주목을 끄는 미디어(AGM)는 혁신적인 전략을 통해 기업이 수익을 창출하고 시장 입지를 확대할 수 있도록 돕는 풀서비스 마케팅 에이전시입니다. 전자상거래, 소셜 미디어, 이메일 마케팅을 전문으로 하는 AGM은 인상적인 실적을 쌓아왔습니다. 그 중 눈에 띄는 성과는 마누엘 수아레즈와 그의 아버지 프랭크 수아레즈가 설립한 건강 및 웰니스 브랜드인 내추럴슬림®과의 작업입니다.



해당 브랜드는 급속도로 성장하여 소셜 미디어 팔로워가 1천만 명을 넘어서는데, 이는 대부분 AGM의 전문성 덕분입니다. 이미 확립된 라틴 아메리카 시청자를 넘어 내추럴슬림의 영향력을 확장하고자 AGM은 현지화 과제를 극복하고 워크플로우를 간소화하며 클라이언트 캠페인을 강화하기 위해 HeyGen의 AI 비디오 기술을 활용하였습니다.

현지화 장벽 극복하기

NaturalSlim의 유럽 및 영어권 시장으로의 확장은 독특한 도전이었습니다. NaturalSlim의 대표 얼굴인 Frank Suarez는 건강과 신진대사에 관한 교육적인 비디오로 잘 알려져 있었습니다. 이 비디오들은 주로 스페인어로 제작되어 관객들의 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다.

“직접 그 사람의 입에서 듣는 것은 다릅니다. 그것이 ‘알고, 좋아하며, 신뢰하는’ 관계가 구축되는 곳이죠,”라고 AGM의 수석 크리에이티브 디렉터 지미 스티어른스가 말했습니다.

전통적인 번역 방법들, 예를 들어 텍스트 오버레이는 새로운 관객들을 효과적으로 참여시키기에 진정성이 부족했습니다. 구글 번역이나 ChatGPT 같은 도구들은 일관성이 없어 광범위한 교정이 필요했고, 이는 제작을 늦췄습니다. “우리는 8분짜리 비디오를 내보내는 데만 3일이 걸렸어요,”라고 지미가 말했습니다.

원활한 번역과 참여를 가능하게 하는

AGM은 이러한 도전과제를 해결하기 위해 HeyGen의 AI 기반 비디오 기술을 채택했습니다. 처음에는 혁신적인 아바타에 끌렸지만, AGM은 플랫폼의 번역 기능이 진정한 게임 체인저임을 빠르게 깨달았습니다. 지미는 회상했습니다. “마누엘에게 보여줬을 때, 그는 즉시 잠재력을 보고 ‘이거 좀 살펴보자.’라고 말했습니다.”

HeyGen을 사용함으로써 AGM은 NaturalSlim의 방대한 콘텐츠 라이브러리를 러시아어, 포르투갈어, 프랑스어, 독일어를 포함한 10개 이상의 새로운 언어로 번역할 수 있었습니다. 번역은 프랭크 수아레즈의 목소리, 어조, 그리고 특징을 유지했으며, 그의 메시지의 진정성을 보존하는 데 있어 중요했습니다.

“외모, 목소리, 심지어 움직임 아바타까지 모든 것을 유지할 수 있는 능력이 바로 HeyGen을 차별화하는 요소입니다,”라고 지미가 말했습니다. “자연스러워 보이는 번역 서비스로 전 세계에 도달할 수 있는 능력을 부여받았죠, 인공지능이 만들어낸 것 같지 않게요.”

번역뿐만 아니라 AGM은 HeyGen의 아바타를 사용하여 매력적인 소셜 미디어 콘텐츠를 만들었습니다. 지미가 말한대로 이러한 '시선을 사로잡는' 콘텐츠는 시청자들의 주목을 끌고 참여도를 높였습니다. 번역과 주목을 끄는 시각적 요소의 결합은 AGM이 NaturalSlim 및 기타 클라이언트를 새로운 글로벌 시장에 소개하면서도 그들의 독특한 브랜드 정체성을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

NaturalSlim의 영역 확장

HeyGen의 도구들은 AGM의 작업 효율성과 고객 결과를 크게 향상시켰습니다. 자연스러운 번역은 광범위한 교정 작업과 제3자 번역가에 대한 의존성을 없앴으며, AGM이 더 빠르게 콘텐츠를 생산하고 게시할 수 있게 해주었습니다. 이로 인해 비디오 제작 시간이 3일에서 몇 시간으로 단축되었습니다.

결과는 혁신적이었습니다. NaturalSlim은 유럽 시장으로 성공적으로 진출하여 수백만의 잠재 고객과 연결되었습니다. 현지화된 콘텐츠가 관객들과 공감하며 신뢰를 쌓고 참여를 이끌어냈습니다. “브랜딩이 정말 미쳤어요,”라고 지미가 프랭크 수아레즈의 교육 비디오로 새로운 관객에게 다가갔을 때의 영향을 되돌아보며 말했습니다. HeyGen의 도구의 향상된 확장성은 AGM이 자원을 늘리지 않고도 여러 언어로 콘텐츠를 재활용할 수 있게 해주었습니다.

AGM과 HeyGen 간의 파트너십은 글로벌 마케팅에서 AI의 힘을 강조합니다. HeyGen의 번역 및 아바타 도구를 활용함으로써 AGM은 상당한 현지화 과제를 극복하고 고객의 접근 범위를 확장하며 워크플로우를 간소화했습니다. AGM이 HeyGen의 기술에 대한 새로운 응용을 지속적으로 혁신하고 탐색함에 따라, 이 기관은 디지털 마케팅에서 새로운 기준을 설정하고 상호 연결된 세계에서 고객이 번성하도록 돕는 데 있어 좋은 위치에 있습니다.