HeyGen 없이 제품 출시 병목 현상

제품은 준비됐고, 출시일도 정해졌습니다. 하지만 발표 영상은 아직입니다. 영상 제작을 조율하려면 출연자 섭외, 장비 대여, 몇 주에 걸친 편집 과정을 거쳐야 합니다. 영상이 승인될 때쯤이면 경쟁사들은 이미 시장의 관심을 선점한 뒤일 수 있습니다.

제품 포트폴리오 전반으로 확장하면 이런 문제들이 배가됩니다. 새로운 SKU가 20개면, 5,000달러짜리 영상 촬영이 20번 필요하다는 뜻입니다. 에이전시는 영상 하나에 4~6주를 견적합니다. 제품 매니저들은 그렇게 오래 기다릴 수 없습니다. 마케팅 예산으로는 그만큼 감당할 수 없습니다. 게다가 출시 전에 제품 사양이 바뀌기라도 하면, 모든 걸 처음부터 다시 시작해야 합니다.



