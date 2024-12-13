말할 수 없다면 노래로 표현하세요

오길비, 세계 최고의 광고 대행사 중 하나로, 75년 이상 동안 상징적이고 문화를 변화시키며 가치를 창출하는 아이디어로 브랜드에 영향을 주고 있습니다. 가장 사랑받고 인지도가 높은 초콜릿 브랜드 중 하나인 밀카는 제너레이션 Z의 48%가 자신의 감정을 공유하는 데 불편함을 느낀다는 주제를 중심으로 한 캠페인을 만들기 위해 오길비를 고용했습니다.

감정을 공유하는 데 도움을 주기 위해, Ogilvy와 Milka는 오래된 네덜란드 속담에서 영감을 받았습니다, “말로 표현할 수 없다면 노래로 하세요.” 그래서 그들은 Gen Z가 좋아하는 네덜란드 래퍼인 Snelle과 파트너 관계를 맺고 “너의 감정을 Snelle이 노래로 표현해 드립니다” 캠페인을 만들었습니다. 몇 분 안에 누구나 그의 목소리, 외모, 그리고 독특한 작문 스타일을 사용하여 맞춤형 노래를 만들 수 있습니다. 할 일은 Milka 바를 사서 코드를 스캔하고 감정을 적는 것뿐입니다.

이 캠페인은 세 개의 AI 엔진을 활용했습니다. OpenAI는 스넬레의 특유의 스타일로 가사를 만들고, Uberduck는 그의 목소리를 복제하며, HeyGen은 완벽한 입모양 동기화로 생생한 비디오를 제작합니다. 이들이 함께 만들어내는 경험은 매력적이고, 개인적이며, 감동적입니다.