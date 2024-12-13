수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
연결하고, 적응하며, 영감을 주는 AI
HeyGen에서 우리의 AI 연구는 모든 사람이 시각적 스토리텔링을 접근할 수 있게 하는 미션에 의해 주도됩니다.
우리의 AI 리더들을 만나보세요
창의성, 커뮤니케이션, 그리고 기술의 교차점에서 혁신하다.
Charly Hong
Head of AI Research
찰리 홍은 컴퓨터 비전과 AI 분야에서 10년 이상의 전문성을 가지고 있으며, 특히 인간 모델링, 이해, 비디오 생성에 중점을 두고 있습니다. 그는 60여 편의 출판물과 특허를 저술하며 혁신과 영향력 있는 솔루션에 대한 그의 헌신을 강조하고 있습니다. HeyGen에서 찰리는 연구와 제품을 매끄럽게 연결하는 AI 기술의 발전을 주도하고 있습니다.
Rong Yan
CTO
롱 옌은 모든 사람이 시각적 스토리텔링을 접할 수 있도록 하는 데 전념하는 HeyGen의 CTO입니다. 이전에는 HubSpot의 엔지니어링 부사장으로 데이터 및 인텔리전스 제품을 이끌었으며, Snapchat, Square, Facebook에서 리더십 역할을 맡았습니다. 롱은 카네기 멜론 대학교에서 석사(2004년)와 박사(2006년) 학위를 받았습니다. 다작의 연구자로서 그는 60편 이상의 출판물과 35개의 특허를 보유하고 있으며, AI, 데이터 마이닝, 컴퓨터 비전 분야에서 전문 지식을 가지고 있습니다.
Joshua Xu
CEO
조슈아 쉬는 AI 기반 콘텐츠 제작으로 시각적 스토리텔링을 변화시키는 미션을 이끄는 HeyGen의 공동 창립자이자 CEO입니다. 이전에는 Snapchat에서 리드 엔지니어(2014-2020)로 근무하며 광고 순위, 머신 러닝, 컴퓨터 포토그래피 분야의 혁신을 주도했습니다. 카네기 멜론 대학교에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 받은 조슈아는 머신 러닝, 컴퓨터 비전, 생성적 AI 분야에서 깊은 전문 지식을 갖고 있습니다.
Jun-Yan Zhu
Advisor
준옌 주는 컴퓨터 과학 및 로보틱스 분야의 마이클 B. 도노휴 조교수로 카네기 멜론 대학교에서 제너러티브 인텔리전스 랩을 이끌고 있습니다. 그의 연구는 생성 모델, 컴퓨터 비전, 그래픽스에 중점을 두고 있으며, 생성 모델을 통해 창작자들을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그는 삼성 AI 연구원상, 패커드 펠로우십, NSF CAREER 상 등 다양한 상을 수상하였습니다.
우리의 연구 기둥: 내일의 AI를 형성하는 것
정밀함과 품질로 디지털 정체성을 재정의하다
우리의 아바타 생성에 대한 초점은 제어 가능성, 일관성, 그리고 비할 데 없는 품질을 강조합니다. AI 주도 창작을 발전시킴으로써, 우리는 아바타가 인간의 표정과 행동을 자연스럽게 반영할 수 있게 하여, 현실과 디지털 세계 사이의 간극을 메우고 있습니다.
다중 모드 솔루션으로 언어 장벽을 허물다
AI를 활용하여 다중 모달 비디오 번역 솔루션을 만들어, 전 세계적인 소통을 더욱 접근하기 쉽게 만들고자 합니다. 텍스트, 음성, 그리고 시각적 요소를 매끄럽게 통합함으로써, 비디오를 전 세계적으로 이해할 수 있는 콘텐츠로 변환하여, 문화 간의 연결을 강화합니다.
실시간 참여를 통한 다중 모드 혁신
실시간 렌더링과 고급 멀티모달 솔루션을 통해 활성화된 우리의 인터랙티브 아바타는 대화를 생생하게 만들어냅니다. 이 아바타들은 동적으로 반응할 뿐만 아니라 사용자 상호작용을 재정의하여 기술을 더욱 매력적이고 인간 같게 만듭니다.
"We’re engineering AI that is not only powerful but also trustworthy and easy to use. Our goal is to redefine what’s possible with AI video generation, making it indispensable for businesses and delightful for users."