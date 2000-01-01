AI 소셜 미디어 영상 만들기
아이디어를 몇 분 만에 매력적인 소셜 영상으로 바꾸세요. 촬영도, 편집 실력도 필요 없습니다. 175개 이상의 언어로 말하는 AI 아바타로 Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube용 전문 콘텐츠를 만들어 보세요. 더 자주 올리고, 스트레스는 줄이세요.
마케팅 문제
귀사와 같은 마케팅 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
소셜 미디어 콘텐츠 러닝머신
규모를 키운다는 건 더 많은 크리에이터나 에이전시를 고용해야 한다는 뜻이고, 그 비용은 금세 눈덩이처럼 불어납니다. 글로벌 시청자를 위한 다국어 콘텐츠요? 그건 별도의 촬영이나 비싼 더빙 작업이 필요합니다. 팀 모두가 영상이 정적인 게시물보다 참여도를 10배 이상 끌어올린다는 걸 알고 있지만, 제작 병목 때문에 결국 그래픽만 올려두고 좋은 반응을 기대할 수밖에 없는 상황에 놓여 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen의 소셜 비디오 메이커는 스크립트를 몇 분 만에 스크롤을 멈추게 만드는 콘텐츠로 바꿔 줍니다. 말하고 싶은 내용을 입력하고, 브랜드에 어울리는 AI 아바타를 선택한 뒤, 바로 업로드할 수 있는 플랫폼 최적화 영상을 생성하세요. 카메라, 스튜디오, 편집은 필요 없습니다. 같은 메시지를 Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts에 모두 쓰고 싶으신가요? 한 번만 만들고, 모든 형식으로 자동 내보내기 하세요.
새로운 시장에 진출하고 계신가요? 성과가 가장 좋은 콘텐츠를 번역해 보세요 175개 이상의 언어로, 보이스 클로닝과 립싱크 기능까지 제공합니다. 당신의 아바타는 재녹음 없이도 스페인어, 중국어(만다린), 독일어, 아랍어를 유창하게 구사합니다. 트렌드가 바뀌거나, 제품이 변경되거나, 캠페인 방향이 전환될 때마다 메시지만 업데이트하세요. 예전에는 팀이 2주 걸리던 일이 이제는 10분이면 끝납니다.
대규모로 콘텐츠를 제작하기 위해 소셜 미디어 팀이 필요한 모든 것
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
신속한 영상 제작
간단한 브리프만으로도 몇 주가 아니라 몇 분 만에 완성된 영상을 만들어 보세요. 스튜디오 예약도, 출연자 섭외도, 후반 작업 대기열도 필요 없습니다. 마케팅 팀이 아이데이션부터 최종 내보내기까지 전 과정을 외부 의존 없이 직접 컨트롤할 수 있습니다.
• 몇 분 만에 동영상을 제작하세요
• 스튜디오나 장비가 필요 없습니다
• 사내에서 전적인 크리에이티브 통제권 보유
AI 아바타 프레젠터
당신의 브랜드 보이스를 모든 영상에서 일관되게 전달하세요. 120개가 넘는 다양한 AI 아바타 중에서 전문적, 캐주얼, 에너제틱, 권위 있는 스타일 등 브랜드 개성에 딱 맞는 스타일을 선택할 수 있습니다. 더 이상 출연자 스케줄을 맞추거나, 초상권·사용 권리를 협의하거나, 진행자가 그만둘까 걱정할 필요가 없습니다. 당신의 아바타는 언제나 대기 중이며, 언제나 브랜드에 맞고, 언제든지 녹화할 준비가 되어 있습니다.
• 나이, 스타일, 인종을 아우르는 120개 이상의 다양한 아바타
• 브랜드 일관성을 위한 사진 기반 맞춤 아바타 제작
• 다양한 콘텐츠 유형이나 대상에 맞춘 여러 아바타
음성 복제 및 번역
다국어 크리에이터를 고용하지 않고도 전 세계 시청자에게 다가가세요. 영문으로 영상을 만든 뒤, 스페인어, 포르투갈어, 힌디어, 일본어를 포함한 175개 이상의 언어로 자연스러운 원어민 음색의 보이스 클로닝을 통해 더빙 티 나지 않게 번역할 수 있습니다. 립싱크 기술이 입 모양을 번역된 오디오에 맞춰 조정해 주어, 아바타가 어떤 언어로 말하든 자연스럽게 대화하는 것처럼 보입니다. 하나의 영상으로, 무한한 시장을 공략하세요.
이러한 다국어 기능은 소셜 미디어 마케팅을 넘어 확장됩니다. 기업들은 또한 HeyGen의 번역 기술을 다국어 교육 영상에 활용하여, 글로벌 기업이 전 세계 어디서나 일관된 브랜드 메시지를 유지하면서도 직원들을 각자의 모국어로 교육할 수 있도록 합니다.
• 175개 이상의 언어를 자연스러운 음성 합성으로 지원
• 음성 클로닝으로 여러 언어에서도 일관된 브랜드 보이스를 유지합니다
• 모든 시장에서 자연스러운 전달을 위한 립싱크
스크립트 기반 동영상 생성
영상 편집 경험이 없어도 걱정하지 마세요. 스크립트나 말할 내용을 입력하면 나머지는 모두 HeyGen이 알아서 처리합니다. AI가 자동으로 말 속도에 맞춰 주고, 적절한 멈춤을 넣어 주며, 메시지 길이도 완벽하게 조절해 줍니다. 인스타그램에 올리기엔 너무 길다면? 플랫폼 최적화 기능이 수정안을 제안해 줍니다. 처음 3초 안에 시선을 사로잡는 훅이 필요하신가요? 내장 템플릿이 어떤 구성이 효과적인지 바로 보여줍니다.
• AI 기반 스크립트 타이밍 및 페이싱
• 플랫폼별 스크립트 권장 사항
• 음성 강조 및 감정 제어
브랜드 키트 통합
모든 소셜 영상에서 시각적 아이덴티티를 확실하게 고정하세요. 로고, 브랜드 색상, 폰트, 승인된 그래픽을 한 번만 업로드하면 됩니다. 그러면 이후 모든 영상이 자동으로 일관성을 유지합니다. 브랜드 용어집 기능은 제품명, 회사 용어, 핵심 문구가 매번 정확하게 발음되도록 보장합니다. 인턴이 만든 첫 번째 영상도 크리에이티브 디렉터가 만든 영상만큼 완성도 있게 보입니다.
• 팀 전체를 위한 중앙 집중식 브랜드 자산
• 로고와 색상 자동 적용
• 브랜드 용어 발음 제어
대량 동영상 제작
50개 제품에 걸쳐 캠페인을 진행하시나요? 그럼 50개의 영상을 만드세요. 스크립트를 HeyGen의 일괄 처리기에 넣기만 하면 한 번의 세션으로 전체 콘텐츠 캘린더를 생성할 수 있습니다. 아바타도 다르게, 배경도 다르게, 하지만 50일을 제작에 쓰지 않고도 동일한 전문가급 퀄리티를 유지하세요. 팀 규모가 아니라 당신의 목표에 맞춰 콘텐츠 생산량을 확장하십시오.
• CSV 또는 일괄 업로드로 여러 개의 동영상 생성
• 아바타, 배경, 스타일을 자유롭게 조합해 보세요
• 예약할 수 있도록 전체 캠페인을 내보내기
기획부터 영상 공개까지, 3단계로 끝내기
스크립트를 작성하세요
말하고 싶은 내용을 직접 입력하거나 AI가 콘텐츠를 생성하도록 하세요 제품 개요, 블로그 글, 또는 캠페인 목표를 바탕으로요. 프롬프터도, 대본 암기도 필요 없습니다. 그저 당신이 청중에게 전하고 싶은 메시지만 있으면 됩니다. HeyGen의 스크립트 최적화 기능은 플랫폼별 모범 사례를 기반으로 더 높은 참여를 이끌어낼 수 있도록 수정 사항을 제안합니다.
원하는 스타일을 선택하세요
콘텐츠에 어울리는 AI 아바타를 선택하세요. 생각 리더십에는 프로페셔널한 스타일을, 제품 공개에는 에너제틱한 스타일을, 브랜드 스토리텔링에는 친근한 스타일을 고를 수 있습니다. 배경(스튜디오, 사무실, 야외 또는 사용자 지정)을 선택하고 로고를 추가하세요. 실시간 미리보기를 통해 영상을 생성하기 전에 최종 영상이 어떻게 보일지 정확히 확인할 수 있습니다.
생성 및 게시
생성 버튼을 클릭하세요. 2~5분 안에 필요한 모든 플랫폼에 최적화된 완성 영상이 만들어집니다. 하나의 원본으로 Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts, Facebook용 영상을 모두 다운로드할 수 있습니다. 소셜 미디어 관리 도구에 예약 게시를 하거나 바로 올리세요. 이제 콘텐츠 캘린더를 채우는 일이 훨씬 쉬워졌습니다.
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
제품 출시 영상
출시 첫날에 선보일 콘텐츠를 만드세요. 서른째 날이 아니라.제품 동영상으로 기능을 설명하고, 가치를 보여주며, 도입을 촉진하세요. 몇 주가 아니라 몇 시간 만에 제작하고, 기능이 바뀌면 즉시 업데이트할 수 있습니다.
사용 사례: 출시 당일에 웹사이트, 이메일, 소셜 채널용 제품 발표 영상을 동시에 제작하세요.
소셜 미디어 콘텐츠
팀을 번아웃시키지 않고 알고리즘을 채우세요. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube 전 채널에 매일 올라가는 소셜 콘텐츠를 일관된 퀄리티로, 기존 제작 시간의 일부만 들여 만들어 드립니다.
사용 사례: 한 번의 오후 세션으로 일주일치 소셜 미디어용 영상을 제작합니다.
광고 크리에이티브
더 많은 콘셉트를 테스트하고, 승자 크리에이티브를 더 빨리 찾아보세요. 광고 변형을(를) 별도의 촬영 없이 A/B 테스트용으로 만들어 보세요. 다양한 훅, 다양한 아바타, 다양한 각도—이 모든 것을 하나의 워크플로우에서 해결할 수 있습니다.
사용 사례: 기존 광고 한 편을 제작하는 시간에 크리에이티브 테스트용 광고 버전을 10개까지 만들어 보세요.
검증된 결과: Attention Grabbing Media는 3일 걸리던 제작 시간을 몇 시간으로 단축하면서, 10개 이상의 새로운 언어로 확장했습니다.
고객 후기
규모 있게 쌓는 소셜 증명. 고객 일정 조율이나 촬영 준비 없이도 신뢰를 높이는 후기 스타일 콘텐츠를 만들어 보세요.
사용 사례: 다양한 산업 전반에서 활용 사례와 성과를 강조하는 고객 사례 영상 제작.
설명 및 사용 방법 콘텐츠
고객이 당신의 제품을 더 잘 이해할 수 있도록 튜토리얼 영상과 설명 영상을 제공하세요. 제품이 바뀌어도 재촬영 없이 즉시 업데이트할 수 있습니다.
사용 사례: 제품이 업데이트될 때마다 항상 최신 상태를 유지하는 기능 설명 라이브러리를 구축하세요.
글로벌 마케팅 캠페인
모든 시장에서 하나의 캠페인으로. 각 지역별로 별도의 제작 예산 없이도 국제 고객을 위해 크리에이티브를 현지화하세요.
사용 사례: 12개 시장에서 현지 언어 영상 크리에이티브로 동시에 제품 캠페인을 진행합니다.
검증된 결과: Vision Creative Labs는 HeyGen을 통해 고객들이 연간 1~2개 수준이던 영상 제작을 하루 50~60개로 늘릴 수 있도록 도왔습니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2 최속 성장 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
AI 소셜 미디어 영상이란 무엇인가요?
AI 소셜 미디어 영상은 인공지능을 활용해 AI 아바타(디지털 진행자)와 합성 음성을 포함한 영상 콘텐츠를 생성합니다. 카메라, 장비, 실제 출연자를 동원해 촬영하는 대신, 스크립트를 입력하면 AI가 진행자가 메시지를 전달하는 완성된 영상을 만들어 줍니다. HeyGen의 소셜 비디오 메이커는 인스타그램, 틱톡, 링크드인, 유튜브 등 다양한 플랫폼에 최적화된 콘텐츠를 제작해 별도의 편집 없이 바로 업로드할 수 있도록 해 줍니다.
하나의 도구로 인스타그램, 틱톡, 링크드인용 영상을 모두 만들 수 있나요?
네, 바로 이런 용도로 HeyGen이 설계되었습니다. 한 번만 영상을 만든 뒤, 여러 가지 형식으로 동시에 내보낼 수 있습니다. 예를 들어 인스타그램 릴스와 틱톡용 세로 9:16, 인스타그램 피드용 정사각형 1:1, 유튜브와 링크드인용 가로 16:9 형식으로 각각 내보낼 수 있습니다. 각 내보내기 형식은 해당 플랫폼의 규격에 맞게 최적화되며, 올바른 해상도, 파일 크기, 자막 스타일이 자동으로 적용됩니다. 따로 수동으로 비율을 바꾸거나 크기를 조정할 필요가 없습니다.
소셜 미디어용 영상을 만드는 데 얼마나 걸리나요?
대부분의 소셜 영상은 길이와 복잡도에 따라 2~5분 안에 생성됩니다. 60초 분량의 인스타그램 릴은 보통 2~3분 정도면 생성되죠. 스크립트를 작성하는 데는 5~10분 정도 걸릴 수 있습니다. 아이디어 단계부터 게시 가능한 완성 영상까지, 전체 소요 시간은 15분 이내입니다. 전통적인 영상 제작(며칠~몇 주)이나 직접 편집(영상 하나당 1~2시간)과 비교해 보세요.
전 세계 시청자를 위해 여러 언어로 영상을 제작할 수 있나요?
네. HeyGen은 음성 클로닝과 립싱크 기능으로 175개 이상의 언어를 지원합니다. 먼저 기본 언어(영어, 스페인어 등)로 영상을 만든 뒤, 번역 버튼을 클릭하면 프랑스어, 독일어, 일본어, 아랍어, 힌디어, 포르투갈어를 포함해 170개 이상의 다른 언어 버전을 생성할 수 있습니다.음성 클로닝은각 언어가 로봇처럼 들리지 않고 자연스럽게 들리도록 해 줍니다. 립싱크는 입 모양을 번역된 오디오에 맞춰 조정해, 아바타가 모든 언어에서 실제로 말하는 것처럼 보이게 합니다.
내 브랜드에 맞게 AI 아바타를 커스터마이즈할 수 있나요?
네. 120개가 넘는 다양한 기존 아바타 중에서 선택하거나 맞춤형 아바타를 제작하여 브랜드의 고유한 이미지를 정확히 반영할 수 있습니다. 원하는 스타일, 인종, 연령대, 성별이 드러나는 사진을 업로드하면 됩니다. HeyGen이 오직 당신만을 위한 고유한 아바타를 생성해 줍니다. 브랜드 일관성을 극대화하려면, 본인이나 팀원을 클론하여 회사의 모든 소셜 콘텐츠를 대표하는 디지털 트윈을 만들어 보세요.
영상이 AI로 생성되었거나 조작된 것처럼 보이나요?
HeyGen의 최신 아바타는 자연스러운 움직임, 표정, 립싱크를 갖춘 사진 같은 고품질로, 대부분의 시청자가 실제 영상과 구분하지 못할 정도입니다. 하지만 많은 브랜드는 AI 특유의 미학을 기꺼이 받아들이고 있습니다. 이 스타일은 독특하고 일관성이 있으며, AI로 생성되었다는 점을 솔직하게 드러냅니다. 초현실적인 아바타를 원하든 스타일이 가미된 아바타를 원하든, 두 가지 옵션 모두 제공되며 소셜 플랫폼에서 모두 좋은 성과를 내고 있습니다.
캡션과 자막은 어떻게 작동하나요?
자동 자막은 동영상을 만들 때 자동으로 생성됩니다. 자막은 오디오와 완벽하게 동기화되고, 올바른 문장 부호를 포함하며, 강조를 위해 핵심 키워드를 하이라이트합니다. 글꼴, 크기, 색상, 위치, 애니메이션 등 자막 스타일을 자유롭게 설정해 플랫폼별 권장 사항이나 브랜드 가이드라인에 맞출 수 있습니다. 번역된 동영상의 경우 지원되는 175개 이상의 모든 언어로 자막을 제공할 수 있습니다.
마케팅 영상을 얼마나 빠르게 만들 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞게 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식으로 3~10분 분량에서 효과적으로 작동하지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 개의 챕터나 모듈로 나누는 것을 고려해 보세요.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 마케팅 영상 제작은 인력 섭외, 스튜디오 예약, 촬영 일정, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편을 완성하는 데 2~4주와 5,000~20,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 품질의 영상을 몇 분 만에, 그 비용의 일부분으로 만들어 냅니다. 캠페인이 바뀌거나 콘텐츠를 수정해야 할 때도 다시 촬영하는 대신 재생성만 하면 됩니다. 마케팅 팀들은 콘텐츠 제작 속도가 3배 빨라지고, 제작 비용이 크게 절감되었다고 보고하고 있습니다.
여러 팀원이 소셜 비디오 작업에 함께 참여할 수 있나요?
네. 비즈니스를 위한 HeyGen에는 소셜 미디어 팀, 디자이너, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 에셋 라이브러리를 통해 승인된 아바타, 브랜드 요소, 스크립트, 템플릿을 모두가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 기능을 통해 권한을 관리하고, 게시 전에 콘텐츠를 검토하며, 어떤 팀원이 어떤 영상을 제작했는지 추적할 수 있습니다.
직원 교육용 영상에 HeyGen을 사용할 수 있나요?
네. HeyGen은 시선을 사로잡는 소셜 콘텐츠 제작에 뛰어나지만, 많은 조직이 이 플랫폼을 사내 교육 영상 제작에도 활용하고 있습니다. 동일한 AI 아바타, 다국어 지원 기능, 그리고 빠른 제작 프로세스는 외부 마케팅뿐 아니라 내부 교육(L&D) 니즈에도 모두 적합합니다.
음악, 효과음 또는 제 목소리를 추가할 수 있나요?
세 가지 모두 가능합니다. HeyGen에는 소셜 영상에서 상업적으로 사용할 수 있는 라이선스 배경 음악 트랙 라이브러리가 포함되어 있습니다. 또한 브랜드 음악 베드, 효과음, 음성 녹음 등 본인의 오디오 파일을 업로드할 수도 있습니다. 일부 사용자는 하이브리드 영상을 만듭니다. 시각적인 프레젠테이션은 AI 아바타를 사용하고, 오디오는 본인의 음성 녹음을 사용하는 방식입니다. 또는 주요 콘텐츠에는 AI를 사용하고, 브랜드 일관성을 위해 그 위에 본인의 음악을 입히는 방식도 가능합니다.
