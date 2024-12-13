혜택과 가치
직원들을 더 빠르게 적응시키기 위해 매력적인 비디오 경험을 제공하세요
AI 기반 비디오로 온보딩 교육을 자동화하세요
전통적인 온보딩 비디오는 많은 자원을 필요로 합니다. HeyGen은 이 과정을 혁신하여 인사 전문가와 팀 리더가 효율적으로 그리고 대규모로 온보딩 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
AI 아바타를 활용하여 일관되고 전문적인 온보딩을 생성하세요
AI 아바타를 사용하여 오리엔테이션 콘텐츠를 일관되고 전문적으로 전달하세요. 단계별 설명, 모션 그래픽, 그리고 상호 작용하는 요소들을 통합하여 신입 직원들이 회사 정책, 기대사항, 그리고 업무 흐름에 대한 핵심 세부사항을 잘 기억할 수 있도록 도와주세요.
글로벌 직원을 위한 입문 교육을 적응시키고 번역하다
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 온보딩 자료를 신속하게 업데이트하고, 특정 팀을 위한 콘텐츠를 개인화하며, 비디오를 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 모든 신입 직원이 비용이 많이 드는 재촬영 없이도 최신의 원활한 교육을 경험할 수 있도록 보장합니다.
온보딩 비디오를 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 매력적인 AI 생성 온보딩 교육 비디오를 제작하세요.
신입 직원 오리엔테이션, 회사 정책, 직장 문화, 역할별 훈련을 위해 디자인된 다양한 사용 준비가 된 템플릿을 탐색해보세요. 온보딩 과정과 일치하는 템플릿을 선택하고 즉시 브랜드 키트를 적용하여 전문적이고 조화로운 외관을 연출하세요.
온보딩 스크립트를 업로드하고 현실적인 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 새로운 직원들에게 중요한 정보를 흥미롭고 환영하는 방식으로 안내하세요. B롤 영상, 회사 비주얼, 직장 시나리오를 포함하여 교육을 더 몰입감 있게 만드세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 회사 브랜딩, 미션 스테이트먼트, 퀴즈나 체크포인트와 같은 상호작용 요소를 추가하여 핵심 학습 포인트를 강화하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽, 그리고 전환 효과를 사용하여 온보딩을 더욱 흥미롭게 만드세요. 새로운 직원들이 정보를 효과적으로 기억할 수 있도록 콜아웃, 하이라이트, 그리고 단계별 가이드를 사용하세요.
비디오 제작이 완료되면 선호하는 형식으로 내보내고 회사의 LMS, 내부 포털 또는 이메일을 통해 배포하세요. 모든 신입 직원이 성공을 위한 체계적이고 흥미로운 입문 자료에 접근할 수 있도록 해주세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 기업이 신속하게 온보딩 비디오를 제작할 수 있도록 돕는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 새로운 직원 교육을 간소화하기 위해 확장 가능하고 동적인 비디오 콘텐츠를 제공합니다.
HeyGen은 비싼 제작 비용, 카메라 앞 진행자, 그리고 긴 편집 작업을 필요로 하지 않습니다. AI 아바타가 오리엔테이션 콘텐츠를 전문적으로 전달함으로써 제작 시간을 줄이고 전반적인 훈련 효율성을 향상시킵니다.
물론입니다. HeyGen을 사용하면 특정 브랜딩에 맞게 가상 호스트를 사용자 정의할 수 있습니다. 외모, 어조, 그리고 스크립트를 변경하여 온보딩 경험의 일관성을 유지하세요.
물론이죠. HeyGen은 조직이 특정 팀, 역할 또는 부서에 맞춤형 온보딩 비디오를 제작하여 새로운 직원들이 관련 훈련 내용을 받을 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen을 사용하면 비디오 편집이 빠르고 간단해집니다. 스크립트나 비주얼을 변경하고 몇 분 안에 콘텐츠를 다시 생성하세요—재촬영 필요 없습니다.
네, HeyGen 비디오를 HR 포털, 학습 플랫폼 또는 인트라넷에 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 신입 사원들이 어디서든 쉽게 교육 자료에 접근할 수 있습니다.
콘텐츠와 맞춤 설정에 따라, HeyGen은 몇 시간 내에 온보딩 비디오를 제작하는 데 도움을 줄 수 있어, 일반적인 제작 시간을 대폭 단축시킬 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 초보자 친화적인 디자인 덕분에 HR 담당자, 관리자 및 트레이너들은 고급 기술 없이도 쉽게 온보딩 비디오를 만들 수 있습니다.
신입사원 오리엔테이션, 기업 문화 구축, 역할별 안내, 또는 준수 교육에 이상적입니다. 기본적으로, 새로운 직원들을 위한 명확하고 흥미로운 콘텐츠가 필요한 곳이라면 어디든, HeyGen이 해결해 드립니다.
HeyGen에 가입하고, AI 기반 비디오 기능을 활용하여 바로 강력한 직원 교육용 비디오를 만들기 시작하세요.