혜택과 가치
흥미로운 교육 비디오로 중요한 직장 안전을 향상시키세요
제작 지연 없이 안전 교육 비디오를 간소화하세요
전통적인 안전 교육 비디오 제작에는 상당한 시간과 예산이 필요합니다. HeyGen은 과정을 간소화하여 안전 담당자, 인사 팀, 그리고 준수 관리자들이 고품질의 안전 교육 콘텐츠를 빠르고 효율적으로 제작할 수 있게 해줍니다.
AI 아바타를 활용하여 명확하고 일관된 안전 지침을 제공하세요
AI 아바타를 사용하여 안전 지침을 명확하고 일관되게 전달하세요. 애니메이션, 모션 그래픽, 단계별 시각 자료를 통해 직장 안전 절차, 비상 프로토콜 및 업계 특정 예방 조치를 비디오에서 시연하세요.
안전 교육 비디오를 쉽게 업데이트하고, 적응하며, 번역하세요
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 교육 자료를 신속하게 업데이트하고, 다양한 산업에 맞게 콘텐츠를 조정하며, 안전 교육 비디오를 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 직원들과 이해관계자들이 고가의 재촬영 없이도 최신 안전 정보를 받을 수 있도록 보장합니다.
고객 사례
안전 교육을 확장하는 L&D 팀의 방법을 알아보세요
“HeyGen을 사용하면 복잡함이 줄어들고 더 직관적으로 변합니다. 인공지능을 사용하는 것이 어려울 수 있지만, HeyGen과 함께하는 작업 흐름은 탐색을 쉽게 해주며, 우리 팀이 시간과 돈을 절약할 수 있게 해줍니다 동시에 Sibelco 직원들의 안전을 유지합니다.”
안전 교육 비디오를 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 몇 분 만에 전문적인 AI 생성 안전 교육 비디오를 제작 시작하세요.
직장 안전, 비상 절차, 장비 사용, 안전 규정 준수를 위해 디자인된 다양한 사용 준비가 된 템플릿을 탐색해 보세요. 교육 목표와 일치하는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 전문적이고 조화로운 외관을 완성하세요
안전 교육 스크립트를 업로드하고 현실적인 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 중요한 안전 지침을 명확하고 흥미롭게 전달하세요. 직장 내 시나리오, 교육용 시각 자료, 위험 경고를 포함하여 주요 안전 프로토콜을 강화하십시오.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 회사 브랜딩, 안전 상징 또는 직원들이 중요한 정보를 기억할 수 있도록 퀴즈와 체크포인트와 같은 상호 작용 요소를 추가하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽, 시각적 신호를 사용하여 안전 교육을 더욱 흥미롭게 만드세요. 모션 그래픽을 사용하여 적절한 절차를 시연하고 콜아웃과 경보를 통해 중요한 안전 규칙을 강조하세요.
교육 비디오 제작이 완료되면, 선호하는 형식으로 내보내어 회사의 LMS, 내부 포털 또는 이메일을 통해 직원들이 안전 교육을 받고 완료할 수 있도록 배포하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 조직이 고품질의 안전 교육 비디오를 효율적으로 제작할 수 있도록 돕는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 직장 안전, 비상 대비, 업종별 프로토콜에 대한 직원 교육을 지원합니다.
HeyGen은 카메라 앞의 진행자, 비싼 비디오 제작팀, 그리고 긴 제작 주기가 필요 없게 해줍니다. AI 아바타가 안전 지침을 전문적이고 일관되게 전달하여, 안전 교육 비디오를 더 확장 가능하고 접근하기 쉽게 만듭니다.
물론입니다. HeyGen은 귀사의 안전 문화와 교육 목표에 맞는 맞춤형 AI 아바타를 제공합니다. 외모, 어조, 대본을 귀사의 안전 지침에 맞게 조정할 수 있습니다.
네. HeyGen은 건설, 제조, 의료, 운송 등 다양한 산업에 적용됩니다. 특정 안전 기준에 맞는 교육 비디오를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 비디오 업데이트가 빠르고 쉽습니다. 스크립트를 수정하고, 비주얼을 변경하여 몇 분 안에 새로운 버전을 제작할 수 있습니다—비싼 재촬영이 필요 없습니다.
네, 물론입니다. HeyGen 동영상은 내부 포털, 전자 학습 플랫폼, 입문 모듈 또는 모바일 앱에 업로드할 수 있습니다.
전문적인 안전 교육 비디오를 제작하는 데는 일반적으로 몇 시간 정도 소요되며, 내용의 깊이와 필요한 맞춤화 수준에 따라 달라집니다.
아니요. HeyGen의 직관적인 인터페이스는 비디오 제작 경험이 거의 또는 전혀 없는 인사 팀, 안전 관리자 및 트레이너를 위해 설계되었습니다.
HeyGen은 직장 안전 교육, 준수 모듈, 비상 대응 안내, 대피 절차 및 특수 산업 안전 주제에 이상적입니다.
HeyGen에 가입하고, AI 기반 도구를 탐색한 후 바로 매력적이고 효과적인 안전 교육 비디오 제작을 시작하세요.