정적인 텍스트와 복잡한 주제를 사람들이 실제로 이해할 수 있는 짧은 설명 동영상으로 전환하세요. HeyGen을 사용하면 카메라나 편집 타임라인 없이도 목소리, 시각 자료, 그리고 명확한 구조를 결합한 프레젠터 주도 설명 동영상을 만들 수 있습니다. 브랜드에 맞게 쉽게 업데이트할 수 있는 비디오 제작을 통해 고객, 팀, 학습자를 더 빠르게 교육하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
AI를 활용하여 내부 문서를 온보딩, 준수, 과정 교육을 위한 설명 비디오로 전환하세요. 신입 사원과 기존 직원들은 필요할 때마다 수업을 다시 볼 수 있습니다. 이는 지원 부담을 줄이고 기준을 일관되게 유지합니다.
도움말 문서와 자주 묻는 질문들을 설명하는 비디오로 변환하여 보여주는 것이 좋습니다. 화면 시각 자료와 친근한 내레이션을 사용하여 고객이 쉽게 따라할 수 있도록 하세요. 더 나은 자가 서비스 자원은 더 적은 문의 티켓과 더 만족한 사용자를 의미합니다.
영업 팀이 복잡한 제안을 빠르고 공유 가능한 설명 클립으로 쉽게 설명할 수 있도록 도와주세요. 잠재 고객이 다시 볼 수 있거나 이해관계자와 공유할 수 있는 간단한 개요를 제공하세요. 이것은 구매 그룹 내에서의 이해를 가속화합니다.
교육자와 강좌 제작자는 수업 내용을 체계적인 비디오 설명으로 전환할 수 있습니다. 명확한 진행과 시각 자료는 다양한 학습 스타일을 지원합니다. 학생들은 복습하기 쉬운 작은 단위의 수업에서 혜택을 받습니다.
새로운 정책, 보안 업데이트 또는 시스템 변경 사항을 차분하고 체계적인 비디오로 설명하세요. 사람들은 무엇이 변하는지, 왜 중요한지, 그리고 다음에 무엇을 해야 하는지를 볼 수 있습니다. 이는 채택을 개선하고 팀 간의 혼란을 줄입니다.
AI 비디오 설명 영상 제작을 위해 HeyGen을 선택해야 하는 이유
HeyGen을 사용하면 방대한 콘텐츠를 몇 분 안에 이해하기 쉬운 설명 동영상으로 간단히 변환할 수 있습니다. 문서, 스크립트 또는 URL에서 시작하여 AI가 장면을 개요하고, 나레이션을 추가하며, 메시지를 구조화하도록 하세요. 전문적으로 느껴지면서도 빠른 편집과 새로운 버전에 유연하게 대응할 수 있는 비디오 설명자를 얻을 수 있습니다.
긴 문서, 기술 가이드, 또는 상세한 프로세스를 짧고, 집중된 장면들로 나누세요. 화면의 텍스트, 시각 자료, 그리고 나레이션이 함께 작동하여 시청자들이 핵심 아이디어를 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다. 이는 학습을 향상시키고 청중들 사이의 혼란을 줄입니다.
음성 녹음, 성우 고용, 모션 디자인 학습과정을 건너뛰세요. HeyGen이 프레젠터, 레이아웃, 타이밍을 대신 관리해드립니다. 비디오 제작 방법보다 설명해야 할 내용에 집중할 수 있습니다.
제품, 팀, 지역에 걸쳐 구조를 재사용하면서 내용과 언어를 변경하세요. 세부 정보가 변경될 때 섹션을 빠르게 새로 고치고 설명자 라이브러리를 정확하게 유지하세요. 하나의 워크플로우가 다양한 사용 사례를 지원합니다.
문서, 스크립트 및 설명 비디오 URL
PDF, 지식 기반 문서 또는 스크립트에서 시작하여 빠르게 비디오 설명으로 전환하세요. HeyGen은 핵심 섹션을 식별하고 내레이션과 시각 자료가 있는 장면으로 매핑합니다. 선호하는 흐름에 맞게 구조를 다듬을 수 있습니다.
AI 프레젠터 및 자연스러운 음성 해설
AI 설명 비디오 제작기를 사용하여 다양한 언어로 현실적인 프레젠터와 목소리를 선택하여 콘텐츠를 내레이션하세요. 친절하고 명확한 AI 비디오 전달은 주제가 복잡할 때도 시청자들의 관심을 유지합니다. 훈련, 제품 교육 또는 마케팅 요구에 맞게 톤을 조정할 수 있습니다.
시각적 레이아웃, 미디어 및 캡션
텍스트, 아이콘, 화면 하이라이트 및 지원 미디어를 깔끔한 레이아웃으로 결합하세요. 자동 캡션은 접근성을 향상시키고 소리가 없는 환경에서 시청자가 따라가는 데 도움이 됩니다. 시각적 일관성은 신뢰와 기억력을 향상시킵니다.
빠른 편집 및 고품질 내보내기
처음부터 다시 시작하지 않고 비디오 제작에 사용되는 스크립트, 장면, 그리고 템포를 업데이트하세요. 준비가 되면, LMS 플랫폼, 도움말 센터, 웹사이트 및 소셜 채널에 적합한 고품질 설명 비디오를 내보낼 수 있습니다. 여러분의 콘텐츠는 재사용하기 쉽게 유지됩니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 비디오 설명 제작기 사용 방법
HeyGen은 작성된 아이디어를 빠르게 명확한 설명 비디오로 전환하는 가이드 워크플로우를 제공합니다. 편집 경험이 필요 없으며, 단지 더 잘 전달하고 싶은 메시지가 있으면 됩니다.
문서를 업로드하거나, 스크립트를 붙여넣기 하거나, 핵심 정보가 포함된 URL을 공유하세요.
관객과 브랜드 톤에 맞는 목소리와 프레젠터를 선택하세요.
각 장면을 검토하고 복사본, 예시, 강조점을 수정하세요. 도움이 되는 곳에는 지원 이미지, 아이콘 또는 스크린 캡처를 추가하세요.
최종 설명 영상을 만들고 선호하는 채널에 맞게 내보내세요. 도움말 센터, 학습 포털, 내부 허브 또는 공개 페이지에 삽입하세요.
AI 비디오 설명자는 텍스트, 문서 또는 프롬프트를 시각적 설명으로 전환하는 인공지능을 사용하는 짧은 비디오입니다. 이는 내레이션, 장면, 그리고 화면에 나타나는 텍스트를 결합하여 아이디어를 단순화시켜 사람들이 더 빠르고 노력을 덜 들여서 이해할 수 있도록 합니다.
아니요. HeyGen은 편집 기술이 없는 전문가, 마케터, 교육자들이 AI를 이용해 비디오를 만들 수 있도록 설계되었습니다. 템플릿과 안내 흐름이 레이아웃과 타이밍을 처리하여, 메시지에 집중할 수 있게 해줍니다.
네. PDF, 스크립트 또는 기타 텍스트 기반 콘텐츠를 업로드하여 설명자의 기초로 사용할 수 있습니다. HeyGen은 자료를 요약하고 AI 설명 비디오의 쉽게 따라할 수 있는 장면 순서로 구조화하는 데 도움을 줍니다.
네. 비디오 번역 기능을 통해 다양한 언어로 음성 해설과 자막을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 시각적 요소를 처음부터 다시 만들지 않고도 다른 지역이나 청중을 위해 동일한 설명 비디오를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
설명 영상은 도움말 센터, LMS 플랫폼, 영업 이메일, 랜딩 페이지, 내부 포털, 소셜 채널 등에서 사용할 수 있습니다. 사람들이 주제를 명확하게 이해할 필요가 있는 어떤 곳이라도 설명 영상이 도움이 될 수 있습니다.
많은 설명 영상은 주제의 깊이에 따라 1분에서 5분 사이가 가장 효과적입니다. HeyGen을 사용하면 AI 설명 영상에서 긴 주제를 더 작은 모듈로 나눌 수 있어, 시청자들이 필요할 때 필요한 내용만 볼 수 있습니다.
네. 프로젝트를 다시 열어 스크립트나 장면을 조정하고 변경된 부분만 다시 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 설명자 라이브러리를 매번 전체를 다시 만들지 않고도 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
네. 설명자에 제품 스크린샷, 다이어그램, 화면 녹화를 직접 추가할 수 있습니다. 이러한 요소들은 추상적인 아이디어를 단순화시키고 설명 비디오에서 이해하기 쉽게 만드는 데 도움이 됩니다.
네. HeyGen은 전문 학습, 입문 교육, 그리고 고객 대면 경험에 잘 맞는 고품질의 비디오를 수출합니다. 깨끗한 시각적 요소, 명확한 오디오, 그리고 자막은 심각한 사용 사례를 지원합니다.
네. 팀은 프로젝트에 대한 접근을 공유하고, 스크립트를 검토하며, 수정을 제안할 수 있습니다. 협업은 콘텐츠의 정확성을 유지하면서도 비디오 제작이 신속하게 진행될 수 있도록 합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.