.
5배 더 많은 발전 사용
팀이 중단 없이 규모에 맞게 창작할 수 있도록 월간 생성 능력을 크게 향상시키세요.
최대 60분까지의 비디오
최대 60분 길이의 비디오를 지원하는 고품질의 긴 콘텐츠를 제작하세요.
당신의 회사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 비디오 플랫폼을 사용하여 비디오 제작을 확장하고 성장을 촉진하는 방법을 확인하세요.
디지털 트윈
카메라에 어울리는 당신 또는 승인된 발표자의 사실적인 버전을 만들어 보세요. 자연스러운 움직임과 표정으로 어떤 영상에도 인간적인 존재감을 더할 수 있습니다.
음성 복제
실제 목소리를 고품질로 결합하세요. 문장을 편집하거나 단락을 업데이트할 때 다시 녹음할 필요 없이 모든 비디오에서 톤과 에너지의 일관성을 유지합니다.
쉬운 업데이트
스크립트를 편집하고 화면을 교체한 다음 생성을 시작하세요. 새로운 촬영 없이, 기다림 없이. 항상 최고의 비디오를 사용할 수 있도록 콘텐츠를 최신 상태로 유지하세요.
협력
공유 작업 공간에서 함께 작업하여 팀이 비디오를 검토하고, 의견을 나누며, 개선할 수 있습니다. 빠르게 창작하고 긴 피드백 주기 없이 일치를 유지하세요.
자막 및 부제
명확하고 접근하기 쉬운 시청을 위해 자동으로 정확한 자막과 부제를 추가하세요. 글로벌 콘텐츠, 무음 또는 멀티 채널에 적합합니다.
브랜드 키트
브랜드 요소를 업로드하여 모든 비디오에서 일관성을 유지하세요. 모든 사용자의 전체 라이브러리에서 색상, 글꼴 및 로고를 통합하십시오.
당신의 회사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 비디오 플랫폼을 사용하여 비디오 제작을 확장하고 성장을 촉진하는 방법을 확인하세요.
HeyGen Academy에서 비디오 제작을 시작하세요
가이드를 읽으세요
HeyGen으로 기업들이 어떻게 이야기에 생명을 불어넣는지
가이드를 읽으세요
2026년 인공지능 동향 보고서에 대한 인식
가이드를 읽으세요
주요 기업들이 사용하는 솔루션으로 동영상 제작을 확장하세요
팀에게 HeyGen의 모든 기능을 제공하면서, 기본으로 탑재된 프라이버시, 거버넌스, 보안을 보장하세요. 유연한 좌석, 크레딧, 그리고 관리자 제어 기능으로 작업 공간을 손쉽게 확장할 수 있습니다.
Miro
질문이 있으신가요? 우리는 답변을 가지고 있습니다
HeyGen이 기업을 위해 무엇인가요?
HeyGen for Business는 팀을 위해 설계된 AI 비디오 플랫폼으로, 안전한 협업, 공유 사용 및 확장 가능한 비디오 제작이 필요한 조직을 위한 것입니다. 누적 크레딧, 관리 컨트롤, SSO 및 개인 플랜에서 사용할 수 없는 거버넌스 기능을 포함합니다. 또한 글로벌 팀을 위해 특별히 구축된 상업적 목적의 AI 비디오 생성기의 힘을 제공합니다.
비즈니스 플랜이 다른 플랜들과 어떻게 다른가요?
개인 플랜은 개인 비디오 제작을 위해 만들어졌습니다. 비즈니스 플랜은 팀을 위해 고안되었으며, 공유 작업 공간, 누적 크레딧, 더 낮은 비용의 좌석, 중앙 집중식 청구, 맞춤 기능 및 기업용 준비된 인증 및 보안을 제공합니다.
누적된 크레딧은 어떻게 작동하나요?
기업 작업 공간마다 매월 생성 크레딧 세트를 받으며, 이는 모든 사용자가 공유합니다. 좌석은 세트를 늘리지 않지만, 관리자는 자동 충전이나 추가 패키지를 통해 예측 가능한 확장을 위해 사용량을 추가할 수 있습니다.
내 팀은 HeyGen 안에서 협력할 수 있나요?
네. 팀들은 공유 작업 공간에서 함께 작업하여 협업적으로 비디오를 검토하고, 댓글을 달고, 개선할 수 있습니다. 공유된 자산, 템플릿, 아바타, 브랜드 키트는 모두가 일관성을 유지하도록 도와줍니다.
HeyGen이 번역 및 지역화를 지원하나요?
물론입니다. 자연스러운 입 모양 동기화와 내장된 텍스트 검토 기능을 갖춘 175개 이상의 언어와 방언으로 어떤 비디오도 번역할 수 있습니다. 이를 통해 전 세계적인 커뮤니케이션과 교육을 빠르고, 일관되며, 경제적으로 진행할 수 있습니다.
HeyGen 비즈니스용은 안전한가요?
네. HeyGen for Business는 SSO, 역할 기반 접근 및 기업 수준의 보안을 포함합니다. HeyGen은 SOC 2 Type II, GDPR, CCPA 및 데이터 프라이버시 프레임워크와 호환되며, 데이터를 보호하기 위한 엄격한 통제 수단을 갖추고 있습니다.
HeyGen이 대규모 조직에 적합한가요?
네. Business 플랜은 100명에서 100,000명의 직원을 둔 기업을 위해 설계되었습니다. 이는 팀이 AI 비디오를 빠르게 채택할 수 있도록 간단한 설정, 유연한 좌석 관리 옵션을 제공하며, 준비가 되었을 때 Enterprise 플랜으로 이전할 수 있는 선택권을 제공합니다.
우리 팀이 만들 수 있는 비디오 유형은 무엇인가요?
팀은 교육, 온보딩, 제품 설명, 내부 커뮤니케이션, 마케팅 콘텐츠, 영업 개발, 고객 지원 튜토리얼 등 어떤 종류의 비디오든 제작할 수 있습니다. 최고의 AI 비디오 생성기를 사용해 몇 분 안에 비디오를 생성하고, 업데이트하며, 현지화할 수 있습니다.
인공지능으로 비디오 제작을 시작하세요
귀하의 회사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 인공지능 비디오를 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 촉진하는 방법을 확인하세요.