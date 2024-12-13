롱 옌은 모든 사람이 시각적 스토리텔링을 접할 수 있도록 하는 데 전념하는 HeyGen의 CTO입니다. 이전에는 HubSpot의 엔지니어링 부사장으로 데이터 및 인텔리전스 제품을 이끌었으며, Snapchat, Square, Facebook에서 리더십 역할을 맡았습니다. 롱은 카네기 멜론 대학교에서 석사(2004년)와 박사(2006년) 학위를 받았습니다. 다작의 연구자로서 그는 60편 이상의 출판물과 35개의 특허를 보유하고 있으며, AI, 데이터 마이닝, 컴퓨터 비전 분야에서 전문 지식을 가지고 있습니다.



