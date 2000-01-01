매출을 끌어올리는 제품 출시 영상 만들기
제품 출시를 수익을 창출하는 영상 콘텐츠로 바꾸세요. 인스타그램, 링크드인, 유튜브, 틱톡용 전문적인 발표 영상을 몇 분 만에 제작할 수 있습니다. 카메라, 촬영팀, 편집 실력도 필요 없습니다.
- 신용카드가 필요하지 않습니다
- 제품이 변경될 때마다 콘텐츠를 즉시 업데이트하세요
마케팅 문제
귀사와 같은 마케팅 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
제품 출시 병목 현상
제품은 준비됐고, 출시일도 정해졌습니다. 하지만 발표 영상은 아직입니다. 영상 제작을 조율하려면 출연자 섭외, 장비 대여, 몇 주에 걸친 편집 과정을 거쳐야 합니다. 영상이 승인될 때쯤이면 경쟁사들은 이미 시장의 관심을 선점한 뒤일 수 있습니다.
제품 포트폴리오 전반으로 확장하면 이런 문제들이 배가됩니다. 새로운 SKU가 20개면, 5,000달러짜리 영상 촬영이 20번 필요하다는 뜻입니다. 에이전시는 영상 하나에 4~6주를 견적합니다. 제품 매니저들은 그렇게 오래 기다릴 수 없습니다. 마케팅 예산으로는 그만큼 감당할 수 없습니다. 게다가 출시 전에 제품 사양이 바뀌기라도 하면, 모든 걸 처음부터 다시 시작해야 합니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen의 제품 출시 영상 제작기는 제품 브리프를 몇 분 만에 전문적인 발표 영상으로 만들어 줍니다. 제품 설명을 입력하고, AI 아바타 발표자를 선택한 뒤, 카메라나 스튜디오 없이도 출시 준비가 완료된 콘텐츠를 생성하세요. 영상은 인스타그램과 틱톡용 세로, 소셜 피드용 정사각형, 유튜브용 가로 등 모든 형식으로 자동 내보내기됩니다.
제품을 50개나 출시하시나요? 대량 생성 기능으로 한 번에 50개의 영상을 만들어 보세요. 전 세계 동시 출시를 준비 중이신가요? 발표 영상을 175개 이상의 언어로 음성 클로닝과 립싱크를 적용해 현지화할 수 있습니다. 제품 사양이 변경되었나요? 스크립트만 수정하면 5분 안에 영상을 다시 생성할 수 있습니다. 제작 지연이나 비싼 재촬영 없이도 출시 콘텐츠를 항상 최신 상태로 유지하세요.
대규모 콘텐츠 제작을 위한 마케팅 팀의 모든 필수 도구
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
다중 제품 출시 기능
동영상 콘텐츠로 전체 상품 카탈로그를 한 번에 공개하세요. HeyGen의 대량 생성 기능은 하나의 CSV 업로드만으로 무제한 SKU에 대한 안내 영상을 만들어 줍니다. 제품 카테고리별로 다른 프레젠터를 배치하면서도, 전체 포트폴리오에 걸쳐 일관된 브랜드 이미지를 유지할 수 있습니다.
플랫폼 최적화 런칭 영상
한 번만 만들고 어디서나 게시하세요. Instagram과 TikTok용 세로 9:16, 소셜 피드용 정사각형 1:1, YouTube와 LinkedIn용 가로 16:9로 내보낼 수 있습니다. 수동으로 크기를 조정할 필요가 없습니다. 각 형식은 올바른 구도로 전문적인 화질을 그대로 유지합니다.
다국어 글로벌 출시
모든 시장에서 동시에 출시하세요. 발표 영상을 번역해 175개 이상의 언어로 현지인처럼 들리는 보이스 클로닝과 함께 제공합니다. 립싱크 기술이 번역된 오디오에 맞춰 입 모양을 자연스럽게 맞춰 줍니다. 시장별로 가격과 출시 여부 같은 지역 정보를 자유롭게 커스터마이즈하세요.
AI 아바타 제품 프레젠터
120개가 넘는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하거나 맞춤형 아바타를 만들고 사진을 활용해 보세요. 소프트웨어 출시를 위한 기술 전문가 스타일의 발표자, 소비재 제품을 위한 친근한 얼굴, B2B 발표를 위한 임원 스타일 아바타까지 모두 준비되어 있습니다. 당신의 아바타는 언제나 대기 중이며, 매번 완벽한 전달을 보장합니다.
비디오 템플릿 실행
일반적인 제품 출시 상황을 위한 미리 만들어진 템플릿. 소프트웨어 기능 출시, 신규 제품 라인 출시, 한정판 드롭, 시즌 컬렉션 공개까지. 템플릿을 고르고, 제품 정보를 입력하면, 바로 영상을 생성합니다.
즉시 실행 업데이트
제품 사양이 바뀌었나요? 가격이 변경되었나요? 스크립트만 수정해서 몇 분 안에 다시 제작하세요. 재촬영도, 제작 지연도 없습니다. 서로 다른 메시지 전략을 시험해 보고, 어떤 제품 스토리가 고객에게 가장 잘 와닿는지 A/B 테스트로 확인하세요.
기획부터 영상 게시까지, 3단계로 끝내기
제품 정보를 입력하세요
제품 설명, 주요 기능, 가격 및 재고 정보를 입력하세요. 또는 기존의 제품 브리프나 보도자료를 업로드할 수도 있습니다. 여러 제품을 한 번에 출시하는 경우, 모든 SKU 정보를 담은 CSV 파일을 업로드하여 일괄 생성하세요.
출시 영상을 디자인하세요
제품 카테고리에 맞는 AI 아바타 프레젠터를 선택하세요. 배경 설정을 고르고, 제품 이미지, 로고, 브랜드 색상을 추가하세요. 발표 영상이 실제로 어떻게 보일지 미리 확인해 보세요.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 마케팅 영상을 완성할 수 있습니다. 모든 채널에 맞게 모든 화면 비율로 내보내세요. 글로벌 확장이 필요하신가요? 한 번의 클릭으로 어떤 언어로든 번역할 수 있습니다. 마케팅 일정에 맞는 속도로 콘텐츠를 제작·발행하세요.
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
소프트웨어 및 SaaS 제품 출시
새로운 기능, 주요 업데이트, 플랫폼 출시를 알릴 때는 무엇이 달라졌는지 보여주는 데모 영상을 활용하세요. 기술 제품은 화면 녹화를 통해 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 보여 주면 더 명확하게 설명할 수 있습니다.
전자상거래 및 소비재 출시
새로운 컬렉션, 시즌 한정 제품 또는 리미티드 에디션을 매력적인 제품 공개 영상으로 선보이세요. 각 SKU별 개별 영상이나 컬렉션 전체를 소개하는 개요 영상을 생성할 수 있습니다.
B2B 솔루션 및 엔터프라이즈 출시
전문적인 발표 영상으로 새로운 B2B 솔루션을 효과적으로 포지셔닝하세요. 임원 스타일의 아바타가 의사결정권자에게 가치 제안을 명확하게 전달합니다.
모바일 앱 출시
핵심 기능을 보여주는 앱 런치 영상으로 다운로드를 늘리세요. 한 번의 제작으로 App Store 미리보기, 소셜 미디어 티저, 랜딩 페이지 영상까지 모두 만들어 활용할 수 있습니다.
하드웨어 및 실물 제품 출시
AI 프레젠터와 제품 사진을 결합한 영상으로 실물 제품을 소개하세요. 복잡한 제품 촬영 없이도 기능을 설명하고 활용 사례를 시연할 수 있습니다.
한정판 및 단독 출시
한정판 제품에 대한 긴급성을 높이세요. 출시 영상에서 희소성을 강조하고, 독특한 요소를 부각하며, 재고가 소진되기 전에 즉각적인 행동을 유도합니다.
검증된 결과: Vision Creative Labs는 HeyGen을 통해 고객들이 연간 1~2개의 영상에서 하루 50~60개의 영상 제작으로 성장하도록 도왔습니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2 최속 성장 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다.
제품 출시 영상이란 무엇인가요?
제품 출시 영상은 신제품을 알리고 소개하는 마케팅 영상입니다. 이 영상들은 기능을 보여주고, 장점을 설명하며, 새로운 출시 제품에 대한 기대감을 높입니다. HeyGen은 전문적인 발표 영상을 카메라나 스튜디오 없이 AI 아바타와 음성 합성을 활용해 제작합니다.
촬영 없이 제품 출시 영상을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
HeyGen에 제품 정보를 입력하세요. AI 아바타 발표자를 선택합니다. 시각 스타일을 고르고 브랜드 요소를 추가하세요. 생성 버튼을 클릭하면 HeyGen이 몇 분 안에 완성된 제품 발표 영상을 만들어 줍니다. 카메라나 편집 기술은 전혀 필요 없습니다.
제품 출시 영상은 어느 정도 길이가 적당할까요?
인스타그램·틱톡: 15~45초. 링크드인: 45~90초. 유튜브: 60~180초. 웹사이트: 60~90초. 소셜 플랫폼에서는 영상이 짧을수록 완주율이 더 높아집니다.
글로벌 출시를 위해 제품 출시 영상을 번역해도 될까요?
네. 먼저 기본 언어로 영상을 만든 다음 175개 이상의 언어로 번역하고 음성 클로닝과 립싱크를 적용하세요. 현지 언어 콘텐츠로 모든 시장에 동시에 출시할 수 있습니다.
출시 전에 제품 세부 정보가 변경되면 어떻게 되나요?
최신 정보를 반영해 스크립트를 수정하고 몇 분 안에 다시 제작하세요. 재촬영은 필요 없습니다. 많은 제품 팀이 초기 단계에서 먼저 영상을 만든 뒤, 출시 직전에 최종 내용을 반영해 업데이트합니다.
영상에 실제 제품을 보여도 되나요?
네. 제품 사진, 스크린샷 또는 데모 녹화본을 업로드하세요. AI 아바타 프레젠터를 제품 시각 자료와 결합해 완성도 높은 제품 스토리텔링을 만들어 보세요.
개별 시청자마다 영상을 개인화할 수 있나요?
네. HeyGen은 이름, 회사, 사용자 지정 정보 등을 위한 변수 필드를 사용한 동적 퍼스널라이제이션을 지원합니다. 하나의 템플릿만 만들면 수천 개의 개인화된 버전을 생성할 수 있습니다. 이 방식은 어카운트 기반 마케팅, 영업 아웃리치 또는 고객 참여 캠페인에 활용할 수 있습니다. Videoimagem은 이 접근 방식을 사용해 AB InBev를 위해 5만 개 이상의 개인화된 영상을 제작했습니다.
마케팅 영상을 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞춰 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식으로 3~10분 분량에서 효과적으로 활용되지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 개의 챕터나 모듈로 나누는 것을 권장합니다.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 마케팅 영상 제작은 인력 섭외, 스튜디오 대관, 촬영 일정, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편당 2~4주와 5,000~20,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 품질의 영상을 몇 분 만에, 그 비용의 일부만으로 만들어 냅니다. 캠페인이 바뀌거나 콘텐츠를 수정해야 할 때도 재촬영 대신 다시 생성하면 됩니다. 마케팅 팀들은 콘텐츠 제작 속도가 3배 빨라지고, 제작 비용은 크게 줄었다고 보고하고 있습니다.
HeyGen은 영상 에이전시를 고용하는 것과 비교했을 때 어떤 점이 다른가요?
전통적인 에이전시는 영상 하나당 5,000~15,000달러가 들고 제작 기간도 2~4주가 걸립니다. HeyGen은 이와 동등한 품질의 영상을 몇 분 만에, 비용은 훨씬 적게 들면서도 영상 개수와 수정 횟수에 제한 없이 제작할 수 있습니다.
AI 영상은 마케팅과 교육(훈련) 모두에 적합한가요?
물론입니다. 많은 조직이 대외 마케팅과 사내 학습 이니셔티브 모두를 위해 AI 동영상을 활용하고 있으며, 특히 현지화된 동영상 캠페인을 통해 다양한 지역의 시청자들에게 다가가고 있습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
Use Cases
Tools
지금 바로 마케팅 영상 제작을 시작하세요
내일이면 나가야 할 콘텐츠를 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하고, 전 세계 시장을 위해 즉시 현지화하며, 팀이나 예산을 늘리지 않고도 콘텐츠 생산을 확장할 수 있습니다. HubSpot, Ogilvy, Publicis와 같이 콘텐츠 제작 방식을 혁신한 마케팅 팀에 지금 합류하세요.
- 신용카드가 필요하지 않습니다
- 실무 경험이 없어도 됩니다
- 언제든지 해지할 수 있습니다