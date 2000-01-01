규모를 키운다는 건 더 많은 크리에이터나 에이전시를 고용해야 한다는 뜻이고, 그 비용은 금세 눈덩이처럼 불어납니다. 글로벌 시청자를 위한 다국어 콘텐츠요? 그건 별도의 촬영이나 비싼 더빙 작업이 필요합니다. 팀 모두가 영상이 정적인 게시물보다 참여도를 10배 이상 끌어올린다는 걸 알고 있지만, 제작 병목 때문에 결국 그래픽만 올려두고 좋은 반응을 기대할 수밖에 없는 상황에 놓여 있습니다.

HeyGen과 함께 HeyGen 솔루션

HeyGen의 소셜 비디오 메이커는 스크립트를 몇 분 만에 스크롤을 멈추게 만드는 콘텐츠로 바꿔 줍니다. 말하고 싶은 내용을 입력하고, 브랜드에 어울리는 AI 아바타를 선택한 뒤, 바로 업로드할 수 있는 플랫폼 최적화 영상을 생성하세요. 카메라, 스튜디오, 편집은 필요 없습니다. 같은 메시지를 Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts에 모두 쓰고 싶으신가요? 한 번만 만들고, 모든 형식으로 자동 내보내기 하세요.

새로운 시장에 진출하고 계신가요? 성과가 가장 좋은 콘텐츠를 번역해 보세요 175개 이상의 언어로, 보이스 클로닝과 립싱크 기능까지 제공합니다. 당신의 아바타는 재녹음 없이도 스페인어, 중국어(만다린), 독일어, 아랍어를 유창하게 구사합니다. 트렌드가 바뀌거나, 제품이 변경되거나, 캠페인 방향이 전환될 때마다 메시지만 업데이트하세요. 예전에는 팀이 2주 걸리던 일이 이제는 10분이면 끝납니다.