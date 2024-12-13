글로벌 직원을 위한 입문 교육을 적응시키고 번역하다

HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 온보딩 자료를 신속하게 업데이트하고, 특정 팀을 위한 콘텐츠를 개인화하며, 비디오를 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 모든 신입 직원이 비용이 많이 드는 재촬영 없이도 최신의 원활한 교육을 경험할 수 있도록 보장합니다.