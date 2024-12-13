맞춤형 비디오
마케팅
기관

오길비가 HeyGen을 사용하여 Z세대가 감정에 대해 이야기하게 한 방법

오길비

산업대행사
부서마케팅
위치🌍 뉴욕 시티, 뉴욕
video thumbnail

말할 수 없다면 노래로 표현하세요

오길비, 세계 최고의 광고 대행사 중 하나로, 75년 이상 동안 상징적이고 문화를 변화시키며 가치를 창출하는 아이디어로 브랜드에 영향을 주고 있습니다. 가장 사랑받고 인지도가 높은 초콜릿 브랜드 중 하나인 밀카는 제너레이션 Z의 48%가 자신의 감정을 공유하는 데 불편함을 느낀다는 주제를 중심으로 한 캠페인을 만들기 위해 오길비를 고용했습니다.

감정을 공유하는 데 도움을 주기 위해, Ogilvy와 Milka는 오래된 네덜란드 속담에서 영감을 받았습니다, “말로 표현할 수 없다면 노래로 하세요.” 그래서 그들은 Gen Z가 좋아하는 네덜란드 래퍼인 Snelle과 파트너 관계를 맺고 “너의 감정을 Snelle이 노래로 표현해 드립니다” 캠페인을 만들었습니다. 몇 분 안에 누구나 그의 목소리, 외모, 그리고 독특한 작문 스타일을 사용하여 맞춤형 노래를 만들 수 있습니다. 할 일은 Milka 바를 사서 코드를 스캔하고 감정을 적는 것뿐입니다.

이 캠페인은 세 개의 AI 엔진을 활용했습니다. OpenAI는 스넬레의 특유의 스타일로 가사를 만들고, Uberduck는 그의 목소리를 복제하며, HeyGen은 완벽한 입모양 동기화로 생생한 비디오를 제작합니다. 이들이 함께 만들어내는 경험은 매력적이고, 개인적이며, 감동적입니다.

추천 이야기

마케팅UGC Ads

선호하는

Favoured가 콘텐츠 제작을 확장하기 위해 HeyGen의 AI 비디오 기능을 활용한 이유를 알아보세요. 이로 인해 더 철저한 창의적 테스팅과 더 효과적인 캠페인이 가능해졌습니다.

altalt
마케팅Video Translation

Trivago

trivago가 HeyGen AI 번역기를 활용하여 후반 작업 시간을 절반으로 줄이고, 3-4개월을 절약하며, 30개 시장에 효율적으로 광고를 지역화하는 방법을 발견하세요.

altalt
마케팅Avatar Video

Tomorrow.io

Tomorrow.io가 사용자 참여도와 예보 기능을 향상시키기 위해 HeyGen AI 기술을 활용하여 기상 데이터 시각화를 탐구한 방법을 살펴보세요. 저희 웹사이트를 방문해 주세요.

altalt
기능과 이점

원클릭 지역화

관객에게 그들의 언어로 직접 말하고, 신뢰를 구축하는 문화적 특색을 살려보세요.

altalt

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo